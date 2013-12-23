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Истории из жизни

В трёх соснах

Я вот в комменте к этой истории писала, что блуждала в трёх соснах.
А дело было так. Рванули мы как-то среди недели (забив на учёбу) в лес. А точнее, в Кучуры (не Скрипинские). Поезд на одноимённую станцию прибывает часов в 11 вечера, начало сентября, уже темно. Места там хоженые-перехоженые, у нас там скалодром (был, засыпали), от станции минут 40. Дошли. Поставили палатку, развели костерок, одного парня оставили "на хозяйстве", с другим пошли к роднику за водой. До родника метров 300 или чуть больше. По грунтовой дороге. Пришли, воды набрали, идём обратно. По дороге. Уже почти пришли. Т.е. до палатки по прямой - метров 50, но по дороге нужно сделать небольшой крюк. Мы решаем срезать, пройти по лесу метров 20. Мы ходили больше двух часов, дошли почти до посёлка Силикатный, и уже по дороге вернулись обратно. С водой. Оставленный на хозяйстве уже чуть не плачет. Мы же в эти Кучуры ездили чуть ли не круглый год чуть ли не на все выходные! Я этот родник с завязанными глазами могла найти!
Днем полазали на скалах, вечером вернулись в город. В турклубе рассказываем, как заблудились. Народ ржет и не верит. В субботу утром приезжаем в эти же Кучуры расширенным составом (человек 30). Я иду за водой в обществе ещё одной барышни и парня. Набираем воду. Они надо мной подшучивают, как, мол, могла в трёх соснах заблудиться. Да вот тут, говорю, срезать решили. На улице яркий, очень солнечный день. Мы дружно смеёмся и ... решаем срезать. "Срезаем" два часа...
Сегодня, 20:15 by ЛетягаПросмотров: 147Комментарии: 7
+2

Ключевые слова: Лес ночь родник дорога блуждания

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:19
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Комментариев: 5 335
Леший водит, что тут ещё скажешь? ogo
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 20:33
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Комментариев: 700
smeh автор мастер класс показал. А то пристали как да как в трех соснах заблудился, да вот так.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#3 написал: АкиАн
Сегодня, 21:07
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Значит не 20 метров, такое расстояние даже в лесу видно насквозь
Зарегистрирован: 9.09.2019
#4 написал: Летяга
Сегодня, 21:12
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Публикаций: 774
Комментариев: 8 660
Цитата: АкиАн
Значит не 20 метров

Ну может чуть больше. Но всё равно очень немного. Там вообще всё рядом. В том и прикол, что блуждать там просто негде.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#5 написал: Прохожий
Сегодня, 21:30
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Я уже писал, как однажды так же блуждал. Именно потому, что решил срезать. Ясным днём, в полупрозрачном перелеске.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#6 написал: Летяга
Сегодня, 21:39
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Публикаций: 774
Комментариев: 8 660
Цитата: Прохожий
Ясным днём, в полупрозрачном перелеске.

Именно так! Чистый светлый лес без "подшёрстка". Главным образом сосна и чуть берёзы.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#7 написал: Sniff
Сегодня, 21:41
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Публикаций: 75
Комментариев: 1 430
Вполне вероятно, не просто же так пословицу про три сосны придумали.
Зарегистрирован: 20.01.2019
      
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