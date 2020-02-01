Ее имя Трепет

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

happyfox Просмотров: 26 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:19 by

«Сегодня вторник, а это значит - прекрасный день, чтобы повеселиться», - прозвучало из радиоприемника на тумбочке в спальне Элис. Быстро встав с постели, молодая девушка посмотрела на себя в зеркало и улыбнулась, пригладив золотистые локоны, едва доходящие до шеи. Одевшись в свое винтажное оранжевое платье, она бойко спустилась на первый этаж родного дома — прекрасного и уютного, в стиле середины шестидесятых.Уэнди, ее сестра, проснувшись раньше, стояла у входных дверей, провожая взглядом красный родительский минивэн. Каштановые ее волосы падали на ее широкие плечи, а во взгляде читалась хитрость и небольшое волнение.- Мама уехала. Просила помочь тебе с уроками, крошка. А еще попросила тебя поцеловать! - с этими словами Уэнди подошла к Элис и поцеловала ее в лоб, отодвинув рукой золотые локоны. Холодок пробежал по телу младшей сестры, а в голове мелькнуло дурное предчувствие.Заметив беспокойство сестры, Уэнди погладила ее по голове. Только сейчас Элис ощутила, насколько у сестры острые и костлявые пальцы, и беспокойство еще больше одолело ее.- Ты знаешь, мне нужно в свою комнату, - проговорила она, стараясь сдерживать беспричинный страх.- Опять будешь играть в свою видеоигру? - улыбнулась Уэнди. - Ну так тому и быть. Только не забудь сделать уроки.Но Элис уже не слышала ее, погружаясь в свои тревожные мысли.Проходя мимо комнаты сестры, Элис заметила, что дверь приоткрыта. Движимая неясным любопытством, она вошла туда, не зная, что именно ищет. Подойдя к зеркалу, она с удивлением обнаружила там фотографии, которых никогда не видела раньше. Издали они напоминали портреты, но как только она подошла ближе, то увидела, что на них изображены молодые покойницы. Девушки, практически ровесницы Элис, некогда молодые и красивые, были запечатлены убитыми с застывшим от ужаса взглядом.Еле сдерживаясь, чтобы не закричать, Элис взяла фотокарточки и спрятала к себе в карман. «Я могу быть следующей!» - крутилось у нее в голове. Пытаясь не поднимать шум, она побежала в свою комнату и заперлась там. Взгляд ее судорожно искал острый предмет, а разум думал и о предотвращении насильственной смерти.В это самое время в комнату вошла Уэнди:- Ты все еще занята своей игрой? - спросила она вкрадчиво, но увидев в руке сестры авторучку, которую она трясущейся рукой сжимала подобно клинку, сразу обо всем догадалась! Лицо ее переменилось: постепенно черты молодой девушки сменились мерзкими вампирскими признаками - исчез румянец, в глазах читалась злоба и жажда крови:- Так значит, ты хочешь поиграть в другую игру? - закричала старшая сестра и накинулась на младшую.Мгновение — и Элис всадила авторучку в сонную артерию старшей сестры. Раздался хрип… Изо рта и шеи Уэнди начала вытекать желтоватая жидкость, но крови, на удивление Элис, не было. Страдание ее длилось недолго — она быстро вытянула из шеи авторучку и ухмыльнулась: думала, что сможешь убить меня?..Оттолкнув ее что есть сил, ничего не осознающая Элис побежала к лестнице, но сестра ринулась за ней и, обогнав ее, перегородила ей путь к входной двери.- Я все расскажу родителям! - закричала Элис.В это самое время зазвонил телефон. Автоответчик голосом матери отчеканил заранее записанное сообщение, после чего послышался все тот же голос матери девушек, но уже оживленный: «Девочки, как вы там? Мы с отцом сейчас в городе, надеюсь, вы хорошо проводите время и не ссоритесь, а Уэнди помогает Элис с геометрией».