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Andrew Murray. Часть вторая
Автор - Tiarn.
Источник
.
Сегодня, 11:49 by
Qusto
Просмотров: 36
Комментарии: 2
+4
Ключевые слова:
Картины
арт
Andrew Murray
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Зеркало
Bryce Andrew
Комментарии
#1 написал:
Spirit Forester
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Публикаций: 8
Комментариев: 854
Какая-то фэнтезийная антиутопия
+++
#2 написал:
Космонасть
Сегодня, 16:49
0
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:
Комментаторы
Репутация:
(
473
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0
)
Публикаций: 0
Комментариев: 892
Я поклонник лаконичности , от обилия деталей я не могу уловить смысл , он убегает ,как гном по узкой улочке,меня это бесит.
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