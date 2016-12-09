Огненное проклятье

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:29

Причина: Стилистика автора сохранена

astrelez Просмотров: 123 Комментарии: 1 +2 Вчера, 08:29 by

Марина купила дом с участком по очень приятной цене. Ее не смутила низкая цена за участок с большим домом в центре населенного пункта, газифицированный, с автономным водоснабжением. Она очень торопилась с покупкой, поэтому сначала только радовалась. Также быстро и удачно был совершен переезд, и она, наконец, смогла вздохнуть спокойно. Через короткое время, когда семья Марины, мама Наталья Дмитриевна, муж Владимир, сын Олег и дочь Диана устроились на новом месте и начали устраивать свою жизнь, раздались первые тревожные звоночки.Началось всё с того, что Наталья Дмитриевна стала жаловаться на бессонницу, вызванную, по ее словам, тем, что к ней в спальню каждую ночь приходят маленькие дети и всю ночь играют в шумные игры, не давая ей спать. Напрасно Марина пыталась убедить мать в том, что в ее спальню никто не приходит, это привело лишь к тому, что мать поинтересовалась, не считает ли ее дочь, что она сошла с ума? Марина решила провести ночь в спальне мамы, но в эту ночь мама спала крепким сном и утром сообщила, что дети не приходили к ней в эту ночь. После долгих мытарств, связанных с бюрократическими заморочками родного государства, Марина смогла, наконец, отвезти маму к врачам. Не менее долгие хождения по врачам долгожданного спокойствия не принесли. Врачи не находили никаких отклонений в здоровье Натальи Дмитриевны. Развязка наступила неожиданно и страшно, однажды вечером Наталья Дмитриевна пустила себе пулю в рот из охотничьего ружья зятя.Трагическая смерть мамы стала ударом для всей семьи. Со смертью бабушки неприятности посыпались на семью как из рога изобилия. Муж Марины потерял работу и хороший заработок, нервотрепка, связанная с тем, что теща застрелилась из его охотничьего ружья, и необходимость в связи с этим отвечать на бесконечные вопросы следователя, отсутствие друзей привело к тому, что Володя начал пить. У детей тоже всё складывалось не слава богу, сын начал тайком покуривать, забросил учебу и связался с сомнительной компанией, но больше всего Марину тревожила дочь. Диану, после некоторых раздумий и с ее согласия, переселили в комнату, которую до этого занимала бабушка. Там сделали ремонт, купили новую мебель. Через некоторое время, за завтраком, дочь стала рассказывать, что бабушка была права, что ночью в комнате невозможно спать из-за детей, которые всю ночь играют в шумные игры и не дают заснуть. Перепуганные родители отвезли Диану к врачам. Но, как и в случае с бабушкой, врачи не могли определить источник заболевания, вызывавшего психическое расстройство. Сама Диана твердила, что она в добром здравии и твердом рассудке, и закатывала истерики, обвиняя родителей в том, что они пытаются выставить ее ненормальной. В конце концов, Диану пришлось положить в психоневрологический стационар.Пока Марина билась за дочь, за ее психическое здоровье, беда подкралась с другой стороны. В один несчастный вечер полиция устроила маски-шоу в ее доме. Владимира забрали в участок, предъявив обвинение в участии в ОПГ. Арест мужа окончательно подорвал Маринины силы. Она впала в депрессию: муж в СИЗО, дочь в психбольнице, сын в открытую забросил учебу и занимался непонятно чем. Впору было накладывать на себя руки. В один из дней Марина сидела опустошенная после очередного скандала с сыном на кухне и бездумно смотрела в темноту за окном. В это время раздался звонок, кто-то стоял у калитки. Машинально Марина подняла трубку домофона. «Кто там?» — спросила она. «Это ваша соседка Нина Михайловна», — последовал ответ. Молча Марина нажала кнопку открытия калитки, недоумевая, зачем пришла соседка. Вскоре Нина Михайловна уже оббивала снег с валенок перед входной дверью. Неторопливо соседка зашла в дом, зачем-то перекрестилась, хотя икон в доме отродясь не было, ни Марина, ни Владимир верующими людьми не были и детей воспитывали в атеизме, хотя, конечно, учили своим примером уважительно относиться к чужой вере. Нина Михайловна без приглашения опустилась на диван и молча смотрела на Марину. Марина, стоя в дверях коридора, который вел на кухню, тоже молчала.