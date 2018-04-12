Дар старой цыганки

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 10:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 480 Комментарии: 2 +1 Вчера, 10:11 by

Одним тёплым сентябрьским днём Вера оказалась в больнице. Через месяц ей должно было исполниться девять лет. Вере уже хотелось быть старше, ведь день рождения всего через месяц, но медсестра не хотела слушать и в медицинской карте написала: "девочка, восемь лет, подозрение на острый аппендицит".Вера не знала, что такое "острый аппендицит", но уже представляла, как вернувшись в школу с гордостью заявит одноклассникам: "Я лежала в больнице и у меня был аппендицит". В их классе ни у кого такого не было, поэтому внимание к персоне Веры и зависть одноклассников – гарантированы.Мечты Веры о триумфальном возвращении в школу прервала медсестра, как вихрь пронёсшаяся с анализами. В глазах медсестры невооруженным глазом было заметно серьёзное беспокойство:— Гурам Леванович! Гурам Леванович! Срочный анализ из лаборатории!Из кабинета вышел коренастый доктор в зелёном медицинском костюме.— Чито там? — С ярко выраженным кавказским акцентом громко спросил доктор. Медсестра протянула ему результаты анализов и кивнула в сторону Веры.На всякий случай Вера оглянулась по сторонам и убедилась, что встревоженный взгляд и кивок медсестры, были в её сторону – в этой части длинного коридора она была одна, не считая медсестры, методично заполняющей медицинскую карту. Но, вряд ли полученные анализы относились к медсестре. Тем более коренастый доктор направился к Вере. Когда доктор подошёл вплотную Вера рассмотрела большой нос доктора, широкие чёрные брови, тёмные, почти чёрные глаза и... огромные руки, покрытые почти до самых ногтей густыми тёмными волосами. В первую минуту Вера не на шутку испугалась доктора. Заметив страх в глазах девочки, "мохнатый" доктор улыбнулся и... произошло чудо: в его глазах блеснули хитрые и добрые искорки:— Нэ баись, дэтка, всо харашо. — И крикнул куда-то в сторону, — апэрационную, срочна! — И снова, с улыбкой к Вере, — твая мама здэс?— Да, мы с мамой приехали.— Пять мынут, с мамай пагавари. Пэрэдай мама: доктор сказал, всё харашо.— Да, хорошо, — согласилась Вера.Через минуту в сопровождении медсестры появилась мама со слезами на глазах.— Мама, — поспешила успокоить маму Вера, — доктор просил передать, что всё будет хорошо.— Ничего не бойся, Верочка, — сквозь слёзы говорила мама, — мне сказали, что Гурам Леванович очень опытный хирург, один из лучших в области.— А я и не боюсь, — гордо сказала Вера, искренне не понимая, почему мама плачет.— Вера? — Переспросила медсестра, громко подкатившая к Вере каталку, — Пора.Две медсестры ловко подхватили Веру, уложили на каталку и куда-то повезли. Краем глаза Вера видела, как оставшаяся медсестра капает в стакан капли и протягивает маме.Лифт, ещё один коридор, огромные двери и Вера на каталке оказалась в огромной комнате заставленной техникой, с огромной лампой на потолке, состоящей, как подсолнух из более маленьких ламп.— Сколько ты весишь, девочка? — Вера перестала разглядывать всё вокруг и посмотрела на говорящего. Из-за медицинского колпака и маски, почти полностью закрывающей лицо, Вера даже не поняла сразу: спрашивает дядя или тётя.— Сколько ты весишь, знаешь? — Переспросил кто-то за маской.— Не знаю. — Вере почему-то стало грустно и обидно, что она не знала такую, как оказалось, важную вещь.— Гурам Леванович, что делать? Взвешивать и терять время?К каталке подошёл знакомый коренастый силуэт, над маской которого Вера узнала густые брови и тёмные глаза Гурама Левановича. Одной рукой Гурам Леванович подхватил Веру под затылок, второй – под колени и слегка приподнял:— Двадцать, плюс-мынус кыло, — вынес вердикт Гурам Леванович и отвернулся.Через минуту Вера почувствовала укол в вену, чьи-то руки наложили на нос и рот Веры маску... Голова стала лёгкой, голоса далёкими и глухими. Сквозь наваливающуюся пелену сна Веры услышала далёкий голос Гурама Левановича:— Дыши, раз-два.. раз-два. Как шарык ваздушный дуть...И наступила полная темнота.Вдруг темноту прорезал яркий луч ослепительного света и Вера полетела по длинному светлому коридору. Казалось что она летит по спирали, или по кругу, потому что светлый коридор всё время уводил куда-то в сторону и вверх, так что не было видно ни начала, ни конца. Было легко, спокойно и... свободно. Вера никогда не летала на самолёте, но лететь по коридору полному света и тепла было очень приятно...Внезапно Веру кто-то дёрнул в сторону и... вниз. И Вера оказалась в тёмном мрачном, коридоре, напомнившем Вере катакомбы Инкермана. Вере стало страшно.