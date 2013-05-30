Необъяснимое, что нас окружает - 1

Летяга Просмотров: 148 Комментарии: 2 +5 Вчера, 20:17 by

1. Моя лучшая подруга детства иногда просто знает вещи, о которых ей не следует знать или догадываться. Например, однажды в старшей школе мы ехали по дороге, когда она посмотрела на меня и сказала: «Кенни Чесни». Я была шокирована, потому что собиралась повернуться к ней и спросить, кто спел конкретную песню, о которой я думала. Нет, эту песню не крутили по радио, и я не напевала ее. Я просто собиралась сказать ей несколько строчек из этой песни и поинтересоваться, кто исполнитель, потому что она была поклонницей кантри, и я думала, что может знать. Она сказала: «Я знаю, и вот кто поет — это Кенни Чесни». А я даже слова не успела произнести, только начала поворачиваться к ней. Все, кто общался с ней, всегда доверяли ее интуиции, потому что она была просто феноменальной. Как-то раз она сказала, что не стоит идти на открытие нового городского клуба, которое было так сильно разрекламировано. Мы не пошли, и правильно сделали. Там была драка со стрельбой, в которой пострадало несколько случайных посетителей. Думаю, она уберегла нас от многих неприятностей. После школы я уехала в колледж, и наше общение прекратилось, а когда я вернулась на каникулы, то узнала, что она пропала. Просто пропала без всякой на то причины. Вышла утром из дома, и больше никто ее не видел. Ее до сих пор не нашли.2. Мы с мужем были в Нэшвилле, штат Теннесси. Мы гуляли по главной улице с нашей маленькой дочкой в коляске, просматривали магазины. Подошли к пешеходному переходу и стали ждать, когда загорится зеленый, чтобы можно было идти. Не глядя на мужа, я услышала, как он сказал: «Давай перейдём улицу сейчас». Когда мы перешли на другую сторону, то услышали сзади громкий хлопок. На том месте, где мы только что стояли, провалился тротуар. Оказывается, произошла утечка газа, и под землей рвануло. Если бы мы остались на месте, наверняка бы погибли или сильно пострадали. Когда мы с мужем позже говорили об этом инциденте, я напомнила ему, что он предложил перейти дорогу, не дожидаясь зеленого сигнала светофора. Он ответил: «Я ничего не говорил, это ты сказала перейти дорогу». Мы оба утверждали, что другой это сказал. Но кто бы это ни сделал, он спас нам жизнь.3. Однажды, когда я был моложе, остался ночевать в доме соседа, так как был близким другом его дочери (дружба и ничего больше, так как мы были еще маленькими, мне тогда было 10 лет, ей 9). Она была единственным ребенком в семье, так что в доме находились она, ее родители и я. Меня положили спать в гостевой комнате. Я проснулся около 2 часов ночи. Все в доме спали, и я не слышал никаких шумов. Я пошел в ванную, чтобы попить воды. Когда возвращался обратно по коридору, увидел высокую фигуру, она стояла у открытой двери в спальню моей подруги. Это не было похоже на человека — высокий, худой и полупрозрачный. Я был в ужасе и просто стоял в коридоре. Он повернулся, посмотрел на меня и начал двигаться ко мне. Я закричал, моя подруга проснулась от крика, увидела это и тоже начала кричать. Мы оба побежали в комнату ее родителей. Они пошли проверить, и там ничего не было. Тем не менее, все были потрясены, и я больше никогда не оставался у них спать. По сей день я не знаю, что бы это могло быть. Это не было похоже на сон или на видение чего-то в темноте незнакомого дома. Но поскольку моя подруга тоже это видела, я знаю, что это было в реальности.Автор подборки и перевода - Webstrannik1.

Ключевые слова: Подруга призрак газ Реддит

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