Капли тьмы

Estellan Просмотров: 45 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:28 by

Преследователь шел по моим следам уже какое-то время, прежде чем я обратил на сей прискорбный факт должное внимание. Надо же. До сих пор я не позволял себе настолько расслабляться. Да и кого мне здесь бояться? Этот город превращен в руины уже несколько лет тому назад. Так что из населения остались только наши. Ну, бывают, конечно, еще и залетные «партизаны», но тех обычно слышно издалека. До сих пор никто из них не решался преследовать кого-то из нас в одиночку… ночью… след в след…Пришлось остановиться и прислушаться. Интересно, они освоили какую-то новую технологию? Как он меня выследил? В отличие от него, меня нельзя было выследить по шуму, под моими ногами не скрипнул песок, не хрустнул ни единый камешек этих руин. Что уж говорить обо всех других звуках, издаваемых людьми, которые я, в силу своего отличия от них, издавать не мог вообще?А вот его было слышно, и слышно – хорошо, сопение, хруст камешков, бряцанье металлических… что там у них сейчас? Пистолеты? Винтовки? Ядерную бомбу с собой тащит? Не, вряд ли, она слишком громоздкая, таскать неудобно. Ну вот и что с ним делать? Отвести в одну из ловушек – подкормить молодняк? Или самому открутить голову, чтобы другим неповадно было?Поколебавшись мгновение, я замер, прислушался, а потом уверенно повернул налево и стал спускаться по горе мусора к одному из своих убежищ. Не помню уже, чем это здание было изначально, вроде, библиотекой. Сейчас, пережив все ужасы сражений, оно мало напоминало себя. Но, по крайней мере, в нем уцелел большой подвал. Кто знает, может, его именно на этот случай и строили.К тому моменту как я достиг руин первого этажа, с чудом уцелевшими перекрытиями, за мной уже следовал ручеек каменных обломков, песка, пыли и тщательно сцеживаемый сквозь зубы ругательства.- Эй, стой! – услышал я за спиной. Пришлось остановиться и обернуться. Следовавший за мной, подсвечивая себе фонарем, скользил по горе вниз, угрожая вот-вот навернуться, а там, глядишь, и не досчитаться нескольких зубов.«А то, что? Стрелять будешь?» - подумал я и оценил экипировку преследователя. Да уж, шататься по руинам города с фонарем, звякающим оружием, пыхтя, как бегемот, зная, кто здесь живет, а чего по пояс не разделся? То ли бессмертный, то ли абсолютный идиот, то ли у военных окончательно крыша поехала.- Стой! – еще раз выпалил пришелец, докатившись до самого пола, но на последок все же сумевший спихнуть один из больших камней, который рухнул на каменный пол с таким грохотом, что он отозвался звоном в ушах. – Погоди! Марк!Прозвучавшее имя заставило вздрогнуть, всколыхнув в памяти то, что я давно считал потерянным. Забытым. Сейчас меня звали иначе. Но это… имя. Оно действительно мое?- Марк, это – я, Альд, - незнакомец повозился с застежкой и стянул с себя типичный армейский шлем. Не, ну точно идиот. Я даже на расстоянии ощутил запах пота, сигарет и еще чего-то… сырого. Поморщился, отгоняя от себя обилие чужих запахов.Для него безопасней сейчас было бы зайти в гущу цыганского табора, с торчащей из заднего кармана пачкой банкнот и томным голосом заявить: «Мне так давно никто не гадал…».- Поздравляю, - сквозь зубы процедил я, автоматически прислушиваясь и принюхиваясь. Это у них, что, новая тактика ловли на живца? Выгоняют вперед самого убогого, а потом идут следом и смотрят, кто на него клюнет? Нет, в самом деле, как он так далеко смог зайти, если шел один? – Только ты ошибся.- Нет, не ошибся, - он поднял фонарь, переведя яркий луч на меня, вновь заставив поморщиться. – Это точно ты! Они говорили, что ты погиб, но я не верил, никто не верил. Я искал, а на днях узнал, что тебя видели где-то здесь… ну и… вот, - под конец своего монолога он беспомощно развел руками. – Пойдем домой, а? Не знаю, что тебе внушили. Но пойдем. Тебя там все ждут?- Все? – я усмехнулся, широко, не собираясь скрывать клыки. – Кто – все? Сочувствую тебе, парень, но твой брат реально умер. На твоем месте я бы собрал вещички и уже бежал отсюда. Твое шумное поведение, знаешь ли, привлекает всех тех, кого привлекать не следовало бы.