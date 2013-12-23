Скрывающиеся в ночи - пролог

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

Dimaz Просмотров: 110 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 00:15 by

День шел к своему логичному завершению, и за окном уже давно стемнело. Василий Сергеевич, земской доктор, попивал чай в своем имении, расположенном в паре верст от города. Последний месяц был для него особенно тяжелым: то опять захворает один из детей статского советника, то неутомимый полицмейстер Никитич попросит осмотреть ещё одного «странного мертвеца», то заболеет чем-то какая-нибудь благородная матрона в годах. Все эти дела и заботы уже столь утомили, что благородный лекарь решился сам отправиться на лечение – на свежий воздух, подальше затхлого воздуха города.Естественно, оставив вместо себя другого врача, естественно, он был моложе и менее опытен. За прошедшие года Василий Сергеевич сильно изменился: он потолстел, обзавелся парой лишних подбородков начал страдать одышкой, стал очень потливым и сильно краснел от малейших физических нагрузок. Кто бы мог подумать, что когда-то молодой, худой, как щепка, юркий парниша станет таким всего за несколько лет медицинской практики!В двух вещах, однако, этот человек не изменился и сейчас – во-первых, он остался столь же трудолюбивым, как и в годы своей молодости, во-вторых, в нем не умерла вера во врачебное дело; он даже сейчас, разжившись большим состоянием, остался верен своему делу – лечению людей. «Медицина – благороднейшая из всех наук» - гласила надпись на металлической табличке в их университете, и он запомнил её на всю свою жизнь. И ныне, после почти недели отдыха в деревне, под его глазами можно было заметить серые круги – свидетельство кропотливой работы по ночам.Ближе к ночи, как и всегда, Марфуша, дочка приказчика, оставила на его столе круглую кружку с ароматным чаем. Миленькая, молоденькая, голубоглазая Марфуша… В свои юные годы он бы обязательно подошел к ней, предложил бы её прогуляться вместе, а может… может, и что-нибудь другое. В голове непроизвольно возникла картина того, как он – являясь более молодым и не таким толстым - делает... «Ох-х… и откуда во мне столько варварства и блуда!» - мысленно обратился он к самому себе, взяв в руки круглую чашку и смакуя аромат свежеприготовленного напитка. Пахло мятой, собственно, самим чаем и земляникой.После вечернего чаепития, сопровождавшегося изучением кое-каких прошений и писем, мужчина решил отойти ко сну. Которому, однако, быстро начал мешать выпитый вечерком чай. Проклиная свою привычку пить вечером, земской врач, одетый в свою любимую пижаму, вышел к нужнику. Желая лишь поскорее облегчиться, шел он по деревянному, скрипучему от старости полу; в руке был подсвечник с парой горящих свечей. Огромный живот этого человека покачивался из стороны в сторону от каждого его шага. Открыв нужную дверь, он вошел в небольшое помещение. Его рука открыла круглую лакированную крышку. Доктор, повинуясь какому-то странному инстинкту, заглянул в круглое отверстие, как будто там, глубоко в нужнике, могло находиться что-то хорошее.И увидал там то, что не ожидал увидеть: в нечистотах лежало распухшее тело старухи. Выглядела она так, будто совершенно спокойно умерла своей смертью прямо в этом месте – без боли, страданий, всего вот этого. На лице доктора появилось изумление, он хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. Глаза старухи резко раскрылись. Послышалось шипение - одно только созерцание пялящихся на него красных зенок ввергало в ужас. Они светились в темноте, освещая окружающее пространство и позволяющее лучше различить её ужасающие черты. Черты, один вид которых мог пошатнуть моральное здоровье нормального человека. Кожа её была бледна, как свежее тесто. Доктор отшатнулся, сделал несколько шагов назад, а половицы под ногами заскрипели. Белая старуха в черных одеждах невероятно быстро взмыла в воздух. Легкая, словно тень, она каким-то чудесным образом протиснулась через узкое отверстие. Теперь оно стояло ногами на том месте, куда люди обычно опускаются совсем другим своим местом. Мужчина закричал – существо двинулось ему на встречу. Перепуганные слуги вскочили, как по указке. Первой в предбанник, ведущий в отхожее место, ввались молодая и шустрая Марфушка. Она успела увидать лишь большую черную тень, пронесшуюся рядом. Тень, от которой пахло отходами человеческой жизнедеятельности, мочевиной и… могилой? Усадьба залилась девичьим криком.Жандармерия города N была поднята на уши. Зверское убийство земского доктора повергло провинциальный городок в ужас. След из нечистот привел их к реке, а дальше отследить душегуба они не смогли. Городничий связался со своими знакомыми из Санкт-Петербурга, чтобы те кое-чем помогли ему.

Ключевые слова: Существо смерть доктор авторская история

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