— Не бойся, — произнёс приятный мужской голос, вспыхнувшая спичка лизнула фитиль свечи и осветило лицо говорящего. Перед Верой стоял цыган. Обычный цыган, в яркой красной шёлковой рубахе, копной блестящих чёрных волос и золотой серьгой в виде кольца, в ухе.— Иди за мной, — сказал цыган Вере, — она умирает, просила привести тебя.Вера очень хотела спросить, но почему-то не смогла произнести ни слова, поэтому просто молча пошла за цыганом. В конце мрачного коридора оказалась старая деревянная дверь. Цыган со скрипом потянут на себя створку и пропустил Веру вперёд. Перед ними на кровати лежала старая женщина.— Мами, это она, — сказал цыган и слегка приобняв Веру за плечи, подошёл ближе к кровати.— Подойди ближе, дочка, — обратилась старая цыганка к Вере, — А ты, — уже к цыгану, — за дверью подожди.Цыган вышел, а Вера подошла к кровати.— Возьми меня за руку, дочка, и глаза закрой.Вера послушно взяла за тонкую, с тонкой сухой кожей, руку старухи и закрыла глаза. Старуха что-то заговорила на непонятном языке. Её монолог то переходил из шёпота на крик, из речитатива в пение, слова в нечленораздельные звуки... Вера молча слушала, закрыв глаза и не отпуская руки старой цыганки. Внезапно цыганка замолчала.— Мне пора, — чуть слышно сказала цыганка, — а тебе, детка, ещё рано. Пришлось торопиться, ухожу я раньше времени, вот и пришлось тебя вызвать. Но ты не бойся, сила, которую я тебе передала до нужного часа будет "спать" в тебе. Это дар. Не спрашивай почему. Длинная история, уходящая корнями в глубокое прошлое. Знай только, что ты из "наших". Иди! Живи!Вера вышла за дверь и... попала в светлый коридор. Воздушный поток подхватил Веру и понёс вперёд, только теперь ей казалось, что она движется в другую сторону, туда, откуда начался коридор: где-то в стороне и...внизу. Или это ей так казалось...Вспышка света и Вера открыла глаза. Во рту было сухо, язык не слушался. Вера пошевелила языком:— Пить, — чуть слышно простонала она, — пить...— Сестричка, — откуда-то сбоку послышался мужской голос, — тут девочка очнулась! Пить просит!Громкий голос соседа по палате "резанул" так, что у Веры заболели уши.Через несколько секунд в палате оказалось сразу несколько медсестёр разных возрастов. Одна из них принесла стакан, похожий на детскую поилку – капнула несколько капель воды на сухие губы Веры.— Ещё пить, — попросила Вера.— Больше нельзя, — грустно сказала медсестра, — скоро Гурам Леванович придёт. Если он разрешит, ещё дам воды.Другие медсёстры суетились рядом. Одна поменяла флакон в капельнице... Вера удивилась, как она, когда открыла глаза, могла не заметить капельницу? Ещё одна медсестра меняла мокрые простыни. Неужели Вера обмочилась и не заметила? Или Вера так сильно вспотела?— Что-то болит? - Спросила ещё одна медсестра.— Низ живота немного болит и щекотно.— Там шов, это нормально.По сотрясанию воздуха в палате, Вера поняла, что вошёл Гурам Леванович. Его лицо было обеспокоено:— Как дэла? — Спросил он, присаживаясь прямо на больничную койку рядом с Верой.— Хорошо. Пить только хочу.— Пыть – эта харашо, — задумчиво проговорил Гурам Леванович, ощупывая пульс, — балыт? — спросил Веру, прощупывая живот.— Немного, — честно призналась Вера, — больше пить хочется.— Ты сматры на нэё, вся бальниц перэпугал, а она – пыть, — с улыбкой сказал Гурам Леванович и повернувшись к одной из медсестёр строго сказал, — па чайный ложка пои и сматры, эсли рвота – зави.— Хорошо, Гурам Леванович, — кивнула медсестра и убежала куда-то за дверь.— А ты, маладэц, - похлопал по руке Веры Гурам Леванович, — харашо дэржался, маладэц. Баролся как мог, маладэц... — Вере показалось, что Гурам Леванович смахнул слезинку... или просто волосы взъерошил своей огромной волосатой рукой? — Атдыхай, дэвачка-маладэц, атдыхай...Медсестра долго поила Веру, как и сказал Гурам Леванович, по чайной ложке, пока глаза Веры не стали закрываться сами собой.Сквозь дремоту Вера слышала разговор медсестёр: "Гурам Леванович сказал, что перитонит... ещё бы час, и девочку бы не спасли... а ведь ей всего восемь... девочка боролась за жизнь... Гурам Леванович, как всегда молодец, спас девочку, хотя и переживал очень сильно... "Уже засыпая, Вера поймала себя на мысли, что она знает соседей по палате: справа от неё лежит мужчина-строитель после операции на желудке, а возле противоположной стены – парень после аварии. Парень принял удар на себя и спас девушку, а девушка даже ни разу не пришла к нему узнать, как он... Откуда она это знала – не понятно. Просто эта информация, как бы между прочим появилась в голове, как факт.А ещё Вера знала, что сейчас лежит в реанимации и в ближайшие три дня ей не разрешат даже ходить...Автор - канал "Однажды в Санта-Барбаре..."

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