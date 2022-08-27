Чужие кошмары. Конец

Estellan Просмотров: 101 Комментарии: 0 +1 27-08-2022, 19:57 by

Проморгавшись, я понял что все еще лежу. На полу. Правда, обстановка вокруг изрядно изменилась. Вместо офиса был коридор. Длинный. Насколько я мог судить, перевернувшись на пузо и осмотревшись более пристально. Дальний конец коридора закручивался спиралью и терялся в дымке. Приехали. Похоже, я попал прямиком в сознание ученика. Но… в какую его часть?- Королева белых нагов… - в полголоса ругаясь, я соскребал свои останки с пола, чуя, что становлюсь староват для такой работы. – Хвост оторву, когда вернусь… если вернусь.Не знаю, существуют ли люди осознанно желающие оказаться в чужой голове. Но, как человек, почти человек, побывавший там буквально, и не раз… Ничего хорошего в этой затее нет. Как и ничего приятного.Выпрямившись в полный рост, я осмотрелся еще раз, обнаружил по обеим сторонам коридора огромное множество дверей, приуныл, но пошевелил пальцами, активируя поисковый импульс. Импульс отозвался покалыванием в висках и угас. А… ну да… Даниэл тут. Куда же ему деться? А на поиск сознания ни Рыбий Глаз, ни любой другой поисковик не запрограммирован. Надо бы, кстати, подкинуть идейку центру. Пущай придумают как искать внутри разума человека то, что его именно этим человеком и делает. Персонализацию? Сознание? Как бы это назвать?Ну и что будем делать? Стоять и смотреть? Я не знаю, сколько времени мне отвела Меру, так что надо бы поторопиться.Как я уже сказал, коридор изобиловал дверьми, оставалось выяснить, какая из них мне нужна. Даниэл может скрываться за любой. Но вот открывать их… за каждой дверью сокрыто нечто такое, что не каждому стоит видеть. Я, конечно, умею хранить секреты. Но и сам этот факт вряд ли сильно обрадует Даниэла. К тому же… двери. Они различались. Некоторые казались каменными, некоторые деревянными, некоторые смахивали на ворота. Часть уже крошилась, другая была заколочена. Где-то наспех, где-то добротно, навсегда. Ну да, у каждого есть такие воспоминания, о которых совершенно не хочется вспоминать. Вряд ли ученик прячется там. Кто бы захотел прятаться в воспоминании, о котором запретил себе думать?Ну что же… прогуляемся.Старательно обходя запертые двери, я особое внимание уделил тем, что были более целыми и не заколоченными. Совсем старые воспоминания уже угасали, крошились, рассыпались, стирались из памяти.За первой открытой дверью был летний день, озеро или пруд, много людей. Похоже, что-то из развлечений молодежи. Даниэл был и тут, ровно настолько, чтобы воспоминание я видел его глазами. Не то. Идем дальше.Вторая дверь – что-то из школьной жизни, смахивающее на получение какой-то награды. Тоже не то.Третья – подростки, устраивающие испытание на храбрость, насколько я успел понять. Хм. Так я могу ковыряться до бесконечности. Нужно что-то более конкретное. Более новое… Где бы он мог прятаться? А где бы прятался я?Осененный идеей, раз уж прямой поиск тут бесполезен, я не сразу заметил, что за моей спиной что-то мелькнуло. Развернувшись рывком, я увидел лишь тень, втягивающуюся напрямую в стены. Тэкс? А это у нас что? Защита разума от вторженцев? Может оказаться, что ученик не так уж и плох, если он способен бороться с вторжением в свой разум. О чем я вообще думаю? Надо торопиться.Не полагаясь более на магию, я решил переключиться на более тонкую материю. Интуиция. У кого-то она работает лучше, у кого-то хуже, но в моей ситуации особо и выбора не было.Я шел по коридору большими шагами, пока не ощутил внезапное желание остановиться. Замер, развернувшись к двери, привычно просканировал ладонью, прежде чем понял, что делаю. Тьфу, блин. Привычка – вторая натура.Дверь была из новых, добротных и поразительно знакомых. Дверь в офис. Ну а почему бы и нет?Приоткрыв ее, я почти сразу же наткнулся взглядом на ученика. Тот, стискивая в руках знакомую подушку, восседал на диване и с ужасом пялился на меня.- Даниэл? - на всякий случай уточнил я.Ученик дернулся, подорвался и, подбежав, рывком затащил меня в офис, захлопнув дверь за спиной. Почти сразу же она исчезла. Блин. Не планировал я застрять в одном из чужих воспоминаний.