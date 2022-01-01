Голова Палача. Первая часть

Estellan Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:38 by

- *** да **** на ****! – восхищался я твердостью планеты, на поверхность которой только что выпал из недоразумения, по чьему-то недосмотру названному самолетом. – Боги, храните гравитацию.- Ты все или полосу целовать тоже будешь? – поинтересовался обнаружившийся неподалеку Макс, а потому успевший на большую часть представления восхищения Землей, в исполнении одного актера.- Буду, - с сомнением посмотрев на взлетную полосу, густо усыпанную песком, мелкими камушками и то тут, то там пробивавшимися клочками травы, я на мгновение засомневался в своей уверенности и том, что все еще жив. Сомнения развеял чемодан, который мой бравый пилот выкинул из самолета, приземлившись мне на спину, для пущего воссоединения с землей.- Да кто вообще догадался назвать это… этот… эту штуку самолетом? – новая волна возмущения разобрала меня уже в машине, куда Макс отбуксировал мою желеобразную тушку, расцепив с чемоданом, когда дрожь немного улеглась.- Ну а что? Летает ведь. Что еще нужно от самолета? – уверенно, одной рукой, товарищ вел тачку по серпантину, на каждом повороте заставляя меня жалеть о том, что я вообще решился принять его приглашение в гости.- А как на счет герметичности? Меня, кажется, продуло… его всю дорогу трясло, как чихуахуа при виде теннисного мяча, ты бы видел, какие кульбиты он над горами вытворял на этом кукурузнике, - польстил я выкидышу гражданской авиации, - а на полосе у нас колесо отвалилось… или оба?- Одно, одно… - утешил меня товарищ. – Не боись, Хорхе уже лет тридцать тут летает, еще ни разу проблем не было.- Хорхе… упаси Анубис меня еще раз лететь на этом чудовище с человеком по имени землепашец. Ему никто не намекал о том, что он не своим делом занимается? – проявив чудеса акробатики, я сумел добраться до чемодана, запертого на заднем сиденье, вытащил из его недр припасенную бутылку, к которой тут же присосался.- А обратно – как? До международного аэропорта размахивая руками полетишь? – невинно поинтересовался собеседник, а у меня алкоголь сразу пошел не в то горло.Наверняка жена Макса представляла себе нечто иное, когда друг расписывал ей своего давнего товарища. С описанием, к моменту появления у них дома, у меня совпадал только пол. Взъерошенный, грязный после знакомства с взлетно-посадочной полосой, ушибленный чемоданом и изрядно нетрезвый, я был тут же отправлен этой мудрой женщиной сначала в ванну, а потом спать. Так что, нормальное знакомство состоялось только утром.- Альта, - представил мне свою суженую товарищ, ради которой несколько лет назад покинул нашу маленькую и холодную страну, чтобы поселиться в солнечных горах Испании.- Очень приятно, - среагировал я, рассматривая женщину, с которой до этого виделся только мельком, когда та приезжала в гости к семье Макса. Высокая, смуглая, темноволосая, в карих глазах пляшут чертята. Не удивительно, что тот проехал полмира, чтобы уговорить ее стать его женой. Как раз в его вкусе.- Взаимно, - ответила мне девушка на чистом русском и удалилась в сторону кухни. – Мойте руки и за стол. Завтрак готов. А то я вас знаю, сейчас ускачете в горы на весь день, потом ищи-свищи вас.Альта загремела посудой, оставив меня с Максом и в лингвистическом тупике.- Это? – обратился я к нему, но тот лишь усмехнулся и похлопал меня по спине, напомнив, что воссоединение с чемоданом не прошло бесследно.- Альта многому набралась за время обучения у нас. Наверное, не следовало ей снимать комнату у той бабульки.- Нет, погоди, шо там было про горы?- А я тебе не сказал? Был уверен, что говорил. Короче, нашел я в горах тут одну весьма занимательную штуку. Не так далеко от соседней деревни есть тихое местечко, посидим, с палатками, порыбачим себе. Местные туда не ходят, говорят место про-о-оклято. Короче, никто не помешает цивилизованному культурному отдыху. Кстати ящик с горячительным уже с машине. Так что – поесть и выдвигаемся. Альта нам с собой столько наготовила… лишь бы в машину влезло.Вот после всего этого я и тащился уже второй час за Максом, уверенно ведущим меня… в горы. Что можно не любить больше, чем походы? Я внезапно понял, что только походы в горы. Если идти по равнинной местности – утомляет, то карабкаться всю дорогу вверх – вообще выматывает.Внезапно под ноги бросилась тропинка.- А это что за бесовщина? – осведомился я у провожатого.- Это? Это – тропа, знакомься.- Я тебе не вайфай от ростелекома, понял, что тропинка. Что она тут делает?- Не поверишь, ведет к тому горному озеру, где мы будем рыбачить и полировать все это дело алкогольными напитками. Ну или сначала полировать, потом рыбачить, или совмещать… короче – как пойдет.- Ты же говорил, что местные сюда не ходят, - я уже говорил, что все подозрительное чую за версту?- Местные не ходят, залетные ходят.- Те, кого Хорхе со своего драндулета уронил? Я так и знал, что ты мне чего-то недоговариваешь.- Да ладно тебе паниковать, всего-то одного из пяти. Остальные нормально залетают.- Ты хотел сказать долетают?- Хотел бы, сказал бы. А вообще… там, дальше, за озером, и чуть выше, есть деревня заброшенная. Давно заброшенная. Как раз та самая… про-о-о-оклятая. Но не боись, там отродясь никаких хищников крупнее волков не было. Так что никто тебе ночью голову не отгрызет.- Будем надеяться, - почему-то согласился я с другом, но осадочек остался.Отдыхали мы славно. Достаточно славно, чтобы к тому моменту, как над озером поднялась полная луна, быть если не совсем в состоянии топлива для костра, то весьма близком к нему. Ставили ли мы удочки, к тому моменту я уже не помнил, как и не помнил, были ли они в машине – вообще.Весело горлопанили на всю округу что-то из Сектора Газа, распугивая местную фауну, непривычную к русским загулам, и укрепляя в местных жителях подозрения о проклятии, когда к нашему веселью присоединился еще один гуляка. Вряд ли он шел к нам целенаправленно, возможно, просто прогуливался, но какое-то внутреннее ощущение подсказывало мне, что приглашать его к костру поорать песни не стоит. Вряд ли он сможет поддержать веселье. Хотя бы потому, что у него нет головы.Прервавшись, я икнул и понял, что хмель выветривается с поразительной скоростью. А жаль, вряд ли я смог бы долго выдерживать это зрелище трезвым.- Макс… - подергав друга за руку, я вперился взглядом ему за спину, на приближающуюся к нам фигуру. – А скажи… часто у вас тут кто-то по ночам в лесу гуляет?Товарищ вздрогнул, обернулся, потом резко вскочил, по пути выхватив из костра головешку.- Что тебе надо? – крикнул тот в темноту, но ответа, вполне ожидаемо, не дождался.- Может он по-русски не понимает? – подсуфлировал я Максу, пытаясь негнущимися пальцами вытащить из бревна свой нож.Товарищ спохватился, и перевел свой вопрос на испанский. Ответом ему стало лишь то, что фигура стала приближаться к нам значительно быстрей. Мы отступали. Для начала отгородившись от наступающего костром.- Макс, ты идиот? Чем он тебе ответит? У него башки нет! – внезапно понял я возникшие проблемы коммуникации, крепче стискивая рукоять своего незамысловатого оружия. Не уверен, поможет ли оно против мертвеца. А то, что перед нами как минимум мертвец, становилось понятно по некоторым деталям его внешности.Фигура была тощей, если не сказать – дохлой. Хотя и дохлой была – однозначно. Обрывки одежды, обрывки кожи, между обрывками просвечивала плоть, а местами и кости. Самый натуральный зомби. Не первой свежести. Да еще и без башки. А как убивать зомби без башки меня современный кинематограф не учил.Тем не менее, фигура к нам приближалась целенаправленно и довольно быстро. Наступила в костер, а тот, вместо того, чтобы приняться тут же радостно глодать подтухшего мертвеца, сам потух. Словно даже огонь пытался от него удрать. Кажется, мы крупно влипли.- Тикаем, - почему-то шепотом приказал Макс.- Куда?- Да хоть куда! – подавая пример, друг шагнул в сторону, стараясь производить поменьше шума, и рванул в гущу леса. Оставаться и раскланиваться с мертвецом у меня тоже не было особого желания, так что, все еще не выпуская тесак, я стартанул за товарищем.Остановиться и отдышаться мы осмелились лишь через какое-то время, и то только потому, что внезапно поняли, что прибежали. В деревню, ага, в заброшенную.- Твою же… - налетев на спину внезапно остановившегося товарища, я едва удержался на ногах. – Макс! Никто тебе ночью голову не отгрызет, говоришь? Кажется, кто-то может с тобой не согласиться.- Да что это было? – тот развернулся ко мне, словно думал, что я знаю ответ на сей незамысловатый вопрос.- Всадник без головы? Или какой тут у вас местный фольклор? Ходит-бродит, голову ищет?- Впервые слышу… - Макс качнул головой и осмотрелся.Смотреть особо было не на что. Если когда-то тут и была деревня, то осталось от нее немного. Части зданий уцелели только потому, что были каменными. Крыш не было вовсе, да и лезть в разрушенные хибары я бы не стал, даже если бы мне за это заплатили. Казалось – коснись кладки, и вся стена рухнет. Это было видно даже при свете луны.- И что… - закончить я не успел, так как Макс тут же ухватил меня за плечо и втащил под тень какого-то разлапистого дерева.- Да…- Тш-ш-ш… - выдохнул тот и указал на заросшую тропу, по которой, как оказалось, мы сюда и добрались. Там, пока еще почти скрытый тенями деревьев, кто-то шел. – Надо уходить. – Добавил, пятясь, Макс.- Куда? – так же шепотом, словно опасаясь, что нас услышит мертвяк без головы, уточнил я.- Пофиг, - в чем-то я, конечно, разделял мнение друга, оставаться здесь, наедине со зловещей фигурой хотелось еще меньше, чем драпать через ночной лес навстречу с неведомым.Неведомое нашло нас раньше, чем я успел об этом поразмыслить. И представляло собой доисторическое кладбище. Настолько доисторическое, что на нем уже не осталось ни крестов, ни камней, если они и были. Лишь едва заметные холмики в земле, а большей частью земля и вовсе была ровной.Как я понял, что это именно кладбище? Прямо перед нами возвышалось строение, которое нельзя ни с чем спутать. Это вполне однозначно был склеп. Более того, он единственный здесь казался почти новым. Особенно на фоне развалившихся домов вверх по склону.- Ма-а-а-акс, - проскулил я, - тебе никто не говорил, что в ночь восстания мертвецов оказаться на кладбище – это капец какая дурная примета?- Следуя логике, он отсюда ушел, чтобы слоняться по лесу и пугать честных кемперов, а что это значит?- Что?- Что внутри его нет, следовательно, внутри наиболее безопасно, - сразил меня наповал своей логикой Макс.- А что, если он тут не один? – однако этот вопрос я задавал уже в удаляющуюся спину. Снова пришлось идти следом, с ужасом ожидая, что из-под земли вот-вот протянется тонкая костлявая рука, цапнет меня за конечность и утащит на вечное поселение куда-нибудь к Аиду. – И вообще… чего мы его боимся? Ну не сожрет же он нас. – Нервно хихикнув, в этот раз я успел остановиться сразу, как только Макс замер, как вкопанный. – Ему… нечем…

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