Элис кинулась к телефонной трубке как к своему последнему спасению и, сняв ее, закричала:- Мама, Уэнди хочет меня убить. Она…- Что за чушь, крошка! Невозможно убить того, кто уже мертв! - сказала спокойно мать, а затем Элис оглушил язвительный смех. А что же сестра? Она совсем не пыталась остановить свою ускользающую жертву. Глядя на нее, Элис заметила, что она смеется. Смеется так же, как мать. Они смеялись как один человек, и смех Уэнди отражался эхом в телефонной трубке. Значит она и мать — один и тот же человек?Элис хотела бросить трубку, но та словно ожила. Неизвестная сила начала закручивать провод вокруг Элис, и он все больше и больше подступал к ее шее, и странным образом заставляя ее тело неметь. Все это время Уэнди не шевелилась:- Придется мне тебя утомить. Слишком уж ты энергичная на этот раз! - прошипела она.«Скорее, я должна…» - Элис закрыла глаза и вдруг… увидела перед собой светящийся белый куб. Он приближался к ней, и казалось, что он поглощал ее, но она не ощущала страха. Она наполнялась его энергией — энергией Куба.Открыв глаза, она увидела, что все вокруг начало изменяться: телефонный провод больше не душил ее, а Уэнди смотрел на нее с испугом. Ее лицо очень изменилось — зрачков уже не было видно, а лицо было похоже на гнилой фрукт: кожа была серой, а глаза светились ярко-желтым цветом. Тело ее было покрыто язвами и струпьями, из которых сочилась желтоватая субстанция. Эта самая жидкость струилась по стенам и спадала кусками с потолка. Казалось, что все пространство было соткано из неизвестной желтой субстанции.Ощутив в себе силы, Элис двинулась в сторону старшей сестры и протянула к ней свои руки, желая сдержать. Силой мысли она кинула ее к стене и удерживала ее там, не приближаясь:- Кто ты? - гневно прокричала она. Казалось, что от молодой девушки, прежней Элис, не осталось и следа. Она ощущала себя могущественной и сильной.- Та же, кто ты! Я Ароу, а ты Квивери, - ответила Уэнди сквозь удушье.- А кто те молодые девушки на фотографиях?- Твои прошлые воплощения.- Но… Как такое возможно? - изумленно спросила Элис.Уэнди оторвала рукав своего платья, теперь уже похожего на ветошь, и показала на плече клеймо с изображением небрежно написанной буквы О, а затем произнесла:- О — значит охра, и она в наших венах. Мы, пропетиды, убивали путников у святилища Зевса, поедая их энергию, но постепенно охра поглотила наши души, а наши тела превратила в камень. И сейчас я должна была принести в жертву всепоглощающей охры тебя, как делала это сотни раз, когда мы перевоплощались, чтобы ты умерла. Я душила тебя, перерезала тебе горло, а в этот раз я хотела утопить тебя в речке возле нашего дома. Знаешь, а охра любит невинных! Поэтому ты выглядишь именно так — милая девочка с золотыми волосами... Которая должна пострадать от рук своей сестры.- Но… Зачем? - дрожащим голосом спросила Элис.- Зло не может существовать, если оно не свершается. Это круг. Потому мы оказались здесь. Охра ищет новы души, способные заглушить сигнал. Все, что ты видишь здесь — это попытка воссоздать сигнал телеприемников. Красивый дом, уютные интерьеры. Она использует это для того, чтобы удержать тебя. Каждый раз, когда я убивала тебя, она транслировала сигнал твоей боли новым вампирам и пропетидам, которые питались им. Выгодный обмен — сначала они питаются охрой, а потом охра поглотит их, и они вступят в наш круг. Мы воссоздавали твою энергию, а они пожирали ее…- А что такое куб?Уэнди посмотрела на нее со страхом: не произноси о нем тут. Он убьет нас, он уже пытался. Все дело в телесигнале…Элис подняла голову и уверенно произнесла:- Сегодня во мне энергия куба. Я сама его воплощение, и сегодня я тебя убью.Элис подняла руки и направила ладонь в сторону старшей сестры. Она закрыла глаза и ощутила потоки ее энергии. Приглушенно она слышала ее последний крик, но ей было все равно.