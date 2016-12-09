Влад Цепеш и Ван хельсинг

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arhip Просмотров: 141 Комментарии: 6 +6 Вчера, 21:15 by

Поздно ночью Kinigos возвращалась домой, таща два пакета с продуктами – после работы она забежала в магазин и закупилась всем необходимым на неделю.К ней подошел симпатичный мужчина.- Девушка, давайте я вам помогу? - и взял у нее один пакет.- Девушка, а как вас зовут? – не унимался мужчина, – я Влад. Влад Цепеш. Но друзья называют меня Дракула.- А я Kinigos. Просто Kinigos.- А еще я граф и меня есть свой замок в Трансильвании. Не хотите приехать в гости?- Слушай, отвали от меня и отдай пакет, – ответила Kinigos- Ну можно я хотя бы вас в шею поцелую на прощание?- Я девушка честная, с кем попало не целуюсь- Но я настаиваю, – Влад схватил ее и поднес губы к ее шее. Секунду спустя он отпрянул с криком: – Какая гадость!- Это я гадость? – возмутилась Kinigos.- Да от тебя чесноком пахнет!- Это я косметическую маску делала из огурцов и чеснока.Тут рядом с ними со свистом тормозов остановился троллейбус, из которого выбрался Arhip- Ты чего это к девушке пристаешь, кровосос? – спросил он, доставая арбалет.- Опять этот Ван Хельсинг, - пробормотал Влад и ответил: - Да я ничего, извиняй начальник, просто голод обуял.Arhip немного подумал и сказал:- Оба в троллейбус залезайте.Kinigos и Дракула залезли в троллейбус, тот развернулся, и они куда-то поехали.- А куда мы едем? – спросил Влад ЦепешНа донорский пункт за кровью, тебя кормить, – ответил Arhip, – а потом Kinigos домой подвезем.- А как у тебя троллейбус без проводов ездит? – поинтересовалась Kinigos.- Там аккумулятор в багажнике.Вскоре они подъехали к донорскому пункту.- Я недолго, – сказал Arhip.- Мне третью положительную, она самая вкусная, – крикнул ему вслед Дракула.Arhip зашел в донорский пункт и потребовал:- Мне нужно 3 литра крови, третья группа, положительный резус-фактор. Я Ван Хельсинг, - и продемонстрировал удостоверение Ван Хельсинга.Через полчаса Ван Хельсинг забрался в троллейбус и поставил на колени Дракуле термоконтейнер:- Угощайся.Дракула достал из контейнера пакет с кровью и вонзил в него клыки.- Холодная, – пожаловался он.- Можно в микроволновке подогреть.- Нет. Тогда там гемоглобины все витамины растеряют. Так выпью.- А мне вдруг пива захотелось, – сказала Kinigos.Arhip подрулил троллейбус к ближайшему магазину.- Ну пиво с меня. Вы меня угостили, теперь моя очередь, – Дракула подошел к выходу, выбросил выпитый пакет, превратился в гигантскую летучую мышь и улетел.Вернулся он через десять минут, таща две упаковки с пивом.- Я в магазин не стал заходить, – сообщил он, – полетел на склад. А там грузчики пили пиво и прикидывали, сколько пива можно списать на бой тары. А я под шумок уволок у них пару упаковок.- А как можно разбить пластиковую бутылку? – удивилась Kinigos.- Да эти грузчики такие хитрые, они могут.Под эти разговоры они подъехали к дому Kinigos.Поднялись к ней. Arhip и Kinigos зашли в квартиру, а Дракула неуверенно мялся на пороге с упаковками пива.- Ну что стоишь? Заходи, – сказала Kinigos.Дракула зашел и сгрузил пиво в коридоре.Kinigos пригласила всех на кухню и достала три кружки.Arhip принялся разливать пиво по кружкам.- Я пиво не пью, – отодвинул свою кружку Дракула, достал из контейнера два пакета с кровью и вылил их в кружку. – Дайте соломинку.Kinigos выдала соломинку.Потом они сидели молча, думая каждый о своем.Arhip пил пиво и думал в какие неприятности впутается в очередной раз Kinigos.Kinigos пила пиво и думала какой Ван Хельсинг придет ее спасать, когда она впутается в очередные неприятности.Дракула потягивал кровь через соломинку и думал о том, что надо посетить свой замок в Трансильвании.Наступил рассвет.- Мне домой пора, - сказал Дракула, допивая содержимое своей кружки. – У меня дневной режим сна. Ночью бодрствую, а днем сплю в своем гробу.Он подошел к окну.- Так там солнце уже светит. Тебе ничего не будет? – заволновалась Kinigos- Нам, Высшим вампирам свет нипочем. Неприятно, конечно, но терпеть можно. Вот на чеснок и серебро у нас сильная аллергия. Ну и вот еще на всякий случай, –Дракула достал тюбик с кремом от загара и намазал себе лицо и руки.- Ну, я полетел, – сказал он и превратился в летучую мышь.Arhip разлил пиво по кружкам.- Ой, чуть не забыла, – хлопнула себя по лбу Kinigos, подбежала к окну и крикнула вслед улетающему Дракуле:- Я запрещаю тебе заходить в мою квартиру!

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