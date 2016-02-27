Сказки Бабушки Летяги. Крылатый Тюлень
Сказки Бабушки Летяги. Крылатый Тюлень.
Темнело.
Летяга бодрым шагом шла в сторону баобабовой рощи. Следом веселой гурьбой бежали Kinigos, Arhip, Estellan и Tigger Power. Периодически Летяга останавливалась и делала глоток из своей фляжки с дарственной надписью "Спасибо Бабушке Летяге за наше счастливое пиво!"
- Бабушка Летяга, а куда мы идем? - робко поинтересовалась Tigger Power.
- Ты опять запихаешь нас в ящик , и нас снова съедят ненормальные тараканы? - испугалась Kinigos.
- Да уже пришли. Сегодня будем стеречь Быстрый Пароход, - Летяга забралась на ближайший баобаб, уселась на ветку и сделала пару глотков из своей фляги.
- Так тут нет парохода, - огляделся по сторонам Estellan.
- Вот и будем ждать, когда появится, - ответила Летяга и сделала еще глоток.
- А долго ждать?
- До утра. Появится - будем стеречь. Не появится - пойдем обратно.
- А он нас не покусает, как те овцы, к которым ты нас за шерстью отправляла? - спросила Tigger Power.
- Не покусает. Разве что разок утопит.
- Бабушка Летяга, а расскажи нам сказку, - попросил Estellan.
- Сказку? Ну про что что бы вам рассказать? Про Крылатого Тюленя или Пупырчатого Пингвина?
- Про крылатого тюленя! - закричали все хором.
- Тогда слушайте, детишки.
Жила в одном селе старушка. Звали ее Яга Афанасьевна. Но все ее называли просто – Баба Яга. Ноги у нее одной не было – как-то в лесу на мину напоролась. И вот любящие родственники скинулись деньгами и заказали ей протез из металлокерамики аж из самой Германии.
На радостях напилась старушка самогона и принялась местным мужикам этой ногой маваши-гери демонстрировать. И так разошлась, что мужики в стороны разлетались.
Невзлюбили ее после этого, стали называть – Баба Яга Костяная Нога (ну темные там мужики были, ничего о композитных материалах не знали) и еще ведьмой обзывать.
Яга обиделась сильно, ушла в лес, избушку там построила и стала одна жить.
Дочка ее иногда к ней внучку отправляла – сигарет отнести или пирожков.
А внучка сильно замуж хотела. Но ни один мужик даже полчаса общения с ней вытерпеть не мог – убегал в неизвестном направлении. Так и осталась она в девках в пятьдесят лет. На этой почве у нее нервный срыв случился и стали волосы выпадать. Что бы лысину прикрыть стала она тюбетейку красного цвета носить. За это и прозвали ее Красная Тюбетейка.
И вот в очередной раз посылает мама Красную Тюбетейку бабушке рюкзак с самогоном отнести. И еще пустой бидон – бабушка просила бидоны не выкидывать, а ей обратно вернуть. Берет Тюбетейка рюкзак с бидоном и отправляется в путь.
Путь долгий, устала Красная Тюбетейка. Решила:
- Сяду я на пенек, съем пирожок.
Порылась в рюкзаке – нет пирожков. Самогон только.
- Бабушка старенькая, много пить ей вредно – решила Красная Тюбетейка, достала бутылку, отпила половину и дальше в путь отправилась по пути из горла отхлебывая.
И тут навстречу ей Серый Волк.
- Куда путь держишь, Красная Тюбетейка?
- Да к бабушке, гостинцы несу. Самогон будешь?
- Не откажусь.
Выпили Волк с Красной Тюбетейкой.
- Бабуле-то новую ногу сделали – разговорилась Красная Тюбетейка – теперь так маваши-гери крутит! У нее и раньше неслабо получалось, а теперь вообще сногшибательно!
- Да знаю я – сказал волк и потер лапой голову.
- А сейчас ей протез руки из металлокерамики заказали. – продолжила Красная Тюбетейка – А у нее апперкот хороший был, а будет еще лучше.
- Рассказывали – сказал волк и потер челюсть.
- А вообще у нее на старости лет с головой плохо стало. Решили тоже протез заказать. Вот у нее был коронный удар – лбом в переносицу. Представляешь как теперь будет?
- Да, слышал – ответил волк и потер нос.
- А как ей все протезы поставят – будет она связку отрабатывать – лбом в переносицу, затем маваши-гери, а кто еще не лежит – тому апперкотом добавит. Представляешь?
- Представляю – ответил волк и потер сразу нос, челюсть и голову.
Красная Тюбетейка достала еще бутылку из рюкзака.
- Слушай, а ты короткую дорогу к бабке своей можешь показать? – волк спрашивает.
- А зачем тебе?
-Да слишком ядерный самогон. Побегу у нее пирожков попрошу на закуску.
- Да зачем тебе ее пирожки? – закричала Красная Тюбетейка и сорвала с себя одежды – Бери мои булки!
- Нет, я лучше пирожки – глянул на нее волк и попытался сбежать, но был пойман за хвост.
- Отпусти меня! – заскулил волк – Я же совсем молодой волк, волчат еще нет. А оторвешь то, за что меня сейчас держишь – и не будет.
