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Истории из жизни

Необъяснимое, что нас окружает - 1

1. Моя лучшая подруга детства иногда просто знает вещи, о которых ей не следует знать или догадываться. Например, однажды в старшей школе мы ехали по дороге, когда она посмотрела на меня и сказала: «Кенни Чесни». Я была шокирована, потому что собиралась повернуться к ней и спросить, кто спел конкретную песню, о которой я думала. Нет, эту песню не крутили по радио, и я не напевала ее. Я просто собиралась сказать ей несколько строчек из этой песни и поинтересоваться, кто исполнитель, потому что она была поклонницей кантри, и я думала, что может знать. Она сказала: «Я знаю, и вот кто поет — это Кенни Чесни». А я даже слова не успела произнести, только начала поворачиваться к ней. Все, кто общался с ней, всегда доверяли ее интуиции, потому что она была просто феноменальной. Как-то раз она сказала, что не стоит идти на открытие нового городского клуба, которое было так сильно разрекламировано. Мы не пошли, и правильно сделали. Там была драка со стрельбой, в которой пострадало несколько случайных посетителей. Думаю, она уберегла нас от многих неприятностей. После школы я уехала в колледж, и наше общение прекратилось, а когда я вернулась на каникулы, то узнала, что она пропала. Просто пропала без всякой на то причины. Вышла утром из дома, и больше никто ее не видел. Ее до сих пор не нашли.

2. Мы с мужем были в Нэшвилле, штат Теннесси. Мы гуляли по главной улице с нашей маленькой дочкой в коляске, просматривали магазины. Подошли к пешеходному переходу и стали ждать, когда загорится зеленый, чтобы можно было идти. Не глядя на мужа, я услышала, как он сказал: «Давай перейдём улицу сейчас». Когда мы перешли на другую сторону, то услышали сзади громкий хлопок. На том месте, где мы только что стояли, провалился тротуар. Оказывается, произошла утечка газа, и под землей рвануло. Если бы мы остались на месте, наверняка бы погибли или сильно пострадали. Когда мы с мужем позже говорили об этом инциденте, я напомнила ему, что он предложил перейти дорогу, не дожидаясь зеленого сигнала светофора. Он ответил: «Я ничего не говорил, это ты сказала перейти дорогу». Мы оба утверждали, что другой это сказал. Но кто бы это ни сделал, он спас нам жизнь.

3. Однажды, когда я был моложе, остался ночевать в доме соседа, так как был близким другом его дочери (дружба и ничего больше, так как мы были еще маленькими, мне тогда было 10 лет, ей 9). Она была единственным ребенком в семье, так что в доме находились она, ее родители и я. Меня положили спать в гостевой комнате. Я проснулся около 2 часов ночи. Все в доме спали, и я не слышал никаких шумов. Я пошел в ванную, чтобы попить воды. Когда возвращался обратно по коридору, увидел высокую фигуру, она стояла у открытой двери в спальню моей подруги. Это не было похоже на человека — высокий, худой и полупрозрачный. Я был в ужасе и просто стоял в коридоре. Он повернулся, посмотрел на меня и начал двигаться ко мне. Я закричал, моя подруга проснулась от крика, увидела это и тоже начала кричать. Мы оба побежали в комнату ее родителей. Они пошли проверить, и там ничего не было. Тем не менее, все были потрясены, и я больше никогда не оставался у них спать. По сей день я не знаю, что бы это могло быть. Это не было похоже на сон или на видение чего-то в темноте незнакомого дома. Но поскольку моя подруга тоже это видела, я знаю, что это было в реальности.


Автор подборки и перевода - Webstrannik1.
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Вчера, 20:17 by ЛетягаПросмотров: 148Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Подруга призрак газ Реддит

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 21:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (97|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 506
++++ По первой истории. Мне кажется, что у каждого человека есть способности к телепатии. У меня, например, бывали несколько случаев на работе, когда тот или иной чел угадывал мысли.
А с женой так это постоянно. Она удивительным образом продолжает мои мысли или угадывает, где я был.
У меня тоже получается, только надо настроиться на человека. При этом разумность как раз мешает, чем помогает. Лучше избавиться при этом от своих мыслей. И, словно из ниоткуда, появляется та или иная мысль. Только нужно потерпеть неопределённое время. что сложно. И, самое главное, потом разум тоже мешает. Он словно лишний. И потому как-то применить к полезности эту способность мне не удаётся.
Девушка из истории была какой-то особенной. Думаю, она по причине желания, возникшего из ниоткуда, уехала, к примеру, в Россию.
По второй истории уж очень похоже на параллельные миры. В двух мирах эта семья провалилась, а в третьем мире эти люди услышали самих себя и спасли жизни.
По третьей истории не могу ничего сказать. Ясно только, что девочка была индуцирована видением мальчика.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Talisha
Вчера, 22:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 440
По второй истории: нам часто помогают духи, незримые хранители. И еще чаще они действуют именно голосами близких нам людей. В данном случае - друг друга, мужа и жены.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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