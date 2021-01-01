Сон или действительность (абстрактная история ужасов)

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:52

Alex Saa Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:52 by

Интересно, где тут можно перекусить? Спрашиваю себя, бродя по узким, старым, потёртым улицам, обделанным на современный манер. А что бы хотелось съесть? Определённо пиццу. Лучше заказать что-то известное, когда находишься в неизвестном месте.Найду симпатичную кафешку, ориентируясь исключительно интуитивно, стремительно ворвусь внутрь, подгоняемый воображаемым голодом, и с серьёзным видом выпалю: "Сеньорита, плиз, итальянскую, целиком и здесь!"Её привлекательное загорелое лицо с большими карими глазами и неподдельной улыбкой застынет на несколько мгновений, затем звонко крикнет куда-то в сторону: "Хосе!", и всё с той же лучезарной улыбкой сообщит на простом английском: "Ван момент".Стоп! Совсем выпадаю из действительности за своими фантазиями. В теле появляется не сразу заметное напряжение, где-то внутри зарождается едва уловимое волнение. Если сейчас же взять себя в руки и просто воспринимать мир вокруг, всё обойдётся. А иначе ворвётся ОН, закрутит десятками вихрей, выбьет все силы и погрузит на дно глубокого омута.Я-то знаю.Заказав большую острую пиццу по-мексикански, сел на твёрдый деревянный стул за небольшой округлый и гладкий столик у окна.На этот раз удалось славировать. Порой представляю себя канатоходцем над бездонной пропастью. И когда поднимается сильный ветер, перестаю идти, подвешиваюсь за канат руками и ногами и ползу, главное не упасть, а то придётся начинать сначала.Я-то знаю.Вспоминаю трепещущий обрывок, случившийся накануне: девушка лежит на животе в луже тёмно-красной вязкой жидкости, похожей на кровь. Силы почти покинули, она пытается пошевелить конечностями, слабо чувствует лишь потуги, но движения нет. Её пожирает существо с острыми треугольными зубами и звериным оскалом, но в целом, вполне себе человек. Боли нет, только дикий ужас.В сновидении все декорации создаю я, пусть бессознательно, очевидно, что атмосферу действительности тоже создаю сам. Мир создан не мною, но то, что воспринимаю, создали мои органы чувств.Тогда был момент, который поддел. Молодая, неформальная красотка сама присела за мой столик и весь вечер очень навязчиво демонстрировала свою приверженность к культу, почитавшему звериное начало. Но как только оказалась в тёмной, подсвеченной кровавыми лампадами комнате одна, едва уловив далёкое смердящее дыхание, упала на колени, судорожно достала из-за пазухи маленький крестик и, целуя, сбивчиво произносила "Отче наш".Так не работает...Подали пиццу. Запах изумительный. Огненная. Не буду обжигать нёба, обожду необходимое.В уютном зале помимо меня только один посетитель - девушка в наушниках с микрофоном, шелестящая ворохом, раскиданных по столу, листов и говорящая негромкие короткие фразы, типа: "Курсы валют, да, есть. Результаты матчей, вооот, нашла. Что? Изувеченный труп молодой особи? Какой ужас! Нееет, не будем."Съел пару треугольных кусков. Весьма достойно. Горячее и острое, аж в пот пробило.Нарисовался образ задорно поющих и решительно танцующих в традиционных одеяниях. Сначала улыбнулся от мысли, что своей энергичностью они обязаны жгучему перцу, полыхающему по всему пищеводу, но затем с пугающим равнодушием осознал - вспыхнула безумная, адская пляска. Вновь с бешеной пеной у пасти рвался чудовищный зверь сквозь пространства ко мне. Во мне...Стоп! Кушаю ещё кусок, медленно пережёвывая, полностью погрузившись в ощущения вкусовых особенностей. И в путь, остальное попрошу завернуть с собой.Девушка в наушниках с микрофоном встала из-за стола и подошла к стойке, флегматично развернулась к пустеющему залу, находясь, примерно, по центру, и как будто делала это сотни раз, подсматривая в находящиеся в руке листы, начала рассказывать новости. С расстановкой, соответствующей подачей, в точности как по телевизору. На меня внимания не обращала, словно работала с невидимой аудиторией.Удивительно. Наверное, репетирует.Переведя взгляд в скромный, комфортный зал, увидел, как за свободными столиками появляются люди. Они проявлялись на моих глазах из пустоты, и в то же время была уверенность, что присутствовали здесь давно. Их силуэты будто выявлялись из однотонного полотна: пустые и прозрачные трёхмерные формы тел плавно наполнялись мелово-тошнотворным оттенком кожи, словно тот миг, когда им было хуже всего, навеки отпечатался на обличье.Отвлёк тихий, мягкий голос.Передо мной сидит девушка в тёмных, непроницаемых очках на чистом, выразительном лице, с пышными, чёрными как смола, распущенными волосами. Белый аккуратный жилет и бронзовый загар составляют, притягивающий взгляд, контраст. Очаровательна.Ведёт себя так, словно мы старые приятели. Говорит, слегка улыбаясь, каким-то заговорщицким тоном. Иногда протягивает руку к моей ладони и слабо сжимает, затем нежно поглаживает, показывает, что понимает причины моих действий.Рассказывает мне обо мне, как если бы сама была мной. Знает все уже обдуманные мысли, испытанные эмоции, совершённые действия. Интересно, а она знает, что я...?- ЗВЕРЬ! - сорвавшимся в крик голосом завопила женщина напротив, одновременно пробивая мою ладонь двухконечной тупой вилкой. Кровь брызнула неравномерными каплями на белый жилет. Кто-то, ловко подкравшись со спины, по самую рукоять вогнал в основание шеи кинжал. Рыча и булькая, захлёбываясь в собственной плоти, последними, сплетёнными в уродский узор, были эмоции благодарности и досады... что ОН невредим.Ищет нового проводника. Роет морщинистым рылом слой за слоем, хриплым звуком ноздрей ловит запах. Выходит на след.Почувствуй, может ЗВЕРЬ сквозь пространства рвётся в тебе...

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