Наконец Нина Михайловна откашлялась и заговорила. Ваш дом проклят, Марина. Вы не виноваты в том, что случилось с вашей семьей. Этот дом построен на проклятом месте. Много лет назад на этом месте стоял дом, в нем жили муж с женой и дочерью. Дочь хозяев была обручена с сыном местного священника. Однако, пока жених был в отъезде, девушке вскружил голову богатый ветреник. Как бы там ни было, девушка забеременела от нового ухажёра. Ветреник бросил непраздную девушку, а девушка, не вынеся бесчестья, покончила с собой. Она повесилась на дубе, у которого клялась вечно любить своего жениха. Когда же жених ее вернулся домой, то, узнав, что невеста его покончила с собой, несмотря на увещевания своего отца-священника, покончил с собой, так же удавившись на дубе. Несчастный священник, похоронив сына рядом с могилой его невесты, сошел с ума. Епископ отстранил его от служб. В одну из ночей, когда громыхала гроза, он пришел к дому, что стоял на этом самом месте, и проклял его и его обитателей. В ту же ночь дом сгорел дотла из-за молнии, что ударила в него. Старики, родители девушки, сгорели вместе с ним. Не прошло и сорока дней, как молния убила и священника, когда он шел в церковь. По словам очевидцев, молния трижды ударила в него, испепелив его так, что хоронить пришлось только обгоревшую землю с того места, где в него ударила молния. Местный архиерей запретил отпевать и хоронить бывшего священника на кладбище, его похоронили рядом с сыном и несостоявшейся невесткой, за оградой кладбища, там, где хоронили самоубийц и бродяг неизвестной национальности и веры.Долго стояло пепелище сгоревшего дома, никто не отваживался селиться на месте, проклятом священником. Прошло больше ста лет, и сама история стала легендой, пепелище исчезло, поглощенное природой, заросли травы и кустарника скрыли печальное зрелище. Село росло, мест стало не хватать, и однажды жители села увидели, что на пустыре появились рабочие. Вскоре стало ясно, что разбогатевший на винокурнях местный житель Прокофий Кузьмич задумал ставить себе новую избу на бывшем пепелище. Его не смущали, как он говорил, бабьи сказки, а место было хорошим, недалеко от храма и барской усадьбы. Три плотника погибли от удара молнии, пока изба была готова, но это не остановило Прокофия Кузьмича. По завершении дома он въехал в него всем семейством, и через неделю после переезда он пригласил на новоселье своих друзей купцов. Для освящения дома был приглашен архиерей, который, однако, отказался ехать, сославшись на немощь, но отправил вместо себя своего викария. В тот вечер дом сиял огнями, лучшие вина лились рекой. Чтобы удивить своих гостей, Прокофий Кузьмич выписал из столицы мастера огненных потех. В полночь изрядно понабравшиеся гости вышли на балкон дома, чтобы смотреть иллюминацию. За грохотом петард никто не расслышал раскаты грома. Сразу несколько молний ударили в балкон. Дом занялся сразу. Спастись не удалось никому. Пожар полностью поглотил дом и всё имущество Прокофия Кузьмича, а вместе с ним и его семейством и полсотни званных гостей, в том числе и викария. Пожар, уничтоживший дом, вновь возродил слухи о проклятии, наложенном на это место сумасшедшим священником. Розыск, который учинили по приказу генерал-губернатора, всё-таки на пожарище погибли не последние люди в губернии, ни к чему не привел, все свидетели говорили о молнии и проклятии. В конце концов, чтобы положить конец слухам и не оставлять дело без движения, виновным в пожаре и гибели людей был признан мастер пиротехник, выписанный из столицы. Его судили и сослали на каторжные работы, пепелище снова стало пустырем.