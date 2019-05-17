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Истории из жизни

Волосы "в ночи"

У моей сестры очень длинные волосы, почти до колен. Она ими гордится и ходит по дому с распущенными волосами. Она мечтает отрастить волосы до пяток.

Но однажды ночью я увидела странное.

Я проснулась оттого, что немного замёрзла. Села на кровати и посмотрела в сторону. Было довольно темно, но комнату было хорошо видно. Вдруг я заметила у зеркала силуэт сестры. Я пригляделась и ужаснулась...

Сестра зачем-то расчёсывала свои волосы, которые доходили ей всего лишь до плеч. Сразу после шока я подумала, что сестра сошла с ума, раз отрезала себе волосы.
Но зачем она их сейчас расчёсывает? И почему отрезала их ночью? И вообще - зачем?

Я хотела подойти к сестре, но что-то меня остановило. Я ещё раз посмотрела на сестру и продолжила спать. "Завтра спрошу у неё", - думала я.
Утром, как только проснулась, я побежала к сестре, но как только увидела её, то впала в ступор.
Её волосы доходили ей до колен!

Я, ничего не понимая, отошла в сторону и поняла, что, наверное, это был сон.
Успокоившись, я пожелала сестре доброго утра и пошла завтракать.
Но на следующую ночь всё повторилось. Когда я встала, оттого, что мне приснился кошмар, я снова заметила ту картину с сестрой. Перепугавшись, я легла под одеяло и долго не могла заснуть.
Наутро я подошла к сестре и опять увидела её длинные волосы. Я спросила у неё, не вставала ли она ночью. В ответ она как-то странно на меня посмотрела и сказала, что она спала всю ночь.
Я уже не могла поверить в то, что это сон, но почему-то я больше такого не замечала.

Но одна вещь до сих пор меня пугает. Моя сестра уже через неделю попросила подстричь её волосы по плечи.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:59
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:59 by Алиса ШахПросмотров: 678Комментарии: 11
+6

Ключевые слова: Сестра волосы видение авторская история

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Комментарии

#1 написал: верю-не верю
Вчера, 18:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 731
Что-то сестра скрывает. Не хочет никого огорчать, значит сама справится. Плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#2 написал: kusi
Вчера, 19:08
+6
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 352
Комментариев: 7 151
Больше похоже на страшилку, чем на стори из жизни.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#3 написал: Rene
Вчера, 19:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 113
Очень интригующее название, но не понятно, почему "в ночи"- в кавычках.
Может, это ваш загадочный домовой наслал на вас кошмары и видение сестры с подстриженными волосами, тем самым выразив свое недовольство по поводу того, что сестра обдумывала обрезать свои волосы?) Тот же самый домовой, который писал пальцем на стекле в истории "Пар" на двери балкона. Видимо, он у вас еще тот проказник smile
За название отдельный +
Сначала подумала, что волосы в ночи окажутся где-то отдельно от человека, даже испугалась)
Зарегистрирован: 17.06.2019
#4 написал: Jako tako
Вчера, 20:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 245
По мне - это повторяющийся сон героини истории. О том, что сестра решит укоротить волосы. Женщины все такие в основном. Длинное - укоротить. Короткое - отрастить. Темное - выбелить. Светлое - затемнить. girlred
Зарегистрирован: 14.09.2019
#5 написал: vikki z
Вчера, 22:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 94
Я тоже подумала, что волосы найдут где-то отдельно от человека, жутковато стало. Ну может видение пришло к вам +
Зарегистрирован: 21.01.2020
#6 написал: Алиса Шах
Вчера, 22:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
Цитата: vikki z
Я тоже подумала, что волосы найдут где-то отдельно от человека, жутковато стало. Ну может видение пришло к вам +

Да, наверное плохо название продумала, но это моя вторая публикация.
Зарегистрирован: 24.05.2020
#7 написал: Fahrengeit
Вчера, 22:49
-1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (565|2)
Публикаций: 148
Комментариев: 705
Это гениально. Это надо брать на заметку всем авторам - концовку писать в кратком содержании, и успех гарантирован.
А история хрень. Извините, но это так. Мистики ноль, рассказала сестре про сон, в котором волосы у нее до плеч, а та потом сама ее об этом попросила. А автору не по себе. Ну просто кошмар, как же теперь заснуть-то? Ужас просто, аж поджилки трясутся, как страшно, а главное - как таинственно - одна сестра решила над другой прикольнуться, типа сон исполнился, а та тут же побежала на 4stor строчить. И пропустили, главное. Сон ей приснился. Хоть бы умолчали, что рассказали сестре до того, как она Вас попросила "исполнить Ваш сон".
Минус. Не по теме сайта. Нет мистики. Мягко говоря, не страшно. Всем спасибо, все свободны.
Зарегистрирован: 1.03.2014
        
