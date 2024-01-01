Подрядчик (часть 2)

Летяга Просмотров: 131 Комментарии: 0 +1 Вчера, 07:55 by

Друг выглядел взъерошенным, под глазами синели мешки. Саша знал, что он почти не спал, девица откровенно мотала парню нервы, и приятель явно начал выпивать. Но даже плохим душевным состоянием было сложно объяснить ужас, плескавшийся в Пашиных усталых глазах. Схватив друга за рукав, он зашептал в ухо:- Санечка, не приедет, да? Я так и знал. Мы пропали. Я не знаю, с кем мы связались, но это не люди.Саша встревоженно глянул на друга. Неужели он не только выпивает, но и принимает что-то?- Ты чего, Паш? Кто же это, если не люди?- Да тише ты! – Паша почти плакал, громко шмыгая носом. – Сам иди посмотри! Они сидят в прачечной сейчас, смеются. А я перекрестил замочную скважину и в нее подглядел. А там пусто. А голоса слышны!Саша почувствовал укол беспокойства, и быстро дойдя до прачечной, рванул дверь на себя. На него уставились пять пар глаз, один из мужиков лежал на матрасе, двое пили чай с какими-то своими рахат-лукумами. Сзади вырос Раджим:- Чего хочешь, начальник? Что-то помочь?- Да нет, - смутился Сашка. – Я просто…- Алексан, ты говори, что не так. Друзья говорят, ты новая бригада ищешь, теперь тут смотришь, прячешься.- Нет, нет, все в порядке. - Сашка вдруг подумал, что и правда перегибает. Ну вроде нормально все идет, он сам проверяет, зачем коней на переправе менять? Пожалуй, не стоит и пытаться с кем-то еще договариваться.- Раджимчик, миленький, - заискивающе вдруг протянул Пашка. – А ты когда наши души заберешь?Парень ехидно изогнул бровь, подмигнул Сашке:- А вот как достроим, сразу и заберу.Сашка фыркнул, Паша побледнел как оштукатуренная стена за его спиной.- Раджимчик, а может, можно договориться? Откупиться как-то?Таджик поманил парня пальцем, доверительно приобнял за плечо, и сказал, склонившись кудрявой головой к его уху:- Могу забрать душа первый, кто войдет дом, как мы уйдем. Не обязательно твоя.Паша сглотнул, не смея поднять взгляд. Саша закатил глаза, показывая всем видом, что шутка туповата. Раджим скалил белые зубы и откровенно глумился над Пашкой. Но обстановка разрядилась, и больше приятель не возвращался к предложению перекрестить щелочку. Сашка посоветовал другу сходить к психологу, или хотя бы завязать с выпивкой, но тот только отмахнулся.Однако, как выяснилось позже, свою идею-фикс он не оставил. Через пару дней, когда друзья вместе приехали на стройку, перед выходом из джипа Пашка сунул в карман баночку, в которой плескалась подозрительная жидкость.- Что там? - Полюбопытствовал Саша.- Узнаешь. - мрачно процедил друг.Раджим встретил начальство у ворот, вдохновенно распинаясь о проделанной работе. Короткий замах, и Пашка вскрикнул от боли, жидкость из банки пролилась в грязь под ногами, а Раджим попытался взглядом выжечь в парне дыру.- Павел, чего делаешь? - голос мужчины звучал необычно низко и походил на рычание. Сашке даже показалось, что эхо задвоило его голос, и снова потянуло костром с соседских участков.- П..п...простите, я случайно. - Паша некрасиво кривил лицо, пытаясь вырвать руку из железной хватки.- Смотри, Павел. - Раджим прищурил глаза, продолжая выкручивать запястье. - Ты с Геной поссорился, не заплатил, со мной поссориться хочешь? Мне-то заплатить придется. Я тебе пока на встреча иду, потом и передумать могу.Саша только удивленно хлопал глазами. Когда таджик ушел, он спросил у друга, с поникшими плечами севшего прямо в лужу возле машины:- И какая муха тебя укусила? Что это было вообще?Паша медленно поднял на приятеля печальные глаза:- Ты же мне все равно не поверишь. Святая вода это была.- Ой, блин. Ты совсем поехал с этой темой. Хуже деревенской бабки. Прекращай давай, а то реально с последней бригадой рассоримся.- А может, бабки правду знают? Моя вот всем соседям вещи утерянные искала.Саше хотелось наорать на друга от злости, события последних недель и ему порядком расшатали нервную систему, но он сдержался. Пашка сидел, низко повесив свою стриженную голову, потом снова вцепился в Сашкино пальто:- Санечка, мне так страшно. Никогда так не было. Я же ещё не пожил совсем, и ты тоже. Давай в церковь пойдем, богу молиться станем.. ай!