Потеряшка. Часть 1

Летяга Просмотров: 94 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:46 by

Мне почти сорок лет, и впервые за все эти годы мне по-настоящему хочется убить человека.Я смотрел на женщину передо мной, на ее узкие злые губы, беспрестанно говорящие, на резкие движения и думал, как же это должно быть приятно — схватить ее за тощую шею, украшенную, как бусами, пигментными пятнами, и сжать руки.И чтобы наступила тишина.- Завтра подпишем бумаги, и можете заселяться, - вместо того, чтобы придушить бабу, я через силу улыбнулся, - надеюсь, вам тут понравится.- Чудесная квартира, просто чудесная, - Илона Сергеевна всплеснула руками, унизанными разномастными кольцами. - Правда, котечка?Котечка, больше похожий на бледного сурового Колобка в нелепом свитере с оленями, согласно закивал, всем своим видом выражая полное согласие с супругой.— Не опаздывайте завтра на сделку, Алексей Алексеевич, время — деньги!Закрыв дверь за будущими хозяевами квартиры, я с облегчением выдохнул.Удивительно говорливая, вся какая-то длинная, визгливая, резкая мадам и толстый «котечка» производили не самое приятное впечатление, от суетливости одной и тяжелого молчания другого я порядочно устал и был искренне рад выпроводить их вон.Впрочем, мне не всё ли равно? Платят за квартиру наличными, без всяких ипотек, и на том спасибо.Двадцать миллионов вот так сразу не каждый готов выдать.По длинному извилистому коридору я побрел на кухню, поставил на газ старый эмалированный чайник с помятым бочком и нелепыми аляпистыми красными цветами. Слева от плиты стояла ванная, и я в очередной раз подумал, что за безумный разум породил это явление?Ванная в кухне, нелепость, чисто петербуржский колорит.Нашел в полке треснувшую, но более-менее чистую кружку, бросил в нее пакетик заварки, залил кипятком. В полке же отыскались и три завалявшихся овсяных печенья – будет с чем почаевничать на ночь глядя.Комнаты смотрели на меня глазами открытых дверей, пока я шел в свою бывшую спальню, старенький паркет по-стариковски вздыхал под ногами, будто жалуясь на долгую, безрадостную жизнь.Свет включать не хотелось. Не хотелось смотреть на видавшие виды обои времен моего детства, на древний секретер и сиротливо жавшуюся в углу косоватую тумбочку. Забравшись с ногами на продавленный диванчик, я уставился в окно.Все время возвращался мыслями к маме, которую похоронил год назад и не видел перед этим лет так семь. Совесть, до этого момента загнанная в самый дальний угол и не смевшая пискнуть, почуяла слабину.«Ты — плохой сын», — завел свою шарманку внутренний голос, — «мог бы и выкроить время, навестить мать. А сейчас уже поздно. Ничего не исправить...»Чувствовать себя дерьмом не особо-то приятно, и я решил переключиться на размышления о делах текущих.Сделку назначили завтра на десять утра, не проспать бы.Старая квартира в центре Петербурга, мамин прощальный подарок, завтра переходила в собственность к говорливой Илоне Сергеевне.Я не представлял себе Илону в этих комнатах, но я точно знал, что мне очень-очень нужны деньги. Долги по ипотеке за двухкомнатную халупу за МКАДом, мечта открыть собственную фирму в Москве — на всё это нужны средства.Сон не шел.Допив чай и поворочавшись с боку на бок под тощеньким клетчатым пледом, я понял, что хочу курить.Встал, похлопал себя по карманам - сигарет не было.Плюясь и чертыхаясь, я решил одеться и пойти в ближайший круглосуточный магазин.Все равно не спится, хоть прогуляюсь.***Возвращаясь из магазина и уже нырнув в арку двора-колодца, я неожиданно услышал окрик:- Молодой человек!Вздрогнув от неожиданности, я обернулся.Ко мне шаркающим стариковским шагом брел Васильич, живший в нашем дворе сколько я себя помню. Старый, в драном пальто, неизменной синей шапочке с белыми полосками, с клочкастыми седыми волосенками, Васильич казался мне призраком прошлого.- Молодой человек, дайте прикурить, - он закашлялся, протягивая ко мне мятую сигарету в морщинистой дрожащей руке.- Да, конечно, Васильич, держи.Старик затянулся, выдохнул дым и закашлялся.- Леша? Вы ведь Лешенька, я правильно помню? Может, зайдете ко мне на минутку? Мне нужно вам кое-что показать, - он по-птичьи склонил голову и просительно, заискивающе улыбнулся.