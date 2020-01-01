Как Полещука женили

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 12:01

Серебряная пуля Просмотров: 44 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:01 by

— Что ж вы все, Михаил Александрович, один да один? Жениться вам надо! — ворковали старушки у подъезда, здороваясь с Полещуком. Тот вяло отшучивался, мол, рано еще, погулять хочу, да и семью прокормить на одну зарплату тяжело. Старушки качали головами – такой хороший мужик пропадает!Про свадьбу намекала и мама в телефонных разговорах, рассказывала про знакомых и соседей в деревне, у которых уже внуки на лето приезжают. Полещук соглашался, да только где сейчас найти такую, чтоб порядочная, хозяйственная и без вредных привычек? Тут приходилось молча кивать маме.Но когда и сослуживцы начали подшучивать, случайно застукав его за штопаньем носков, старшина и сам задумался о семейном очаге. Стал присматриваться к симпатичным девчонкам. Через одну – то русалка, то мавка, то вообще ведьма. Одну даже на свидание пригласил, вся такая простая-милая, пока через площадь не пошли. Глядь — а тени она не отбрасывает. Даже разбираться не стал, кто такая, вытолкал взашей, все одно нежить.Подменяя напарника, стоял с бригадой ДПС на перекрестке, думал про женское коварство. Мысли не радовали.Через две сплошные лихо развернулся черный сияющий автомобиль, боком снес столбики ограждения. Полещук вскочил и замахал жезлом.Яркая длинноволосая брюнетка с тонкой сигареткой в зубах вышла из машины. За пару минут она протянула визитку Полещуку, озабоченно осмотрела помятый полированный бок, цокнула языком, глядя на снесенные столбики, предъявила страховку, молча выслушала нотацию, вернулась за руль и умчалась, даже не подумав снизить скорость.Полещук задумчиво смотрел ей вслед. Хороша! Ох, как хороша! Перевел взгляд на визитку и почесал затылок. На золотом прямоугольнике красными буквами алела надпись «Бессмертная Юлианна Кощеевна».Полещук присвистнул — вот так номер. Не по зубам ему дочь Кощея. Да и курит, дуреха. И вообще, слишком худая какая-то. Кивнул, соглашаясь сам с собой. Но визитку почему-то сунул в карман, воровато глянув на коллег. Те сделали вид, что не заметили.Дома весь вечер смотрел на телефон. Гипнотизировал. Телефон гипнозу не поддавался. Упорный, гад! Пришлось лечь спать. Всю ночь ему снилась какая-то чепуха, ведьмы, метлы, очкастые библиотекарши и разбитые автомобили. Проснулся злой и уставший. Наглый телефон воспользовался моментом и подсунул прямо под ноги провод, об который Полещук тут же споткнулся и растянулся в коридоре. Схватил трубку, хотел было запустить в стену, но пальцы сами набрали номер.Ему ответил бодрый голос:— Слушаю.— Юлианна Кощеевна, доброе утро. Не разбудил?— Ну что вы, э-э-э… — на секунду девушка замешкалась, потом продолжила, — Михаил Александрович, я рано встаю. Что-нибудь случилось?— Звоню сообщить, что все в порядке, страховая компания покрыла расходы, данные об уплате штрафа мы получили. Так что не волнуйтесь и будьте осторожнее на дорогах.Девушка удивленно помолчала, потом ответила:— Ну что ж, спасибо за заботу. Что-то еще?Полещук покраснел и быстро, чтобы не передумать, выпалил:— Давайте сходим в театр, у меня билеты на завтра.Дочь Кощея рассмеялась – по-доброму, но все равно обидно. Полещук ждал.— Что ж вы все сказок не читаете? — улыбаясь, спросила Юлианна. — Сначала разрешение у папеньки, Михаил Александрович, получите. А после и я подумаю.