Сашка не выдержал, влепив приятелю затрещину. Тот вскочил, сжимая кулаки, они смотрели несколько минут глаза в глаза, потом Пашка кивнул, видимо, приняв какое-то решение:- Ладно. Ладно. Я решу вопрос. Я же всегда твой зад спасаю, ты с Альбиной ссоришься - Пашка разрулит. Ты экзамен заваливаешь, из-за того, что профессору нагрубил - Пашка договорится. Ты, блин, хрен знает с кем по рукам ударил - Пашка тебя из дерьма вытащит. Счастливо оставаться, я поехал решать вопрос.С этими словами он вскочил в машину, и рванул с места, направляясь прочь в сторону города. Сашка оторопело смотрел ему вслед, потом плюнул, злобно крикнул:- Баклан, это ж ты с Геной поцапался! Из-за тебя все!И пошел дальше разбираться с авторским надзором.Больше приятели почти не общались. Пашка не появлялся на стройке, Саня изредка ему звонил. Он не знал, что так проехалось по психике парня, сделав одержимым безумной идеей о демонах, но очень надеялся, что тот не ходит по экстрасенсам и церквям. Возможно, тяжелое расставание с Натой также усугубило психическое состояние приятеля, но в целом, парень всегда отличался склонностью к суевериям, кричал в окно "Халява, приди!", клал в ботинок монетку и плевал через левое плечо, встречая черную кошку. Правда, на этот раз все зашло слишком далеко. Оставалось надеяться, что когда объект будет сдан и они получат оплату, странная мания у Пашки пройдет. Ну или Сашка сам его отведет к психиатру.Пока же ему хватало и других проблем. На душе было неспокойно. Срок сдачи объекта приближался, а заказчик еще ни разу не ответил на исправно отправляемые каждую неделю письма с отчетом.А самое страшное, что здание приобретало законченный вид, но почему-то автор проекта не чувствовал гордость. Наоборот, в душе поднималось отвращение по отношению к своему творению архитектурной мысли. Особняк получался объективно красивым, даже лучше, чем в проекте, но ему стало казаться, что все вокруг - лишь раскрашенные декорации. Фонарь в столовой давил на психику, Сашка под ним ощущал себя тараканом, пойманным в салатницу. Каменные панно на входе в гостиную нависали неустойчивой громадой.Саша начал плохо спать, в кошмарах Самвел Альбертович гонялся за ним по коридорам, инкрустированным мозаикой, с разделочным ножом, Альбина оборачивалась суккубом и раздирала когтями лицо, а Пашка раздувался огромным слизнем и поглощал его тело.Но хуже всего был безобидный на первый взгляд сон, который всегда начинался с женского визга и звона разбитого стекла в темноте. Потом он оказывался с Раджимом, одетым в камзол и парик на балконе итальянского палаццо и тот его потчевал красным мясом, подозрительно напоминающее человеческое сердце. Все было мирно и празднично, но душу выворачивало потусторонним ужасом, и в момент, когда Раджим салютовал ему бокалом и на чистейшем итальянском произносил:- Но зато вы сдали проект вовремя, Александр!Сашка всегда с диким криком просыпался, и не мог заснуть уже до утра, пугаясь каждой тени в углу.Страдая от паранойи, парень начал приходить на объект поздно вечером, когда рабочие уже покидали строительный участок, уходя на ночлег куда-то в поселке, и пытался разломать, опрокинуть казавшиеся столь ненадежными конструкции. Один раз он даже забрался на крышу, и прыгал по витражу, обмирая от страха, что тот провалится под ним. Но все стояло намертво, как заговоренное. После таких истерических выходок становилось ненадолго легче, но потом накатывало снова, и он чувствовал, что понемногу сходит с ума и уже не столь осуждающе думал про Пашу.Самвел позвонил и обрадовал, что прилетает в субботу. Пробасил угрожающе:- Надеюсь, Александр, я останусь доволен?Саша заверил его, что все будет в лучшем виде и пошел в кафе рядом с офисом, снимать стресс чашкой кофе. Пока он медитировал за столиком, на пороге внезапно появился Пашка. Он выглядел так, будто не спал и не ел все эти дни, с красными от усталости глазами и глубокими мешками, заросший по брови светлой щетиной. И без того не страдавший от аккуратности в одежде, он, казалось, совсем махнул на себя рукой, на светлой куртке расплывались пятна неизвестного происхождения. Паша упал рядом с Саней:- Вот ты где, я тебя везде ищу!- Ты мог позвонить, и искать бы не пришлось.