Сказки Бабушки Летяги. Крылатый Тюлень

Arhip Просмотров: 33 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 11:34 by

Темнело.Летяга бодрым шагом шла в сторону баобабовой рощи. Следом веселой гурьбой бежали Kinigos, Arhip, Estellan и Tigger Power. Периодически Летяга останавливалась и делала глоток из своей фляжки с дарственной надписью "Спасибо Бабушке Летяге за наше счастливое пиво!"- Бабушка Летяга, а куда мы идем? - робко поинтересовалась Tigger Power.- Ты опять запихаешь нас в ящик , и нас снова съедят ненормальные тараканы? - испугалась Kinigos.- Да уже пришли. Сегодня будем стеречь Быстрый Пароход, - Летяга забралась на ближайший баобаб, уселась на ветку и сделала пару глотков из своей фляги.- Так тут нет парохода, - огляделся по сторонам Estellan.- Вот и будем ждать, когда появится, - ответила Летяга и сделала еще глоток.- А долго ждать?- До утра. Появится - будем стеречь. Не появится - пойдем обратно.- А он нас не покусает, как те овцы, к которым ты нас за шерстью отправляла? - спросила Tigger Power.- Не покусает. Разве что разок утопит.- Бабушка Летяга, а расскажи нам сказку, - попросил Estellan.- Сказку? Ну про что что бы вам рассказать? Про Крылатого Тюленя или Пупырчатого Пингвина?- Про крылатого тюленя! - закричали все хором.- Тогда слушайте, детишки.Жила в одном селе старушка. Звали ее Яга Афанасьевна. Но все ее называли просто – Баба Яга. Ноги у нее одной не было – как-то в лесу на мину напоролась. И вот любящие родственники скинулись деньгами и заказали ей протез из металлокерамики аж из самой Германии.На радостях напилась старушка самогона и принялась местным мужикам этой ногой маваши-гери демонстрировать. И так разошлась, что мужики в стороны разлетались.Невзлюбили ее после этого, стали называть – Баба Яга Костяная Нога (ну темные там мужики были, ничего о композитных материалах не знали) и еще ведьмой обзывать.Яга обиделась сильно, ушла в лес, избушку там построила и стала одна жить.Дочка ее иногда к ней внучку отправляла – сигарет отнести или пирожков.А внучка сильно замуж хотела. Но ни один мужик даже полчаса общения с ней вытерпеть не мог – убегал в неизвестном направлении. Так и осталась она в девках в пятьдесят лет. На этой почве у нее нервный срыв случился и стали волосы выпадать. Что бы лысину прикрыть стала она тюбетейку красного цвета носить. За это и прозвали ее Красная Тюбетейка.И вот в очередной раз посылает мама Красную Тюбетейку бабушке рюкзак с самогоном отнести. И еще пустой бидон – бабушка просила бидоны не выкидывать, а ей обратно вернуть. Берет Тюбетейка рюкзак с бидоном и отправляется в путь.Путь долгий, устала Красная Тюбетейка. Решила:- Сяду я на пенек, съем пирожок.Порылась в рюкзаке – нет пирожков. Самогон только.- Бабушка старенькая, много пить ей вредно – решила Красная Тюбетейка, достала бутылку, отпила половину и дальше в путь отправилась по пути из горла отхлебывая.И тут навстречу ей Серый Волк.- Куда путь держишь, Красная Тюбетейка?- Да к бабушке, гостинцы несу. Самогон будешь?- Не откажусь.Выпили Волк с Красной Тюбетейкой.- Бабуле-то новую ногу сделали – разговорилась Красная Тюбетейка – теперь так маваши-гери крутит! У нее и раньше неслабо получалось, а теперь вообще сногшибательно!- Да знаю я – сказал волк и потер лапой голову.- А сейчас ей протез руки из металлокерамики заказали. – продолжила Красная Тюбетейка – А у нее апперкот хороший был, а будет еще лучше.- Рассказывали – сказал волк и потер челюсть.- А вообще у нее на старости лет с головой плохо стало. Решили тоже протез заказать. Вот у нее был коронный удар – лбом в переносицу. Представляешь как теперь будет?- Да, слышал – ответил волк и потер нос.- А как ей все протезы поставят – будет она связку отрабатывать – лбом в переносицу, затем маваши-гери, а кто еще не лежит – тому апперкотом добавит. Представляешь?- Представляю – ответил волк и потер сразу нос, челюсть и голову.Красная Тюбетейка достала еще бутылку из рюкзака.- Слушай, а ты короткую дорогу к бабке своей можешь показать? – волк спрашивает.- А зачем тебе?-Да слишком ядерный самогон. Побегу у нее пирожков попрошу на закуску.- Да зачем тебе ее пирожки? – закричала Красная Тюбетейка и сорвала с себя одежды – Бери мои булки!- Нет, я лучше пирожки – глянул на нее волк и попытался сбежать, но был пойман за хвост.- Отпусти меня! – заскулил волк – Я же совсем молодой волк, волчат еще нет. А оторвешь то, за что меня сейчас держишь – и не будет.