Ну а чем я ему могу помочь? До выхода из города проводить? Так там наверняка патруль пристрелит. Не их, так наш. Потом уже будут разбираться кто, кому, куда.Развернувшись, собираясь спуститься в подвал, а потом выйти оттуда уже через другой выход, на случай засады, я упустил пришельца из вида ровно настолько, чтобы внезапно почувствовать как на плечо опустилась рука. Неприятная, горячая, что ощущалось даже сквозь одежду. Автоматически перехватив ее, чтобы тут же провести захват нападающего, почти мягко приложив того фейсом об пол, я замер, так и не доведя начатое до конца. Под пальцами бился чужой пульс, заставляя ныть зубы. Но еще хуже был запах. Я знал его, слишком хорошо знал, чтобы игнорировать. Этот запах пробуждал воспоминания.В принципе, я знал, что там, где-то далеко в прошлом у меня была жизнь. Не такая как сейчас. Другая, но была. Ведь я как-то дожил до своего возраста. Но после всего произошедшего эти воспоминания просто выпали из памяти. Остались размытыми пятнами, так что, что там именно было – не удавалось идентифицировать. Теперь же… некоторые из них обрели четкость.Вот, я, совсем мелкий, катаюсь по асфальту на велосипеде, вот, мы деремся с братом за какую-то игрушку, а вот, уже старше, деремся на полном серьезе, даже отцу пришлось нас разнимать. За девушку. Братец у меня ее отбил.В принципе, после этого, я оттуда и съехал. Ушел в армию, потом нанялся служить по контракту. А потом…Сочная выжимка из прошлого накатила волной, заставив пошатнуться и разжать пальцы. Так даже лучше. По крайней мере безопасней для него.- Больше так не делай, - шумно вздохнув, не смотря на то, что организм в воздухе больше не нуждался, скорее – по привычке, я отступил еще на шаг, увеличивая расстояние. – Альд, тебе бараны покусали? Как ты вообще догадался припереться сюда? Зачем?- Я уже сказал, что искал тебя, - поднявшись с пола, тот массировал запястье. – И нашел.- Зачем искать меня?- Мать места себе не находит, Алиска тоже волнуется, отец во все управления строчит… пока они еще существуют. А мне что оставалось делать?- Жить себе долго и счастливо, пока это вообще возможно. А то совсем скоро и этого не будет, - отрезал я, сверля взглядом непутевого братца. Вот зачем мне все это? Жил себе спокойно, без воспоминаний, служил. А что теперь?- Ты не можешь вернуться?- Не могу.- Почему?- Альд, у меня все сильней ощущение, что бараны тебя все же покусали. Ты новостей не видел? Не знаешь, что тут происходит?- Что происходит, никто на самом деле не знает. То, что в новостях показывают, больше похоже на фильм ужасов, чем на военные хроники. Кто? Что? Зачем? Кто напал? Почему? Ничего не понятно.- Да потому, что это фильм ужасов и есть…- Что с тобой случилось? – братец сделал шаг вперед, но трогать меня больше не стал. Молодец. Никто не знает, когда моя выдержка может дать трещину.- Со мной? – я задумался. А в самом деле? – Это довольно сложно объяснить. Не знаю, говорят ли у вас про Древних, да и что говорят, но могу рассказать то, что знаю. Нам просто «повезло» оказаться как раз там, где они проснулись. А когда они напали на город, мы были первыми, кто попытался их остановить. Им, в свою очередь, была нужна армия, так что хорошо обученные солдаты, оказавшиеся под рукой, стали первыми. Мы были первыми. И мы не умели… не знаю, как сейчас, вроде с молодняком ваши справляются вполне успешно, а мы не умели с ними воевать. Да и как воевать с теми, кого не берут пули? Гранат отпугивали, но ненадолго. Да и бросать гранаты в толпу… А толпы были везде. Хаос, паника, кто-то пытался покинуть город, и это не облегчало нам задачу. Мы продержались несколько часов. И, я считаю, это несомненным достижением.В темноте за спиной что-то отчетливо зашуршало. Пришлось этот шум игнорировать. К тому же, Альд, казалось, его не слышал.