Как ты? Ты спишь вообще?Пашка хрипло засмеялся:- Я в полном порядке. Вчера гнал по КАДу, и вдруг подумал, а не впилиться ли мне в отбойник? И сразу так легко на душе от этой мысли стало!Сашка тревожно схватил друга за плечо:- Паш, не шути с этим, обратись за помощью! Пожалуйста!- Да ладно, это все фигня, - отмахнулся Пашка, потом пугливо оглянулся, и втиснувшись почти в самое ухо горячо зашептал:- Главное, я все придумал! Я тут вычитал, что когда так же, как мы, договаривались с демонами при строительстве мостов и соборов, там первым заводили козла. Чтобы эта тварь забрала его душу, а не человеческую!Сашка, не выдержал, истерически заржал:- И как ты себе это представляешь? Подождите, Самвел Альбертович, мы сейчас козла запустим?За их спинами негромко добавили:- И все равно ведь не сработает.Пашка подскочил на полметра, сзади ухмылялся с недобрым прищуром неизвестно каким образом оказавшийся тут Раджим. Впрочем, кафе было популярным, почему бы сюда и не зайти праздному посетителю. Было странно видеть его не в привычной спецовке, а в кожаной косухе, с наглой девицей в объятьях. Девица жевала жвачку, и непотребно прижималась к спутнику, таджик презрительно оглядел парней и продолжил:- У животных нет души, легенды врут. Ты бы еще рыжую женщину привел.Паша, испуганно потея, раскрыл рот, потом посветлел лицом, словно его осенило спасительной мыслью. Раджим снова усмехнулся:- Нет, это тоже не годится. Ваш заказчик в нашем ведомстве по другому договору проходит. Нельзя. Нормальную душу надо.И мужчина снова подмигнул Саше. Пашка в панике промямлил, что забыл в машине телефон, и убежал. Саня напустился на строителя:- Вот зачем вы его дразните! Он так с ума сойдет, он же впечатлительный. Лучше бы не творили фигни, вам объект в пятницу сдавать, а вы тут над Павлом стебетесь!Раджим посерьезнел, сдвинул густые брови, запустил руки в карманы узких джинсов и покаянно опустил голову. Потом хитро исподлобья метнул взгляд в работодателя:- Обещаю, все будет готово. А если с вашим денежным мешком возникнут проблемы, я лично все возьму на себя. Раз уж вы, Александр, такой здравомыслящий и спокойный.Потом уже без шутеек они проговорили последние оставшиеся работы, и, немного успокоенный, Сашка с ним распрощался.Однако, когда накануне приезда заказчика Саша приехал на стройку принять дела и закрыть договор, он с изумлением не обнаружил ни одного человека, только Пашка сидел на крыльце, щурясь на ласковое солнышко, протянув длинные ноги.- Что происходит? Где люди Раджима?Друг сидел спокойно, с жутким равнодушным выражением лица, словно принял какое-то тяжелое решение.- Ну во-первых, это не… Ладно, я понимаю, ты не веришь. Но ситуация от твоего скептицизма не меняется. Тут никого нет, все идеально закончено, и мне только что позвонил заказчик, что он приехал на день раньше и едет с проверкой.- Как с проверкой? – Сашка кинулся к дверям, и Пашка сначала промедлил несколько секунд, провожая его волчьим выжидающим взглядом, но в последний момент, когда рука друга уже почти схватилась за ручку, вскочил и перехватил, требовательно заглядывая в глаза:- Сань, я тебя очень прошу, не ходи пока туда. Считай меня придурком, психом, поехавшим, но не ходи, хорошо?Саша и сам начинал чувствовать странный сворачивающийся клубком змей холод в желудке, поэтому заторможено кивнул, и аккуратно отцепил руки друга с отворотов своего пальто. Сглотнув, он тихо пробормотал:- Я пойду, посмотрю домик для прислуги. Все ли там готово.Пашка кивнул, почти ласково потрепав по плечу:- А я за нас грех на душу возьму.Сашка не понял, что он там задумал, но выяснять не стал. Хватало скользкого, как осьминог, страха, протягивающего свои щупальца, кажется, к каждой клеточке Сашкиного тела. Он пошел на негнущихся ногах по участку, отмечая идеальную кромку бордюра, уже принявшуюся газонную траву, белоснежные бока мраморных ваз на постаментах. Разум отказывался верить, но сердце колотилось учащенно – невозможно было провернуть такой объем за месяц. Либо это какой-то обман, и тогда его убьет Самвел Альбертович, либо это… Либо это… Ладно. Сначала надо посмотреть, все ли в порядке. Он зашел на крыльцо гостевого домика, мимоходом отметил чистоту входной двери, отсутствие всех защитных пленок. Прошел по комнатам, поднялся на второй этаж, и услышал, как шумят по гравию подъезжающие на участок джипы с хозяином и его охраной.