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Истории из жизни

Истории людей, которые видели необъяснимое

1. Когда я был молод, мне снился повторяющийся сон. За ним не было никакой реальной истории, просто странные маленькие отрывки из моей жизни. Сон всегда заканчивался одинаково. Он становился черным, и я слышал голоса. Один из них сказал: «Мне только что приснился самый странный сон». И женский голос отвечал: «А что?» Затем первый голос продолжал говорить, и в этот момент я просыпался.

30 лет спустя мне снова приснился этот сон. Это была самая странная вещь. Я смог вспомнить все эпизоды сна, о большинстве из которых я давно забыл. Я почувствовал огромную радость, окунаясь в утраченные детские воспоминания. Ощущение было настолько сильным, и я был настолько счастлив, что мог заплакать. Но на этот раз конец сна был иным, и это чистая правда богов. Вместо того чтобы раствориться во тьме и услышать голоса, я проснулся.

Я лежал и был в замешательстве. Был ли это тот же самый сон, который приснился мне, когда я был маленьким? Я разбудил жену и сказал: «Мне только что приснился самый странный сон». Она ответила: «А что?». Я не спал, разыгрывая финал детской мечты, и всё, что я сказал ей в течение следующих минут, было таким, каким я его слышал, когда видел сон в детстве. Это было похоже на жесткий случай дежавю. Время от времени у меня возникает дежавю, и я думаю, что это круто, но это взорвало меня.

На следующее утро я уже начал задаваться вопросом, действительно ли мне снились эти сны, когда я был молодым, или это было что-то, что придумал мой мозг. А что, если я каким-то образом заглядывал в будущее? Я за логику и науку. Я не верю в призраков, сверхъестественное, если уж на то пошло. Я верю, что на все вопросы есть ответ, но, будь я проклят, я догадываюсь, о чем идет речь. Я видел будущее в своем повторяющемся детском сне.

2. Мой приятель был видеооператором популярного шоу о привидениях. Рассказал мне обо всех старых домах, ветхих домах, которые они посещали, даже о старой больнице. Однажды мы ехали ночью во время ливня. Я спросил его, видел ли он во время любого из этих визитов что-то странное или жуткое, был ли он на самом деле свидетелем чего-то призрачного. Он медленно повернул голову, чтобы посмотреть на меня, и, когда раздался сильный раскат грома, он сказал: «Нет. Ни черта. Это всё чушь собачья». Правдивая история. Отличная история, которую можно рассказать у костра.

3. Однажды я вместе с женой видел флот НЛО. Один объект пронесся прямо над моей машиной, когда мы ехали по шоссе. Это было так близко, но когда мы открыли окно, то ничего не услышали. Снизу у него было три фиолетовых огонька треугольной формы. Когда мы вернулись домой, я увидел больше. Я побежал по улице, чтобы лучше разглядеть один из объектов, когда он уходил с моей точки обзора. Огни за этой штукой продолжали трансформироваться и меняться. Казалось, она была высотой не менее четырех этажей. Это было одно из самых странных зрелищ, которые я когда-либо видел. Я никогда этого не забуду.

4. Об этом мне рассказал мой прадедушка. Однажды, когда он был моложе, он пошел навестить старых друзей и их дочь. Приезжает к ним верхом на лошади (он был владельцем ранчо в Техасе). Маленькая девочка подходит к нему и говорит: «Привет, Пол! Я возьму твою лошадь. Ужин готов, ты можешь войти и сесть». Итак, он заходит внутрь и садится за стол. Родители подходят к нему и говорят: «Эм, привет. Кто тебя впустил?» Он говорит: «Ваша дочь забрала мою лошадь. Она сказала, что я могу войти». Они выглядят испуганными. «Она мертва уже шесть месяцев».


Автор подборки и перевода - Webstrannik1.
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Сегодня, 12:49 by ЛетягаПросмотров: 80Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сон дежавю оператор призрак НЛО

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