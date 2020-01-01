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Стихи

Записки космодесантника

Белый шум забивает дневные каналы связи.
Мне дожить бы до ночи, тогда бы пошла потеха.
Днём я прячусь от жаркого солнца в болоте и грязи.
В голове я ночами слышу чужое эхо...

Я во сне вижу прошлую жизнь, просыпаюсь и плачу...
День приходит и вновь надеваю я свой скафандр.
Я беру пулемёт, продвигаясь всё дальше и дальше.
Всё пишу и пишу я стихи —
Не выходит иначе!

Я лечу сквозь столетья, мой взгляд устремлён в бесконечность.
И всё чаще душа вспоминает родную планету...
Только ночью могу передать я Земле свою нежность.
Снова день, ну а днём, извини, связи нету...

Вчера, 20:22 by Пётр ПлетенчукПросмотров: 41Комментарии: 0
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Ключевые слова: Космос десант авторский стих

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