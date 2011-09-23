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Стихи

Мой Ангел

Мой Ангел

Мой нежный Ангел, с карими глазами -
Тебя люблю. Я очарован волосами,
Что пахнут лучше тысячи цветов -
Ради тебя готов сжечь тысячи мостов!

Я знаю, что взаимностью мне внемлешь,
И оттого безумно счаслива душа!
Люблю смотреть, когда, любимая, ты дремлешь,
Боюсь будить, бродя тихоноко - не спеша...

Тебя укрою я от бед, пусть нет ни крыльев,
Ни силы, что от тьмы нас стережёт.
Ради тебя, мой сладкий Ангел, буду сильным -
И верю, что Господь нас сбережёт!

Когда покажешь мне любви наш плод прекрасный,
Сопеть что будет в твоих любящих руках!
Махая крыльями, прогонит день ненастный -
Наш сын - с улыбкой нежной на устах...

А может, это будет дочка, разве важно?
Ведь главное, что я люблю тебя!
Мне потерять тебя, мой Ангел, очень страшно...
Ведь мы едины, мы с тобой, и мы Семья!
Вчера, 23:38 by QustoПросмотров: 10Комментарии: 1
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Ключевые слова: Ангел семья любовь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
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Группа: V.I.P.
Репутация: (2875|0)
Публикаций: 349
Комментариев: 6 879
Обалденный стих! От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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