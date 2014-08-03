Социальная реклама

Истории из жизни
Среди моих давних воспоминаний есть одно, которое до сих пор вызывает у меня холодную дрожь по спине.

Когда я был маленьким, я проживал с матерью и старшей сестрой в частном доме рядом с Далласом. Антураж был довольно приятным, с типичным для тех времён стилем и атмосферой, приятным садом и оформлением в целом. Мне нравилось переключать каналы на стареньком телевизоре в поисках мультфильмов или интересных передач, которые можно было бы посмотреть в компании мамы или сестры. И однажды, когда я в одиночестве листал каналы в надежде найти очередное интересное шоу, я натолкнулся на нечто омерзительное. Этот образ прошёл сквозь годы моего взросления и временами он мерещится мне в тёмных углах. То была агитационная реклама по борьбе с наркотиками, что в те времена было не редкостью. Девяностые в целом были временем разгара наркомании, и для борьбы с ней были созданы всевозможные методы, чтобы предупредить людей об опасности применения сомнительных веществ. В общем, та реклама не была исключением. На экране было показано лицо мужчины лет 20, точнее была показана его фотография в профиль на белом фоне, сопровождаемая тревожной мелодией на синтезаторе. Мужчина выглядел вполне обычно, имел полноту в щеках и коротко подстриженную бороду, на голове были короткие волосы. Глубокий голос за кадром с лёгким акцентом произносил такие слова: «Вам хочется изменить свою жизнь? Хочется ощутить что-то новое, что перевернёт ваше мировосприятие? Одумайтесь прямо сейчас». Вдруг кадр с фотографией плавно перетёк в видеозапись на тёмно-зелёном фоне, и вот тут я застыл в ужасе. На экране было лицо того же мужчины, но теперь оно выглядело чудовищно изнемождённым, с выпирающими скулами и тёмными провалами глаз. Местами его кожа отвалилась, и были видны гнойные пролежни, вызывающие у меня тошноту. Камера начала отдаляться, и вскоре стало видно всё его немощное тело с выпирающей грудной клеткой, тощими руками и гнойными дырами, лишь штаны прикрывали нижнюю часть тела. Пока камера отдалялась от мужчины, голос продолжал свой монолог: «…Ведь ступив на неверный путь, вам уже будет сложно вернуться. Вы будете такой же заблудшей душой, как этот человек. Не дайте себе погрузиться в пучину саморазрушения. Будьте благоразумны и откажитесь от употребления наркотических препаратов, ваша жизнь бесценна». Мужчина же смотрел сквозь камеру прямо на меня, смотрел своими бездушными глазами, в которых почти не осталось ничего человеческого. Я смотрел в эти мёртвые глаза и от ужаса начал тихо рыдать. В нижней части экрана появился номер телефона поддержки, и экран стал медленно погружаться в темноту, но глаза человека, казалось, продолжали сиять бликами во тьме. В конце концов я вышел из ступора и со слезами на глазах позвал маму с сестрой, но к тому моменту на телевизоре была показана уже следующая реклама. Я просто рассказал им всё, что видел, и мама предложила сделать перерыв от телевизора на какое-то время, а сестра решила отвлечь меня игрой, поэтому вскоре мне стало получше. Но образ этого наркомана из социальной рекламы ещё долго не покидал моё сознание. Я не помню, на каком канале видел этот перфоманс, и точно не знаю, кто также натолкнулся на него в то время. Вероятно, это был какой-то местный не слишком востребованный канал, поэтому данное событие не вызвало особого резонанса. И хотя уже прошло много лет, я до сих пор временами вижу образ этого человека. До сих пор ощущаю на себе его холодный, мёртвый взгляд. Видимо, эффект от этой рекламы и впрямь был достаточно сильным, чтобы отпечататься в сознании на весь остаток жизни. Но… Моя история на этом не закончилась. Я мог бы просто жить дальше и забыть ужас прошлого, но недавнее событие вернуло меня в то ужасное состояние, когда я видел ту социальную рекламу в детстве. Уже будучи взрослым, я стал жить в центре Далласа, нашёл там хорошую работу и смог отвлечься от неприятных воспоминаний. Но по прошествию месяца я узнал, что моя сестра подверглась нападению неизвестного человека, который ранил её ножом. К моему неописуемому счастью она была вовремя госпитализирована, и преступника смогли поймать. Когда криминалист, ведущий это дело, показал мне фотографию преступника, я впал в ступор, и ноги начали подкашиваться. Преступником оказался тот самый немощный наркоман с холодным взглядом, которого я видел в той самой социальной рекламе.


