Каменная "землянка"

Был в заброшенном летнем лагере этим летом. От лагеря ничего не осталось, кроме каких-то странных бункеров.

Такой немаленький вход, а внутри лишь небольшое помещение.

Вид снаружи:

Спуск:

И вот как всё выглядит внутри:

Номер одного из "убежищ" крупняком:

Спасибо!

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:32

Lolycon Просмотров: 38 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:31 by

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