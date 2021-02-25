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Сайт - челлендж со страшными видеозаписями

Недавно мне пришлось чистить свою почту от огромного количества спама. Но среди этого бессмысленного мусора нашлось непонятное и странное письмо
Сайт - челлендж со страшными видеозаписями
Имя, аватарка и адрес почты закрыты, т.к. я не имею разрешения на их публикацию от их владельца.

В письме было непонятное слово, написанное английскими буквами, несколько точек и текст на русском языке. В этом тексте была просьба посмотреть какие-то мультики и приложена ссылка на сайт.
Я открываю сайт.
Скриншот главной страницы:
Сайт - челлендж со страшными видеозаписями
Сайт был оформлен по детски. Сначала мне показалось, что это просто какой-то детский сайт с мультиками, как указано в ссылке, но мое внимание привлек текст, находящийся на этой странице.
В нем указывалось, что этот сайт является челленджем, который может повлиять на психику. Администрация этого сайта снимала с себя ответственность за пользователя, который начал этот челлендж. Было также установлено возрастное ограничение.

Из любопытства мне захотелось узнать, что это за челлендж.
Челлендж заключался в просмотре видеозаписей на различных уровнях. На каждом уровне по одной видеозаписи. Всего было 5 уровней.
Краткое описание каждого из них:
1 уровень: психоделическая анимация с YouTube, рассказ про сверчка.
2 уровень: тоже психоделическая анимация с YouTube, рассказ про каких-то рыб.
3 уровень: видео заметно отличается от предыдущих, какая-то склейка из странных коротких видеозаписей. Иногда появляются сообщения на русском(2 раза)
4 уровень: видео более неприятное чем предыдущее. На нем показываются люди с мутациями в ногах, из-за чего их колени выгнуты назад. Видеозапись сопровождается непонятными звуками, как будто кто-то говорит.
5 уровень. Насчёт него надо написать отдельно.
Если открыть ссылку-вход 5 уровня, то появится страница с предупреждением, что этот уровень содержит крайне неприятный видеоролик и он имеет строгое ограничение по возрасту. Также администрация снимает с себя ответственность за пользователей, которые откроют этот уровень.
Нужно заметить, 5 уровень находится не на самом сайте, а в telegramm. Поэтому после предупреждения указана ссылка на Telegramm канал 5 уровня.

Постараюсь объяснить то, что было на 5 уровне, не нарушая правил 4stor.
На 5 уровне выложена видеозапись. На ней неизвестный мне человек(может быть кто-нибудь его знает, лично я нет) стреляет себе в голову из автомата/карабина. Видео НЕ содержит цензуру, поэтому крайне не рекомендую смотреть его.

Подведу итоги: это сайт-челлендж, который пытается напугать пользователя. Он немного напоминает сайт "run the gauntlet"
Ссылка на сайт из истории: https://multikidlyadevochek.simdif.com

Будьте аккуратны, если зайдете на этот сайт. И помните про 5 уровень.

Автор - я.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:48
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 18:48 by kkk6661488666Просмотров: 61Комментарии: 3
0

Ключевые слова: Сайты видео-страшилка файл авторская история

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Комментарии

#1 написал: kkk6661488666
Сегодня, 19:05
+1
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Комментариев: 2
Минусануть минусанули, а причину минуса указать не смогли... ладно
Зарегистрирован: 25.02.2021
#2 написал: anonim228povezlo
Сегодня, 19:10
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 1
Крутая история, мне понравилось, +
Зарегистрирован: 25.02.2021
#3 написал: kkk6661488666
Сегодня, 19:22
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Если по каким-то причинам вы не верите в правдивость данной истории, можете написать моему знакомому в вк (vk.com/scotlandiagovnohahahahaha), который, как и я, испытал на себе воздействие данного сайта
Он дал согласие на данный комментарий
Зарегистрирован: 25.02.2021
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