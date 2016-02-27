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Творческие истории

Сказки Бабушки Летяги. Крылатый Тюлень

Сказки Бабушки Летяги. Крылатый Тюлень

Сказки Бабушки Летяги. Крылатый Тюлень.

Темнело.

Летяга бодрым шагом шла в сторону баобабовой рощи. Следом веселой гурьбой бежали Kinigos, Arhip, Estellan и Tigger Power. Периодически Летяга останавливалась и делала глоток из своей фляжки с дарственной надписью "Спасибо Бабушке Летяге за наше счастливое пиво!"

- Бабушка Летяга, а куда мы идем? - робко поинтересовалась Tigger Power.

- Ты опять запихаешь нас в ящик , и нас снова съедят ненормальные тараканы? - испугалась Kinigos.

- Да уже пришли. Сегодня будем стеречь Быстрый Пароход, - Летяга забралась на ближайший баобаб, уселась на ветку и сделала пару глотков из своей фляги.

- Так тут нет парохода, - огляделся по сторонам Estellan.

- Вот и будем ждать, когда появится, - ответила Летяга и сделала еще глоток.

- А долго ждать?

- До утра. Появится - будем стеречь. Не появится - пойдем обратно.

- А он нас не покусает, как те овцы, к которым ты нас за шерстью отправляла? - спросила Tigger Power.

- Не покусает. Разве что разок утопит.

- Бабушка Летяга, а расскажи нам сказку, - попросил Estellan.

- Сказку? Ну про что что бы вам рассказать? Про Крылатого Тюленя или Пупырчатого Пингвина?

- Про крылатого тюленя! - закричали все хором.

- Тогда слушайте, детишки.

Жила в одном селе старушка. Звали ее Яга Афанасьевна. Но все ее называли просто – Баба Яга. Ноги у нее одной не было – как-то в лесу на мину напоролась. И вот любящие родственники скинулись деньгами и заказали ей протез из металлокерамики аж из самой Германии.
На радостях напилась старушка самогона и принялась местным мужикам этой ногой маваши-гери демонстрировать. И так разошлась, что мужики в стороны разлетались.
Невзлюбили ее после этого, стали называть – Баба Яга Костяная Нога (ну темные там мужики были, ничего о композитных материалах не знали) и еще ведьмой обзывать.

Яга обиделась сильно, ушла в лес, избушку там построила и стала одна жить.
Дочка ее иногда к ней внучку отправляла – сигарет отнести или пирожков.
А внучка сильно замуж хотела. Но ни один мужик даже полчаса общения с ней вытерпеть не мог – убегал в неизвестном направлении. Так и осталась она в девках в пятьдесят лет. На этой почве у нее нервный срыв случился и стали волосы выпадать. Что бы лысину прикрыть стала она тюбетейку красного цвета носить. За это и прозвали ее Красная Тюбетейка.

И вот в очередной раз посылает мама Красную Тюбетейку бабушке рюкзак с самогоном отнести. И еще пустой бидон – бабушка просила бидоны не выкидывать, а ей обратно вернуть. Берет Тюбетейка рюкзак с бидоном и отправляется в путь.
Путь долгий, устала Красная Тюбетейка. Решила:

- Сяду я на пенек, съем пирожок.

Порылась в рюкзаке – нет пирожков. Самогон только.

- Бабушка старенькая, много пить ей вредно – решила Красная Тюбетейка, достала бутылку, отпила половину и дальше в путь отправилась по пути из горла отхлебывая.

И тут навстречу ей Серый Волк.

- Куда путь держишь, Красная Тюбетейка?

- Да к бабушке, гостинцы несу. Самогон будешь?

- Не откажусь.

Выпили Волк с Красной Тюбетейкой.

- Бабуле-то новую ногу сделали – разговорилась Красная Тюбетейка – теперь так маваши-гери крутит! У нее и раньше неслабо получалось, а теперь вообще сногшибательно!

