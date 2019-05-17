Волосы "в ночи"

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

Алиса Шах Просмотров: 678 Комментарии: 11 +6 Вчера, 17:59 by

У моей сестры очень длинные волосы, почти до колен. Она ими гордится и ходит по дому с распущенными волосами. Она мечтает отрастить волосы до пяток.Но однажды ночью я увидела странное.Я проснулась оттого, что немного замёрзла. Села на кровати и посмотрела в сторону. Было довольно темно, но комнату было хорошо видно. Вдруг я заметила у зеркала силуэт сестры. Я пригляделась и ужаснулась...Сестра зачем-то расчёсывала свои волосы, которые доходили ей всего лишь до плеч. Сразу после шока я подумала, что сестра сошла с ума, раз отрезала себе волосы.Но зачем она их сейчас расчёсывает? И почему отрезала их ночью? И вообще - зачем?Я хотела подойти к сестре, но что-то меня остановило. Я ещё раз посмотрела на сестру и продолжила спать. "Завтра спрошу у неё", - думала я.Утром, как только проснулась, я побежала к сестре, но как только увидела её, то впала в ступор.Её волосы доходили ей до колен!Я, ничего не понимая, отошла в сторону и поняла, что, наверное, это был сон.Успокоившись, я пожелала сестре доброго утра и пошла завтракать.Но на следующую ночь всё повторилось. Когда я встала, оттого, что мне приснился кошмар, я снова заметила ту картину с сестрой. Перепугавшись, я легла под одеяло и долго не могла заснуть.Наутро я подошла к сестре и опять увидела её длинные волосы. Я спросила у неё, не вставала ли она ночью. В ответ она как-то странно на меня посмотрела и сказала, что она спала всю ночь.Я уже не могла поверить в то, что это сон, но почему-то я больше такого не замечала.Но одна вещь до сих пор меня пугает. Моя сестра уже через неделю попросила подстричь её волосы по плечи.

Ключевые слова: Сестра волосы видение авторская история

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