Сайт - челлендж со страшными видеозаписями

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

kkk6661488666 Просмотров: 61 Комментарии: 3 0 Сегодня, 18:48 by

Недавно мне пришлось чистить свою почту от огромного количества спама. Но среди этого бессмысленного мусора нашлось непонятное и странное письмоИмя, аватарка и адрес почты закрыты, т.к. я не имею разрешения на их публикацию от их владельца.В письме было непонятное слово, написанное английскими буквами, несколько точек и текст на русском языке. В этом тексте была просьба посмотреть какие-то мультики и приложена ссылка на сайт.Я открываю сайт.Скриншот главной страницы:Сайт был оформлен по детски. Сначала мне показалось, что это просто какой-то детский сайт с мультиками, как указано в ссылке, но мое внимание привлек текст, находящийся на этой странице.В нем указывалось, что этот сайт является челленджем, который может повлиять на психику. Администрация этого сайта снимала с себя ответственность за пользователя, который начал этот челлендж. Было также установлено возрастное ограничение.Из любопытства мне захотелось узнать, что это за челлендж.Челлендж заключался в просмотре видеозаписей на различных уровнях. На каждом уровне по одной видеозаписи. Всего было 5 уровней.Краткое описание каждого из них:1 уровень: психоделическая анимация с YouTube, рассказ про сверчка.2 уровень: тоже психоделическая анимация с YouTube, рассказ про каких-то рыб.3 уровень: видео заметно отличается от предыдущих, какая-то склейка из странных коротких видеозаписей. Иногда появляются сообщения на русском(2 раза)4 уровень: видео более неприятное чем предыдущее. На нем показываются люди с мутациями в ногах, из-за чего их колени выгнуты назад. Видеозапись сопровождается непонятными звуками, как будто кто-то говорит.5 уровень. Насчёт него надо написать отдельно.Если открыть ссылку-вход 5 уровня, то появится страница с предупреждением, что этот уровень содержит крайне неприятный видеоролик и он имеет строгое ограничение по возрасту. Также администрация снимает с себя ответственность за пользователей, которые откроют этот уровень.Нужно заметить, 5 уровень находится не на самом сайте, а в telegramm. Поэтому после предупреждения указана ссылка на Telegramm канал 5 уровня.Постараюсь объяснить то, что было на 5 уровне, не нарушая правил 4stor.На 5 уровне выложена видеозапись. На ней неизвестный мне человек(может быть кто-нибудь его знает, лично я нет) стреляет себе в голову из автомата/карабина. Видео НЕ содержит цензуру, поэтому крайне не рекомендую смотреть его.Подведу итоги: это сайт-челлендж, который пытается напугать пользователя. Он немного напоминает сайт "run the gauntlet"Ссылка на сайт из истории: https://multikidlyadevochek.simdif.comБудьте аккуратны, если зайдете на этот сайт. И помните про 5 уровень.Автор - я.

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