- Черт… - прокомментировал я, рассматривая узор на стене.- Так надо, он не прорвется, если двери нет. Он находит. Понимаешь? – шипел тот, не хуже наги, все еще вцепившись в руку.- Он?- Монстр… - сделал круглые глаза Даниэл.- Монстр? Ты от него тут прячешься?- Да… но он всегда… находит.- Боюсь тебя разочаровывать, Даниэл. Но мы сейчас в твоей голове. Так что, любой монстр, которого ты здесь встречаешь – плод твоего разума. Кошмар. Не более. Тебе вполне по силам с ним справиться.- В голове? – ученик посмотрел на меня, как на душевнобольного. – Тогда почему я вижу тебя? Ты – тоже плод моего воображения?- М-м-м… нет. Я как раз вполне себе реален. Настолько реален, насколько может быть. Меру там что-то колданула, чтобы перебросить меня в твое сознание.- Колданула? – тон Даниэла становился все более скептическим.- Ну да… Помнишь, как мы временную петлю в твоей школе разрывали? Вот почти то же самое.- Да ну…Вот и как убедить человека, что ты в его разуме, но не плод этого самого разума? Может, поделиться с ним одним из его воспоминаний? Вряд ли поможет.- И он тоже? – вывел меня из размышлений голос Даниэла.- Кто?- Он, - напрягшись, ученик смотрел в упор на стену, где раньше была дверь, а теперь проступали очертания тени.- А на что мы смотрим? – уточнил я, инстинктивно задвигая ученика за спину.- Монстр… - хрипло выдохнул тот.- Ах, монстр… - развернувшись, я схватил ученика за плечи, склонившись, смотря в его глаза на одном уровне. – Слушай внимательно. Монстр – лишь твой кошмар. Мы сейчас в твоем разуме. Ты вполне в силах бороться с ним. Ты здесь главный. Тебе хватит сил не только бороться с ним, но и уничтожить.Пока мы болтали, тень просочилась и выпрямилась во весь рост. Смотреть, правда, особо было не на что. То ли тень, то ли какая-то аморфная темная масса. За плечом всхлипнул ученик. Да что тут такого, чтобы так бояться? Он и в жизни видел чудовищ пострашнее. Усмехнувшись, я развернулся к монстру всем корпусом, вскинул руку, словно приветствуя.- Ну и что тут у нас? – обратился я к тени.Тень вздрогнула, взбурлила и стала меняться прямо на глазах. Через мгновение на нас «смотрела» здоровенная пасть, кровожадно развесившая слюни.- Мелковато, чтобы меня остановить, - оскалился в свою очередь я, зажигая на ладони пламя. Швырнул сгусток в монстра, но тот, вопреки обычному, не долетел и половину расстояния, истаяв на лету.Вот черт, я и забыл, что не всей магией возможно пользоваться, находясь в чужом разуме. Боевой – точно нельзя, чтобы не повредить этот самый разум. Это не мой бой.- Даниэл! Сейчас самое время, чтобы остановить твой кошмар, - наверное, слишком нервно прозвучало, но я не привык чувствовать себя настолько беззащитным, лишившись львиной доли своих способностей. – Ты сможешь это сделать!Не знаю, то ли вдохновенная речь мне наконец удалась, то ли тому просто надоело бояться, но ученик все же выглянул из-за моего плеча, насупился, сосредоточился и скопировал мой жест, зажигая на ладони пламя. Огонь рванулся вперед, врезался в монстра… обтек здоровенную пасть в обрамлении темной массы и угас.- Или нет… - пришлось констатировать, наблюдая как пасть на мгновение захлопнулась, облизалась и принялась на нас наступать.- Еще идеи есть? – сдавленным шепотом Даниэл спросил откуда-то из-за спины.- Есть… - ножи, к счастью, все еще были при мне. Удалось выхватить один и полоснуть зубастика поперек пасти, отступая спиной вперед. – Отходим… нам нужен выход.Дверь проступила на стене прямо за диваном. Не слишком удобно… но… Вскарабкавшись на спинку, ученик открыл дверь. Теперь бы не упустить его, когда он нырнет в другое воспоминание.Следующий нож скрылся между зубов, и я не собирался ждать, пока оно его проглотит. К тому моменту, когда пасть рванулась вперед и принялась потрошить диван, я уже падал с его спинки в открывшуюся дверь, на что-то мягкое.- Кажется, ты мне печень отдавил… - возмутилось что-то мягкое, голосом ученика.- Прости, - поднявшись, в процессе еще немного помять ученика, я поднял и его. Чтобы сразу же обнаружить себя все в том же коридоре. Нет. Отсюда точно надо выбираться. Интересно, нага почует когда нас надо вытаскивать? Хотя сначала все равно надо пробудить мальчишку. А то он снова может заблудиться.- Где мы?