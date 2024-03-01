Короткие истории в комментариях

Летяга Просмотров: 50 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:45 by

. Лет до 20 жила в деревне в частном доме. Однажды летом вышла во двор развесить белье. И вдруг слышу негромкую музыку типа электро, определенный такой мотив, точно угадывающийся, на крыше дома или на дереве рядом. Ничего не понимая, окликнула отца, который был неподалеку. Он тоже это подтвердил. Что это было, вообще непонятно. Мы подошли ближе, и опять эта музыка. На крышу никто не залезал, муж был на работе, людей рядом не было, мы обошли весь участок, и отец залез наверх. Ни следов людей, всё в пыли, следы были бы заметны. На чердаке тоже никого. Кто-то забыл там телефон? Так нет же. Оба были трезвые, но откуда была эта мелодия, так и не поняли.. У меня был случай, который я могу объяснить только нестабильностью своей психики.На тот момент прошло около трёх месяцев со дня смерти мамы. Я занималась своими делами на кухне. Слышу, кто-то открыл калитку и идёт по двору. Выглядываю в окно, а там мама. Стоит во дворе и на меня смотрит. Я медленно закрыла окно, села на стульчик. Дала себе отдышаться. Ещё раз посмотрела, но во дворе уже никого не было.Брат 9 лет назад купил старый дом, еще купец какой-то строил до революции. И я к нему приехал после покупки в гости. Там было очень много старья всякого, в том числе советские фото с похорон!Я такого не видел никогда — вот реально старые фото, 60-е годы, подписаны сзади — стоит народ вокруг гроба, а в гробу дед лежит. Не знаю, что за прикол было делать их. Ну я такой коробку с фотками старыми перебираю, ему показываю — дед седой в гробу и народ вокруг — и ржу такой, типа что за хрень? А он серьезно говорит: «Я тут когда один ночевал — только купил дом, семья еще не приехала — этот седой дед, говорит, ко мне ночью пришел и в белом стоял и на меня смотрел возле кровати, а я пошевелиться не мог, типа сонный паралич». Стоит, говорит, с офигевшим выражением лица смотрит на меня, типа ты не офигел ли в моей кровати спать, дорогой. Все старые фото мы в печке сожгли потом.Мне так сон приснился на сороковой день смерти деда. Приснилось, как будто я пришла к нему в гости, а он меня даже на порог не пускает. Накрывает стол, но на улице, и мечется всё время то в дом, то из дома. На моё предложение ему помочь и попытку переступить порог было сказано: «Тебе туда ещё рано!» И я проснулась.А у меня наоборот было, через несколько дней после смерти отца приснилось, что он пришел к нам домой, начал меня с собой звать, а я понимала, что он умер, и не хотела идти. Он сначала уговаривал, потом ругался, а потом схватил за руки и начал тащить, но я проснулась.Больше такого не снилось. Но после сна ощущения были еще те.Вспомнилось. Мне 10 лет. После смерти бабушки тем же летом мне приснилось. Овцы с пастбища возвращались, и я их встречала у ворот. Когда они уже прошли половину двора по пути в свой хлев, их остановила бабка. Стоит вся такая в белом, немного просвечивает. На меня смотрит. А я испугалась, понимаю же, что она уже умерла. Тут дедушка (ещё жив был) меня сзади за руку взял, стал успокаивать и бабушке уже не помню что говорил. Бабка рассердилась и как гаркнет на овец, те сразу в хлев убежали. Просыпаюсь и вижу, что я вся в саже. Спала у печки, в том месте, где как раз дверца была для чистки от сажи. Ни разу не пачкалась там ни до, ни после.Мама сказала, что это бабушка напомнить просто хотела сыну своему (т. е. моему отцу), чтобы печку почистил. А кто-то сказал, что она меня с собой забрать хотела, да дед не позволил. Если вспомнить, из внуков она только со мной и общалась.Мои сестры тоже такое рассказывали. После смерти брата в аварии, примерно через месяц, сидели у дома на скамейке, вдруг недалеко, в метрах 20 остановилась машина, впереди сидел брат, водителя не разглядеть. Постояла так минуту, причем брат даже голову не повернул, потом машина тронулась и уехала. Все это время сестры сидели оцепеневшие. Видели обе.Я вот тоже помню одну штуку до сих пор. Мне тогда где-то 5 лет было, наверно. Мы были дети сотрудников в летнем детском саду и могли свободно гулять по территории. И как-то наша группа решила самовольно уйти с территории посмотреть на болото. Это было такое огромное плоское пространство с мхом, водой и мелкими кустиками, и только на горизонте были стеной низенькие деревья какие-то. И вот я до сих пор помню, что над этими деревьями я видел огромные, на всё небо, фигуры мужчины и женщины, которые держались за руки. До сих пор не знаю, что это было.Нам с подружкой снился один и тот же дом, где не были ни разу ни она, ни я. Мы были там по отдельности и в разное время года, я раньше. И я помню больше мелочей и подробностей, типа цвет рам оконных. Еще подружка сказала, что не видела кота, но точно знает, что он там жил. Да, был, я видела, я его в своем сне на улицу через окно выпустила.

Ключевые слова: Мистика короткие истории умершие сны

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