Стихи

Тихий час

Солнце бьет в глаза. Обед.
Никаких чудовищ нет?
Ты прилег вздремнуть на час.
Свет дневной тебя не спас.

Ты проснулся. Потолок.
Словно белый, злой песок.
Хочешь встать — но тела нет.
Ты — бетонный, мертвый шкет.

Солнце жарит. Муха бьется.
Кто-то в кресле там смеется.
Не в тени, а на свету.
Нарушая пустоту.

Он сидит, нога на ногу.
Перекрыл тебе дорогу.
Серый, плоский, без лица.
Ждет начала и конца.

Ты хрипишь. Ты хочешь крикнуть.
К этой жути не привыкнуть.
Днём! При свете! Он пришел.
Твой беспомощный престол.

Он наклонится к лицу.
Как к живому мертвецу.
«Спи, — шепнет, — пока тепло.
Солнце нас с тобой свело».


Новость отредактировал Estellan - 26-02-2026, 04:11
26-02-2026, 04:11 by Vedagor
Ключевые слова: Сон свет стих жуть

