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Творческие истории

Сказки Бабушки Летяги. Хитрая Устрица

Сказки Бабушки Летяги. Хитрая Устрица

Сказки Бабушки Летяги. Хитрая Устрица

Темнело.

Летяга бодрым шагом шла в сторону баобабовой рощи. Следом веселой гурьбой бежали Kinigos, Arhip, Estellan и Tigger Power. Периодически Летяга останавливалась и делала глоток из своей фляжки с дарственной надписью "Спасибо Бабушке Летяге за наше счастливое пиво!"

- Бабушка Летяга, а куда мы идем? - робко поинтересовалась Tigger Power.

- Ты опять закопаешь нас в землю, и нас снова съедят глухонемые кроты? - испугалась Kinigos.

- Да уже пришли. Сегодня будем стеречь Загадочный Холодильник, - Летяга забралась на ближайший баобаб, уселась на ветку и сделала пару глотков из своей фляги.

- Так тут нет холодильника, - огляделся по сторонам Estellan.

- Вот и будем ждать, когда появится, - ответила Летяга и сделала еще глоток.

- А долго ждать?

- До утра. Появится - будем стеречь. Не появится - пойдем обратно.

- А он нас не покусает, как те бобры, к которым ты нас за дровами отправляла? - спросила Tigger Power.

- Не покусает. Разве что разок упадет.

- Бабушка Летяга, а расскажи нам сказку, - попросил Estellan.

- Сказку? Ну что бы вам рассказать? Про Хитрожопую Устрицу или про Крылатого Тюленя?
- Хотим про Хитрожопую Устрицу! - закричали все хором.

- Тогда слушайте, детишки.


Жили - были дед да бабка. Любили они очень в ролевые игры играть.
Например, в прятки - утром бабка прятала самогон, а когда дед его находил - пряталась сама бабка.
И решили они как-то испечь Колобка. Но Колобку (псу их цепному породы Левретка) такая идея не понравилась. Вырвался он и убежал в лес.

Бежит Колобок по лесу, а навстречу ему Заяц.
- Колобок, Колобок, я тебя съем! – говорит Заяц.
- Ну, Заяц, погоди меня есть, – отвечает Колобок. – Вот сам подумай – ты же вегетарианец, с каких пор ты собак начал есть? Или ты совсем ненормальный?
- Прости, со зрением плохо, я тебя с огурцом перепутал, – ответил Заяц, нашел пенек и стал о него головой биться со словами: «Я ненормальный, я ненормальный!»

А Колобок дальше побежал. Навстречу ему Волк:
- Колобок, Колобок, я тебя съем!
- Волк, ты чего, каннибал? Мы же оба из семейства псовых! С каких пор ты своих родственников пожирать начал?
Стыдно стало Волку, выкопал он яму и зарылся в нее по самый хвост.

А Колобок дальше побежал. Навстречу ему Лось:
- Колобок, Колобок, я тебя съем!
- Лось, не ешь меня. Ты же у нас за здоровый образ жизни. А хоть знаешь, чем меня хозяева кормили? Колбасой «Докторской». Ну она хоть и вкусная, из натуральных докторов сделана, но зато там всякие пищевые добавки – красители, ароматизаторы, усилители вкуса, консерванты и антиокислители. Е120, Е200. Е360, Е666 и еще что-то, чего на упаковке не пишут. Знаешь, как они плохо из организма выводятся? А еще меня «Останкинской» колбасой кормили. Рассказать из чего она?
- Не надо! – в ужасе заорал Лось и забрался на дерево.

А Колобок дальше побежал. Навстречу ему Медведь:
- Колобок, Колобок, я тебя съем!
- А ты в курсе, чем хозяева меня кормили…
- Да в курсе я, – отмахнулся лапой Медведь. – Я ваш разговор с Лосем слышал. Только мне как-то без разницы. Меня туристы и не таким кормили.
- Да ты не дослушал. Когда колбасы не было – дед с бабкой по сусекам скребли, по амбарам мели. А в сусеках у бабки плутоний хранился. Вот его радиоактивной пылью меня кормили. А в амбарах дед Уран 235 хранил, который он из своего колхоза воровал. Во мне столько радиоактивной дряни, что скоро мутировать начну. Вот уже зад чешется – кажись рога прорастают.
- Да ну тебя, мутанта такого, – закричал Медведь и нырнул в ближайший пруд.

А Колобок дальше побежал. Навстречу ему Лиса.
- Добрый Колобок, извини, что к тебе обращаюсь. Сама я не местная, приехала сюда на лечение (вот справка), отстала от поезда, все деньги и документы украли. Помоги мне, чем сумеешь...
- Да чем я тебе помогу? – перебил Лису Колобок
- Да кушать очень хочется, – ответила Лиса и Колобка проглотила.
А у Колобка в этот момент мутации начались. Выросло у него сзади два рога, один рог спереди, на спине шипы повылазили. Пластинами костяными Колобок покрылся и чешуей. А еще раздуло его сильно!
Разорвало Лису в клочья!
А Колобок щупальцами счистил с себя клочки Лисы, расправил крылья и улетел в светлое будущее, напевая: «Я от Бабушки ушел, я от Дедушки ушел!»

- А мораль сей сказки такова: «Баба с возу – потехе час!» - подвела итог Летяга и сделала еще один глоток.

- А я не понял, Хитрая Устрица где? - робко спросил Arhip.

