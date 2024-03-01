Свет мой зеркальце скажи...

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 17:57

Причина: Стилистика автора сохранена

astrelez Просмотров: 86 Комментарии: 0 +2 Вчера, 17:57 by

Это была одна из работ известного мастера Амадео Маньяни, его зеркала украшали палаццо венецианских дожей, замки французских и английских королей, папские покои, дворцы императоров Священной Римской империи и палаты русских царей. Однако мало кто знал, что, кроме изготовления зеркал, еще одним делом всей жизни стекольщика Маньяни было постижение алхимии и магии. Благодаря покровительству дожей и пап, ему удавалось на протяжении всей своей жизни заниматься своими любимыми делами. Венцом его творения стало Зеркало Око Ангела.Это было большое зеркало в позолоченной серебряной раме. Говорили, что заказчиком зеркала был Папа Римский Пий IV, потомок обедневшей ветви могущественных флорентийских олигархов Медичи. Оно было предназначено для украшения приемной Его Святейшества в замке Ангела, главной резиденции понтификов Рима. Именно поэтому зеркало и получило свое название. Однако судьба зеркала была несчастлива, как и судьба его создателя. Престарелый мастер покончил с собой перед зеркалом, понимая, что он достиг совершенства и не сможет больше создать ничего более прекрасного, нежели это зеркало. Ходили слухи, что на самом деле мастер увидел в зеркале будущее, и оно ему не понравилось, мастер пытался разбить его, но зеркало его опередило.Однако заказчика не остановил сей прискорбный факт, и зеркало было установлено, как уже было сказано выше, в приёмной Римских Пап в замке Ангела. Вскоре после установки зеркала Папа скончался, говорили, что перед смертью он смотрелся в зеркало и увидел там свою смерть. Преемник Пия IV, Папа Пий V, был сторонником аскетизма во всём, в том числе и в окружающей обстановке. При нём зеркало «Око Ангела» было демонтировано и преподнесено в качестве подарка в честь рождения дочери у испанского короля Филиппа Второго и его супруги королевы Елизаветы Валуа, девочку нарекли Изабеллой Кларой Евгенией.Зеркало было отдано королем Филиппом жене, королеве Елизавете. Елизавета же препроводила зеркало в качестве подарка своему пасынку Дону Карлосу, сыну короля Филиппа Второго от предыдущего брака. Спустя менее чем полгода король лично арестовал сына и заключил его под домашний арест. Ходили слухи, что король увидел в «Оке Ангела» любовные игры своей жены и сына. Как бы то ни было, но спустя еще полгода инфант Карлос, принц Астурийский, отправился в мир иной, шептались, что принца приказал отравить король. Зеркало вновь вернулось в покои королевы. Слуги распространяли слухи, что королева лишилась рассудка и всё время проводит наедине с зеркалом и разговаривает с призраками, которые в нем обитают. Вскоре королева заболела и покинула сей бренный мир после неудачных родов. Последним, что она сказала на смертном одре, было «накиньте на зеркало покрывало».После смерти королевы Елизаветы зеркало на короткое время исчезает из поля зрения. Видимо, оно хранилось в покоях королевы, которые по приказу короля сохранялись в неизменном виде. Вплоть до того, что с зеркала не снимали покрывала, накинутого на него согласно последней воле королевы. В 1598 году, после заключения Вервенского мира и смерти короля Филиппа Второго, его преемник Филипп Третий, среди подарков королю Франции, преподнес и зеркало «Око Ангела». На зеркало положила глаз любовница короля Генриха Четвертого, Габриэль Д’Эстре. Вскоре зеркало уже устанавливали в покоях фаворитки в Сен-Жермен-ан-Лэ. Возможно, знай новая хозяйка зеркала о дурной славе зеркала, она бы поостереглась им владеть, но, увы, история не знает сослагательного наклонения, а потому через год бедняжка Габриэль внезапно умирает. Вновь траурная тафта накрывает «Око Ангела».Безутешный король Генрих, разведясь наконец-то с бездетной Маргаритой де Валуа, вскоре находит утешение в объятиях Марии Медичи. Набожная и суеверная одновременно, пылкая итальянка решает избавиться от зеркала с дурной славой и вскоре дарит его герцогу Эркюлю де Рогану, у которого недавно родилась дочь Мари де Роган. Жена герцога, Мадлен де Ленонкур из рода Монморанси, польщена королевским подарком, и зеркало занимает почетное место в спальне герцогини. Мадлен повторила судьбу несчастной королевы Елизаветы, она точно так же проводила почти все свое время наедине с зеркалом, мало интересуясь жизнью супруга и своей малолетней дочери. Через год Мадлен де Ленонкур приказала долго жить, покончив с собой перед Оком Ангела. По приказу герцога де Рогана все имущество его жены было выставлено на торги, вырученные от продажи деньги были пожертвованы в монастырь.