- Иди ко мне, мой волчок! – сказала Красная Тюбетейка и стала его ближе к себе подтягивать. Волк совсем уж взвыл, но все же вырвался и убежал.Но попутно одежду Красной Тюбетейки прихватил. Отбежал подальше и переоделся в ее одежду – для маскировки. И побежал короткой дорогой к Бабе Яге.А Красная Тюбетейка пошла длинной дорогой. Из всей одежды на ней только тюбетейка осталась. А в лесу в те времена куча всяких разбойников развелось и маньяков.Но Красная Тюбетейка разбойников не боялась – денег у нее не было, а маньяк ежели встретится – сам виноват.А волк добежал до избушки Бабы Яги, тихонько дверь открыл и внутрь прошмыгнул.И видит – Баба Яга зелье колдовское готовит: в бидон с водой она дрожжей насыпала, а теперь сахар отмеряет и поварешкой все размешивает.- И правда говорят - ведьма . Приворотное зелье наверное готовит. – произнес вслух Серый ВолкБаба Яга от неожиданности сахар рассыпала.- Ты что это под руку говоришь, ирод окоянный - разозлилась Яга.- Не бей меня бабушка. Случайно вышло. Угости меня пирожком, я тебе сахара притащу сколько хочешь.- Вон, возьми на полке пирожок, а мне не мешай.И тут раздается стук в дверь и пьяный голос Красной Тюбетейки:- Открывай, карга старая, я тебе гостинцев принесла!- Дерни за веревочку, дверь и откроется – отвечает Яга.-Да ты небось гранату над дверью спрятала, а к чеке эту веревочку привязала. Знаю я твои шуточки, в пятый раз на них не куплюсь, чай не дура. Открывай сама, пока дверь не вышибла.А волк в панике под кровать полез с криком:- Спрячь меня, Бабушка Яга!- Да куда ты лезешь? – вытащила Яга волка из-под кровати – Да она под кроватью в первую очередь смотрит! Все надеется там мужика найти.- Тогда я в шкаф!- А в шкаф она во вторую очередь смотрит.- Что же мне делать?- Садись на лопату, я тебя в печь закину. В печи посмотреть у нее мозгов не хватит.Волк сел на лопату, но только Яга его в печь закинуть хотела – растопырил лапы и заорал:- Ты что? Зажарить меня хочешь? Да вот сейчас позвоню и пожалуюсь на жестокое обращение с животными!- Да лето на дворе. Печь не топлена. Полезай спокойно – и закинула волка в печь.А тут дверь от удара слетает с петель и в избу вваливается Красная Тюбетейка.- Привет бабуля. Я вот тебе самогона принесла и пустой бидон.- Спасибо внучка. Заберешь полный бидон, маме отдашь. Она знает что с ним делать. А сейчас ко мне охотники придут, они оптом у меня самогон скупают. А ты сиди тихо, их не пугай.А волк тем временем в печи сидит и чует – не один он тут.- Кто тут? – шепчет волк.- Это я – Санта Клаус.- Это я- домовой.- Это я – чупакабра.- Это я – Вася- тракторист.- А что вы тут делаете?- От Красной Тюбетейки прячемся. Как пришла на прошлой недели – так и сидим тут. Вылезти боимся. Спасибо Яге – подкармливает нас пирожками.- Санта Клаус, ну ты же спец по дымоходам. Не мог через трубу выбраться? – спрашивает волк.- Выберешься тут. Она меня у трубы и поймает. Я оленей на крыше припарковал. Видел бы ты что она с ними сделала.- Бедные животные – добавил Чупакабра.- Чу! Шаги чьи-то – говорит Домовой - Охотники пришли.А Красная Тюбетейка как увидела охотников так и поспешила им навстречу.- Красная Тюбетейка! Спасаемся – закричали охотники, побросали ружья и разбежались.- Опять мне сделку сорвала – недовольно пробурчала Яга – все, мое терпение закончилось.Достала Баба Яга из сундука флакон с сонным зельем, набрала в шприц, а потом воткнула иглу Красной Тюбетейке в палец . Та упала как подкошенная и захрапела. И разбудить теперь ее можно лишь поцелуем принца.- Эй вы там, бездельники! Вылезайте, помощь нужна! – закричала Яга в печку.Все вместе они погрузили Красную Тюбетейку в огромный аквариум (Яга раньше пираний держала, но они все передохли) и отнесли на вершину горы, что за лесом.Потом много принцев приходили на ту гору. Может и не настоящие принцы, но у каждого справка с печатью что он – принц.Но Красную Тюбетейку так никто и не поцеловал. Хотя время неплохо провели.А однажды нашли ее семь карликов – рудокопов. Но это уже другая сказочка. Рано вам ее слушать.- А мораль сей сказки такова: Если в слове ХЛЕБ сделать четыре ошибки, то получится ПИВО! - подвела итог Летяга и сделала еще один глоток.- А я не понял, Крылатый Тюлень где? - робко спросил Arhip.- Да кто его знает? Утонул. - Летяга опять глотнула из фляги, упала с ветки и крепко заснула.Светало...

Ключевые слова: Самогон волк охотники авторская история

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