- Да знаю я – сказал волк и потер лапой голову.

- А сейчас ей протез руки из металлокерамики заказали. – продолжила Красная Тюбетейка – А у нее апперкот хороший был, а будет еще лучше.

- Рассказывали – сказал волк и потер челюсть.

- А вообще у нее на старости лет с головой плохо стало. Решили тоже протез заказать. Вот у нее был коронный удар – лбом в переносицу. Представляешь как теперь будет?

- Да, слышал – ответил волк и потер нос.

- А как ей все протезы поставят – будет она связку отрабатывать – лбом в переносицу, затем маваши-гери, а кто еще не лежит – тому апперкотом добавит. Представляешь?

- Представляю – ответил волк и потер сразу нос, челюсть и голову.

Красная Тюбетейка достала еще бутылку из рюкзака.

- Слушай, а ты короткую дорогу к бабке своей можешь показать? – волк спрашивает.

- А зачем тебе?

-Да слишком ядерный самогон. Побегу у нее пирожков попрошу на закуску.

- Да зачем тебе ее пирожки? – закричала Красная Тюбетейка и сорвала с себя одежды – Бери мои булки!

- Нет, я лучше пирожки – глянул на нее волк и попытался сбежать, но был пойман за хвост.

- Отпусти меня! – заскулил волк – Я же совсем молодой волк, волчат еще нет. А оторвешь то, за что меня сейчас держишь – и не будет.

- Иди ко мне, мой волчок! – сказала Красная Тюбетейка и стала его ближе к себе подтягивать. Волк совсем уж взвыл, но все же вырвался и убежал.

Но попутно одежду Красной Тюбетейки прихватил. Отбежал подальше и переоделся в ее одежду – для маскировки. И побежал короткой дорогой к Бабе Яге.

А Красная Тюбетейка пошла длинной дорогой. Из всей одежды на ней только тюбетейка осталась. А в лесу в те времена куча всяких разбойников развелось и маньяков.
Но Красная Тюбетейка разбойников не боялась – денег у нее не было, а маньяк ежели встретится – сам виноват.

А волк добежал до избушки Бабы Яги, тихонько дверь открыл и внутрь прошмыгнул.
И видит – Баба Яга зелье колдовское готовит: в бидон с водой она дрожжей насыпала, а теперь сахар отмеряет и поварешкой все размешивает.

- И правда говорят - ведьма . Приворотное зелье наверное готовит. – произнес вслух Серый Волк
Баба Яга от неожиданности сахар рассыпала.

- Ты что это под руку говоришь, ирод окоянный - разозлилась Яга.

- Не бей меня бабушка. Случайно вышло. Угости меня пирожком, я тебе сахара притащу сколько хочешь.

- Вон, возьми на полке пирожок, а мне не мешай.

И тут раздается стук в дверь и пьяный голос Красной Тюбетейки:

- Открывай, карга старая, я тебе гостинцев принесла!

- Дерни за веревочку, дверь и откроется – отвечает Яга.

-Да ты небось гранату над дверью спрятала, а к чеке эту веревочку привязала. Знаю я твои шуточки, в пятый раз на них не куплюсь, чай не дура. Открывай сама, пока дверь не вышибла.

А волк в панике под кровать полез с криком:

- Спрячь меня, Бабушка Яга!

- Да куда ты лезешь? – вытащила Яга волка из-под кровати – Да она под кроватью в первую очередь смотрит! Все надеется там мужика найти.

- Тогда я в шкаф!

- А в шкаф она во вторую очередь смотрит.

- Что же мне делать?

- Садись на лопату, я тебя в печь закину. В печи посмотреть у нее мозгов не хватит.

Волк сел на лопату, но только Яга его в печь закинуть хотела – растопырил лапы и заорал:

- Ты что? Зажарить меня хочешь? Да вот сейчас позвоню и пожалуюсь на жестокое обращение с животными!