- Да кто ее знает? В гнезде - Летяга опять глотнула из фляги, упала с ветки и крепко заснула.

Светало...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:20
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:20 by ArhipПросмотров: 133Комментарии: 14
+7

Ключевые слова: Баобаб устрица колобок авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 19:20
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (1902|0)
Публикаций: 211
Комментариев: 2 592
Какой страшный колобок ogo
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#2 написал: Uicket
Вчера, 21:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 10
Глухонемые кроты... Либо это сатира на мой рассказ, либо я слишком большого о себе мнения.
История хорошая, ставлю плюсик
Зарегистрирован: 24.04.2020
#3 написал: Tigger power
Вчера, 21:46
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2522|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 445
Ох, поперло у тебя, наконец нормальный цикл историй, надеюсь до НГ радовать нас будешь, а там и новогодняя стори будет, с подарками под баобабом, раздачей бесплатного пива и хороводом))
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#4 написал: Arhip
Вчера, 22:50
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1507|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 1 445
Цитата: Uicket
Глухонемые кроты... Либо это сатира на мой рассказ, либо я слишком большого о себе мнения.
История хорошая, ставлю плюсик


Это не сатира. Вашего рассказа я не читал.
И не надо принижать мнение о себе.
И дайте ссылку на ваш рассказ. Ну или название его. Вы меня заинтриговали
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#5 написал: kusi
Вчера, 23:29
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 354
Комментариев: 7 245
Спасибо Архип, за новую сказку) ++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#6 написал: Баба Клава
Вчера, 23:29
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2946|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 807
Цитата: Tigger power
Ох, поперло у тебя, наконец нормальный цикл историй, надеюсь до НГ радовать нас будешь, а там и новогодняя стори будет, с подарками под баобабом, раздачей бесплатного пива и хороводом))

Поддерживаю! Но надо еще в декабре мои 10 лет на нашем сайте отметить. Я тоже праздник хочу! Так, чтобы набухаться в сопли. Я может тоже хочу с баобаба разок сверзиться. Архипка, а ты, енто, талантливый.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#7 написал: Terrox
Вчера, 23:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 25
С учетом премьеры фильма "Последний богатырь 2" особенно актуально) Ну, на этот раз плюс поставлю, написано неплохо, да и без Кощея фактически обошлось.
Кстати, а как возникла идея такой вот серии с авторами сайта?
Зарегистрирован: 8.05.2020
#8 написал: Баба Клава
Вчера, 23:33
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2946|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 807
Цитата: Terrox
а как возникла идея такой вот серии с авторами сайта?

Во. Уже и интервью пошли. Архип, ты растешь прям на глазах.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#9 написал: Terrox
Вчера, 23:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 25
Цитата: Баба Клава
Цитата: Terrox
а как возникла идея такой вот серии с авторами сайта?

Во. Уже и интервью пошли. Архип, ты растешь прям на глазах.

Да какое там интервью? Обычный вопрос к нестандартной идее)
Зарегистрирован: 8.05.2020
#10 написал: Arhip
Вчера, 23:44
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1507|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 1 445
Цитата: Terrox
С учетом премьеры фильма "Последний богатырь 2" особенно актуально) Ну, на этот раз плюс поставлю, написано неплохо, да и без Кощея фактически обошлось.
Кстати, а как возникла идея такой вот серии с авторами сайта?


За + спасибо
Кстати, в моей сказке был не Кощей, а Кащей.
Фильм надо посмотреть. Интересно почему эту сказка ассоциируется у кого-то с фильмом, а у кого-то с его рассказом.
Идея возникла спонтанно в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#11 написал: Баба Клава
Вчера, 23:46
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2946|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 807
Цитата: Arhip
Идея возникла спонтанно в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Не скромничай. Рассказывай давай, что курил в тот самый первый день?
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#12 написал: Arhip
Вчера, 23:49
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1507|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 1 445
Цитата: Баба Клава
Поддерживаю! Но надо еще в декабре мои 10 лет на нашем сайте отметить. Я тоже праздник хочу! Так, чтобы набухаться в сопли. Я может тоже хочу с баобаба разок сверзиться. Архипка, а ты, енто, талантливый.

Дату скажи, попробую что-нить к тому времени сочинить.

Цитата: Баба Клава
Не скромничай. Рассказывай давай, что курил в тот самый первый день?

Если бы я что нибудь покурил, я бы целый роман написал. Но как правило потом мне бывает лень дописывать, так и лежат незаконченные
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#13 написал: Terrox
Сегодня, 00:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 25
Цитата: Arhip
Цитата: Terrox
С учетом премьеры фильма "Последний богатырь 2" особенно актуально) Ну, на этот раз плюс поставлю, написано неплохо, да и без Кощея фактически обошлось.
Кстати, а как возникла идея такой вот серии с авторами сайта?


За + спасибо
Кстати, в моей сказке был не Кощей, а Кащей.
Фильм надо посмотреть. Интересно почему эту сказка ассоциируется у кого-то с фильмом, а у кого-то с его рассказом.
Идея возникла спонтанно в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Эх, жаль, я не пью)
Ну, вторая часть "ПБ" еще не вышла, а первая вполне очень неплохая, несмотря на контуженный монтаж. Вторая прославилась за счет феерического колобка на постере еще до выхода.

Зарегистрирован: 8.05.2020
#14 написал: Летяга
Сегодня, 04:54
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10498|-4)
Публикаций: 900
Комментариев: 9 269
Замечательная сказка! И серия good
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                               
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