- Иди ко мне, мой волчок! – сказала Красная Тюбетейка и стала его ближе к себе подтягивать. Волк совсем уж взвыл, но все же вырвался и убежал.
Но попутно одежду Красной Тюбетейки прихватил. Отбежал подальше и переоделся в ее одежду – для маскировки. И побежал короткой дорогой к Бабе Яге.
А Красная Тюбетейка пошла длинной дорогой. Из всей одежды на ней только тюбетейка осталась. А в лесу в те времена куча всяких разбойников развелось и маньяков.
Но Красная Тюбетейка разбойников не боялась – денег у нее не было, а маньяк ежели встретится – сам виноват.
А волк добежал до избушки Бабы Яги, тихонько дверь открыл и внутрь прошмыгнул.
И видит – Баба Яга зелье колдовское готовит: в бидон с водой она дрожжей насыпала, а теперь сахар отмеряет и поварешкой все размешивает.
- И правда говорят - ведьма . Приворотное зелье наверное готовит. – произнес вслух Серый Волк
Баба Яга от неожиданности сахар рассыпала.
- Ты что это под руку говоришь, ирод окоянный - разозлилась Яга.
- Не бей меня бабушка. Случайно вышло. Угости меня пирожком, я тебе сахара притащу сколько хочешь.
- Вон, возьми на полке пирожок, а мне не мешай.
И тут раздается стук в дверь и пьяный голос Красной Тюбетейки:
- Открывай, карга старая, я тебе гостинцев принесла!
- Дерни за веревочку, дверь и откроется – отвечает Яга.
-Да ты небось гранату над дверью спрятала, а к чеке эту веревочку привязала. Знаю я твои шуточки, в пятый раз на них не куплюсь, чай не дура. Открывай сама, пока дверь не вышибла.
А волк в панике под кровать полез с криком:
- Спрячь меня, Бабушка Яга!
- Да куда ты лезешь? – вытащила Яга волка из-под кровати – Да она под кроватью в первую очередь смотрит! Все надеется там мужика найти.
- Тогда я в шкаф!
- А в шкаф она во вторую очередь смотрит.
- Что же мне делать?
- Садись на лопату, я тебя в печь закину. В печи посмотреть у нее мозгов не хватит.
Волк сел на лопату, но только Яга его в печь закинуть хотела – растопырил лапы и заорал:
- Ты что? Зажарить меня хочешь? Да вот сейчас позвоню и пожалуюсь на жестокое обращение с животными!
- Да лето на дворе. Печь не топлена. Полезай спокойно – и закинула волка в печь.
А тут дверь от удара слетает с петель и в избу вваливается Красная Тюбетейка.
- Привет бабуля. Я вот тебе самогона принесла и пустой бидон.
- Спасибо внучка. Заберешь полный бидон, маме отдашь. Она знает что с ним делать. А сейчас ко мне охотники придут, они оптом у меня самогон скупают. А ты сиди тихо, их не пугай.
А волк тем временем в печи сидит и чует – не один он тут.
- Кто тут? – шепчет волк.
- Это я – Санта Клаус.
- Это я- домовой.
- Это я – чупакабра.
- Это я – Вася- тракторист.
- А что вы тут делаете?
- От Красной Тюбетейки прячемся. Как пришла на прошлой недели – так и сидим тут. Вылезти боимся. Спасибо Яге – подкармливает нас пирожками.
- Санта Клаус, ну ты же спец по дымоходам. Не мог через трубу выбраться? – спрашивает волк.
- Выберешься тут. Она меня у трубы и поймает. Я оленей на крыше припарковал. Видел бы ты что она с ними сделала.
- Бедные животные – добавил Чупакабра.
- Чу! Шаги чьи-то – говорит Домовой - Охотники пришли.
А Красная Тюбетейка как увидела охотников так и поспешила им навстречу.
- Красная Тюбетейка! Спасаемся – закричали охотники, побросали ружья и разбежались.
- Опять мне сделку сорвала – недовольно пробурчала Яга – все, мое терпение закончилось.
Достала Баба Яга из сундука флакон с сонным зельем, набрала в шприц, а потом воткнула иглу Красной Тюбетейке в палец . Та упала как подкошенная и захрапела. И разбудить теперь ее можно лишь поцелуем принца.
- Эй вы там, бездельники! Вылезайте, помощь нужна! – закричала Яга в печку.
Все вместе они погрузили Красную Тюбетейку в огромный аквариум (Яга раньше пираний держала, но они все передохли) и отнесли на вершину горы, что за лесом.
Потом много принцев приходили на ту гору. Может и не настоящие принцы, но у каждого справка с печатью что он – принц.
Но Красную Тюбетейку так никто и не поцеловал. Хотя время неплохо провели.
А однажды нашли ее семь карликов – рудокопов. Но это уже другая сказочка. Рано вам ее слушать.
- А мораль сей сказки такова: Если в слове ХЛЕБ сделать четыре ошибки, то получится ПИВО! - подвела итог Летяга и сделала еще один глоток.
- А я не понял, Крылатый Тюлень где? - робко спросил Arhip.
- Да кто его знает? Утонул. - Летяга опять глотнула из фляги, упала с ветки и крепко заснула.
Светало...
Сегодня, 11:34 by ArhipПросмотров: 33Комментарии: 5
Ключевые слова: Самогон волк охотники авторская история