Старуха Собо.5 часть. Заключительная

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:40

Причина: Стилистика автора сохранена

astrelez Просмотров: 49 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:40 by

Старуха Собо очнулась от наваждения, когда по ее спине прошёлся колотушкой Мындыр Ньиикон. «Ты что, так и будешь здесь теперь стоять, пуская слюни пузырями?» — негодовал он. «Ты забыла, зачем мы здесь?» — Нет, — рявкнула удаганка. — Мы здесь, чтобы узнать, кто наш гость, что плетет паутину подобно дочерям Арслан Дуорая». Пока они перепирались, синяя жидкость забурлила и поднялась фонтаном на высоту, превосходящую три человеческих роста. Постояв секунду на месте, струя рванулась вниз и, разбившись, растворилась в синей массе, а на месте фонтана появилась фигура, одетая в бурого цвета кафтан, отороченный собольим мехом, на ногах у незнакомца были ичиги странного темно-желтого цвета, носки ичиг были как будто покрыты пластинкой темного цвета. На голове у него была традиционная шапка дьабака с орлиными перьями. В руках мужчина держал дэйбиир, сделанный из волосков золотого цвета, даже предположить, что за животное могло иметь такой хвост, старуха Собо не могла. Увидев мужчину, Мындыр Ньиикон преклонил колено, выставив вперед пустые руки, удаганка последовала его примеру, памятуя, что здесь не принято думать, а спрашивать следует после действия. Когда незнакомец подошел ближе, шаман нараспев произнес: «О, Божественный Айыы, владеющий серебряным котлом, полным золота, приветствуем тебя».Тут уже старуха Собо поняла, что удостоилась великой чести видеть перед собой Господина Хомпорун Хотоя, хранителя мудрости и опыта, покровителя стариков и олонхосутов. Обычно, когда удаганка камлала, на ее призыв отвечали кулуты (слуги) Великих Господ, и никогда она не видела самих Божественных Айыы.- Поднимись, – голос Хомпорун Хотоя оказался сильным, властным и одновременно мягким. – Мындыр Ньиикон, и ты, Кэтэриис Собо.Шаман и удаганка поднялись на ноги.- Мои сказители донесли мне твое прошение, Мындыр Ньиикон, мы приняли близко к сердцу твое беспокойство и нашли его оправданным. Мы никогда не видели существ, подобных тому, что сплело свою паутину вокруг дома. Откуда бы ни был родом пришелец, он явно больше, чем рядовой дух, думаем, что он божество иного мира. Несмотря на ваше могущество, вам не справиться с ним самостоятельно. А потому по повелению Юрюнг Аар Тойона и по произволению Махан Аар Хотун, ты Кэтэриис Собо, проведешь большое камлание, а затем обряд очищения, но закончишь ты его, - здесь Господин Хомпорун Хотой понизил голос и что-то сказал на ухо внимательно его слушавшей удаганке.- Будет исполнено, всё, как повелели Юрюнг Аар Тойон и Махан Аар Хотун, - склонилась Кэтэриис. Когда она подняла глаза, перед ней никого не было, только Мындыр Ньиикон, в следующее мгновение твердь под ее ногами разверзлась, и она, провалившись в синюю жидкость, пошла ко дну. Не успела она испугаться, как очутилась совершенно сухая перед дверью, что вновь пульсировала, освещая всё блеклым светом. Когда старуха Собо вернулась к дому Тамары, он по-прежнему был окутан паутиной, но что-то изменилось, паутина как-то странно поблекла, как будто хозяин или хозяйка перестали заботиться о ней и натирать ее, чтобы она блестела. Это не понравилось старухе Собо, но она остерегалась делать ранние выводы. Пройдя на задний двор, она разожгла костер в костровище и, бросив туда горсть лесных трав, начала облачаться в шаманский наряд. Большое камлание заняло у старухи Собо почти шесть часов, к его концу она была практически без сил, но удовлетворенно смотрела на сотканную ею сеть. Вызванные ее камланием стражи зорко стерегли, чтобы никто и ничто не просочилось сквозь магическую сеть, которую старуха набросила на дом поверх паутины. Ей предстояло еще одно дело.Подкинув в угасающий костер еще сухих дров и трав, старуха Собо вновь принялась камлать, однако на сей раз она не вызывала никого, она творила тайную дверь в одно из мирозданий Великого Древа. Однако, никогда прежде удаганка не произносила странных слов, которые нашептал ей на ухо Господин Хомпорун Хотой. Закончив плести заклинание, она достала из кисета перо, данное ей Хранителем мудрости, и бросила его в огонь.Попав в огонь, к удивлению шаманки, перо не сгорело, а стало раскручиваться вокруг себя, и вскоре уже в погасшем очаге клубился небольшой вихрь, из которого на край костровища вышли две фигурки, ростом не больше ладони, они были облачены в белоснежные одежды, сияние которых ослепило на мгновение старуху Собо.Когда к ней вернулось зрение, она увидела, что с противоположной стороны костровой чаши стоят мужская и женская фигура в белых одеждах. Инстинктивно она преклонила колени, понимая, что удостоилась посещения самих Верховных Творцов Мироздания. Тем временем госпожа Махан Аар Хотун подошла к дому и, прошептав, бросила что-то маленькое на паутину. Это что-то маленькое при рассмотрении оказалось гусеницей сибирского шелкопряда. Гусеница извернулась пару раз и начала пожирать паутину. Через мгновение она разделилась, явив изумленным глазам Кэтэриис уже двух гусениц, через десять минут уже полчища мохнатых тварей с огромной скоростью пожирали паутину. Через пятнадцать минут всё было кончено, паутины не было. Впрочем, как не было и гусениц, огромное количество коконов облепляли дом, а через доли секунд и их не стало, лишь мириады бабочек вихрем поднялись в небо и растворились в нём.