Старшина взял отгул на работе и закопался в Гугл. В целом ситуация не радовала. Конечно, смерть Кощея понятно где – в яйце, то в утке, утка, опять же, в зайце, ну и так далее. Только какой же это выход, будущего тестя угробить. А по сказкам, ждут его службы невыполнимые, как Ивана-Царевича. Иван, хоть и местами дурак, но службы выполнил и тестя объегорил. С одним нюансом, помогала ему суженая. Подсказки давала.— Что я, хуже дурака? – Полещук решительно захлопнул крышку ноутбука и встал. – Прорвемся!Вызвал служебное такси:— К Бессмертному. Быстро.За металлическими воротами высился коттедж из красного кирпича. Охранник уточнил:— По какому вопросу?— По личному, — твердо ответил старшина и поправил фуражку.Миловидная ведьма средних лет проводила его в кабинет. Кощей обедал. Стол ломился от блюд: три вида супа, несколько салатов, холодные и горячие закуски, домашние колбаски, жаркое и огромный жареный поросенок.— Здорово, служивый. Присаживайся, угощайся. Ольга, подай тарелку. Кажется, ко мне очередной зять пожаловал.Полещук удивился, но вида не подал. Сел за стол, положил себе пару бутербродов, налил вина.— Ну давай, рассказывай, — за разговором Кощей незаметно умял две кастрюли супа и отломил ногу у поросенка, — какая из моих дочурок тебе приглянулась?— А у вас что их – много? – заинтересовался старшина. Кощей хохотнул.— Тридцатничек! Все красавицы, умницы, как на подбор. Тебе которую?— Юлианну, — Полещук решил не лукавить и говорить по существу. Доедая миску с колбасами, Кощей кивнул.— Юльку, значит. Хороша девка, правда, с придурью немного. Ну так что ты – давай, проси руки.— Так это… прошу! Только насчет руки не рановато ли? Нам бы познакомиться для начала.Будущий тесть замахал руками и состроил самое умильное выражение.— Да разве ж я против?! Да я только за! Забирай Юльку, хошь на время, хошь насовсем. Только учти, она у меня балованная и своенравная. Обижать будешь – пеняй на себя.— И это что – все? – обалдело спросил старшина. – А как же испытания?— Да мои дочки — сами то еще испытание, — беззаботно отозвался Кощей, доедающий последний кусочек поросенка. – Ты, зятек, если что, звони, не стесняйся. Как-никак у меня опыта общения с ними побольше твоего будет.Дома позвонил красавице.— Юлианна Кощеевна? Полещук беспокоит.— Ну что папенька мой? Разрешил? – перебила его девушка и рассмеялась. – Кто б сомневался! Только дай волю, сразу рад избавиться.— Так я насчет театра хотел, — продолжил старшина и осекся. Его квартира стремительно меняла интерьер, на полках появились женские платья, а из ванной выглянула Юлианна с полотенцем на голове.— Как скажешь, милый, театр так театр, — нежно прозвенела она, выщелкнув из пачки сигаретку. – Ты пока перекуси, я как раз соберусь.Холодильник приятно порадовал. Вместо холостяцких пельменей и кильки в томатном соусе на полках стояла кастрюля борща, что-то, аппетитно обернутое фольгой, жаркое в горшочках и большой мясной рулет. Полещук сделал бутерброд и задумался. Тренированное чутье подсказывало – что-то тут нечисто. Он поправил покосившуюся фотографию на стене, пошел было на балкон.Стоп.Обои поменяли цвет.Кухня вообще изменилась – вместо его старенького гарнитура появилась современная черно-красная мебель.Даже занавески, и те были новыми. А на фотографии он в обнимку с лукаво улыбающейся кощеевой дочкой ел свадебный торт.У старшины подкосились ноги, кулем он свалился на стул. В горле пересохло.— Вот это петрушка, — пробубнил сам себе под нос. – Мама будет просто счастлива. Надо же – женился.Телефон затрезвонил. Звонила как раз таки мама, справиться, как дела у молодых (на этом у Полещука вырвался сдавленный не то стон, не то вопль) и предупредить о будущем похолодании, чтоб Юленька одевалась потеплее.В голове тонким голосом хихикнул Кощей: мол, говорил я тебе, зятюшка, Юлька-то моя — ох какая своевольная.Автор - Galina.

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