#8 написал: Рэд
Вчера, 22:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
Не, ну это да, достойно публикации. Держите нас в курсе, мисс Кардашьян
Зарегистрирован: 5.12.2018
#9 написал: Алиса Шах
Вчера, 23:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
Цитата: Fahrengeit
Это гениально. Это надо брать на заметку всем авторам - концовку писать в кратком содержании, и успех гарантирован.
А история хрень. Извините, но это так. Мистики ноль, рассказала сестре про сон, в котором волосы у нее до плеч, а та потом сама ее об этом попросила. А автору не по себе. Ну просто кошмар, как же теперь заснуть-то? Ужас просто, аж поджилки трясутся, как страшно, а главное - как таинственно - одна сестра решила над другой прикольнуться, типа сон исполнился, а та тут же побежала на 4stor строчить. И пропустили, главное. Сон ей приснился. Хоть бы умолчали, что рассказали сестре до того, как она Вас попросила "исполнить Ваш сон".
Минус. Не по теме сайта. Нет мистики. Мягко говоря, не страшно. Всем спасибо, все свободны.

Я сестре про свой сон ничего не рассказывала и да, я была напугана. Да и вообще я написала, что это был не сон.
Зарегистрирован: 24.05.2020
#10 написал: Fahrengeit
Вчера, 23:13
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (565|2)
Публикаций: 148
Комментариев: 705
Цитата: Алиса Шах
Цитата: Fahrengeit
Это гениально. Это надо брать на заметку всем авторам - концовку писать в кратком содержании, и успех гарантирован.
А история хрень. Извините, но это так. Мистики ноль, рассказала сестре про сон, в котором волосы у нее до плеч, а та потом сама ее об этом попросила. А автору не по себе. Ну просто кошмар, как же теперь заснуть-то? Ужас просто, аж поджилки трясутся, как страшно, а главное - как таинственно - одна сестра решила над другой прикольнуться, типа сон исполнился, а та тут же побежала на 4stor строчить. И пропустили, главное. Сон ей приснился. Хоть бы умолчали, что рассказали сестре до того, как она Вас попросила "исполнить Ваш сон".
Минус. Не по теме сайта. Нет мистики. Мягко говоря, не страшно. Всем спасибо, все свободны.

Я сестре про свой сон ничего не рассказывала и да, я была напугана. Да и вообще я написала, что это был не сон.

Это был вполне себе сон, пусть и реалистичный. А на месте сестры любой бы расспросам удивился. Вообще странно, что еще никто не написал про сонный паралич + лунатизм. То-то она удивилась. А испугаться сестры с короткими волосами волосами - это круто, конечно. Если бы она хоть как-то исказилась - это понятно. Или Вы просто боитесь коротких волос? Мне вот, например, нравятся короткостриженные девушки.
Зарегистрирован: 1.03.2014
        
#11 написал: Алиса Шах
Вчера, 23:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
Цитата: Fahrengeit
Цитата: Алиса Шах
Цитата: Fahrengeit
Это гениально. Это надо брать на заметку всем авторам - концовку писать в кратком содержании, и успех гарантирован.
А история хрень. Извините, но это так. Мистики ноль, рассказала сестре про сон, в котором волосы у нее до плеч, а та потом сама ее об этом попросила. А автору не по себе. Ну просто кошмар, как же теперь заснуть-то? Ужас просто, аж поджилки трясутся, как страшно, а главное - как таинственно - одна сестра решила над другой прикольнуться, типа сон исполнился, а та тут же побежала на 4stor строчить. И пропустили, главное. Сон ей приснился. Хоть бы умолчали, что рассказали сестре до того, как она Вас попросила "исполнить Ваш сон".
Минус. Не по теме сайта. Нет мистики. Мягко говоря, не страшно. Всем спасибо, все свободны.

Я сестре про свой сон ничего не рассказывала и да, я была напугана. Да и вообще я написала, что это был не сон.

Это был вполне себе сон, пусть и реалистичный. А на месте сестры любой бы расспросам удивился. Вообще странно, что еще никто не написал про сонный паралич + лунатизм. То-то она удивилась. А испугаться сестры с короткими волосами волосами - это круто, конечно. Если бы она хоть как-то исказилась - это понятно. Или Вы просто боитесь коротких волос? Мне вот, например, нравятся короткостриженные девушки.

Нет, я не боюсь коротких волос. Меня напугала та картина, что я увидела. И то, что это было очень странно. Меня пугала неясность, ведь я думала, что это не сон.
Зарегистрирован: 24.05.2020
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