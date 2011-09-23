Мой Ангел
Мой нежный Ангел, с карими глазами -
Тебя люблю. Я очарован волосами,
Что пахнут лучше тысячи цветов -
Ради тебя готов сжечь тысячи мостов!
Я знаю, что взаимностью мне внемлешь,
И оттого безумно счаслива душа!
Люблю смотреть, когда, любимая, ты дремлешь,
Боюсь будить, бродя тихоноко - не спеша...
Тебя укрою я от бед, пусть нет ни крыльев,
Ни силы, что от тьмы нас стережёт.
Ради тебя, мой сладкий Ангел, буду сильным -
И верю, что Господь нас сбережёт!
Когда покажешь мне любви наш плод прекрасный,
Сопеть что будет в твоих любящих руках!
Махая крыльями, прогонит день ненастный -
Наш сын - с улыбкой нежной на устах...
А может, это будет дочка, разве важно?
Ведь главное, что я люблю тебя!
Мне потерять тебя, мой Ангел, очень страшно...
Ведь мы едины, мы с тобой, и мы Семья!
Вчера, 23:38 by QustoПросмотров: 10Комментарии: 1
Ключевые слова: Ангел семья любовь авторский стих