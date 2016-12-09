Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Влад Цепеш и Ван хельсинг

Поздно ночью Kinigos возвращалась домой, таща два пакета с продуктами – после работы она забежала в магазин и закупилась всем необходимым на неделю.
К ней подошел симпатичный мужчина.
- Девушка, давайте я вам помогу? - и взял у нее один пакет.
- Девушка, а как вас зовут? – не унимался мужчина, – я Влад. Влад Цепеш. Но друзья называют меня Дракула.
- А я Kinigos. Просто Kinigos.
- А еще я граф и меня есть свой замок в Трансильвании. Не хотите приехать в гости?
- Слушай, отвали от меня и отдай пакет, – ответила Kinigos
- Ну можно я хотя бы вас в шею поцелую на прощание?
- Я девушка честная, с кем попало не целуюсь
- Но я настаиваю, – Влад схватил ее и поднес губы к ее шее. Секунду спустя он отпрянул с криком: – Какая гадость!
- Это я гадость? – возмутилась Kinigos.
- Да от тебя чесноком пахнет!
- Это я косметическую маску делала из огурцов и чеснока.

Тут рядом с ними со свистом тормозов остановился троллейбус, из которого выбрался Arhip
- Ты чего это к девушке пристаешь, кровосос? – спросил он, доставая арбалет.
- Опять этот Ван Хельсинг, - пробормотал Влад и ответил: - Да я ничего, извиняй начальник, просто голод обуял.
Arhip немного подумал и сказал:
- Оба в троллейбус залезайте.
Kinigos и Дракула залезли в троллейбус, тот развернулся, и они куда-то поехали.
- А куда мы едем? – спросил Влад Цепеш
На донорский пункт за кровью, тебя кормить, – ответил Arhip, – а потом Kinigos домой подвезем.
- А как у тебя троллейбус без проводов ездит? – поинтересовалась Kinigos.
- Там аккумулятор в багажнике.
Вскоре они подъехали к донорскому пункту.
- Я недолго, – сказал Arhip.
- Мне третью положительную, она самая вкусная, – крикнул ему вслед Дракула.
Arhip зашел в донорский пункт и потребовал:
- Мне нужно 3 литра крови, третья группа, положительный резус-фактор. Я Ван Хельсинг, - и продемонстрировал удостоверение Ван Хельсинга.

Через полчаса Ван Хельсинг забрался в троллейбус и поставил на колени Дракуле термоконтейнер:
- Угощайся.
Дракула достал из контейнера пакет с кровью и вонзил в него клыки.
- Холодная, – пожаловался он.
- Можно в микроволновке подогреть.
- Нет. Тогда там гемоглобины все витамины растеряют. Так выпью.
- А мне вдруг пива захотелось, – сказала Kinigos.
Arhip подрулил троллейбус к ближайшему магазину.
- Ну пиво с меня. Вы меня угостили, теперь моя очередь, – Дракула подошел к выходу, выбросил выпитый пакет, превратился в гигантскую летучую мышь и улетел.
Вернулся он через десять минут, таща две упаковки с пивом.
- Я в магазин не стал заходить, – сообщил он, – полетел на склад. А там грузчики пили пиво и прикидывали, сколько пива можно списать на бой тары. А я под шумок уволок у них пару упаковок.
- А как можно разбить пластиковую бутылку? – удивилась Kinigos.
- Да эти грузчики такие хитрые, они могут.

Под эти разговоры они подъехали к дому Kinigos.
Поднялись к ней. Arhip и Kinigos зашли в квартиру, а Дракула неуверенно мялся на пороге с упаковками пива.
- Ну что стоишь? Заходи, – сказала Kinigos.
Дракула зашел и сгрузил пиво в коридоре.

Kinigos пригласила всех на кухню и достала три кружки.
Arhip принялся разливать пиво по кружкам.
- Я пиво не пью, – отодвинул свою кружку Дракула, достал из контейнера два пакета с кровью и вылил их в кружку. – Дайте соломинку.
Kinigos выдала соломинку.
Потом они сидели молча, думая каждый о своем.
Arhip пил пиво и думал в какие неприятности впутается в очередной раз Kinigos.
Kinigos пила пиво и думала какой Ван Хельсинг придет ее спасать, когда она впутается в очередные неприятности.
Дракула потягивал кровь через соломинку и думал о том, что надо посетить свой замок в Трансильвании.

Наступил рассвет.

- Мне домой пора, - сказал Дракула, допивая содержимое своей кружки. – У меня дневной режим сна. Ночью бодрствую, а днем сплю в своем гробу.
Он подошел к окну.
- Так там солнце уже светит. Тебе ничего не будет? – заволновалась Kinigos
- Нам, Высшим вампирам свет нипочем. Неприятно, конечно, но терпеть можно. Вот на чеснок и серебро у нас сильная аллергия. Ну и вот еще на всякий случай, –
Дракула достал тюбик с кремом от загара и намазал себе лицо и руки.
- Ну, я полетел, – сказал он и превратился в летучую мышь.

Arhip разлил пиво по кружкам.
- Ой, чуть не забыла, – хлопнула себя по лбу Kinigos, подбежала к окну и крикнула вслед улетающему Дракуле:
- Я запрещаю тебе заходить в мою квартиру!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:15
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:15 by ArhipПросмотров: 141Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Встреча троллейбус гости авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 21:32
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2914|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 997
Как-то уж все ладно да складно, устали наверное к вечеру+
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: Red Scorpion
Сегодня, 09:23
+3
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5689|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 721
... Удивительно.. Как Хельсинг Ван Arhip не завалил Дракулу? Тут где то собака порылась.. или поддерживаю версию Тигровой :
Цитата: Tigger power
устали наверное к вечеру+


история порадовала .. такая спокойная ... ПЛЮС
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#3 написал: Слепой стрелец
Сегодня, 09:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (170|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 240
После прочтения возник один вопрос. А пиво все кончилось? Даже два. Какое пиво добыл Влад? +
Зарегистрирован: 19.06.2020
#4 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 09:47
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 545
После очередного опустошенного бочонка пива началась история. Как бы участники сего творчества неспились бы.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#5 написал: Arhip
Сегодня, 10:26
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1904|0)
Публикаций: 91
Комментариев: 1 904
Цитата: Слепой стрелец
После прочтения возник один вопрос. А пиво все кончилось? Даже два. Какое пиво добыл Влад? +


У нас не в традициях оставлять недопитоие пиво. Пиво было Жигулевское
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#6 написал: Kinigos
Сегодня, 11:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (358|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 586
Хорошо что хоть этот, клыкастый, не испепелился. Совсем без нехов остваться не хочется, жизнь без драки скучна.
Жду вас обоих)).
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.