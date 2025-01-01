Бездонный

Этим летом мы с ребятами решили сорваться в деревню к бабушке моего друга Стёпы. Место называлось Заозерье. Добирались на старой «Газели», купленной специально для таких вылазок. Цель была проста — оторваться на полную: шашлыки, баня, рыбалка и полный отрыв от цивилизации. Нас было пятеро: я, Стёпа, его девушка Катя, наш заводила Витя и тихоня Сергей, который всегда был в наушниках, снимая на телефон всякую ерунду для своего тикток-канала.Заозерье встретило нас пьянящим запахом хвои и тишиной, какой не бывает в городе. Бабушкин дом, старый, но крепкий, стоял на самом краю деревни, а за ним уже начинался густой, непроходимый лес, огибающий большое, но безымянное озеро.Первые дни прошли как в раю. Но скоро нам стало скучно. Интернет почти не ловил, и обычные деревенские развлечения быстро приелись. Именно Витя, вечный искатель приключений, нашел нам новую «забаву».— Слушайте, местный мужик в магазине сказку рассказал, — объявил он вечером, возвращаясь с очередной бутылкой местного самогона. — Говорит, в нашем лесу есть поляна. А на ней старый колодец. Не питьевой, а какой-то ритуальный, ещё с языческих времён. Называют его «Белый колодец».— Почему «белый»? — спросила Катя.— А потому что кто в него ночью заглянет — тот своё отражение не увидит. Вместо него там кто-то другой появится. Или... что-то другое. И начнёт с тобой разговор.Мы, естественно, дружно засмеялись. Деревенский фольклор, ничего больше. Но скука и алкоголь делали свое дело.— Давайте проверим! — предложил Витя. — Серёга, ты же свой «ТикТок» хочешь раскачать? Вот тебе контент! «СПУГАЛИ ДУХА ЛЕСА В ЗАБРОШЕННОМ КОЛОДЦЕ!» Хайпанём!Сергей, всегда молчаливый, вдруг оживился. Идея ему понравилась. Решили идти той же ночью.Луна снова была полной, освещая нам путь в лесной чаще. Идти было жутковато. Лес жил своей жизнью: шуршали в кустах звери, ухала сова. Мы шутили и громко смеялись, пытаясь заглушить внутреннюю тревогу.Поляну нашли не сразу. Она была идеально круглой, будто выстриженной, и на ней не росло ни травинки. В центре возвышался сруб колодца, почерневший от времени и покрытый мхом. От него веяло могильным холодом.— Ну что, кто первый? — подтолкнул Витя Сергея к краю. — Твоя идея, тебе и честь.Сергей молча кивнул, включил запись на телефоне и медленно, как загипнотизированный, подошел к колодцу. Он замер на несколько секунд, заглядывая в чёрную прорву, а затем резко отпрянул, уронив телефон.— Там... там кто-то есть... — прошептал он, и лицо его было белым как мел.— Кто? Что ты увидел? — набросился на него Витя.Но Сергей лишь мотал головой, не в силах вымолвить ни слова. Мы с Стёпой осторожно подошли к колодцу и посветили фонариком внутрь. Глубокая шахта уходила в непроглядную тьму. Вода где-то внизу не отражала свет, а будто впитывала его. Ничего. Пустота.— Фуфло это всё, — с облегчением выдохнул Стёпа.Мы уже собрались уходить, как вдруг из глубины колодца донёсся звук. Не всплеск воды. А тихий, детский смех. Стеклянный и абсолютно безрадостный.Мы застыли. Смех повторился, стал ближе. Потом он сменился шёпотом. Десятки, сотни голосов шептали что-то на непонятном языке, и этот шёпот нарастал, выползая из чёрной дыры, окружая нас.Мы бросились бежать без оглядки. Добежав до дома, захлопнули дверь. Сергей весь трясся и всё твердил одно и то же: «Оно улыбнулось мне... Оно улыбнулось...»Больше мы в тот лес не ходили. Через пару дней, немного оправившись от страха, мы решили посмотреть запись на телефоне Сергея. Он так и не решался её включить.На видео сначала трясётся картинка, виден край сруба и чёрная дыра колодца. Слышно тяжёлое дыхание Сергея. Потом он наклоняется ниже... и тут камера заглядывает внутрь.Не просто темнота. В глубине, там, где должна быть вода, слабо светилось что-то белое. Оно медленно поворачивалось, и на экране проступили черты. Это было лицо. Абсолютно белое, без рта, без носа. Только два огромных, чёрных, как пустоты, глаза. Они смотрели прямо в объектив, прямо на нас.А потом это существо... улыбнулось. Его лицо растянулось в неестественно широкой, до ушей, улыбке, полной крошечных, игольчатых зубов.И в этот момент из динамика телефона раздался тот самый детский, стеклянный смех.Мы в ужасе выключили запись. Сергей молча забрал свой телефон и ушёл в свою комнату.Ночью я проснулся от странного звука. Тихие, ритмичные шаги. Я выглянул в коридор. Это был Сергей. Он, как сомнамбула, с телефоном в руке шёл к выходу. Его лицо было абсолютно пустым, а глаза широко открыты и смотрели в никуда.— Сергей! — позвал я.Он обернулся. И улыбнулся. Той самой широкой, неестественной улыбкой с крошечными зубами.— Оно зовёт посмотреть ещё раз, — прошептал он чужим, печальным детским голосом. — Там так весело.Он вышел за дверь и растворился в ночи. Мы его больше не видели. Местные милиционеры искали его три дня, но нашли только телефон. Он лежал на краю той самой поляны. Последнее видео в галерее было загружено в тикток. Оно набрало миллионы просмотров. На чёрном экране был только заголовок: «ХОЧЕШЬ УВИДЕТЬ СВОЁ БУДУЩЕЕ? ПРИХОДИ К БЕЛОМУ КОЛОДЦУ». А в комментариях люди один за другим писали: «Я уже в пути».

