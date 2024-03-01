ДомМне снилось, что муж купил нам дом.
Сюрприз.
Дом был как с картинки о благополучной жизни.
Двухэтажный. Из светлого дерева. Белые большие окна, как я и мечтала, со шпросами. И большая веранда, входная дверь с прозрачным стеклом.
Зелёная лужайка газона вокруг.
Мы приехали втроём. Муж, я и сын.
Сын во сне был младенцем. Хотя в реальности ему уже шел пятый год.
Вначале я не понимала, что сплю. Мне нравилось то, что вижу. Не возникало вопросов к тому, что происходило.
Мы обошли дом и вошли внутрь.
Муж с сыном на руках остались в большом коридоре, а я стала обходить первый этаж.
Комнаты были обставлены мебелью. На стенах и полках оставались фото чужих, незнакомых мне людей. Будто мы пришли в гости, а не в свой новый дом.
С этого началось неправильное.
Даже не знаю как объяснить.
Нас было двое в одном теле.
Я - которой всё больше не нравилось происходящее, и женщина, которая управляла "моим" телом.
Она ходила по комнатам, и я чувствовала её эйфорию от приобретения.
Она трогала мебель, занавески, передвигала стулья, открывала шкафы (полные вещей прошлых хозяев).
Она переговаривалась с мужем, смеялась.
А мне не нравилось происходящее. Я чувствовала опасность в доме. Но не могла захватить управление телом. Будто смотрела фильм ужасов глазами героя и ничего не могла сделать.
Все силы уходили на борьбу с чужим сознанием в «моём» теле. Мне было тесно. А чужие эмоции внутри путали и сбивали.
Когда женщина дошла до лестницы второго этажа, мне удалось частично перехватить управление телом.
Муж с сыном остались внизу.
А мы с женщиной поднимались комично.
Я могла только цепляться руками за перила, замедляя движения. Тело же шло вперёд. Женщине было интересно. Она была довольна.
На втором этаже полумрак.
Мы заходили в каждую комнату по коридору.
Спальни. Там было совсем темно. Очертания мебели.
Мне было страшно. Я чувствовала сильнейшее напряжение в спине и затылке, мне казалось, что даже уши сдвинулись назад, в ожидании чужого нападения со спины.
Так мы дошли до конца коридора. Из проёма последней открытой двери лился свет. Тут меня пробрал такой страх, что мое сознание вытолкнуло чужое.
Я перехватила управление телом.
Сначала свет из комнаты меня ослепил.
А потом я смогла её разглядеть.
Это была родовая палата.
С гинекологическим креслом посередине.
Внутри комнаты была ещё одна дверь, открытая. Комната за ней темная. В ней билось что-то страшное и злое. Как зверь. У меня есть чувство, что я видела, кто там. Но при попытках вспомнить до сих пор накатывает ужас.
В момент, когда поняла, что этого и боялась, оно рванулось из комнаты.
А я побежала по коридору до лестницы и вниз.
Всё также ныли от напряжения: спина, затылок и уши.
По мере моего приближения к сыну и мужу я стала понимать, что сплю. Но не проснулась.
Добежав до родных, начала выталкивать их к входной двери.
Я не боялась. Понимала, это — сон. Но все равно хотела, чтобы сын поскорее оказался вне дома.
Когда родные оказались на улице, хотела выйти к ним, но меня схватили со спины за сумку. Мою любимую вещь и в реальности. Её ремешок был перекинут через плечо. Я вывернулась, оставив добычу дому. И выскочила на полянку.
Дверь захлопнулась.
Мы стояли и смотрели, как по двери и окнам внутри дома бьётся моя любимая сумка.
Будто её бросают со всей силы.
Ещё успела подумать: «Вот тварь!»
И дёрнулась в дом драться. С полным пониманием, что Я сильнее того, что беснуется в доме.
Но сын (уже не младенец) повис на руке и закричал: «Мамочка, не надо!»
Я проснулась с его криком в ушах.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:15
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 06:15 by lukeryПросмотров: 72Комментарии: 0
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