Выходить не хотелось. Все подозрения в том, что работы были проведены некачественно, с внезапным побегом строителей снова ожили в душе. Собрав остатки гордости и храбрости в кулак, Сашка все же собрался к выходу, но тут со стороны крыльца через приоткрытое окно как в кошмаре донесся женский визг, а следом грохот и звон стекла. Сердце смяло ужасом. Почему-то перед глазами моментально возникла картина, как рассыпается на тысячи блестящих осколков стеклянный фонарь в столовой. И как мрачнеет лицо Самвела...Не вполне сознавая, что делает, лишь желая убежать от нахлынувшего и затопившего душу страха, Саша шагнул в сторону ванной комнаты. Сжался в уголке. Хотелось, как в детстве, спрятаться под одеяло, и ждать, что монстры уберутся прочь.Снова вспомнилось суровое лицо заказчика. Со стороны особняка послышались истеричные вопли Альбины, она крыла кого-то матом. Потом пробежала охрана, Сашка окончательно нырнул в убежище, отделанное плиткой, и закрыл дверь. Повернуть щеколду не хватило духа, и он просто пристроился на кромке ванной, зажмурив глаза, ощущая, как стекает по щекам соленая влага.Он думал о купленной в ипотеку крошечной квартирке в новостройке, думал о маме, которой требовалась операция по зрению. Думал о том, будут ли его пытать, или сразу прикончат. Когда страх перед будущим окончательно встал перед внутренним оком сверкающим цунами, он открыл глаза. Под потолком в стену был вмонтирован уголок для крепления водонагревателя, но сам водонагреватель еще не присоединили. Саша дерганно, как робот, выдернул ремень из пояса джинсов, закрепил конец на импровизированном крюке. Встал на борт ванной, накинул петлю на шею. Перед глазами возникло последнее воспоминание – скалящий зубы Раджим. Сашка вздохнул, и приготовился сделать шаг.В этот момент дверь распахнулась, врезавшись в стену и в помещение ураганом ворвался Пашка. Взъерошенные волосы торчали во все стороны, глаза маниакально блестели, и он был весь перемазан кровью, но при этом страшно улыбался.- Сашка, я успел! Сашка, дебил, ты чего творишь? Слезь, придурок.Друг подскочил и перехватил за талию неудавшегося самоубийцу, не позволяя сделать шаг:- Отставить умирать, сам же меня стебал!- Там потолок упал, я не пойду туда!Пашка рыдал и смеялся одновременно:- Да какой потолок, придурок? Это я втолкнул в последний момент в дом первой секретаршу Альбертовича, она врезалась в зеркало, и опрокинула тумбочку для обуви. Там кровищи было, ей сейчас скорую вызывают, а я за тобой пошел. Альбертыч даже не понял, что это я виноват, он на нее орал, что неуклюжая.Ошарашенный Сашка спустился, снял ремень, и с помощью друга поковылял к двери. Там уже восхищался пришедший в себя после неприятного эпизода Самвел Альбертович, суля золотые горы и мировую известность талантливым архитекторам. И молодой человек почувствовал, как терзавшая все эти дни тревога отпускает, сменяясь опустошающим облегчением.***Спустя двадцать лет в своем уютном кабинете, выходящим окнами на Москва-реку, главы всемирно известной архитектурной фирмы «Конев и Цыпочкин Стройтрест» вполуха слушали с ютуба репортаж о приемке в эксплуатацию новейшего медцентра. Блоггер восхищался качеством работ и рассказывал о необычном бонусе от авторов проекта – перед сдачей объекта там была проведена экскурсия для дома престарелых, двадцать дедушек и бабушек провели по этажам, а потом устроили им небольшой фуршет.- А потом двое-трое из этих двадцати сгорят, не прожив и суток. – вздохнул Александр Конев, самый талантливый российский архитектор по версии многих профессиональных изданий, небрежно зачесывая набок буйные кудри.- Может, церковь построим? – задумчиво спросил Павел Цыпочкин, успешный менеджер и управленец, почесывая стриженый затылок.- А толку, строить-то все равно Раджим будет. Главное, чтобы никто никогда не сопоставил загадочные смерти сразу после сдачи объектов с нами.- Уж поверь мне, дружище, даже если сопоставят, ничего нам не будет. Мы единственная архитектурная фирма, которая держит сроки.Автор - LDA1.

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