Записки космодесантника

Пётр Плетенчук Просмотров: 41 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:22 by

Белый шум забивает дневные каналы связи.Мне дожить бы до ночи, тогда бы пошла потеха.Днём я прячусь от жаркого солнца в болоте и грязи.В голове я ночами слышу чужое эхо...Я во сне вижу прошлую жизнь, просыпаюсь и плачу...День приходит и вновь надеваю я свой скафандр.Я беру пулемёт, продвигаясь всё дальше и дальше.Всё пишу и пишу я стихи —Не выходит иначе!Я лечу сквозь столетья, мой взгляд устремлён в бесконечность.И всё чаще душа вспоминает родную планету...Только ночью могу передать я Земле свою нежность.Снова день, ну а днём, извини, связи нету...

Ключевые слова: Космос десант авторский стих

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