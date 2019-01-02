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Страшилки

Мой ангел

Случилась эта история года два тому назад.

Я шел уставший с работы домой. Уже подходил к дому, как из-за угла выскочила огромная белоснежная собака. Она хорошенько облаяла меня, но потом легла у моих ног и смотрела на меня, будто хотела сказать что-то, но не могла. Я решил пройти мимо, но она опять начала лаять. В ней было что-то, что притягивало меня. Кое-как я вырвался из плена мохнатого зверя и забежал в подъезд, на счастье, он был открыт.

Я стоял и не понимал, что это было. Отдышавшись, поднялся на третий этаж и открыл дверь своей квартиры.

Передо мной была не моя квартира! Всё было буквально разгромлено. Моя кровать была в крови, на люстре кровавый отпечаток руки.

Увидев все это, я впал в ступор. В углу возле шкафа сидел кто-то с длинными черными волосами. Самое страшное то, что я смотрел и не мог пошевелиться. Когда ОНО повернулось, я увидел у него широченную улыбку с длинными зубами и провалы вместо глаз. Еще у него не было носа. Оно напало на меня, и я потерял сознание.

Очнулся в больнице. Я был седой, со сломанным позвоночником и рваными ранами по всему телу. Передо мной стояли врач и полицейский, который рассказал мне, что соседи вызвали пожарных и полицию, как только увидели дым из квартиры. Потом они увидели, как огромная белая собака тащила меня из квартиры по лестнице. Квартира сгорела полностью.

Только когда я всё выслушал, я всё понял. Так выглядел мой ангел-хранитель.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:43
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 13:43 by ЦердумПросмотров: 48Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Ангел ангел-хранитель нечто оно квартира авторская история

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Комментарии

#1 написал: mad_billy
Сегодня, 15:46
+1
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Комментариев: 2
Хм, интересно. Не страшно, но интересно
Зарегистрирован: 2.01.2019
#2 написал: принцессин пирожок
Сегодня, 17:29
0
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Комментариев: 26
Странно,кто это был?Тот,кто напал.Что за чудовище.
Зарегистрирован: 12.04.2019
#3 написал: Sniff
Сегодня, 20:21
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Репутация: (113|0)
Публикаций: 68
Комментариев: 1 130
Цитата: принцессин пирожок
Странно,кто это был?Тот,кто напал.Что за чудовище.


Обратите внимание на отсутствие носа) Возможно, больной люэсом в запущенной форме?)))
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
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