Влад Цепеш и Ван хельсинг

Влад Цепеш и Ван хельсингПоздно ночью Kinigos возвращалась домой, таща два пакета с продуктами – после работы она забежала в магазин и закупилась всем необходимым на неделю.
К ней подошел симпатичный мужчина.
- Девушка, давайте я вам помогу? - и взял у нее один пакет.
- Девушка, а как вас зовут? – не унимался мужчина, – я Влад. Влад Цепеш. Но друзья называют меня Дракула.
- А я Kinigos. Просто Kinigos.
- А еще я граф и меня есть свой замок в Трансильвании. Не хотите приехать в гости?
- Слушай, отвали от меня и отдай пакет, – ответила Kinigos
- Ну можно я хотя бы вас в шею поцелую на прощание?
- Я девушка честная, с кем попало не целуюсь
- Но я настаиваю, – Влад схватил ее и поднес губы к ее шее. Секунду спустя он отпрянул с криком: – Какая гадость!
- Это я гадость? – возмутилась Kinigos.
- Да от тебя чесноком пахнет!
- Это я косметическую маску делала из огурцов и чеснока.
Тут рядом с ними со свистом тормозов остановился троллейбус, из которого выбрался Arhip
- Ты чего это к девушке пристаешь, кровосос? – спросил он, доставая арбалет.
- Опять этот Ван Хельсинг, - пробормотал Влад и ответил: - Да я ничего, извиняй начальник, просто голод обуял.
Arhip немного подумал и сказал:
- Оба в троллейбус залезайте.
Kinigos и Дракула залезли в троллейбус, тот развернулся, и они куда-то поехали.
- А куда мы едем? – спросил Влад Цепеш
На донорский пункт за кровью, тебя кормить, – ответил Arhip, – а потом Kinigos домой подвезем.
- А как у тебя троллейбус без проводов ездит? – поинтересовалась Kinigos.
- Там аккумулятор в багажнике.
Вскоре они подъехали к донорскому пункту.
- Я недолго, – сказал Arhip.
- Мне третью положительную, она самая вкусная, – крикнул ему вслед Дракула.
Arhip зашел в донорский пункт и потребовал:
- Мне нужно 3 литра крови, третья группа, положительный резус-фактор. Я Ван Хельсинг, - и продемонстрировал удостоверение Ван Хельсинга.
Через полчаса Ван Хельсинг забрался в троллейбус и поставил на колени Дракуле термоконтейнер:
- Угощайся.
Дракула достал из контейнера пакет с кровью и вонзил в него клыки.
- Холодная, – пожаловался он.
- Можно в микроволновке подогреть.
- Нет. Тогда там гемоглобины все витамины растеряют. Так выпью.
- А мне вдруг пива захотелось, – сказала Kinigos.
Arhip подрулил троллейбус к ближайшему магазину.
- Ну пиво с меня. Вы меня угостили, теперь моя очередь, – Дракула подошел к выходу, выбросил выпитый пакет, превратился в гигантскую летучую мышь и улетел.
Вернулся он через десять минут, таща две упаковки с пивом.
- Я в магазин не стал заходить, – сообщил он, – полетел на склад. А там грузчики пили пиво и прикидывали, сколько пива можно списать на бой тары. А я под шумок уволок у них пару упаковок.
- А как можно разбить пластиковую бутылку? – удивилась Kinigos.
- Да эти грузчики такие хитрые, они могут.
Под эти разговоры они подъехали к дому Kinigos.
Поднялись к ней. Arhip и Kinigos зашли в квартиру, а Дракула неуверенно мялся на пороге с упаковками пива.
- Ну что стоишь? Заходи, – сказала Kinigos.
Дракула зашел и сгрузил пиво в коридоре.
Kinigos пригласила всех на кухню и достала три кружки.
Arhip принялся разливать пиво по кружкам.
- Я пиво не пью, – отодвинул свою кружку Дракула, достал из контейнера два пакета с кровью и вылил их в кружку. – Дайте соломинку.
Kinigos выдала соломинку.
Потом они сидели молча, думая каждый о своем.
Arhip пил пиво и думал в какие неприятности впутается в очередной раз Kinigos.
Kinigos пила пиво и думала какой Ван Хельсинг придет ее спасать, когда она впутается в очередные неприятности.
Дракула потягивал кровь через соломинку и думал о том, что надо посетить свой замок в Трансильвании.
Наступил рассвет.
- Мне домой пора, - сказал Дракула, допивая содержимое своей кружки. – У меня дневной режим сна. Ночью бодрствую, а днем сплю в своем гробу.
Он подошел к окну.
- Так там солнце уже светит. Тебе ничего не будет? – заволновалась Kinigos
- Нам, Высшим вампирам свет нипочем. Неприятно, конечно, но терпеть можно. Вот на чеснок и серебро у нас сильная аллергия. Ну и вот еще на всякий случай, –
Дракула достал тюбик с кремом от загара и намазал себе лицо и руки.
- Ну, я полетел, – сказал он и превратился в летучую мышь.
Arhip разлил пиво по кружкам.
- Ой, чуть не забыла, – хлопнула себя по лбу Kinigos, подбежала к окну и крикнула вслед улетающему Дракуле:
- Я запрещаю тебе заходить в мою квартиру!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:15
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:15 by ArhipПросмотров: 141Комментарии: 6
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