ΠΟΛΙΓ.zip - файл с сайта multikidlyadevochek

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 17:19

anonim228povezlo Просмотров: 165 Комментарии: 0 +3 Вчера, 17:19 by

Здравствуйте, думаю многие помнят ту историю про сайт-челлендж со страшными видеозаписями multikidlyadevochek.simdif.com. Недавно на 5 уровне, который находится в телеграмм канале, произошло обновление. Открылась ссылка на 6 уровень.На 6 уровне содержатся следующие сообщения от создателя, видеозапись(скриншот не буду прикреплять по понятным причинам) и один прикрепленный файл.Внутри архива содержится множество папок, думаю, следует его подробно изучить.Для удобства мне пришла идея залить этот архив на Яндекс диск. Можете скачать его оттуда для изучения. Но будьте осторожны, возможно файл способен навредить устройству, поэтому лучше всего использовать виртуальную машину.Архив на я.диске: https://yadi.sk/d/GOPvqvemdlYnGw.

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