Из области таинственного

Из области таинственногоВ конце XIX века в Москве жил молодой человек по фамилии Мелехов. Он учился на медицинском факультете университета, однако, мечтая об артистической карьере, молодой человек играл во многих любительских спектаклях, которые ставили студенты, и даже подумывал о том, чтобы оставить занятия медициной навсегда. Среди знакомых Мелехова была прелестная молодая женщина, Надежда Сергеевна, в которую он был тайно влюблен. Однажды, проводя вечер в доме Надежды Сергеевны, Мелехов заговорил с ней о различных необъяснимых явлениях, связанных с потусторонним миром. Заканчивая разговор, женщина со смехом предложила Мелехову дать друг другу обещание, что тот из них, кто умрет раньше, явится к оставшемуся в живых и тем самым докажет реальность загробной жизни. «Разумеется, это будете вы, — язвительно заметила Надежда Сергеевна. — Вам всего двадцать лет, но вы курите и сильно кашляете. Так что бросайте поскорей свою вредную привычку». Оба отнеслись к этому разговору как к шутке и вскоре забыли о нем.
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Летом Мелехов уехал на дачу, и в августе получил страшное известие: Надежда Сергеевна скоропостижно скончалась! Погоревав о своей доброй знакомой, молодой человек даже и не вспомнил о том обещании, которое они дали друг другу. Вернувшись в город осенью, он продолжил учебу в университете и все так же играл в любительских спектаклях. Однажды он вернулся домой очень поздно и принялся учить роль, которую ему недавно поручили. До премьеры спектакля оставалось не так уж много времени, и Мелехов боялся подвести своих товарищей. В комнате светила лампа под красным абажуром, света было достаточно для того, чтобы учить роль, лежа на кровати. На столике у противоположной стены стояла небольшая фотография Надежды Сергеевны в рамке. Увлеченный заучиванием роли, Мелехов ни о чем другом не думал и уж, конечно, не вспоминал покойницу. Однако взгляд его против воли вдруг упал на фотографию. Молодой человек с трудом отвел глаза от лица Надежды Сергеевны, однако через некоторое время заметил, что вновь смотрит на портрет. Какое-то странное, смутное беспокойство овладело Мелеховым, он вскочил с кровати и повернул карточку лицом к стене. Однако беспокойное чувство не уходило, мешая сосредоточиться на роли.
И тут Мелехов заметил на стене, возле которой находилась фотография, странное световое пятно, похожее на солнечный зайчик. Откуда оно взялось? Мелехов снова встал с кровати и раздернул шторы. За окном стояла непроглядная темень, моросил дождь. В доме напротив не светилось ни одно окно, так как было далеко за полночь. Возвратясь на свое место, Мелехов с еще большим усердием взялся за роль, предполагая, что странный эффект ему померещился. Однако световое пятно со стены не исчезало. Постепенно увеличиваясь в размерах, оно приняло очертания женской фигуры, которая отделилась от стены, и Мелехов увидел перед собой покойную Надежду Сергеевну! В тот момент он не испугался и не удивился, а впал в оцепенение. Не в силах пошевелиться, молодой человек следил за действиями призрака.
Отделившись от стены, светлая женская фигура взяла портрет, повернутый к стенке, и вернула его в прежнее положение. Затем она открыла деревянную, незапертую на ключ шкатулку, вынула из нее золотой медальон, подаренный покойной Мелехову на память, и раскрыла его. Маленькая фотография Надежды Сергеевны, вложенная внутрь медальона, упала на пол. Наконец видение стало бледнеть, постепенно превратилось в световое пятно на стене, которое через секунду исчезло.
Только теперь молодой человек смог сбросить оцепенение. Он в ужасе вскочил с постели, выбежал на лестничную площадку и, как безумный, принялся звонить в дверь противоположной квартиры, в которой жил его приятель. Ему открыли довольно скоро — у приятеля собралась компания игроков в карты, и, несмотря на позднее время, никто не спал. Мелехов долго не мог произнести ни слова, а потом вдруг разразился истерическими рыданиями. Наконец он успокоился и смог рассказать о странном явлении, свидетелем которого только что стал. Разумеется, все принялись убеждать молодого человека, что он просто уснул и видел сон. Тогда Мелехов пригласил компанию в свою квартиру и показал в качестве доказательства раскрытый медальон и крошечную фотографию Надежды Михайловны, лежащую на полу.
На следующий день молодой человек отправился к известному врачу-психиатру, который объяснил всё произошедшее с ним нервным расстройством, галлюцинацией или даже самогипнозом. Однако, вспоминая позже этот странный случай, Мелехов говорил, что никогда не страдал ни малейшим нервным расстройством, а если бы это был самогипноз, то наутро он должен был чувствовать хотя бы незначительную сонливость или недомогание. Но ничего подобного он не ощущал.
По книге Г. Дьяченко «Из области таинственного» подготовила Елена РЕЧКАЛОВА.
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Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:57
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Вчера, 09:57 by Капитан 1 рангаПросмотров: 308Комментарии: 2
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