Потом началась революция, стало не до строек. Затем гражданская война пронеслась через город, большой террор, чистки, затем Великая Отечественная. Город бомбили, здесь была узловая станция. После войны местных жителей оставалось мало, а тех, кто помнил легенду о проклятии сумасшедшего священника, не осталось почти никого. В 1946 году по распоряжению горкома на этом самом месте началось строительство большого дома. Он должен был стать детским домом. Тогда в стране было много сирот и беспризорников, наследство военного прошлого. Дом построили быстро. Он был деревянным, как большинство домов тогда, но двухэтажным, с большими светлыми комнатами, столовой, игровой, даже больничным крылом. На торжественном открытии было много сказано хороших слов, главным героем был, конечно, главный инженер строительства, но присутствовавшие не забывали и первого секретаря горкома, и начальника гороно. Детей заселили в казенное учреждение, и должны они были жить там и добра наживать, но человек предполагает, а Бог располагает, говорят на Руси. В первую же ночь после заселения дом загорелся, отчего произошел пожар, так выяснить и не удалось. Огонь унес жизни тридцати детей и трех воспитателей, двух нянечек и дежурного врача, которые пытались спасти детей. Виновным сделали главного инженера, про первого секретаря горкома и начальника гороно на судебном процессе никто не вспоминал. Виновного расстреляли. Пепелище расчистили и превратили в парк.Однако на месте сгоревшего дома ничто не росло, несмотря на все попытки специалистов «Горзеленстроя» облагородить парк. В конце концов специалисты сдались, и на месте дома был поставлен памятник героям ВОВ. Незадолго до перестройки и развала СССР, по случаю 45-й годовщины Великой Победы, памятник демонтировали и перенесли в специально созданный по случаю парк Победы. С началом бардака в стране участок был приватизирован неизвестным лицом и много раз переходил из рук в руки. Долго он в одних руках не задерживался. Все его бывшие владельцы покоятся на местном кладбище. Пять лет назад объявилась в нашем городке некая Варвара Дмитриевна Мамонова. Очень скоро на каждом фонарном столбе висели объявления, что потомственная целительница, белая ведьма какой-то там ступени, почетный член академии био чего-то там, ведет прием всех страждущих и обремененных. Народ, завороженный регалиями ведьмы, повалил к ней толпами. Да что говорить про наших простаков, из областного центра приезжали к ней за советом и помощью люди небедные, на дорогущих машинах, с телохранителями и водителями. В скором времени Варвара Дмитриевна стала моей соседкой, купила проклятый участок и стала возводить эти самые хоромы. Однажды встретив ее у забора, я попыталась объяснить ей, что ничего хорошего не выйдет из ее затеи, да что там, посмеялась ведьма надо мной и сказала, что ничего хорошего она и не хочет. Трижды приезжала скорая на место стройки, сперва рабочий утонул в жидкой грязи, что скопилась на дне котлована, вырытого под подвал. Затем другого рабочего ударило током, когда устанавливали электрооборудование. Третий, он монтировал черепицу, разбился, упав с крыши. Даже эти смерти не смутили целительницу. Она въехала в дом и через неделю устроила пышное новоселье. Признаться, я ждала беды, пожара, обрушения, но Господь помиловал ли, или сама ведьма договорилась с нечистым, но всё обошлось. При редких встречах новая соседка проходила мимо, высоко вздернув голову и с ехидной улыбкой на губах. Беда подкралась, когда не ждали. Через три года Варваре стукнуло 50 лет, юбилей, понятное дело. Праздновать она его собиралась с размахом, сняла в областном центре лучший ресторан, назвала гостей, а накануне к ней приехали подруги, решили обмыть предстоящий юбилей и вручение по этому поводу юбилярше какой-то государственной награды областного значения. Всю ночь дым стоял коромыслом, как говорится, оно и