В голове у старухи Собо послышался голос:- Мы опоздали, гость покинул свое убежище, дом свободен, но гость все еще здесь, и он опасен, найди его, удаганка, и останови.- Но как я смогу его убить?- Убить? Кто говорит об убийстве? Думаю, что даже мы не смогли бы убить нашего гостя. Вот тебе берестяной туесок, когда увидишь нашего гостя, открой туесок, а дальше действуй по обстоятельствам.Когда глаза старухи опустились долу она увидела на земле небольшой берестяной туесок. Он был плотно запечатан крышкой, и у крышки не было ручки, чтобы его открыть, края крышки так плотно прилегали к краю туеска, что открыть его было просто невозможно. Не ломая долго голову, старуха положила туесок в карман потрёпанной душегрейки и принялась размышлять, куда мог деться гость.Войдя в дом, старуха Собо моментально поняла, куда делся непрошенный гость. По всему холлу были раскиданы бумаги, а на комоде в прихожей сиротливо стояла сумочка Тамары, которая была у нее с собой в последний раз, когда шаманка ее видела. На всякий случай удаганка обошла дом, но все было спокойно, зло, которое было здесь недавно, покинуло это место. Старуха вышла из дома, прикрыв за собой дверь, и направилась к автобусной остановке, она знала, куда ей нужно ехать, в руке у нее была визитка адвоката Николая Сабурского, которую она подобрала среди разбросанных бумаг Тамары.Здание, в котором размещалась адвокатская контора Сабурского и партнеров, находилось в центре города, организация занимала последний этаж в самом высоком здании города. Из кабинета господина Сабурского открывался потрясающий вид на город. Собственно, ради этого вида и была приобретена в свое время эта недвижимость.Когда старуха Собо зашла в приемную, там было пусто, секретаря на месте не было, но найти его или ее на месте старуха и не рассчитывала, рабочее время давно было закончено. Однако из кабинета, дверь которого была приоткрыта, раздался едва уловимый шелест. Так шелестит сухая листва, взметаемая порывом легкого ветерка, но в кабинете ветерка не было, шаманка это точно знала, она почувствовала присутствие зла, как только подошла к зданию.Призвав на помощь все свое мужество, удаганка распахнула дверь кабинета и вошла туда.Она не удивилась, почувствовав под ногами мягкую землю, запах степных трав и ветер, который шевелил волосы старухи Собо, которые выбились из прядей ее седых кос. На сколько хватало взора перед ней растилась равнина, покрытая густой травой. Над травой возвышались редкие деревья с густыми кронами. Тишину нарушали крики неизвестных ей животных и шуршание неизвестных тварей в траве. Немного постояв, шаманка достала из заплечного мешка бубен, колотушку и начала камлать. Постепенно все звуки вокруг стихли, но шуршание усилилось. По мере того как камлание усиливалось, вокруг старухи Собо начал обозначаться круг из поникшей травы, края этого четко очерченного круга темнели, но темный ободок не рос в ширину, он рос в высоту. Достигнув высоты около метра, стена перестала расти и обрушилась. Шаманка перестала камлать и села, поджав под себя ноги, чтобы ждать.Ждать пришлось недолго. Трава расступилась, явив взору удаганки старого черного человека.У него были черные курчавые, жесткие на вид волосы, небольшая бороденка, из одежды на нем была только набедренная повязка из листьев незнакомого дерева. В руке незнакомец держал длинную трубку. Он дружелюбно улыбнулся старухе Собо и сел, также поджав ноги. На руке, в которой чернокожий старик держал трубку, не хватало мизинца, но это никак не мешало ему цепко держать трубку. Немного посидев, званный гость достал откуда-то из-за пазухи нечто, напоминающее по форме коровий рог, и насыпал оттуда понюшку табака в трубку и раскурил ее. Старуха немного погодя тоже достала трубку, затем она достала туесок. Чернокожий старик никак не отреагировал на туесок, видимо, решил, что у старухи там табак. Однако, когда у туеска отскочила крышка и оттуда потянулась золотая нить, которая начала раскрываться, образуя сеть, черный человек насторожился и ловко встал на ноги. Когда же сеть стала падать на него, он топнул ногой, ударил себя по ляжкам, всем своим видом высказывая возмущение. Прежде чем сеть успела коснуться волос незнакомца, он распался на мириады черных пауков всех размеров и видов, которые дали деру.Сеть не стала мешкать и тут же расплелась на мириады тонких золотых нитей. В мгновение ока все пауки были перехвачены золотыми нитями. Затем нити потянулись назад в туесок, скручиваясь в одну толстую нить. Как только нить исчезла в туеске, крышка тут же вернулась на место. А затем туесок стал уменьшаться в размерах и исчез без следа. Старуха оглянулась, она сидела на ковре посреди большого кабинета в полной темноте. Всё так же не зажигая свет, старуха вышла из кабинета и направилась домой, полагая, что её дела завершены.

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