- Почти в полном составе мы проснулись уже следующей ночью. Тогда же нам и разъяснили наш новый статус. Несогласные были… отсеяны, тут же. Выбор с самого начала был небогатым. Или воевать на их стороне, или возвращение к предыдущему эзистенциальному существованию, сиречь – трупу.- И ты? – брат заметно поежился, покрутил головой, словно ему тоже стало слышно то, едва уловимое шуршание, как песком по камню.- Знаешь, я успел побыть мертвым не так долго, и, должен признать, мне не особо понравилось. Лежать в могиле, если повезет, и разлагаться, как все приличные люди, было бы слишком скучно.- И ты так просто стал воевать против своих? Против людей?- Альд, вот только не надо сейчас давить мне на жалость. Ты, как никто другой, должен знать, что такое предательство. Это же ты отбил у меня Алиску, ты на ней женился, ты с ней завел детей.- Не сравнивай это, и…- Цыц! Я не дорассказал.- Убей его, - ввинтился в мозг тихий, но властный голос, раздававшийся то ли из темноты за спиной, то ли прямо в голове.Я передернул плечами, отгоняя и голос, и его владельца. Черт, а ему-то что здесь понадобилось?- Так вот, как я уже говорил, творился хаос. Древним были нужны солдаты, а мы как раз подходили на эту роль. И если сначала их нужно было все больше, то сейчас они избавляются от молодняка. Благо, вам это сделать проще. Если древних не берет никакое оружие, то… чем дальше по крови от них новенький, тем легче его уничтожить. К примеру, если я создам новенького, он будет слабей меня, а если он создаст еще одного, то тот будет еще слабей. И так – по цепочке. Чем дальше звено от первого, тем оно слабее. Совсем новенькие недалеко ушли от людей. Их вполне можно, к примеру, застрелить. Если хочешь, можешь рассказать это своим. Считай это жестом доброй воли. А теперь – проваливай отсюда. Постарайся выбраться из города, и не заходить больше в разрушенные дома. Авось и сможешь вернуться к Алиске.- Убей, - снова раздалось в темноте. Теперь уже сомнений не оставалось. Не так просто увидеть темноту в темноте, но мое зрение позволяло прокрутить этот незамысловатый финт. Я видел его, Древнего, прилепившегося черным облачком к углу у угрожающей в любой момент рухнуть, балки перекрытия.- Может, все же вернешься домой? – похоже, жить Альду все же сильно надоело. Иначем почему он до сих пор задавал дурацкие вопросы вместо того, чтобы сверкать отсюда пятками? – Ты ведь не такой как они… как другие, они…- Не говорят? – я устало помассировал пальцами переносицу. Попутно отмечая про себя, что и со стороны входа раздались звуки. Более отчетливые, более материальные, чем до этого. – Наверняка это потому, что у них инстинкты берут верх, оставляя разум за рамками. В них слишком силен голод, так бывает у всех новеньких. Лишь когда они восстановят утраченное количество крови, разум возвращается. Пожалуй, сейчас мое отличие от них примерно такое же, как отличие человека от обезьяны.- Или ты убьешь его, или я отдам его молодняку, - настойчиво прозвучало в полной тишине. Правда, все еще этот голос вряд ли мог услышать человек. Зато я, наконец, понял, что означали шорохи с другой стороны, когда в темноте отчетливо засветились парные точки. Пять, десять, больше десятка. Они нетерпеливо притаились над входом, ожидая приказа, но пока что не решаясь напасть на человека, уверенные, что это – моя добыча.- Но… - начал Альд, но времени на то, чтобы закончить, я ему не дал, рывком развернув лицом ко входу. Позволяя увидеть, а если не увидеть, то почувствовать с какой жадностью на него пялятся бледные лики с потолка.- Мне в самом деле жаль. Я предлагал тебе уйти, пока у тебя была возможность. Теперь тебе уйти не позволят. Так что, или ты разделишь свою кровь со мной, чтобы я смог потом тебя отсюда вытащить. Ты будешь слаб, но жив. Или с ними, но тогда у тебя вариантов, увы, не останется…Чуть удобней перехватив брата, чтобы укусить, я почти сразу же ощутил, как спину болезненно ужалило. Несколько раз. Кем бы ни был неизвестный стрелок, целился он неплохо. Все три попали точно в сердце, вынудив меня разжать пальцы, оседая на пол.