Каменная "землянка"
Был в заброшенном летнем лагере этим летом. От лагеря ничего не осталось, кроме каких-то странных бункеров.
Такой немаленький вход, а внутри лишь небольшое помещение.
Такой немаленький вход, а внутри лишь небольшое помещение.
Вид снаружи:
Спуск:
И вот как всё выглядит внутри:
Номер одного из "убежищ" крупняком:
Спасибо!
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:32
Сегодня, 09:31 by LolyconПросмотров: 38Комментарии: 0
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