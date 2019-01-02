Мой ангел

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:43

Причина: Изменён раздел.

Цердум Просмотров: 48 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 13:43 by

Случилась эта история года два тому назад.Я шел уставший с работы домой. Уже подходил к дому, как из-за угла выскочила огромная белоснежная собака. Она хорошенько облаяла меня, но потом легла у моих ног и смотрела на меня, будто хотела сказать что-то, но не могла. Я решил пройти мимо, но она опять начала лаять. В ней было что-то, что притягивало меня. Кое-как я вырвался из плена мохнатого зверя и забежал в подъезд, на счастье, он был открыт.Я стоял и не понимал, что это было. Отдышавшись, поднялся на третий этаж и открыл дверь своей квартиры.Передо мной была не моя квартира! Всё было буквально разгромлено. Моя кровать была в крови, на люстре кровавый отпечаток руки.Увидев все это, я впал в ступор. В углу возле шкафа сидел кто-то с длинными черными волосами. Самое страшное то, что я смотрел и не мог пошевелиться. Когда ОНО повернулось, я увидел у него широченную улыбку с длинными зубами и провалы вместо глаз. Еще у него не было носа. Оно напало на меня, и я потерял сознание.Очнулся в больнице. Я был седой, со сломанным позвоночником и рваными ранами по всему телу. Передо мной стояли врач и полицейский, который рассказал мне, что соседи вызвали пожарных и полицию, как только увидели дым из квартиры. Потом они увидели, как огромная белая собака тащила меня из квартиры по лестнице. Квартира сгорела полностью.Только когда я всё выслушал, я всё понял. Так выглядел мой ангел-хранитель.

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