- Даниэл… - я снова ухватил ученика за плечи. – Сейчас мы, можешь считать, в обычном твоем кошмаре. Тебе ведь раньше снились кошмары?- Ну да… - тот поежился и осмотрелся. – Но такой реальный…- Он ровно настолько реальный, насколько ты ему позволяешь быть. Как ты раньше просыпался от кошмаров?- Ну… раньше было достаточно понять, что это – просто сон. И я просыпался.- Отлично. Тогда представь, что это просто сон. Обычный сон. Ты спишь, но уже пора просыпаться. Понимаешь? Тебе НАДО проснуться.- Смотритель! – Даниэл едва не вывернулся из хватки. А я спиной чуял, что это как-то связано с нашим новым общим знакомым. Мимолетный взгляд в сторону его взгляда лишь подтвердил это предчувствие. На стене снова проступал темный силуэт.- Не отвлекайся. Не думай о нем. Ты должен проснуться, понимаешь. Должен добраться до выхода отсюда. Только ты знаешь где он. И ты его найдешь. Понял!? Действуй!Оставив ученика за спиной, я развернулся к выступающему из стены монстру.- А ты не так прост как кажешься, да? – в руке снова оказался нож, но теперь я не торопился нападать или отступать.Выбравшись из стены, монстр уставился на меня, не знаю чем, так как глаз у него я не видел. А потом в очередной раз стал меняться, на этот раз приобретая двуногую и двурукую форму. В противовес моему ножу, в его лапах оказался меч. Нда… расклад так себе. Я быстрее и легче, но одно попадание… ладно, не одно, но мне однозначно конец. Вот бы добыть его частицу.Из дальнего конца коридора проскочила искра, светлая, почти белая. За ней потянулась белая нить, чтобы сразу же обвить руку Даниэла.- Бегом! – подбодрил я ученика, с сомнением разглядывающего приобретение.Оставалось надеяться, что тот внял требованию, так как отвлекаться я больше не мог. Монстр атаковал первым, похоже, решив покончить со мной раз и навсегда. Пришлось уворачиваться. Тяжелый меч высек искру из пола на том месте, где я стоял всего мгновение назад, скользнул в сторону, явно планируя рубануть по ногам. Увернувшись от первого удара, я с трудом ускользнул и от второго. Атаковал, умудрившись все же царапнуть его ножом. Крови не было, но я ее и не ожидал. Зато удалось уловить несколько частиц магии, из которой монстр состоял. Так-так. Это интересно.На мгновение оглянувшись, в коридоре ученика я не обнаружил. По крайней мере – в зоне видимости. Подольше рассмотреть не получилось, так как на этот раз железяка скользнула прямо над головой. Я едва успел пригнуться.- Да ты – хам… - возмутился я. Убить его вряд ли получится. Не отсюда – точно. Вот снаружи. Но до возвращения еще надо дожить. По крайней мере, отсюда я его смогу немного помотать.Очередной удар, я проскользнул под мечом, подныривая, чтобы тут же атаковать внизу - вверх, метя ножом в шею. Ударил. Успел даже порадоваться этому. Правда, не учел, что мое оружие тут не особо эффективно. Рыкнув, монстр тут же перехватил меня за шею, весомо приложив о стену. Небольшой просчет в плане…Не разжимая пальцев на моей шее, монстр поднял второй рукой меч. Блин, не хочу я так глупо умирать. Вцепившись обеими руками в его конечность, я попытался освободиться. Нда. И кто же влил в тебя столько силы? Как тиски. Даже с моими нечеловеческими возможностями разжать его лапу не получалось.- Блин, Даниэл! – наверное, все же не такие слова полагались в качестве последней молитвы, но другие на ум не шли.Новый удар, то, как меч вонзился в стену за спиной, я почувствовал всей тушкой. А потом накатила боль… Нет, так просто я тут не помру. Заберу с собой и тебя, и твоего создателя. Алые искры вспыхнули на левой руке, сливаясь в такие же алые молнии, снова боль, но не такая сильная, чтобы перекрыть уже имеющуюся. Сырая магия сорвалась с пальцев самостоятельно, перекинувшись на монстра, оплетая его, скручивая, сминая в небольшой черный комок, чтобы следом уничтожить. Дивное видение продержалось недолго, почти сразу же сменившись темнотой, за которой последовали ощущения похлопывания по лицу чем-то…- Надеюсь, это не тряпка для посуды… - уточнил я, едва дыша, но отчетливо ощущая запах духов Меру.- Обижаешь, это тряпка для пола… для посуды ты выбросил еще на той неделе, - судя по голосу, нага тоже выдохнула, несколько успокоилась.