Комната

Новость отредактировал Летяга - 22-09-2024, 07:40

Причина: Стилистика автора сохранена

astrelez Просмотров: 264 Комментарии: 1 +2 22-09-2024, 07:40 by

Дом этот на улице Курашова знал весь город. В этом доме в квартире номер пять была страшная комната. Когда-то квартиры в этом доме давали передовикам и ударникам труда. В пятой квартире жила семья Степановых. Платон Никифорович был старым коммунистом, много лет он возглавлял городскую милицию, человек был, безусловно, легендарный. Он рано овдовел. Сам воспитывал двух детей, двойняшек Владимира и Надежду. Он был замечательным коллегой и начальником, общественным деятелем и коммунистом, но отцом стать у него не получилось. Сын в 16 лет в нетрезвом виде сел за руль грузовика, мало того, что он снес киоски, задавил трех человек, так и сам, удирая от гаишников, не справился на крутом повороте с управлением, съехал в канал и утонул.Эта история наделала много шума. Платон Никифорович написал рапорт об увольнении, но в обкоме об этом даже слышать не хотели. Сына Степанов хоронить отказался, по его распоряжению Володю похоронили как неизвестного на городском кладбище. После этого Надежда как с цепи сорвалась. Она бросила школу, стала пить, в компании ее не принимали, потому что боялись Степанова, она пила одна, много времени проводила на городском кладбище. Отец терпел ее два года, а потом отправил к дальним родственникам. После отъезда дочери он прожил еще двадцать с лишним лет, из них восемнадцать он продолжал нести службу. Выйдя на пенсию, он продолжал активную общественную деятельность. За это время все соседи из их дома переехали в новостройки, только Степанов наотрез отказывался переезжать, несмотря на все уговоры начальства. Люди уважали его скромность, доброту и порядочность. В один из летних дней Платон Никифорович не пришел на очередное заседание Совета ветеранов МВД, это было неслыханно. Ветераны — народ дотошный. Они тут же отправились к нему на квартиру. Дверь была заперта, никто на стук не отвечал. Расспросили соседей, никто из них старика не видел несколько дней.Вызвали участкового, вскрыли дверь. Платон Никифорович лежал в ванной, позже вскрытие покажет инфаркт. В одной из комнат участковый, который решил осмотреть квартиру, нашел висевший на крюке от люстры мумифицированный труп. Было установлено, что это Надежда Степанова. На столе, покрытом многолетним слоем пыли, было найдено письмо Нади, в котором она просила никого не винить в своей смерти. В связи со вскрывшимися обстоятельствами похороны Платона Никифоровича прошли тихо, без помпы. Только несколько ветеранов пришло проводить его в последний путь.Квартиру, которая отошла государству, так как у покойного не было родственников, выделили очереднику из списка горкома. Очередником этим оказался директор школы номер семь, Семён Прокопьевич Девяткин. Перед переездом был сделан ремонт. Ремонт был капитальным, полы перестелили, покрыли линолеумом, стены были заново оштукатурены и побелены, вся мебель была отправлена на свалку. В комнате Надежды был обустроен кабинет Семёна Прокопьевича. Через неделю Девяткин принёс ключ от квартиры в горком и потребовал выделить ему другую квартиру. На вопрос, что случилось, он сказал, что, если бы это не случилось с ним лично, он бы ни за что в такое не поверил. После рассказа Семёна Прокопьевича в жилищном отделе горкома воцарилось гробовое молчание. В связи с тем, что дело касалось директора одной из лучших школ в городе, оно было на контроле у первого секретаря горкома, по его распоряжению была организована комиссия, которая проверила квартиру Девяткина, а точнее сказать, его кабинет. Под грифом «Совершенно секретно» акт обследования квартиры № 5 по улице Курашова лёг на стол градоначальника. После этого в квартире были перекрыты трубы горячего и холодного водоснабжения, сама квартира была опечатана. Но любая тайна, известная больше чем одному человеку, тайной не является. По городу поползли слухи про эту комнату.Слухи были страшнее один другого. Рассказывали, что по ночам в комнате слышны женский плач и звук падающей табуретки, другие говорили, что в комнате появляется призрак, со временем квартира обросла таким количеством мифов и выдумок, что отличить правду от вымысла было уже практически невозможно. Больше всего слухов рождалось жильцами дома, которые якобы слышали стоны и шум из проклятой квартиры, как ее стали называть. Факт оставался фактом, квартира почти тридцать лет стояла пустой. Она была опечатана, окна забиты досками. В начале девяностых квартал, в котором стоял дом, попал под программу реновации как сказали бы сейчас, а тогда просто под снос. Квартиру вскрыли, в ней было пусто, никаких призраков не было. Со стройматериалами в девяностые было сложно, а потому за неделю, дом практически полностью разобрали. Когда разбирали печь в пятой квартире, то обнаружили под печью тайник, в котором лежала тетрадь вся исписанная крупным наклонным почерком. Это оказался дневник Платона Никифоровича Степанова. Из его записей выяснилось, что Надежда и не думала кончать жизнь самоубийством. Старик сам вынудил Надежду написать записку, а потом убил ее. Почему он не заявил в милицию о «самоубийстве» дочери, так и не стало понятно. Но в дневниковых записях, Платон Никифорович писал о том, что по ночам, он слышит, как кто-то скребется за закрытой дверью спальни дочери…

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