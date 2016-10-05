Ведьма

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 657 Комментарии: 10 +9 Сегодня, 08:34 by

Рассказы о том, что ведьмы боятся креста, свяченой воды, кричат в храме - это небылицы.Эти мифы придумали священники, чтобы поднять авторитет церкви. В действительности ведьмы не только не боятся креста, но и сами крестятся.В церковь их тянет потому, что все храмы построены на местах прежних капищ. У настоящих ведьм есть родимое пятно на теле в виде бабочки или ягодки.Живет в нашей деревне одна такая, зовут Натальей. Деревенские бабы ее считают ведьмой. Мужикам эта ведьма как-то по барабану.Короче, не верят они в эти сказки. Хотя одно происшествие осталось в памяти. Приезжают к ней люди, со своими проблемами, бедами.На улице, возле ее дома, всегда полно людей. Приезжают на автомобилях, паркуются где попало. После себя оставляют очень много мусора.Один деревенский мужик не выдержал этого безобразия, пошел к Наталье. Начал кричать на нее.Мол твои посетители загадили всю улицу, да что там улицу - всю деревню.- Сама тогда убирай весь мусор за своими посетителями! - кричал мужик.Ведьма в свою очередь обещала навести на него какую-нибудь гадость. Короче, ругань у них случилась серьезная. После чего мужик ушел домой.На следующий день его нашли мертвым. Поехал в соседнее село на своем мотоцикле, причем пьяный, и разбился.Наши бабы и мужики сразу же начали виноватить Наталью, что, мол, ее проклятие сбылось.- Сколько раз пьяный ездил и ничего, а после ссоры с ведьмой - разбился! - говорили люди.Возраст ведьмы Натальи ни кто не знает.Я сам человек уже не молодой, живу в этой деревне с рождения. Наталью я в детстве такой видел, в юности и сейчас она такая, как в моем детстве, годы ее не берут.Был еще такой случай, наши деревенские бабы рассказывали.Жил в нашей деревне парень Юра, любил он одну девушку. Только вот девушка его не любила.Парня этого ненавидели всей деревней за его буйный нрав и подлый характер. Еще, к тому же, с молодости злоупотреблял спиртным.Решил Юра обратится к ведьме, чтобы приворожить девушку. Вроде бы все получилось. Девушка начала проявлять интерес к Юре.Но родители девушки почуяли неладное.Обратились к знахарю из соседнего села, и сняли приворот с девушки.После чего быстренько увезли девушку в город.После этого Юра еще сильней запил. Ходил по деревне пьяный, и всем рассказывал, что его ведьма обманула. Просил приворожить девушку, а ведьма не смогла.Называл ее аферисткой.Проходя мимо дома ведьмы, Юра услышал проклятия в свой адрес.Ведьма кричала:- Нельзя ни кому рассказывать о сделке с ведьмой! Жизнью своей поплатишься!Этим же вечером Юра скончался, к утру его тело полностью разложилось, чертовщина какая то...Автор: Ринат Хуснуллин.

Ключевые слова: Ведьмы боятся креста приворот проклятия чертовщина

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