Разлепив глаза и снова обнаружив перед ними офис, я резко сел и тут же пожалел о сделанном. Боль в груди вспыхнула и запульсировала, заполняя собой все тело. Едва удержавшись от соблазна рухнуть обратно, я расстегнул рубашку на груди, с неудобного ракурса рассматривая рану. Вот скотина. Легкое повреждено. Возможно, сердце – тоже. Нага наблюдала за моими манипуляциями со священным ужасом.- Тебя, что, опять надо шить?- Фигня… - сжав зубы, я развернулся к дивану, чтобы перебраться на него, и обнаружил там ученика. Тот выглядел вполне себе целым.- Ты как? – осведомился я, даже не пытаясь переквалифицировать оскал в улыбку. – Цел?- Цел… - ужаса в его глазах хватило бы и на нагу, и на половину доков. – А ты? Это… он? Оно? Оно…- Оно сдохло. Я же говорил тебе, что ты с ним справишься, подвинься, - сделав над собой очередное усилие, я все же смог затащить большую часть своей тушки на диван. – Все, здесь и помру.- Хватит пугать мелкого… - Меру поднялась с пола и устремилась к шкафчику, чтобы тут же зазвенеть там флаконами с зельями.Наверное она права, Даниэл уже и так почти разревелся.- Смотритель… я… я…- Да не боись… я тебе уже говорил, что убить Смотрителя не так легко, - однако в этот раз я был ближе к этому, чем, даже, в ночь Самайна. Но об этом ему пока не стоит знать.Вернувшись, Меру, не доверяя моим пальцам, сама стала по капле вливать в меня зелья.- Даниэл, а притащи-ка полотенце, - скомандовала она мальчишке.Да, так лучше, пусть займется делом и немного отвлечется.- Что было? – спросила она уже у меня, допоив лекарства, а теперь пытаясь предать моей недвижимости сидячее положение.- Мозговой паразит. Кто-то облагодетельствовал мальчишку мозговым паразитом, который должен был убить его на инициации, а, может, и на испытании. Освободившись после этого, подпитавшись его силой и воспоминаниями, он должен был напасть на тех, кто окажется рядом. Вряд ли кто-то в девятке был бы готов к нападению.- Но ты его?- Я его прикончил… да, - переведя взгляд на левую руку, я не обнаружил на ней ставших уже почти родными узоров сырой силы.- Ты ведь сказал Даниэлу, что если бы он умер там, то умер бы и здесь… совсем?- Нет. Он и так был напуган до чертиков. Если ты ему проболтаешься, с него станется перестать спать. Оно тебе надо?- Но это риск, Смотритель. В следующий раз…- Следующего раза не будет, Меру. Я убил паразита.Стоит ли Меру знать, что я знаю, кто паразита создал? Наверное, пока что – нет. С нее станется пойти и собственноручно открутить ему голову. Вытащить ее из казематов после этого я уже не смогу.Стук в дверь заставил вздрогнуть и меня, и нагу, а вернувшегося Даниэла – выронить полотенце.- Кажется… кто-то в курсе нашей небольшой авантюры, - пробормотал я себе под нос, с трудом поднимаясь с дивана.- Может… - подскочила блондинка.- Я сам, - дойдя до двери, рывком распахнул ее, ожидая увидеть за дверью как минимум Исполнителей, хотя они вряд ли стали бы стучаться. А как максимум – девятку в полном составе, пришедших по мою душу. – Чо надо? Я занят!Но ни девятки, ни Исполнителей за дверью не оказалось. Зато обнаружился резко побледневший человек, рассматривающий меня все более выпучивающимися глазами. Блин. Видок у меня, наверняка, сейчас тот еще. Здоровенная рана на груди, все еще сочащаяся кровью, цвет которой вряд ли когда-либо встречавшийся тому прежде у людей. В дополнение к полуголому и потрепанному виду. Быстро вскинув руку, я коснулся лба человека, отключая на несколько мгновений, которых мне хватило на то, чтобы быстренько накинуть морок.Когда посыльный очнулся, перед ним предстало уже более благопристойное зрелище.- Чем могу помочь? – обратилось зрелище к человеку.- Господин Коннелли? – тьфу, блин, я уже думал что-то важное.- Вы ошиблись, - выдохнул я и закрыл дверь.- Кто там? – навострилась Меру, нехорошо прищурившись.- Ошиблись дверью, - я провел ладонью по лицу, скидывая морок, второй рукой пытаясь уцепиться за стену, чтобы не потерять остатки равновесия.- Господин Коннелли, у меня срочное сообщение от Артура Коннелли, - снова раздалось из-за двери.- Погоди… а Коннелли это не тот, который с детьми… - нахмурила мозг змеюка.- Ба-а-алин… - вспомнил я и снова поплелся к двери.

Ключевые слова: Смотритель нага ученик монстр авторская история

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