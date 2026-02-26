Тихий час

Солнце бьет в глаза. Обед.Никаких чудовищ нет?Ты прилег вздремнуть на час.Свет дневной тебя не спас.Ты проснулся. Потолок.Словно белый, злой песок.Хочешь встать — но тела нет.Ты — бетонный, мертвый шкет.Солнце жарит. Муха бьется.Кто-то в кресле там смеется.Не в тени, а на свету.Нарушая пустоту.Он сидит, нога на ногу.Перекрыл тебе дорогу.Серый, плоский, без лица.Ждет начала и конца.Ты хрипишь. Ты хочешь крикнуть.К этой жути не привыкнуть.Днём! При свете! Он пришел.Твой беспомощный престол.Он наклонится к лицу.Как к живому мертвецу.«Спи, — шепнет, — пока тепло.Солнце нас с тобой свело».

Ключевые слова: Сон свет стих жуть

