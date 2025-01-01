Это первое, что думают люди при виде его

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:44

Причина: Стилистика, пунктуация и грамматика автора сохранены

Onikava Просмотров: 94 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:42 by

2013 год страна Россия Город Тюмень Севера западная част маленькая деревушка ТямкинМой Отец "не плохой" человек всегда улыбается любим и тг что и обычно бывает у главы семйи. Но в один день многое изменило.Он любит охотится в севера западной части у нас было много леса просто пруд пруди даже если поднятса на самое большое дерево конца не будет видна вот насколько много было ихИ в это лесу хот и не были Олени но было Кабаны и то редко обычно Кролики,Белки и тг, мелкодня одним словом.Мне нравилос то что он любил не с оружием выстрелят а с лукомона сам в нашей деревни находил особенные деревья и рубил их изготавливая из них много чего полезного вот лук было одним из многих. Лук у Отца выходило самыми крепкими,но иногда меня заинтересовало почему отец когда идет в лес всегда сабой берет оружие хот я и знал что есть веские причины что бы так делат все таки однажды набравшийся смелостия спросил отца "Данила"-Отец а почему ты всегда береш с собой оружие если есть лук у нас же почти нету медведей и да ты не один идешь на охотув миг я почувствовал страх хот тот момент мне было 15 но взгляд отца меня силно насторожила мне казался что я вякнул не те слова его взгляде читалос гнев и страх одно временоя не знаю как это описать но он резко улыбнулся и сказал что "Отец"-Ох хахаха это потому что быт бдителном в любое время это хорошо так что если будет непредвиденыхслучие обстоятелство то лук тут мало чем поможет ну чтож мы погнали сынок хорошо присматрис за матерю "он обнял меня,но в время обнимашек через его руки почувствовал дрожания его рук"Мой отец Мудрый человек но когда я его сегодня в таком виде увидел я сразу понял "великие люди не могут устоят перед тем что в голове людей не сладывается все что страное от а до яэто люди будут проклит и забыват всю оставшуюся жизнь" Но потом как только мат меня позвала как гора с душ упало все мысли просто расеялис но я не знал что эти мысли были ИСКРОЙОбычная охота отца со своими друзьями раз в 2-3 месяца бывает и то они с собой бухло,жрачки и тг.Они в машине не едят так как отец шитает это портит атмасферу всей охоты он любитохотится в грязи когда животный чи инстикты силнее чем у человека в несколько раз одним или двумя выстрелами от лука подарит этому животному смерт охота отца длятса 2 дня это один ноч и половина второго дняно в произошло не предвидено 2015 год Город Тюмень маленкая деревушка Тямкин вечер 20:54.Прошло 2 дня их не было обычно отец берет 2 своих лучших друзей 1 друг из школной жизни Николай2 друг из работы Владимир Эти троица как быдто живачка не отлипают друг от друга наши семи очень хорошо ладят так что мы часто навешаем друг друга вечер 3 дня время 18:34 отец опаздываети вдруг у нас стучит двер Мама как супер быстрая открывает двер но она от шока увиденого несколько шагов назад идет это была Полицыя.полицейский зашел дом по приглашения материМат по моему взгляду уже знала что произошлоне знаю почему мне так кажется что мат знает болше чем говорит нам меня это злило силно но я только наблюдал ситуацыей мат посмотрев хлоднокровнойвзглядом сказала марш в кроват я как солдат нашал выполнят приказ не знаю как так случился но клетки кости да мышцы не слушали меня просто двигалис по сторону моего кроватикак только я успокоился я очень тихо настолько что даже мертвые бы не слышали моего шага двигался вниз в тихую услышал что говорил полицейский и мат"Полицыя"-Мадам за 20 лет это уже 2 случий когда такое происходит мы не говорим никому кроме ближяших людей многие боятса этого леса она проклита как и наша деревня"Мать"-Я знала что однажды может такое случится так что я отчасти была готова ко всему этому и как думаеш что же произошло"Полицейский"-По древним писания мы должны ждат неделю если никто не придет то ЭТОТ убил ихЭТОТ ??? кто что это???? почему они такими загадками разговаривают что же происходит в этом месте меня не бросали эти слова на след день было не мене страностей чем вчера.ГЛАВА ПЕРВАЯ ЗАКОНЧИЛСЯ СКОРО ВЫЙДЕТ 2 ГЛАВА

Ключевые слова: Тюмень лук оружие охота лес авторская история

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