Одна за одной за ее спиной начали появляться молодые девушки, воплощенные из ее энергии, ее прошлые воплощения. Комната начала заполняться ими: блондинки, рыжие, в порванных платьях, с растрепанными волосами и со следами порезов и истязаний. Они стояли и покорно ждали приказов своей освободительницы и госпожи.Все кончено! Элис открыла глаза и посмотрела на иссохший труп старшей сестры. Ее тонкая шея, напоминавшая жабры, своими пульсирующими движениями указывала на агонию внутри измученного и иссушенного тела Уэнди. Она посмотрела на сестренку и ничего не сказала Свет в ее глазах начал затухать, как догорающая спичка.- Благодарю тебя за новую игру. - произнесла Элис. Уэнди больше не дышала.Затем Элис повернулась к своим воплощениям:- Мы уходим! По следам охры я вычислю вампиров, и мы отомстим.Затем она снова повернулась к сестре и произнесла:- Ты была клинком, а я ножнами, в которые стекала кровь после каждого ритуального убийства. И я напиталась ею так, что теперь сильна.Затем, подойдя к зеркалу, измученная битвой, она взглянула на себя настоящую. Испачканная в потоке охры, с перепутанными светлыми волосами, смотрела на нее в отражении полумертвая молодая девушка. О смерти свидетельствовала посеревшая кожа, длинные кривые черные ногти, худые губы, практически обнажающие челюсть, и впалые глазные яблоки, где вместо зрачков красовались грани двух кубов. Страх охватил Квивери, но она продолжала смотреть. Она оторвала рукав своего платья, на котором увидела то ли спираль, то ли букву о, то ли небрежно нарисованный круг. Она вздохнула.IIПоздней ночью к гостинице “Рокет Сиэтл” было направлено множество полицейских и ФБР. Весь персонал спешно покинул гостиницу, оставив всех его постояльцев, которые начали разрушать гостиницу и нападать на персонал.Началось все с того, что гостиницу начала заполнять странная мутная субстанция с примесью ржавчины. Она затопила все, даже повредила серверную, а потому материалы с камер наблюдения были утрачены или повреждены. Самой рациональной версией было обычное повреждение водопровода, но потом источник данной субстанции установить не удалось.Затем странно начали вести себя постояльцы: они падали на пол, кричали, из их ртов вытекала желтоватая жидкость. Позднее в номерах начали раздаваться выстрелы, что и побудило персонал окончательно покинуть здание гостиницы.Прибывшие на место, полицейские обнаружили лежащих на полу людей, большинство из которых еще были живы, но были в таком состоянии, что не могли ничего сказать. Также там находились люди в сознании, которые попытались совершить нападение на группу вошедших полицейских. Некоторых пришлось обезвредить силовыми методами. Их пришлось госпитализировать. В некоторых номерах были обнаружены трупы людей, совершивших самоубийство разными способами — кто-то был найден повешенным на ремнях или галстуках, а кто-то пустил себе в голову пулю. На стенах многих номеров было нанесено очертание круга.Для журналистов сообщили, что речь шла о массовой передозировке наркотиками, а персоналу было запрещено рассказывать о том, что произошло.Единственная запись, которая уцелела после затопления, демонстрировала наличие в гостинице странной группы людей, молодых девушек, которую не опознал ни один работник «Рокет Сиэтл» - они были в странных порванных платьях в винтажном стиле, очень худые, и передвигались они, словно толпа зомби, резко ступая и пытаясь сохранить равновесие. Впереди них шла молодая девушка со светлыми локонами, которые едва доходили ей до шеи. Чем ближе они приближались к камере, тем больше помех на ней появилось. Перед тем, как экран заполонил белый шум, было видно, как она резко повернула голову и приглушенный полушепчущий голос произнес: «Сегодня вторник, а это значит, прекрасный день, чтобы повеселиться».Автор: Лев Зубенко.

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