Свет… свет возник сзади и уже через несколько мгновений заливал все руины помещения. По полу и под потолком носились тени, слышалась стрельба. Следовало бы вмешаться, но сделать этого я пока не мог.Я слишком давно не участвовал в боях, а, следовательно, не питался. Да, я вполне себе могу выжить, как представитель одного из первых поколений. Но регенерировать начну не раньше, чем смогу поесть.Кто-то меня встряхнул, заставляя открыть глаза. Альд? Ну твою же… И чего тебе отсюда не бежится? Рядом остановилась женщина в камуфляже, изрядно потрепанном, и задала братцу тот же вопрос.- Он мой брат! – парировал покусанный баранами.- Это – не твой брат. Он уже и не человек. Это – чудовище, - брюнетка вскинула свой автомат, явно прицеливаясь мне промеж глаз. – Отойди!- Нет, - тот выпрямился, перекрывая ей траекторию, - видишь, крови почти нет. Он не питался уже давно. Если бы хотел, он давно убил бы меня. Он меня выгонял, но я сразу не понял. Он меня защищал.- То, что он говорит, ничего не значит, идиот, он же…Дослушать военную мы не смогли, так как на нее упала черная тень, сметя с места. Стрельба возобновилась. Только теней становилось все меньше.- Знаешь… я с ней согласен, - я пошевелился, пытаясь подняться, но с удивлением обнаружил, что силенок на это уже не хватает. Черт, пули бы вытащить. Стало бы полегче.- Ну не могу же я…То, что стрельба прекратилась, я тоже заметил не сразу. Лишь когда черная тень нависла над нами, сверкая в свете все еще горящих то ли мощных фонарей, то ли прожекторов (и как они их сюда протащили?), окровавленными клыками. Отделившись от общего сгустка, когтистая лапа, состоящая из темноты, стиснулась на загривке Альда.- Не надо, - я переводил взгляд с бледного лица брата на тьму, и обратно.- Сдохнеш-ш-шь, - прошипела темнота, не соглашаясь с моим решением. – Сядь.А последнее – уже приказ. Ему не повиноваться не получится. Собрав остатки воли в кулак, я сумел выполнить требуемое. Если бы был жив, уверен, что сердце давно колотилось бы как подорванное, а пот заливал бы глаза.Вторая когтистая лапа отделилась от темноты и протянулась, но уже в мою сторону. Коснулась спины, и почти сразу же палец погрузился в рану, черт, а ведь больно. Стиснув зубы я мог лишь слышать как первая пуля упала на пол с металлическим звоном, потом вторая…- А ведь тебя гораздо проще убить, чем перевоспитать, да? – казалось, он смеется, пока его коготь копошится в ране, подцепляя последнюю пулю.Последняя пуля присоединилась ко своим товаркам на полу, Древний подтолкнул ко мне Альда и отстранился, отступив.- Живым он отсюда не выйдет. Так что или его убьешь ты, или я, но тогда вы сдохните тут оба, - напоследок напутствовал меня старший вампир, наступив на один из фонарей, разбив вдребезги. Стало темнее.- Тебе следовало уйти, пока был шанс, - подтянул я к себе брата, укусил.Даже если тот и сопротивлялся, это уже не имело значения. Инстинкты берут верх, да, а я и так слишком долго сдерживал свою суть. Теперь же она прорвалась на волю.Руки я смог разжать лишь тогда, когда биение чужого пульса тало настолько беспорядочным, что уже не оставалось сомнений, что его сердце бьется из последних сил. Жаль. В самом деле жаль. Я действительно думал, что у него хватит ума отсюда выбраться.- Хорош-ш-шо, - снова этот шуршащий голос, заставивший вздрогнуть. Блин, я думал, что он уже давно ушел. – Я боялся, что ты его пожалеешь.Но нет, темнота склонилась над братом, рывком перевернула его на спину, словно рассматривая.- Плохо, - парировал я, поведя плечами. Раны на спине зудели, заживая, вызывая жгучее желание почесаться. – Мне его надо еще успеть похоронить до утра. Здесь я его не оставлю. С остальными пусть делают, что хотят.- Не надо, - Древний отмахнулся от меня, как от надоедливой мошки, пристально следя, как со второй его ладони капают капли самой тьмы, прямо на приоткрытые губы Альда. – Но впредь не злоупотребляй моим благодушием. Понял?

Ключевые слова: Руины подвал нечисть авторская история

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