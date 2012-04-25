Квартира. Часть 7

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:40

Estel_N Просмотров: 90 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 11:40 by

Раздался звонок в дверь. Ева усталой походкой направилась к двери и впустила Сашу. Пока он раздевался, девушка достала из пакета спиритическую доску и положила ее на кухонный стол. Мужчина подошел к ней и взглянул на магический атрибут с буквами и цифрами на нем.Ева молча села за стол, взяв планшетку в руки, готовая к разговору с духом. Саша тоже сел рядом, ничего не сказав. На его лице читалось недоверие, но стоило попробовать, тем более вариантов больше не было.Ева поставила планшетку на доску, и они слега дотронулись до нее пальцами.- Здесь есть кто-нибудь? – Спросила Ева, оглядываясь по сторонами. Но в ответ была тишина, и планшетка не двигалась. – Пожалуйста, ответь. – Взмолилась девушка, но снова ничего не произошло. – Чего ты от нас хочешь? Кто ты? - С перерывами спрашивала Ева.- Ты - убитая здесь старушка? – На этот раз спросил Саша, не выдержав больше, но ответа также не последовало.Немного помолчав, он поднялся и направился за сигаретами. Ева тоже в отчаянии последовала за ним.- Это все ерунда! – Прогремел Саша, сжав кулаки.И они услышали, как за их спинами планшетка передвинулась, заскрипев по доске. Молодые люди оглянулись и затаили дыхание.- О, Боже! – Произнесла Ева, и прикрыла рот рукой.- Что там? – Настороженно спросил Саша, забыв обо всем.Ева медленно приблизилась к столу.- Планшетка передвинулась на слово «нет». – Ошеломленно ответила она.- Что это значит?- Какой был последний вопрос? – Осведомилась девушка?- Старушка ли это? – Напомнил Саша, и с доски перевел взгляд на девушку.После этого они снова сели за стол и поставили пальцы на прежнее место. Саша начал верить.- Кто ты? – Спросила Ева.Но тишину ничто не нарушило.- Что тебе нужно? – Задал вопрос Саша?Он взглянул на Еву и увидел за ее спиной лицо женщины с запутанными черными волосами, спадающими на лицо. И она резко крикнула, устремив на него взгляд.- Найди меня!Мужчина от неожиданности закричал и упал вместе со стулом. Ева оглянулась, но сзади никого не было.- Она была там! – Указывая пальцем за Еву, сказал мужчина. Девушка вопросительно посмотрела на него. – Она сказала «найди меня!» - Поднимаясь и приходя в себя, договорил мужчина.- Что? – Не понимая спросила Ева.- Ее надо найти. – Тоже ничего не понимая ответил Саша.- Как это? – Растерялась девушка. – Мы даже не знаем, что искать. – Взялась за голову Ева.Она снова села за стол и постаралась собраться с мыслями. Просидев так некоторое время, Ева начала нервничать.- Я понятия не имею с чего начать. – Потирая виски, простонала она.Саша тоже не знал, что нужно делать, и что имел в виду призрак.- Может спросить соседей об этой женщине? – Предложил Саша.Этим и решили заняться...Автор - я.

Ключевые слова: Квартира призрак спиритическая доска лицо авторская история

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