- К вам - это куда? - я вдруг понял, что хоть Васильич - персонаж привычный, и был тут всегда, как одинокий чахлый клен, что растет в центре двора-колодца, я никогда не знал, где он живет. Никто и никогда не говорил о нем в духе "ну, Васильич из сто тридцать седьмой" или "мой сосед Васильич".Просто Васильич.И всё.- Я вас надолго не задержу, - Васильич заглянул мне в глаза.Ладно, зайду, подумал я, кивнул и пошел за стариком.В конце концов, все лучше, чем ворочаться без сна и сожалеть об упущенном времени.- Да я же тут, рядышком, много времени не отниму, - бормотал старик, ковыляя по двору.Я отправился следом за ним в собственную парадную. Не доходя до лестницы, увидел небольшую дверь, ведущую куда-то в стену дома.- Петербуржские парадные полны тайн, и даже если вы прожили здесь бОльшую часть жизни, они способны вас удивить, - старик усмехнулся, - ну, пойдемте. Вот тут я и живу.Васильич возился с ключом, а я пытался припомнить - не было ж двери?Или была, просто я не обращал внимания. А может, обращал в детстве, но забыл?Меж тем дверь открылась, мы шагнули в темноту.Света не было.В темноте под ногами что-то шарахнулось, метнулось в угол.- Не бойтесь, это просто Пыльщик. Я не всегда успеваю убирать пыль, вот и заводятся, негодники, - старик вздохнул, и, пройдя пару шагов, щелкнул выключателем.-Кто? – переспросил я, - П-п-пыльщик?- Ну а что вы хотите, - извиняющимся тоном сказал Васильич, - сами видите.Я видел, хотя лампочка, висевшая в неком подобии люстры, сплетенном из проволоки, светила крайне тускло.Комната была большой, неожиданно высокой, и напоминала нечто среднее между складом и музеем. На полу тут и там стояли серые мешки, от пола до потолка тянулись бесконечные стеллажи, а на них...Чего только на них не было.Бутылочки всех сортов, цветов и форм стояли по соседству с книгами и искусственными цветами, коробочками, шкатулками и ящиками. То тут, то там из-под крышек коробок выглядывал уголок их содержимого. Кусочки ткани, тетради, обрывки ниток, сложенный зонт с гнутой металлической ручкой; из одной коробки торчала кукольная рука и, кажется, показывала миру поднятый большой палец.Идти приходилось осторожно. Пространство комнаты было настолько захламленным, а свет настолько слабым, что легко можно было упасть, зацепившись ногой за ящик или мешок.Окон в помещении не было. У самой дальней стены стоял стол, и меня удивило даже не то, что стол был старинный, добротный, затянутый зеленым сукном и стоил бы немало, если б Васильич решил продать его антиквару, а армейский порядок на его поверхности, резко контрастирующий с окружающим бардаком и пылью. Слева — стопка амбарных книг с коричневыми переплетами, справа — канцелярский набор и рядом с ним большая лупа в бронзовой оправе. Завершали картину табурет с дыркой посередине и бухгалтерские старинные нарукавники, сиротливо лежащие на уголке стола.На столе не было ни пылинки.Васильич непонятно откуда вытащил еще один стул, уже со спинкой, поставил рядом с табуретом.- Да вы присаживайтесь, я сейчас, чайку нам сварганю, - и шаркающей походкой он засеменил куда-то в темноту за пределы комнаты.Нос чесался от пыли, я чихнул.- Будьте здоровы, - донеслось издалека.В ожидании старика я вытащил телефон, привычно потыкал в экран - связи не было. Я покрутил бесполезный кусок пластика в руках, вздохнул и сунул его обратно в карман.- Не старайтесь, - Васильич появился, неся на подносе чайник, пару на удивление красивых, кажется фарфоровых, кружечек, ложечки и розетку с вареньем, - тут не работают мобильные.- Почему? У меня дома прекрасно ловит.- Потому что, - он аккуратно расставил чашки, - мы не у вас дома, а у меня.Я сделал глоток. Чай был удивительно приятный, ароматный, с легким оттенком мяты и чего-то давно знакомого, но позабытого.- Так что вы хотели мне показать? - я решил вернуться к главной теме нашего разговора.- Вас, - Васильич усмехнулся, намазал на хлеб густой слой варенья и отправил в рот.Не зная что ответить, я молчал.- Скажите мне, Лешенька, вы счастливы? - Он уставился на меня, не мигая, и на какой-то миг мне показалось, что в его белесых старческих глазах заплясали желтые искорки.Я зажмурился, искры исчезли.- Ну, как все, - я неопределенно пожал плечами, - на жизнь не жалуюсь, живу, работаю.- Но вы - счастливы? Вы берите варенье, берите, не стесняйтесь, - старик пододвинул ко мне розетку.Автор - Istanbulssoul.

Ключевые слова: Петербург парадная дверь пыльник варенье городское фентези

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