Дом

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:15

Причина: Стилистика автора сохранена

lukery Просмотров: 72 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:15 by

Мне снилось, что муж купил нам дом.Сюрприз.Дом был как с картинки о благополучной жизни.Двухэтажный. Из светлого дерева. Белые большие окна, как я и мечтала, со шпросами. И большая веранда, входная дверь с прозрачным стеклом.Зелёная лужайка газона вокруг.Мы приехали втроём. Муж, я и сын.Сын во сне был младенцем. Хотя в реальности ему уже шел пятый год.Вначале я не понимала, что сплю. Мне нравилось то, что вижу. Не возникало вопросов к тому, что происходило.Мы обошли дом и вошли внутрь.Муж с сыном на руках остались в большом коридоре, а я стала обходить первый этаж.Комнаты были обставлены мебелью. На стенах и полках оставались фото чужих, незнакомых мне людей. Будто мы пришли в гости, а не в свой новый дом.С этого началось неправильное.Даже не знаю как объяснить.Нас было двое в одном теле.Я - которой всё больше не нравилось происходящее, и женщина, которая управляла "моим" телом.Она ходила по комнатам, и я чувствовала её эйфорию от приобретения.Она трогала мебель, занавески, передвигала стулья, открывала шкафы (полные вещей прошлых хозяев).Она переговаривалась с мужем, смеялась.А мне не нравилось происходящее. Я чувствовала опасность в доме. Но не могла захватить управление телом. Будто смотрела фильм ужасов глазами героя и ничего не могла сделать.Все силы уходили на борьбу с чужим сознанием в «моём» теле. Мне было тесно. А чужие эмоции внутри путали и сбивали.Когда женщина дошла до лестницы второго этажа, мне удалось частично перехватить управление телом.Муж с сыном остались внизу.А мы с женщиной поднимались комично.Я могла только цепляться руками за перила, замедляя движения. Тело же шло вперёд. Женщине было интересно. Она была довольна.На втором этаже полумрак.Мы заходили в каждую комнату по коридору.Спальни. Там было совсем темно. Очертания мебели.Мне было страшно. Я чувствовала сильнейшее напряжение в спине и затылке, мне казалось, что даже уши сдвинулись назад, в ожидании чужого нападения со спины.Так мы дошли до конца коридора. Из проёма последней открытой двери лился свет. Тут меня пробрал такой страх, что мое сознание вытолкнуло чужое.Я перехватила управление телом.Сначала свет из комнаты меня ослепил.А потом я смогла её разглядеть.Это была родовая палата.С гинекологическим креслом посередине.Внутри комнаты была ещё одна дверь, открытая. Комната за ней темная. В ней билось что-то страшное и злое. Как зверь. У меня есть чувство, что я видела, кто там. Но при попытках вспомнить до сих пор накатывает ужас.В момент, когда поняла, что этого и боялась, оно рванулось из комнаты.А я побежала по коридору до лестницы и вниз.Всё также ныли от напряжения: спина, затылок и уши.По мере моего приближения к сыну и мужу я стала понимать, что сплю. Но не проснулась.Добежав до родных, начала выталкивать их к входной двери.Я не боялась. Понимала, это — сон. Но все равно хотела, чтобы сын поскорее оказался вне дома.Когда родные оказались на улице, хотела выйти к ним, но меня схватили со спины за сумку. Мою любимую вещь и в реальности. Её ремешок был перекинут через плечо. Я вывернулась, оставив добычу дому. И выскочила на полянку.Дверь захлопнулась.Мы стояли и смотрели, как по двери и окнам внутри дома бьётся моя любимая сумка.Будто её бросают со всей силы.Ещё успела подумать: «Вот тварь!»И дёрнулась в дом драться. С полным пониманием, что Я сильнее того, что беснуется в доме.Но сын (уже не младенец) повис на руке и закричал: «Мамочка, не надо!»Я проснулась с его криком в ушах.

Ключевые слова: Дом тело сознание страх тварь сын

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