Зеркало на торгах приобрел Гаспар Тьерри, управляющий герцога де Бирона, главного маршала Франции. Единственный раз взглянул на себя в зеркале «Око Ангела» Шарль Арман де Гонто, герцог де Бирон. Это было накануне поездки в Фонтенбло, куда его вызвал король для беседы. Беседа эта закончилась арестом и скорой казнью за государственную измену. Имущество казненного отошло короне, и снова Генрих Четвертый стал владельцем «Ока Ангела».Долгое время имущество казненного герцога не было востребовано, и зеркало мирно пылилось в заброшенном замке. Однако в 1610 году супруга короля Генриха IV, Мария Медичи, среди прочих распоряжений, посвященных предстоящей ее коронации, решила обновить королевскую опочивальню. Среди новых предметов интерьера оказалось и зеркало «Око Ангела». Супружескую ночь на 14 мая 1610 года король и его новоиспеченная королева провели в обновленной спальне. Именно отсюда, поглядевшись перед выходом в зеркало, отправился в свой последний путь король Генрих IV.После смерти короля зеркало «Око Ангела» было тщательно упаковано и хранилось в закрытом виде вплоть до 1642 года, когда после кончины Марии Медичи оно, согласно завещанию, досталось кардиналу Ришелье. С того дня, когда зеркало было доставлено в приемную кардинала, его дни были сочтены. Он скончался через полгода.После его смерти зеркало теряется, но вскоре находится в покоях великолепного дворца суперинтенданта Франции Николя Фуке. Должно быть, это был подарок кардинала Мазарини, в бытность дружеских отношений между ним и Фуке. Однако и Фуке не пришлось долго глядеться в Око Ангела, 5 сентября 1661 года он был арестован лейтенантом мушкетеров д’Артаньяном и препровожден в Венсенский замок, откуда так и не вышел на свободу. Имущество суперинтенданта было конфисковано в пользу государства, а как говорил король Людовик Четырнадцатый: «Я – это королевство, а королевство – это Я», и то и имущество фактически досталось королю-солнцу. Здесь оно на долгие годы теряется из виду.Вновь оно всплывает уже при короле Людовике Шестнадцатом, в качестве подарка на Новый 1791 год от Рождества Христова королеве Марии-Антуанетте. Зеркало было единственным предметом, который королева попросила доставить ей в Тампль после ареста. Именно в него смотрелась она, когда в январе 1793 года голова ее супруга катилась по помосту на площади Согласия. В него же она посмотрелась в последний раз, в нем отражалась остриженная голова в обрамлении чуть великоватого чепчика, но сама королева видела в нем Версаль, в чудесный день 16 мая 1770 года.После казни королевы Марии-Антуанетты зеркало, согласно ее завещанию, было передано Неподкупному. Этот подарок стал для Максимилиана Робеспьера роковым, через год с небольшим его казнят без суда и следствия.Имущество Робеспьера будет распродано, и зеркало приобретет для перепродажи торговец антиквариатом, который выгодно перепродаст его путешественнику-англичанину. Вместе с путешественником зеркало совершит свое путешествие на уединенный остров, где будет висеть в кабинете Лонгвуд-хауса, ожидая, когда в 1815 году на порог этого особняка вступит полководец и экс-император Наполеон Бонапарт. Зеркало станет свидетелем смерти великого изгнанника.После кончины Наполеона зеркало было упаковано и морским путем доставлено в Лондон. Здесь следы его вновь теряются, чтобы всплыть в 1908 году. Зеркало «Око Ангела» было опознано на картине английского художника Уолтера Сикерта «Спальня Джека Потрошителя».В 1917 году на Рождество император Николай Второй преподносит зеркало с историей в качестве подарка своей супруге Александре Федоровне. Истеричная и экзальтированная особа, русская императрица приказывает отправить зеркало в Царское Село. Там оно хранилось до рокового дня 14 августа 1917 года, когда в последний раз оно отражало в себе царственных узников, чья жизнь оборвется меньше чем через год в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге.Разграбившие после отбытия царской семьи мародеры не пощадили и зеркало, оно было разбито на три больших осколка и множество мелких. История двух больших осколков теряется, а вот третий осколок был обрезан и превратился в новое зеркало. Под названием «зеркало из царского дворца» оно попадает на склад, откуда его затребовал комендант Кремля, когда правительство нового государства переехало в Москву и заняло древнюю крепость. Зеркало прибыло в новую столицу России, но в неразберихе было забыто в одной из кладовых нового места пребывания правительства Российского государства. Извлечено оно было в январе 1924 года, по распоряжению Сталина, оно было установлено на туалетном столике в комнате вождя мирового пролетариата взамен разбитого. Надо ли говорить, что жить Владимиру Ильичу оставалось всего ничего. После смерти Вождя зеркало демонтировали и вывезли сотрудники ЧК. Следы его затерялись…

Ключевые слова: Зеркало Смерть история проклятие авторская история

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