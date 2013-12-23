В трёх соснах

Летяга Просмотров: 147 Комментарии: 7 +2 Сегодня, 20:15 by

Я вот в комменте к этой истории писала, что блуждала в трёх соснах.А дело было так. Рванули мы как-то среди недели (забив на учёбу) в лес. А точнее, в Кучуры (не Скрипинские). Поезд на одноимённую станцию прибывает часов в 11 вечера, начало сентября, уже темно. Места там хоженые-перехоженые, у нас там скалодром (был, засыпали), от станции минут 40. Дошли. Поставили палатку, развели костерок, одного парня оставили "на хозяйстве", с другим пошли к роднику за водой. До родника метров 300 или чуть больше. По грунтовой дороге. Пришли, воды набрали, идём обратно. По дороге. Уже почти пришли. Т.е. до палатки по прямой - метров 50, но по дороге нужно сделать небольшой крюк. Мы решаем срезать, пройти по лесу метров 20. Мы ходили больше двух часов, дошли почти до посёлка Силикатный, и уже по дороге вернулись обратно. С водой. Оставленный на хозяйстве уже чуть не плачет. Мы же в эти Кучуры ездили чуть ли не круглый год чуть ли не на все выходные! Я этот родник с завязанными глазами могла найти!Днем полазали на скалах, вечером вернулись в город. В турклубе рассказываем, как заблудились. Народ ржет и не верит. В субботу утром приезжаем в эти же Кучуры расширенным составом (человек 30). Я иду за водой в обществе ещё одной барышни и парня. Набираем воду. Они надо мной подшучивают, как, мол, могла в трёх соснах заблудиться. Да вот тут, говорю, срезать решили. На улице яркий, очень солнечный день. Мы дружно смеёмся и ... решаем срезать. "Срезаем" два часа...

Ключевые слова: Лес ночь родник дорога блуждания

Другие, подобные истории: