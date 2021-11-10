Страж подземелья

Новость отредактировал Estellan - 10-11-2021, 19:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 348 Комментарии: 0 0 10-11-2021, 19:41 by

Заходилось прохладное осеннее утро. Солнце лениво выглядывало из-за горизонта, раскидывая свои лучи. В жёлтом лесу пели птицы. Где-то высоко в небе нёсся на юг треугольник гусей. Природа бесповоротно, но без скорби угасала, чтобы переждать зиму и расцвести вновь с первыми днями весны.На маленькой опушке притаилась землянка. Из ржавой трубы шёл лёгкий сизый дым. Его терпкий запах распугивал зверей поблизости, оберегая хозяина избушки. Утеплённая пыльным одеялом дверь отворилась, и на пороге показался мужчина в многократно перешитом ватнике. Он присел на лавку и вдохнул свежую утреннюю прохладу, осматривая скромные грядки с ещё не выкопанной картошкой.Фёдор размышлял, чем заняться. Еды была запасено вдоволь – на днях он загнал сохатого. Чистой воды тоже хватало – несколько вёдер кипячёного прозрачного золота дожидались своего часа в углу землянки. Значит, оставалось одно – снова пройтись по округе и поискать очередных беглецов…Снарядившись в лучших традициях советских партизан, мужчина двинулся на север. В первую очередь нужно было проверить саму пещеру. Преодолев около полукилометра по густым зарослям, Фёдор оказался в неглубокой лощине. В её восточном конце высилась небольшая скала, напоминающая острый зуб. В её подножии чернел провал.Стремительно перепрыгивая камни и кочки, отшельник вскоре оказался лицом к лицу с кромешной темнотой подземелья. Из чрева Земли веяло холодом. Где-то под потолком пещеры ворчали летучие мыши. В глубине виднелся слабый голубоватый свет.Фёдор сложил ладони в рупор и пропел кодовое слово на причудливом языке. Через несколько мгновений снизу ответили тем же. Ответ означат, что всё хорошо. Внизу показался низкорослый силуэт. С трудом житель поверхности различил, как страж подземелья махал ему рукой, и помахал в ответ.Это немного успокоило отшельника, но ещё не значило, что обход не требовался.Внимательно оглядев высокую траву близ пещеры, мужчина в этом убедился. В дёрне пропечаталась небольшая тропинка, ведущая в лес. Следы в форме полумесяца, оставленные на влажной земле, подтвердили тревожную догадку. С охотничьей решительностью Фёдор пошёл по следу.Узкая дорожка петляла между деревьями, будто бы тот, кто их оставил, был заворожён невероятным миром наверху и пытался разглядеть всё и вся. Следы приблизились к зарослям шиповника. На земле валялось много мелких ягодных косточек. Весь куст был обобран догола.Взгляд мужчины зацепился за несколько примятых к земле кустов. Судя по их состоянию, тот, кто их поломал, был очень большим и тяжёлым. На длинных колючках осталась кровь. Ещё свежая. Отшельник осторожно собрал её пальцами и попробовал на язык. «Лось», - догадался он.Примерно в том же месте следы резко менялись. Расстояние между ними стало намного больше, будто их «автор» перешёл на бег. В параллель с одной дорожкой шла другая – из следов лосиных копыт. Видимо, исследователь нарвался на зверя. Встревожившись, Фёдор заторопился. Следы были ещё свежими, будто оставленными этой ночью. Ещё был шанс.Погоня явно была долгой. Фёдор шёл по следу долгих полтора километра. Только миновав это расстояние, он остановился. В нескольких метрах перед ним высилось рогатое животное. Лось чесал голову о дерево, совсем не замечая человека. К его облегчению, на рогах зверя не было крови. Закончив свои процедуры, лось безмятежно оглянулся и куда-то ушёл. Только когда его шаги стихли окончательно, мужчина продолжил путь.Ему пришлось пройти совсем немного. Близ одного из деревьев следы обрывались. На коре сосны виднелись порезы от копыт. Фёдор поднял голову и облегченно выдохнул.Где-то в трёх метрах над землёй, вцепившись в ствол, висело существо. Это был гуманоид, покрытый синим мехом. Большие жёлтые глаза испуганно смотрели на человека. Четырёхпалые ладони уже соскальзывали.- Слезай! – прокричал Фёдор на загадочном подземном наречии. – Я тебя не трону!Житель пещер явно был удивлён его знанием языка, но послушался и начал спускаться, что-то причитая. Вдруг он соскользнул и всем весом обрушился на землю. Мужчина не успел его поймать. Болезненный вопль огласил тундру. Правая нога нелюдя неестественно изогнулась.- Ну что ж ты!? – выпалил отшельник на родном, русском языке. – Я помогу! – добавил он уже на подземном.Скорчившийся от боли, монстр протянул ему руки, и Фёдор помог ему встать. Был он ростом всего в метр – детёныш. Поняв это, мужчина сразу подхватил его на руки и направился к своему жилищу. Обитатель подземелья не сопротивлялся. Очевидно, он уже узнал своего спасителя…Продравшись через густые заросли, Фёдор усадил найдёныша на лавку у двери.- Обожди тут, - сказал он, нырнув в землянку.Вскоре он показался оттуда с парой длинных деревяшек и лентой из переплетённых растительных стеблей. Опытной рукой он наложил на перелом аккуратную шину.- Как придёшь домой, попроси маму заживить, - наставительно сказал отшельник, оглаживая длинную сизую бороду.Ребёнок кивнул и задумчиво осмотрел повязку. Его тёплое одеяние из подземного аналога хлопка было сильно перепачкано. Оно напоминало рясу с невысоким стоячим воротником. Штанины были широкими, из-под них едва виднелись причудливой формы копыта.- А когда я пойду домой? – спросил он.- Да прямо сейчас. Чего тебя держать?Малыш поднялся и неловко подпрыгнул на одной ноге. Фёдор взял его за руку и повёл за собой. Со сломанной ногой было нелегко перемахивать заросли, но детёныш мужественно справлялся с этим и решительно отказывался от переноски на руках.Из-за его травмы путь растянулся. Ушёл почти час. Благо, лес был тихим, и никаких опасностей им на пути не попалось.Только завидев родную пещеру, малыш радостно пискнул и хотел, было, рвануться вперёд, но боль в ноге помешала. Фёдор подхватил его и довёл до скалистого провала. Вместе они стали спускаться по грубо вытесанным ступеням.- Кто идёт?! – донеслось снизу певучее местное наречие.- Фёдор. С поверхности. Тут у вас дитё убежало!Стоило это сказать, как в слабом свете появилось два силуэта охранников. Они поспешили взлететь по лестнице и встретить гостей. Это были такие же создания, как и спасённый мальчонка, но намного старше. Они бережно взяли мальчика за плечи и повлекли за собой. Фёдор ненавязчиво поплёлся за ними, чтобы убедиться, что ребёнка доставят до дома. Охранники заметили его, но были совсем не против визита.Постепенно глаза привыкли к слабому свету флуоресцентной плесени на стенах. Фёдор нагнал сторожей и поприветствовал их. Это были его давние знакомые.- И как вы его проворонили? – мужчина возмутился.- Ну… - молодой страж стеснённо потупил взгляд в пол.Отшельник замахнулся. Оба стража съежились. Они прекрасно знали, что рука у гостя с поверхности тяжёлая – ударит, так сразу к земле припечатает. Но в этот раз Фёдор сжалился и опустил руку, по размерам не уступающую небольшой лопате.- Ладно, ничего с ним не сталось, и то хорошо, - констатировал он.- А с ногой у него что? – спросил сторож постарше.- На меня чудище напало, а я на большую штуку залез и упал! – поведал малыш.- А-а-а, - протянул нелюдь. – И что там, наверху?- Ой, там такое… - загадочно произнёс мальчик.- Ну, потом расскажешь, - страж потрепал его по голове.Между тем они миновали запутанный лабиринт тоннелей и оказались в большой округлой пещере. Это были казармы стражи. Вдоль стен стояли сетчатые кровати, рядом с ними мостились сундуки с бронёй и оружием. Многие стражи спали.Миновав это помещение, четвёрка снова оказалась в тесной каменной трубе, уходящей всё глубже и глубже. Долгие плутания в темноте окончились внезапно, когда оборвавшийся тоннель вывел их в гигантскую пещеру.Глаза окончательно приспособились к полумраку, и перед Фёдором предстал красивый город, раскинувшийся на дне каменного пузыря. Был он невелик – не занимал и половины подземелья – но красотой не уступал столицам мира. В дальнем конце пещеры виднелся дворец местного князя. Было это огромное строение, напоминающее одновременно пирамиды майя и славянские кремли.Остальную часть пещер занимали густые заросли местной неприхотливой растительности. Деревьев здесь не было, но их заменяли высокие сверкающие грибы. Они же заменяли уличные фонари, а их маленькие, похожие на деревья-бонсай, собратья использовались для освещения домов. Весь город был картиной в зеленовато-синих тонах.Четвёрка спустилась на улицу, в пущу насыщенной жизни троглодитов. Между приземистыми резными домиками сновал подземный народец, занятый своими делами и заботами. Кто-то бродил от лавки к лавке в поисках свежей снеди и предметов быта. Другие стояли за этими самыми лавками…Лишь иногда местные обращали внимание на необычного гостя, но сразу признавали его и утрачивали всякий интерес. Фёдора знал в лицо каждый, будь то древний старик или малое дитя.Вскоре стража остановилась возле одной из каменных изб. На её пороге показалась женщина в длинной юбке. Она утирала слёзы платком и, только завидев ребёнка, бросилась обнимать и целовать его. Из дому показался и отец. Он подошёл к ним и протянул руку гостю с поверхности.- Спасибо тебе огромное! Я… я не знаю, чем даже ответить на такое!- Не стоит благодарности, - отшельник крепко пожал жилистую кисть.Но троглодит не послушал его. Он стал тянуть его за собой и громко зазывать отобедать с ними. Пришлось согласиться.Хозяева завели гостя в дом и усадили за стол. В тесной кухоньке витал аппетитный аромат. Женщина стала торопливо расставлять тарелки со свежей грибной похлёбкой. На закуску был салат из грибов, грибной отвар и хлеб… тоже из грибов.По сути, в подземелье не было растений – только грибы. Даже одежду и мебель здесь делали из грибов. Страшно было представить, какого видового разнообразия достигло здесь это царство. Впрочем, не только с ними подземная эволюция «заигралась».Обедая, мужчина размышлял об этом. Любопытные мысли о троглодитской биологии медленно перетекли в воспоминания о прошлой жизни. Вот уже сорок лет он жил в лесу.«А ведь до этого я был другим», - думал Фёдор, разжёвывая пресную грибную корочку. И правда, до этого он был совсем, совсем другим. Молодой учёный, биолог, кандидат наук. Мог ли он представить, как повернётся его судьба? Конечно, нет.Всё началось одним пасмурным зимним вечером. Фёдор, будучи ещё рослым светловолосым молодцем с завидной формы мускулами, торопливо заскочил в видавший виды УАЗ. Машина с бодрым рокотом понеслась между бетонных коробок в направлении местного института. Его вызвали срочно, не позволяя отлагательств.Огромными шагами он взобрался на третий этаж старого облупленного здания и влетел на кафедру.- Здравствуйте! – рапортовал он.Старый преподаватель поднял на него горящие огнём глаза. Он полностью понимал юнца. В руках его была свежая газета, а на столе перед ним были разбросаны распечатки и фотографии. Фёдор подскочил к столу и стал изучать их. Его глаза выхватывали обрывки заголовков и статей: «Загадочные существа…», «В районе деревни…», «Никогда не виденные раньше…», «Фотографии подлинные!». Это были не какие-то жёлтые газетёнки – авторитетные издания, работы гигантов научного мира.- Вы думаете о том же, о чём и я? – спросил профессор.- Да… нам нужна экспедиция, - Фёдор авантюрно ухмыльнулся.Слово за слово, и через несколько дней Фёдор уже собирался. Стоя близ его скромного гаража, профессор давал ему наставления. Сам он поехать не мог в меру возраста – дорога обещала быть далёкой и долгой.- Итак, мы всё обсудили. Ищи тщательно, увидишь хоть какие-то свидетельства – фотографируй, фотографируй как можно больше. Разряди все батареи, но фотографируй. Полагаю, трёх недель тебе хватит, но не торопись. Ты сам понимаешь, как возрастёт авторитет нашего заведения, когда мы сделаем это открытие.- Прекрасно понимаю!Старик улыбнулся. Его терзала белая зависть – если бы не целая коллекция старческих болячек, то он бы прямо сейчас рванулся в путь.Пожав преподавателю руку, Фёдор закинул последние припасы и тронулся, вскоре исчезнув в каменных джунглях. Ехал он быстро, пусть и по правилам. Его манила тайна, скрывавшая в и без того загадочной русской глубинке. Хотя научный интерес стоял на первом месте, но и тщеславие играло свою роль.Фёдор торопился стать первооткрывателем. Коллеги и старшие научные сотрудники считали его типичным тупым здоровяком, хотя он многократно опровергал этот стереотип своими диссертациями и проектами, многие из которых удостаивались государственных наград. Это открытие должно было кардинально изменить его жизнь и окончательно заткнуть завистников.За этими размышлениями Фёдор покинул город и, сверившись с картой, взял курс на деревню, близ которой был замечен странный новый вид…Поездка заняла несколько дней. Последние два из них пришлось продираться сквозь грунтовки и болота. Покрывавший их снег и лёд лишь усложняли дорогу, то и дело грозясь воткнуть автомобиль в ближайшее дерево. Благо, УАЗ не подводил. Но, наконец прибыв в деревню, Фёдор был… разочарован.Сельцо было заброшено. Многие дома перекосило. Всего на паре из них остались целые крыши. Единственными живыми созданиями здесь были не то собаки, не то волки, носившиеся по размытым грунтовым дорогам.Ловко избегая их, Фёдор всё же нашел один дом, уцелевший достаточно, чтобы жить в нём. В вечерней полутьме было видно, как горели окна. Исследователь решительно подошёл и постучал в дверь. По ту сторону зашушукались, раздались скрипучие шаги.- Кто там? – донёсся слабый голос.- Это Фёдор Никифорович. Из города. Я приехал исследовать одну странность в вашей деревне.Дверь приоткрылась, звякнув цепочкой. Из узкой щели на него посмотрела старушка в толстых очках.- Какую-такую странность? Чертей или Змея-Горыныча? – бабушка рассмеялась беззубым ртом.- Нет, я видел фотографии из вашей деревни, на которых запечатлели странных тварей. С синей шерстью, рогами и жёлтыми глазами.- А-а-а, так всё-таки чертей! – она снова захихикала и отцепила цепочку. – Ну, проходи, проходи, голубчик!Такое радушие было странным. Даже такой старый человек отнёсся бы скептически к рассказу о синих гуманоидах. Но это давало надежду.Старушка провела гостя на кухню. В ней шумел старый ламповый телевизор, на стене висел ковёр. Всё, даже запах, отдавало ушедшей советской эпохой. На печи засвистел чайник, и хозяйка поспешила налить новому знакомому чаю.- Так, значит, хочешь про этих синих разузнать, - сказала она, протягивая ему красивую керамическую кружку. – Я много про них знаю. Ну, видела часто, то есть. Сколько тут живу, столько вижу.Фёдор достал записную книжку и взглядом показал, что готов слушать.- Так… кто сделал те фотографии? – спросил юноша.- Да внучата мои. На лето приехали. Я их часто рассказами про чертей пугала, а дети – есть дети. Взяли они фотоаппарат свой да пошли в лес. Потом прибежали, говорят «Смотри, чего сфотали». Ну, мы посидели, фотографии поразглядывали. Я им, конечно, сказала, что просто почудилось. Думала, поверили. Но, видать, нет. Вы откуда об этом знаете?- Об этом пишут в газетах!- О, как! – старушка смешно выпучила глаза.- А что вы знаете об этих существах? Это… люди… или нет?- Да какие ж люди? Конечно, я порой видела, что они одёжку носят, но говорить – не говорят, да и навстречу не идут никогда. Из лесу покажутся, увидят да убегут. Их уже давно тут видно. Ещё мой дедушка про них рассказывал. А ему его дедушка.- Понятно… а они… агрессивные?- Да нет. Уж целый век или два их видят, но они никого и пальцем не тронули. Бояться они, что ли.- А почему о них не говорили раньше?Старушка задумалась, подперев подбородок тощим кулаком.- Хм… поди, некому было говорить. У нас люди отсюда толком не уезжали никогда. Глухая деревня что сейчас, что сто лет назад. Сейчас я вообще одна живу, все перемерли. Люди сами-то не верили, что видели. Думали, от самогонки мерещится.- Понятно. Кстати, как вас зовут?- Клавдия Юрьевна. А тебя… а, тьфу ты! Говорил же уже! Совсем голова дырявая!- Спасибо за разговор, - сказал Фёдор и уже собрался уходить.- А ты куда?!- Я в машине переночую.- Ой, да ладно тебе! Холодно же! Вон, кровать свободная есть. Я одна живу, говорю же.Фёдор посмотрел на старушку, размышляя.- Спасибо, - произнёс он кротко.За окном было уже темно. Фёдор стаскал немного своих вещей в дом. Клавдия натопила печь и провела гостя в одну из комнат. Там был большой шкаф на замке и старая железная кровать.- Спокойной ночи. Если что надо – зови, я подолгу не сплю.- Спасибо большое.Дверь с треском захлопнулась, и комнату заволокла тьма. Фёдор разделся и залез под тяжёлое одеяло. Кровать была скрипучей, но очень удобной. Утомлённый дорогой, молодой учёный уснул быстро и крепко…Ему снился уже десятый сон, когда странное чувство заставило его очнуться. В замешательстве юноша перевернулся на другой бок и вгляделся в темноту комнаты. Прямо напротив кровати было большое окно в деревянной раме.Звёзды в деревне были необычайно яркими и мощными лучами озаряли тесную спальню. В их свете Фёдор увидел силуэт, застывший по ту сторону окна. Он опирался рукой на стекло. Юнец отчётливо разглядел четыре толстых пальца.Страх сковал его, но любопытство пересилило. Медленно, лишь бы не скрипнула кровать, Фёдор поднялся и подкрался к окну. Осторожным движением он откинул тюль. Странное существо не дрогнуло. Наоборот, оно будто приблизило лицо к стеклу, чтобы получше разглядеть незнакомца.Опершись на подоконник, Фёдор склонился к нему. Напрягая глаза до боли, он смог рассмотреть вытянутое лицо и острые рога на голове существа. С ещё большим трудом он увидел, что загадочное создание было одето не то в шубу, не то в куртку.Молчаливое знакомство резко оборвалось, когда ночной гость вдруг отскочил от окна и ускакал в сторону леса, видневшегося вдалеке. Из-за деревьев уже поднималась розовая полоса восхода. Глубоко поражённый юноша застыл у окна. Он старался в мельчайших деталях запомнить увиденное. Опомнившись, Фёдор бросился к своей сумке, достал дневник и записал всё до последней мелочи. Его руки дрожали от азарта и нетерпения, свойственного первооткрывателям.Старушка, как оказалось, тоже проснулась рано. Она приоткрыла дверь и позвала гостя завтракать. На столе их дожидалась горячая манная каша. Фёдор просто смолотил свою порцию, едва не разбив тарелку ложкой. Только закончив, он вскочил и стал собираться на вылазку. Клавдия лишь удивлённо наблюдала за ним, не пытаясь остановить.Он выбежал на улицу, поспешно одеваясь, и достал из машины всё необходимое: фотоаппарат, спички, консервы – на случай, если поход затянется. Он подумал броситься на поиски на машине, но понял, что рёв мотора может спугнуть существо. Опрометчиво, но решительно он отправился в сторону леса пешком.Пробираться сквозь сугробы было нелегко, но воспылавшее любопытство заставляло его идти всё дальше. На свежевыпавшем снегу ещё остались следы загадочного существа, которые он тщательно запечатлел в нескольких фотографиях. С каждым шагом его желание изучить новый вид лишь росло.Вскоре он достиг зарослей. Там снега было меньше, и передвигаться стало проще. И с удвоенной силой Фёдор продолжил идти по следу. Он не выпускал аппарат из рук, готовый в любой момент сделать заветный снимок.Вдруг между деревьями мелькнуло что-то… синее. Щёлкнула вспышка, но цифровая камера уловила лишь размытое пятно. Громкие шуршащие шаги сотрясли воздух и затихли в ближайших кустах. Осторожной поступью Фёдор приблизился и пригляделся.Странное существо тяжело дышало. Юношу пронзали два огромных жёлтых глаза. В лучах восхода блестела бархатом шерсть цвета индиго. Загадочное создание что-то причитало себе под нос. Фёдор не был лингвистом, но точно понял – это не простые звуки, а настоящий язык с отдельными слова и предложениями. То, что было перед ним, явно обладало разумом и при этом не выказывало агрессии.Зачарованный учёный медленно протянул существу руку. Оно вздрогнуло, впилось в неё взглядом и вдруг само пришло в движение. Четырёхпалая ладонь протянулась в ответ. Она была облачена в перчатку без пальцев. Остальную руку скрывал рукав одеяния из плотной серо-бурой ткани. Да, это точно был не дикий зверь.Робко и неуверенно создание прикоснулось к пальцу незнакомца и слегка сжало его, но тут же отдёрнуло руку. Поняв, что странное бесшёрстное существо не раздражено, оно осмелело и выпрямилось. Ростом гуманоид был чуть ниже Фёдора. Одеяние плотно прилегало к телу, и по фигуре он сделал вывод, что перед ним самка.- Привет? - произнёс он.Существо лишь вопросительно хлопнуло длинными ушами и что-то пророкотало на своём наречии. Мягкий тембр голоса лишь подтвердил его догадку.Опомнившись, Фёдор поднял фотоаппарат и щёлкнул. Она, кажется, даже не поняла что произошло. Фото вышло очень чётким, что только порадовало исследователя. Его голову разрывали сотни вопросов, которые он хотел бы задать, не будь между ними столь прочного языкового барьера. Вопрос «Что делать дальше?» вскоре занял главенствующее место.Несколько минут они так и стояли, разглядывая друг друга. Они уже не испытывали ни страха, ни смущения, только чистый, почти детский интерес. Чем дольше Фёдор изучал новую знакомую, тем больше любопытного замечал.Пальцы существа были увенчаны костяными «колпачками», что позволяло предположить, что верхние конечности её предков имели копыта. Общее строение головы, характерная форма ушей и носа, а также наличие рогов сближало её с полорогими. Широко расставленные глаза были тому подтверждением. Но какой эволюционный процесс мог привести к такому преображению? И почему раньше никто не уделял им внимания? Столько вопросов, но ни одного ответа.Вдруг существо закашляло. Оно схватилось за грудь и согнулось, выплюнув на снег зеленоватый сгусток. Не зная, что делать, Фёдор подскочил к существу. Та, затихнув, неожиданно упёрлась головой в его живот. Она потёрлось об него лбом и, руководствуясь какой-то своей логикой… обняла. Приглядевшись, юнец заметил, что она дрожала. Видимо, её одежды не были предназначены для защиты от холода.Если раньше он просто был в замешательство, то теперь полностью растерялся. Это было самое неожиданное продолжение знакомства, о котором только можно было подумать. Впрочем, как учёный, он нашёл это хорошим шансом для непосредственного познания.Стянув перчатку, он осторожно огладил существо по затылку. Её шерсть была мягкой, неплотной – сквозь неё легко прощупывалась упругая тёплая кожа. Рога были очень твёрдыми и прочно зафиксированными, слитыми воедино с черепом. Это было ещё одно доказательство её происхождения от полорогих. Эти размышления немного помогли собрать мысли в кучу и подумать над дальнейшими действиями.Через несколько минут она, кажется, согрелась и отстранилась. Вдруг её лапа крепко сжала руку человека и куда-то потащила. Охваченный жаждой знаний, Фёдор поддался и пошёл следом за незнакомкой. Какое-то внутреннее чутьё подсказывало, что ей можно доверять.Совместная прогулка заняла не так много времени. Преодолев лес, обогнув небольшое озеро и перемахнув пару холмов, они оказались в неглубоком овраге. Из одного его конца «росла» невысокая скала. Будто кто-то воткнул огромный острый камень в землю. В середине громады виднелось узкое чёрное отверстие. Незнакомка вскинула руку к нему и снова замямлила. Фёдор лишь покачал головой, пытаясь пояснить, что ничего не понимает.С ещё большим рвением она потащила мужчину к пещере, крепко держа за руку, будто человек мог убежать. Она ловко забралась на скалу и протянула Фёдору руку, другой маня во тьму подземелья. Очарованный юноша совсем потерял бдительность. Он доверчиво забрался в пещеру и пополз за своей путеводительницей. Тоннель был узким, но на четвереньках его было довольно легко преодолеть даже такому великану, как Фёдор.К темноте было тяжело привыкнуть, потому время от времени он протягивал вперёд руку. Часто под неё попадалось что-то упругое, и спереди слышались смущённые уханья. И хотя он не страдал стеснительностью, но в такие моменты всё равно чувствовал, как его щёки горели от стыда.Вскоре впереди показалось какое-то смутное свечение. В нём вырисовался силуэт незнакомки. Вдруг тоннель оборвался, и они выпали в какое-то пространство. Фёдор разглядел каменистые стены, покрытые светящимся налётом. То тут, то там из трещин торчали большие грибы, излучающие синеватое сияние. После нескольких минут кромешной тьмы их свет казался ослепительным.Незнакомка помогла ему подняться и снова повела за собой, восхищённо хихикая. Проведя нового друга через целый лабиринт пещерных сосудов, она вывела его к тому, от чего у него замерло сердце.Перед ними раскинулась огромная пещера, дно которой устилали избы из камня, освещённые грибами. В стенах пещеры виднелись ходы, к которым шли дороги. То и дело из них показывались маленькие фигурки с телегами, нагруженными всем, чем только можно. Откуда-то издалека доносился стук кирок. Видимо, где-то были шахты. В воздухе витали причудливые запахи, но пахло не сыростью и гнилью, как в обычной пещере. Это были запахи дыма, еды, цветов, но всё это было будто смешано с характерным ароматом свежих грибов.Фёдор едва смог прийти в себя. Он думал, что откроет лишь один вид, маленький кусочек этого мира, но вместо этого перед ним раскинулся целый новый мир. Неизведанный, девственный. Его мозг кипел от количества возможностей. Он оглянулся на новую знакомую. Та широко улыбалась, разглядывая его. Наверное, она испытывала то же самое, выходя на поверхность. И теперь у неё был тот, кто сможет рассказать всё о мире наверху. Фёдор отлично её понимал…С этого начался совершенно новый этап его жизни. Он оказался первым гостем с поверхности за всю историю подземного народа, но они приняли его радушно. Он стал изучать их язык, историю, культуру. Троглодиты – собственное название народа было невозможно перевести в человеческие символы – с радостью делились всем, что знали. И главным его учителем стала та, что привела его в невероятный подземный мир.Ахни – столь нежное имя, как ни странно, переводилось с подземного, как «некрасивая». Именно это привело её на поверхность. Родичи не признавали её, ибо по их меркам она и правда не была красавицей. В своих путешествиях она мечтала найти что-то, чтобы избавило её от одиночества, от боли. И она нашла.Она ни на шаг не отходила от нового друга, с оживлением рассказывала обо всём, что было ему интересно. О сотнях городов-государств, скрытых в каменных пузырях. О войнах и союзах, разворачивавшихся в карстовых венах Земли. О великих открытиях и изобретениях мудрых троглодитов.В свою очередь, Фёдор рассказывал ей о поверхности. Она зачарованно слушала о городах, простирающихся до горизонта. О железных махинах, рассекающих небеса и воды. Об устройствах и машинах, способных многократно облегчить даже самый тяжёлый и опасный труд.Для неё всё это было чем-то невероятным, тем, о чём не рассказывали даже в сказках. И видя всё её глазами, Фёдор поражался, сколько по-настоящему чудесных вещей он просто проглядел. Солнце, небо, деревья – даже такие простые вещи вызывали у Ахни неподдельное восхищение. Словно ребёнок, она постоянно расспрашивала «Что это?», «Как называется это?».До сих пор он с улыбкой вспоминал, как тяжело ей давалось осознание простейших, на первый взгляд вещей. То же солнце долго не давало ей покоя. Она ни как не могла понять, как свет мог просто «идти сверху». Без грибов, без огня…В познании Фёдор совсем забыл о своей прошлой жизни. Свет грибов заменил ему солнце, троглодиты заменили людей. Он ни о чём не жалел. Награды, похвала, статус – всё начало казаться мизерным, низким. Его разум лишь жаждал знать больше о мире под землёй. Он, наконец, стал настоящим учёным.Было лишь одно препятствие на его пути. В пещерах был иной состав атмосферы, к которому человек не был приспособлен. Приходилось долго вырабатывать толерантность к нему. Сперва Фёдор мог проводить там всего пару часов. После этого ему становилось плохо, и приходилось экстренно возвращаться на поверхность. Поэтому большую часть времени он проводил у своей новой знакомой – Клавдии.Она расспрашивала, где он был и что видел, но юноша отнекивался. Впрочем, старушка скоро перестала выпытывать. Боялась спугнуть соседа. Возможность поговорить хоть с кем-то была для неё на вес золота. Она с радостью делилась воспоминаниями о молодости, строила шутливые догадки о «чертях» и прочих слухах, витавших по деревне до её вымирания.Заявленный месяц пролетел быстро, и Фёдор всё же вернулся в город. Так, «для галочки». Затем он заявил, что ему нужно больше времени для исследований, и через неделю вернулся в ставший уже почти родным край. Больше ему некуда было возвращаться – ни семьи, ни друзей у него не было. Он уже понимал, чему хочет посвятить себя полностью.Вернулся он как раз вовремя. Через полмесяца – в начале весны – Клавдии не стало. Из глубокого уважения Фёдор, как умел, сколотил гроб и похоронил старушку на небольшом кладбище близ деревни. Скорее всего, это была последняя могила в этих местах.Вместе с ней оборвалась последняя связь Фёдора с человеческим родом, хотя он этого ещё не знал. Первое время он жил в доме Клавдии, но вскоре тот стал ветшать. Прошерстив богатую библиотеку старушки, Фёдор нашёл книгу по выживанию в тяжёлых условиях. В ней нашлась очень подробная инструкция по строительству жилищ в лесу. Не с первой попытки, но мужчина освоил это ремесло и возвёл небольшую землянку недалеко от пещеры. Большое жилище ему не требовалось – в своём убежище он только ел и спал.Пещера же заметно увеличилась. Троглодиты решили облегчить путь наверх, чтобы почтенный гость мог всегда наведаться к ним, а их исследователи всегда могли выйти наружу, чтобы познать удивительный верхний мир. Впрочем, проход не пользовался популярностью. Большая часть подземных жителей не пылали любопытством и знали о поверхности лишь по рассказам знакомых исследователей. Но зато появились новые рабочие места для стражи…С тех пор прошло сорок лет. За всё это время Фёдор лишь три раза выходил к людям.В первой своей вылазке он узнал, что его сочли пропавшим без вести и даже не стали искать. Загадочные фото так никого и не заинтересовали, и больше никто из людей не рвался на поиски подземных жителей. Это было хорошо – теперь никто не мог нарушить их покой…Вторая вылазка оставила после себя неприятное впечатление. Из газет, телевизоров, радио, отовсюду оповещали, что мир стоит на грани войны. Политики окончательно сорвались с цепи, возомнив себя богами. И, желая достичь монотеизма, они уже планировали закидать друг друга всем, что найдётся.После этой вылазки Фёдор почти год не возвращался к цивилизации и всё чаще размышлял, насколько хороши пещеры в качестве бомбоубежищ. Где-то через месяц после вылазки прозвенел первый колокол. Оглушительный гром разорвал воздух, невероятной силы ветер сотряс деревья. Это повторилось ещё три раза за следующие полгода. После этого всё стихло.Над местом, где жил Фёдор, часто пролетали самолёты. Они исчезли. Где-то вдалеке нередко слышался стук поезда. Он тоже бесследно затих. Самые жуткие догадки впивались в разум Фёдора, но проверить их он решился только на следующий год.Он до сих пор помнил тот путь. Через три дня пешего пути лес стал редеть. Ещё через день он сменился выжженной пустошью. Остановившись на ночлег близ дороги, Фёдор заметил, что обугленные деревья… светились. Светилась и земля. Даже воздух слабо фосфоресцировал. Дальше идти Фёдор не осмелился. И хотя он вернулся быстро, какое-то время его всё равно мучила слабость и тошнота, которые, к счастью, прошли без особых последствий. Судьба человечества стала ему окончательно ясна…Фёдор отряхнулся от воспоминаний и поблагодарил хозяев. Они проводили его до самых дверей и хотели даже всучить что-то в награду за спасения ребёнка, но старичок настойчиво отказался. Теперь ему нужно было наведаться к кое-кому другому.Ловко шныряя по узким улочкам, он добрался до двухэтажной хижины недалеко от княжеского дворца. В окне второго этажа мелькнул силуэт, и через несколько секунд на пороге показалась она. Ахни.Возраст настигал её. Они с Фёдором были ровесниками, но если он остался хоть сколько-то здоров и крепок, то его старая подруга превратилась в типичную милую старушку. Постукивая по полу тростью, она подошла к нему и приникла к широкой груди.- Привет, - пророкотала она на русском, пусть и с неисправимым троглодитским акцентом.- Здравствуй, - ответил Фёдор на её наречии.Они прошли в дом и присели за стол. Фёдор пододвинул свой стул поближе, чтобы приобнять подругу за плечо. Она прижалась к нему и глубоко вздохнула. Хотя Фёдор не навещал её всего пару дней, она всё равно скучала. Он был одним из немногих её друзей, при этом самым близким из них.Как обычно, они очень долго разговаривали, вспоминали обо всём, что было, рассуждали о том, что будет. Пожалуй, будь у них возможность, они бы сидели так вечно. Фёдор понимал – это была та самая старость, о которой он мечтал.- А помнишь, как мы на медведя нарвались? – спросил Фёдор.- Ой, такое забудешь! Как вспомню – аж сердце ёкает!- Да, та ещё история. Раньше их много было в этих краях. Сейчас перевелись. Куда делись, не пойму!- Может, не нравится им тут. Почему-то.- Кто знает…Их мирная беседа могла бы продолжаться и дальше, но тут послышался стук в дверь. Фёдор безошибочно узнал его темп – это был особый код. Он открыл. В проходе показался рослый молодой троглодит в лёгком доспехе и с примитивным кремниевым ружьём за плечом. Это был один из стражей. Он широко улыбался.- Князь желает видеть вас! – огласил он с готовностью.Фёдор оглянулся на подругу и одарил её прощальным жестом. Она ответила тем же и заперла дверь за ними.Юнец повёл старика по узким улочкам к величественной царской обители. Фёдор ясно видел, что страж пылает желанием заговорить, но твёрдая солдатская дисциплина не разрешала этого. Потому он мужественно держался, то и дело любопытно поглядывая на пришельца с поверхности. Последнего это лишь забавляло.Дорога была коротка. За минут пять они оказались на главной площади перед дворцом. Это была обширная окружность, выложенная разнообразными узорами. Всё это была летопись, пусть и непривычно выполненная. В причудливых символах было зашифровано название города, имена правителей, значимые даты и ещё много ценнейшей с точки зрения истории информации.Торопливо стуча по ступеням латными ботинками, страж стал подниматься на вершину пирамиды. Старик от него не отставал. Они быстро миновали все двести тридцать три ступени и оказались перед входом в тронный зал. Тот имел форму вытянутого купола, украшенного разнообразными рисунками.Молодой троглодит поравнялся со своим коллегой у входа, и вдвоём они открыли гостю огромные двери из дорогой зелёной породы гриба. Скорчив чинную гримасу, Фёдор вошёл.