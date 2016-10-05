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Истории из жизни

Ведьма

Рассказы о том, что ведьмы боятся креста, свяченой воды, кричат в храме - это небылицы.
Эти мифы придумали священники, чтобы поднять авторитет церкви. В действительности ведьмы не только не боятся креста, но и сами крестятся.
В церковь их тянет потому, что все храмы построены на местах прежних капищ. У настоящих ведьм есть родимое пятно на теле в виде бабочки или ягодки.
Живет в нашей деревне одна такая, зовут Натальей. Деревенские бабы ее считают ведьмой. Мужикам эта ведьма как-то по барабану.
Короче, не верят они в эти сказки. Хотя одно происшествие осталось в памяти. Приезжают к ней люди, со своими проблемами, бедами.
На улице, возле ее дома, всегда полно людей. Приезжают на автомобилях, паркуются где попало. После себя оставляют очень много мусора.
Один деревенский мужик не выдержал этого безобразия, пошел к Наталье. Начал кричать на нее.
Мол твои посетители загадили всю улицу, да что там улицу - всю деревню.
- Сама тогда убирай весь мусор за своими посетителями! - кричал мужик.
Ведьма в свою очередь обещала навести на него какую-нибудь гадость. Короче, ругань у них случилась серьезная. После чего мужик ушел домой.
На следующий день его нашли мертвым. Поехал в соседнее село на своем мотоцикле, причем пьяный, и разбился.
Наши бабы и мужики сразу же начали виноватить Наталью, что, мол, ее проклятие сбылось.
- Сколько раз пьяный ездил и ничего, а после ссоры с ведьмой - разбился! - говорили люди.
Возраст ведьмы Натальи ни кто не знает.
Я сам человек уже не молодой, живу в этой деревне с рождения. Наталью я в детстве такой видел, в юности и сейчас она такая, как в моем детстве, годы ее не берут.
Был еще такой случай, наши деревенские бабы рассказывали.
Жил в нашей деревне парень Юра, любил он одну девушку. Только вот девушка его не любила.
Парня этого ненавидели всей деревней за его буйный нрав и подлый характер. Еще, к тому же, с молодости злоупотреблял спиртным.
Решил Юра обратится к ведьме, чтобы приворожить девушку. Вроде бы все получилось. Девушка начала проявлять интерес к Юре.
Но родители девушки почуяли неладное.
Обратились к знахарю из соседнего села, и сняли приворот с девушки.
После чего быстренько увезли девушку в город.
После этого Юра еще сильней запил. Ходил по деревне пьяный, и всем рассказывал, что его ведьма обманула. Просил приворожить девушку, а ведьма не смогла.
Называл ее аферисткой.
Проходя мимо дома ведьмы, Юра услышал проклятия в свой адрес.
Ведьма кричала:
- Нельзя ни кому рассказывать о сделке с ведьмой! Жизнью своей поплатишься!
Этим же вечером Юра скончался, к утру его тело полностью разложилось, чертовщина какая то...

Ведьма


Автор: Ринат Хуснуллин.
Источник.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:34
Сегодня, 08:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 657Комментарии: 10
+9

Ключевые слова: Ведьмы боятся креста приворот проклятия чертовщина

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Комментарии

#1 написал: Madam Papillon
Сегодня, 08:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 85
Боже мой, какая страшная фотография! Глаза как будто живые. Брррр. Свят-свят-свят!
Зарегистрирован: 5.10.2016
#2 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 09:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 238
Насчет того, что ведьмы любят шастать в церковь, это чистая правда. Вечно там и ошиваются, а в колдовстве обычно используют иконки, молитвы и т.п.
Но вот только далеко не все церкви стоят на месте капищ.
Например, у нас церковь стоит на месте бывшего стадиона. И вообще церкви где только не втыкают.

Вообще- просто на дух не переношу всевозможных деревенских бабок, гадалок, ведьм, шепталок и т.п. Почему-то как гляну, так злюсь ужасно. Еще не выношу цыганок-гадалок.
Что-то в них есть до ужаса неприятное. Я даже если не вижу их, то прямо ощущаю их присутствие.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:46
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (75|0)
Публикаций: 50
Комментариев: 1 381
Автор Ринат. Ведьма — Наталья. Что за деревня такая? Стиль написания ещё какой-то простецкий.

А ведьма могла бы посовестливее быть. Мусор прибрать её бесам — не проблема
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#4 написал: Лешик
Сегодня, 09:52
+3
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 82
Ну, по логике - управление любым транспортным средством в нетрезвом состоянии рано или поздно приводит к печальным последствиям, сто раз прокатит, на сто первый - нет. Даже уставшим, эмоционально взвинченным лучше за руль не садиться.
А с Юрой...да, чертовщина. Но что значит "полностью" ? По утру остался один скелет?
Зарегистрирован: 15.04.2017
#5 написал: Talisha
Сегодня, 10:29
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Репутация: (1031|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 2 279
Если к человеку нормально относиться, неважно - ведьма или нет- то и он по человечески будет отвечать. А тут я вижу только наезды на ведьму и негатив в её адрес. Получили свое же обратно
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#6 написал: Крокозябла
Сегодня, 10:51
+3
Группа: Посетители
Репутация: (59|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 227
Мораль: ведьма не ведьма, а к ней (да и ей к людям) надо по-человечески обращаться. А еще пьяным за руль не садиться.
Зарегистрирован: 26.07.2017
#7 написал: ПИК НИК
Сегодня, 11:01
+3
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Репутация: (83|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 251
Рассказ из серии " бытовые", мистика в разложившемся трупе, но и тут есть но... Мож было жарко, а нашли всеж не так быстро, как написано.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#8 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 12:31
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Публикаций: 10
Комментариев: 68
Извечное проклятье многих людей- Алкаголь. Ведьмин ли промысел? Может просто надо не бухать как черт?
Зарегистрирован: 17.10.2017
#9 написал: devilltotheday
Сегодня, 13:11
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Репутация: (237|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 457
Если фото настоящее. То есть той самой ведьмы. То могу сказать одно- у этого человека чистая душа. Ведьма, не ведьма. Думаю люди гибли сами-без ее помощи. Хотела бы извела по иному. А не по простому иллюзией. Просто первый пострадавший-любил спиртное, а то что пил сто раз а на сто первый погиб-это не показатель) Второй пострадавший мог умереть в следствии болезни. А тело только начинает разлагаться через сутки. Окончательное разложение происходит через 5-6 лет. Кажется приукрасили что то, ибо над смертью не властен никто- не бог, ни дьявол, ни даже сама смерть. Разложить так тело без хим. составов, будь ты даже Папюс, увы невозможно. За сим думаю не стоило селянам обвинять обычного знахаря в ведьмовстве. ИМХО :Думаю им просто нечего делать. ИТАК ВЕРДИКТ ТАКОВ: история является правдой, но факты про проклятья и чудесное разложение-выдумка. Автору плюс, если ответит про фото все таки. P.S. Интересно, а хоть здесь кто нибудь знает как отличить колдунью от ведьмы?
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
#10 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:57
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Репутация: (75|0)
Публикаций: 50
Комментариев: 1 381
Ведьма слово "ведать". То есть посвященная в тайны природы. Я так это понимаю.
А автора не здесь искать надо. Это копипаста журналиста. Сходите на источник
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
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