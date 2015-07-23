Сказки Бабушки Летяги. Хитрая Устрица

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arhip Просмотров: 133 Комментарии: 14 +7 Вчера, 19:20 by

Темнело.Летяга бодрым шагом шла в сторону баобабовой рощи. Следом веселой гурьбой бежали Kinigos, Arhip, Estellan и Tigger Power. Периодически Летяга останавливалась и делала глоток из своей фляжки с дарственной надписью "Спасибо Бабушке Летяге за наше счастливое пиво!"- Бабушка Летяга, а куда мы идем? - робко поинтересовалась Tigger Power.- Ты опять закопаешь нас в землю, и нас снова съедят глухонемые кроты? - испугалась Kinigos.- Да уже пришли. Сегодня будем стеречь Загадочный Холодильник, - Летяга забралась на ближайший баобаб, уселась на ветку и сделала пару глотков из своей фляги.- Так тут нет холодильника, - огляделся по сторонам Estellan.- Вот и будем ждать, когда появится, - ответила Летяга и сделала еще глоток.- А долго ждать?- До утра. Появится - будем стеречь. Не появится - пойдем обратно.- А он нас не покусает, как те бобры, к которым ты нас за дровами отправляла? - спросила Tigger Power.- Не покусает. Разве что разок упадет.- Бабушка Летяга, а расскажи нам сказку, - попросил Estellan.- Сказку? Ну что бы вам рассказать? Про Хитрожопую Устрицу или про Крылатого Тюленя?- Хотим про Хитрожопую Устрицу! - закричали все хором.- Тогда слушайте, детишки.Жили - были дед да бабка. Любили они очень в ролевые игры играть.Например, в прятки - утром бабка прятала самогон, а когда дед его находил - пряталась сама бабка.И решили они как-то испечь Колобка. Но Колобку (псу их цепному породы Левретка) такая идея не понравилась. Вырвался он и убежал в лес.Бежит Колобок по лесу, а навстречу ему Заяц.- Колобок, Колобок, я тебя съем! – говорит Заяц.- Ну, Заяц, погоди меня есть, – отвечает Колобок. – Вот сам подумай – ты же вегетарианец, с каких пор ты собак начал есть? Или ты совсем ненормальный?- Прости, со зрением плохо, я тебя с огурцом перепутал, – ответил Заяц, нашел пенек и стал о него головой биться со словами: «Я ненормальный, я ненормальный!»А Колобок дальше побежал. Навстречу ему Волк:- Колобок, Колобок, я тебя съем!- Волк, ты чего, каннибал? Мы же оба из семейства псовых! С каких пор ты своих родственников пожирать начал?Стыдно стало Волку, выкопал он яму и зарылся в нее по самый хвост.А Колобок дальше побежал. Навстречу ему Лось:- Колобок, Колобок, я тебя съем!- Лось, не ешь меня. Ты же у нас за здоровый образ жизни. А хоть знаешь, чем меня хозяева кормили? Колбасой «Докторской». Ну она хоть и вкусная, из натуральных докторов сделана, но зато там всякие пищевые добавки – красители, ароматизаторы, усилители вкуса, консерванты и антиокислители. Е120, Е200. Е360, Е666 и еще что-то, чего на упаковке не пишут. Знаешь, как они плохо из организма выводятся? А еще меня «Останкинской» колбасой кормили. Рассказать из чего она?- Не надо! – в ужасе заорал Лось и забрался на дерево.А Колобок дальше побежал. Навстречу ему Медведь:- Колобок, Колобок, я тебя съем!- А ты в курсе, чем хозяева меня кормили…- Да в курсе я, – отмахнулся лапой Медведь. – Я ваш разговор с Лосем слышал. Только мне как-то без разницы. Меня туристы и не таким кормили.- Да ты не дослушал. Когда колбасы не было – дед с бабкой по сусекам скребли, по амбарам мели. А в сусеках у бабки плутоний хранился. Вот его радиоактивной пылью меня кормили. А в амбарах дед Уран 235 хранил, который он из своего колхоза воровал. Во мне столько радиоактивной дряни, что скоро мутировать начну. Вот уже зад чешется – кажись рога прорастают.- Да ну тебя, мутанта такого, – закричал Медведь и нырнул в ближайший пруд.А Колобок дальше побежал. Навстречу ему Лиса.- Добрый Колобок, извини, что к тебе обращаюсь. Сама я не местная, приехала сюда на лечение (вот справка), отстала от поезда, все деньги и документы украли. Помоги мне, чем сумеешь...- Да чем я тебе помогу? – перебил Лису Колобок- Да кушать очень хочется, – ответила Лиса и Колобка проглотила.А у Колобка в этот момент мутации начались. Выросло у него сзади два рога, один рог спереди, на спине шипы повылазили. Пластинами костяными Колобок покрылся и чешуей. А еще раздуло его сильно!Разорвало Лису в клочья!А Колобок щупальцами счистил с себя клочки Лисы, расправил крылья и улетел в светлое будущее, напевая: «Я от Бабушки ушел, я от Дедушки ушел!»- А мораль сей сказки такова: «Баба с возу – потехе час!» - подвела итог Летяга и сделала еще один глоток.- А я не понял, Хитрая Устрица где? - робко спросил Arhip.- Да кто ее знает? В гнезде - Летяга опять глотнула из фляги, упала с ветки и крепко заснула.Светало...

Ключевые слова: Баобаб устрица колобок авторская история

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