Зал был очень длинным. Большей частью он вгрызался в горную породу, как и остальные внутренности дворца. Вдоль стен стояло двадцать самых верных и опытных стражей. Почётного гостя они приветствовали отработанными резкими кивками, как только он проходил мимо. Каждого из них Фёдор знал в лицо.В конце зала высился трон, полностью выполненный из золота. Гигантские топазы и рубины украшали спинку и подлокотники. Сиденье было обшито оленьей шкурой – подарком самого Фёдора. Только благодаря этому атрибуту трон князя Хэлже был единственным в своём роде. Любой другой правитель не мог и мечтать о таком оформлении своего сиденья.Хэлже сидел там, ожидая. Он был младше Фёдора на несколько лет. Человек помнил его ещё молодым, скромным, но очень сообразительным принцем. Несмотря на преклонный возраст, его глаза всё так же сияли при виде старого товарища. Он поднялся и сделал шаг, чтобы совершить рукопожатие.- Зачем ты позвал меня? – спросил Фёдор.- А разве нужна причина, чтобы пригласить в гости верного друга? – старый троглодит добродушно улыбнулся редеющими зубами. – Неужели не можешь ты просто меня проведать?- Могу, конечно. Так что? Как живёт город?- Ой, сам видишь, всё тихо да ладно. Нет войны, голода нет – вот и хорошо. А ты? Как там поверхность? Ох, сколько лет я там не был! Вот бы выбраться, да всё дела, дела!- А там всё хорошо. Солнце светит, зверь ходит, дерево растёт. Всё, как раньше.Старый царь качнул головой и тоже решил погрузиться в воспоминания. Всё же, для него Фёдор был таким же близким другом, как и для Ахни. Оттого и их разговор был долгим, полным ностальгии по ушедшей юности, времени, когда мир вокруг казался по-настоящему волшебным.Лишь спустя пару часов царь отпустил друга. Он хотел пригласить его на ужин, но старик заверил, что сегодня уже ел. Раскланявшись, они расстались.Оставалось ещё немного дел. Стоило заглянуть в местные бани. Хоть троглодитам и нравился причудливый запах леса, исходивший от него, но ему самому эти «духи» доставляли мало удовольствия.Хорошо знакомой дорогой Фёдор добрался до одного из самых больших домов города. Формой он напоминал два больших куба, соединённых тонким перешейком. Один «куб» был предназначен для женщин, другой для мужчин.Фёдор прошёл внутрь и попал в раздевалку. Здесь воздух пах кисло и солоно, на стенах были развешаны разнородные одежды – от замызганных роб шахтёров до дорогих нарядов вельмож. Пара троглодитов одевалась, уже собираясь уходить.Мужчина разоблачился и прошёл в парилку. В лицо сразу ударил густой пар. Приятный жар окатил тело. На входе стояли бадьи и кувшины, сколоченные из грибных досок. Было здесь полно мочалок и прочей атрибутики. Фёдор взял себе полный набор и, пробравшись между узких скамей, нашёл свободное место. Сев, он принялся зачерпывать из длинного металлического корыта, протянувшегося через всю баню. Под ним тлели угли, нагревая воду.Смачивая кожу, он проходился по ней грубой мочалкой и срывал засохший пот. Это было невероятно приятное ощущение после стольких дней без мытья. Оттого он чистился тщательно и увлечённо.- Эй, друг! – вдруг кто-то позвал его сзади.Старик сел вполоборота и оглянулся на звавшего. За его спиной сидел молодой троглодит. В руке он держал бутыль. Сквозь духоту бани прорывался запах грибной браги.- А правда, что наверху легче дышится? – спросил выпивоха, лихо ухмыляясь.- Правда, - старик полностью развернулся к нему. – Так и есть.- О-о-о… - нелюдь приник к бутылке.Это, правда, было так. Хотя это было невозможно проверить, но Фёдор был уверен, что в подземной атмосфере больше углекислого газа, что и приводило к постепенному ухудшению самочувствия при постоянном нахождении в пещерах. Впрочем, сейчас он уже был мало подвержен этому. Организм приспособился, как ни в чём не бывало.Свой пятый десяток он почти полностью провёл под землёй, лишь иногда выбираясь на поверхность, чтобы проводить экскурсии для особо любопытных. Этим и зарабатывал на скромное житьё. Наверх он вернулся только потому, что эти самые «любопытные» стали ходить сами по себе и нарываться на неприятности. Кто-то должен был их спасать без риска заблудиться самому.Фёдор вздрогнул, скидывая навязчивые мысли. Наверное, такая задумчивость – старческая особенность. Когда жизнь перестаёт удивлять, остаётся лишь вспоминать своё прежнее удивление.Намывшись, старик ушёл. Он решил вернуться к Ахни. Та словно ждала. Только заметив его в окне, она приветливо распахнула дверь и с радостью поприветствовала друга.Уже наступал подземный вечер. Грибы, завершая свой жизненный цикл, постепенно тускнели. Скоро они погаснут окончательно, ознаменовав 10-часовую пещерную ночь. В сумме пещерные сутки составляли 18 часов. Фёдор уже привык к такому часовому поясу и был полностью готов переночевать в компании верной подруги…

Ключевые слова: Пещера открытие учёный авторская история

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