- Да лето на дворе. Печь не топлена. Полезай спокойно – и закинула волка в печь.

А тут дверь от удара слетает с петель и в избу вваливается Красная Тюбетейка.

- Привет бабуля. Я вот тебе самогона принесла и пустой бидон.

- Спасибо внучка. Заберешь полный бидон, маме отдашь. Она знает что с ним делать. А сейчас ко мне охотники придут, они оптом у меня самогон скупают. А ты сиди тихо, их не пугай.

А волк тем временем в печи сидит и чует – не один он тут.

- Кто тут? – шепчет волк.

- Это я – Санта Клаус.

- Это я- домовой.

- Это я – чупакабра.

- Это я – Вася- тракторист.

- А что вы тут делаете?

- От Красной Тюбетейки прячемся. Как пришла на прошлой недели – так и сидим тут. Вылезти боимся. Спасибо Яге – подкармливает нас пирожками.

- Санта Клаус, ну ты же спец по дымоходам. Не мог через трубу выбраться? – спрашивает волк.

- Выберешься тут. Она меня у трубы и поймает. Я оленей на крыше припарковал. Видел бы ты что она с ними сделала.

- Бедные животные – добавил Чупакабра.

- Чу! Шаги чьи-то – говорит Домовой - Охотники пришли.


А Красная Тюбетейка как увидела охотников так и поспешила им навстречу.

- Красная Тюбетейка! Спасаемся – закричали охотники, побросали ружья и разбежались.

- Опять мне сделку сорвала – недовольно пробурчала Яга – все, мое терпение закончилось.

Достала Баба Яга из сундука флакон с сонным зельем, набрала в шприц, а потом воткнула иглу Красной Тюбетейке в палец . Та упала как подкошенная и захрапела. И разбудить теперь ее можно лишь поцелуем принца.

- Эй вы там, бездельники! Вылезайте, помощь нужна! – закричала Яга в печку.

Все вместе они погрузили Красную Тюбетейку в огромный аквариум (Яга раньше пираний держала, но они все передохли) и отнесли на вершину горы, что за лесом.

Потом много принцев приходили на ту гору. Может и не настоящие принцы, но у каждого справка с печатью что он – принц.
Но Красную Тюбетейку так никто и не поцеловал. Хотя время неплохо провели.
А однажды нашли ее семь карликов – рудокопов. Но это уже другая сказочка. Рано вам ее слушать.


- А мораль сей сказки такова: Если в слове ХЛЕБ сделать четыре ошибки, то получится ПИВО! - подвела итог Летяга и сделала еще один глоток.

- А я не понял, Крылатый Тюлень где? - робко спросил Arhip.

- Да кто его знает? Утонул. - Летяга опять глотнула из фляги, упала с ветки и крепко заснула.

Светало...

Сегодня, 11:34 by ArhipПросмотров: 33Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Самогон волк охотники авторская история

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Комментарии

#1 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 11:37
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1241|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 873
Красочное описание, читаешь и прям образы четко вырисовываются. Плюс от меня!)))
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:38
+1
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Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 121
Комментариев: 6 328
Сщитаю, аффтор очень несправедлив к тюбетейке. Не одобряю такого отношения. Каждый имеет право на своё, а о вкусах не спорят crazy.
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#3 написал: Летяга
Сегодня, 11:38
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Комментариев: 9 334
Оленей жалко sob
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Ржать не устану))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 12:03
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Группа: Модераторы
Репутация: (2537|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 498
Тюбетейка думаю дождется своего принца - красномолодца, а пока отоспится, посвежеет)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#5 написал: акжана
Сегодня, 12:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1105|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 277
"....а маньяк ежели встретится – сам виноват." - повеселила цитата. Прикольная сказка, от души посмеялась. Правильно, что про карликов умолчали, принцы всех затмили
Автору браво!! +++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
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