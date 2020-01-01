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Заброшки


Заброшки

Каменная "землянка"

Был в заброшенном летнем лагере этим летом. От лагеря ничего не осталось, кроме каких-то странных бункеров.
Такой немаленький вход, а внутри лишь небольшое помещение.


Вид снаружи:

Каменная "землянка"

Каменная "землянка"

Каменная "землянка"

Спуск:

Каменная "землянка"

И вот как всё выглядит внутри:

Каменная "землянка"

Каменная "землянка"

Номер одного из "убежищ" крупняком:

Каменная "землянка"

Спасибо!


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:32
Сегодня, 09:31 by LolyconПросмотров: 38Комментарии: 0
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Ключевые слова: Бункер заброшка заброшенное здание подвал лагерь авторская история

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