понятно, раз в жизни бывает полувековой юбилей. К утру всё стихло, никто не обратил внимания, что в доме словно все вымерли, пока не приехал доставщик, который привез заказанный накануне букет для именинницы. За букет нужно было получить деньги, это и спасло жизнь Мамоновой, хотя жизнь ли? Курьер был настырным и залез на забор, чтобы увидеть кого-нибудь во дворе, но вместо этого увидел приоткрытую входную дверь и женскую руку. Он сразу вызвал полицию, те МЧС и скорую. Итогом девичника стала смерть 15 женщин. Сама хозяйка осталась жива, но стала овощем. Наследники определили ее в психоневрологический интернат, а дом выставили на продажу. Долго они его продавали, никто не хотел покупать его, пока не появились вы.Марина потрясенно молчала, переваривая услышанную информацию. Видя, что Марина молчит, и приняв ее молчание за неверие, Нина Михайловна сказала: «Вы можете мне не верить, Марина, но сходите в местную библиотеку, там есть летопись нашего города. Она была составлена местным краеведом, учителем истории Никанором Павловичем Самсоновым. Там всё подробно описано». «Я Вам верю, — полувсхлипнула, полувыдохнула Марина, — но что мне теперь делать?» «Не знаю, — ответила соседка, — могу только предложить сходить к отцу Льву, в храм Николы Вешнего, может, в церкви Вам помогут». Приняв твердое решение с утра пойти в храм, Марина проводила соседку и направилась спать.Разбудил ее оглушительный грохот и треск, одуревшая со сна женщина пыталась сообразить, что происходит, пока она приходила в себя. Раздался второй взрыв, от него выбило дверь в комнату, и комнату сразу заволокло едким дымом. Где-то закричал сын. Его крик отрезвил Марину, она бросилась в спальню к сыну, боковым зрением она видела, что коридор охвачен пламенем, но материнский инстинкт толкал ее вперед к комнате сына. Она вбежала в комнату сына, но его там не было, крики тоже смолкли. Она бросилась на кухню, там тоже никого не было. Задыхаясь от удушливого дыма, она бросилась в комнату дочери, но в дверях кухни столкнулась с неизвестным мужчиной, который не дал ей уйти и силой выволок через дверь кухни на улицу. Едва мужчина ее отволок от дома, как с ужасающим грохотом дом сложился внутрь. На мгновение Марина увидела в пылающем пламене фигуру человека, объятого пламенем и воздевавшего руки к небу. Она завыла и начала биться, повторяя как заведенная имя сына, но мужчина крепко держал ее, пока подъехавшие к месту пожара врачи не поставили Марине успокаивающее и не увезли в больницу. Дом еще долго полыхал, несмотря на все усилия пожарного расчета. К утру от красивого дома остался только опаленный черный остов. В подвале дома пожарные нашли тело сына Марины, Олега…P.S. Нина Михайловна навещала соседку в больнице, а после выписки приютила у себя до похорон Олега. На похороны приехали родители Владимира, они изъявили желание забрать с собой Диану, которую к тому времени выписали из психиатрической больницы. Марина на удивление спокойно согласилась с тем, что дочь переедет жить к бабушке с дедушкой. Нина Михайловна беспокоилась о Марине, старалась следить за ней и не оставлять ее одну, но от судьбы не уйдешь. На сороковой день Марина с Ниной Михайловной навестили могилу Олега, прибрались, посидели немного. Потом Марина попросила Нину Михайловну сходить за цветами в ларек у стен кладбища, когда Нина Михайловна вернулась, тело Марины догорало на могильном холмике сына. Марину похоронили согласно ее воле рядом с могилой сына. Владимир, муж Марины, погиб через месяц от удара током в камере СИЗО. Родителям Владимира снова пришлось ехать на похороны. С ними приехала и Диана. Владимира также погребли рядом с женой и сыном. На обратном пути автобус, в котором ехали с похорон родные Владимира, попал в аварию, дедушка с бабушкой остались живы, а вот Диана погибла, сгорев заживо в пожаре, который охватил автобус после столкновения и падения с моста…

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