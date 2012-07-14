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Истории из жизни

Должник

История произошла с нашими соседями. Есть у нас сосед - дядя Гриша, мужик мирный, работящий, живет один. Только одна проблема у него, как зарплату получит, так пропьет все до копейки за 3 дня, потом ходит и занимает. Все знают его особенность, знают, что честно отдаст, т.к после такого мини-запоя остаток месяца халтурит в усиленном режиме. Пока работа да халтура пить, видимо, некогда, а потом, как долги отдаст, зарплату получит. И все по кругу - заново.

Однажды занял он как всегда у старушки-соседки. Ворчала долго, но деньгами выручила. Сумма небольшая - рублей 300, но долг есть долг. В конце месяца дядя Гриша планировал этот долг вернуть, но не успел, умерла старушка. Похороны, то-се, как-то он про эти 300р и забыл, тем более другим людям тоже должен был.

Потом сам дядя Гриша рассказал вот что: сниться стала соседка и каждый раз деньги требует вернуть. Снам особого значения не придавал, ссылаясь на муки совести, мол, сам себя изводит, что долг не вернул. А кому возвращать? Бабка умерла, сын быстренько квартиру ее продал и все. Ни самой бабки, ни родственников. А соседка се снится и снится. Получил зарплату - напился. Сижу за столом, на кулак голову опустил, задумался. Голову поднимаю, а передо мной соседка стоит. Чуть со стула не рухнул - протрезвел враз, а видение не пропадает. Ну, думаю, все-белочка пришла. И тут соседка-то и говорит: "Налей, Гриша, мне рюмочку". Налил трясущимися руками, поставил перед ней. А она опять за долг отчитывать начала. Тут-то нервы и сдали, выскочил на улицу и давай снегом умываться, чтобы окончательно в сознание придти. Вернулся в квартиру - обе рюмки пусты, на одной из них седой волос, прям как у соседки были. Начал рыскать по карманам, еле наскреб 300р... и бегом на кладбище. Положил на могилу, извинился и попросил не приходить больше.

Подействовало. Соседка больше не являлась. Уж потом старый дурак додумался, что 300р надо было не деньгами возвращать, а купить на них что-нибудь съестного и на кладбище оставить.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:04
Вчера, 21:04 by Юлия РысьПросмотров: 1 816Комментарии: 12
+21

Ключевые слова: Соседка долг сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 21:10
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (866|-2)
Публикаций: 315
Комментариев: 2 420
Начало, может, и похоже на ИиЖ, а дальше...

"И я там был, мёд и пиво пил..."

Я автору не верю. Минус.
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: Sprinter88
Сегодня, 00:14
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 1
И не такое бывает, плюс за историю
Зарегистрирован: 19.07.2018
#3 написал: Лист лавровый
Сегодня, 06:02
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 1
Комментариев: 169
Плюсую. Хотя с пустой рюмкой и седым волосом немного коробит для ИиЖ
Зарегистрирован: 11.05.2018
#4 написал: Ольга 1981
Сегодня, 08:49
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Группа: Посетители
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Публикаций: 1
Комментариев: 273
Бывает такое, что мертвые являются о чем то напомнить, но я думаю не столь явно. Тут старушка прям и говорит и волосы вполне материальные оставляет, еще и выпить просит. Какие волосы? Она труп, лежит в земле, не может она оставлять волосы. Приврал Горшка с три короба. Может и явилась она к нему во сне, ну или максимум как видение, но не на столько материально. А дальше он уже досочинял, чтоб привлечь внимание.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#5 написал: Talisha
Сегодня, 08:49
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Комментариев: 3 330
Главное, что перестала приходить. А вообще долги, как и не выполненные обещания - такое дело, что завязывают узлы между людьми, которые не в этой жизни, так в следующей придется отдавать
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:54
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Публикаций: 70
Комментариев: 4 240
Из-за 300 рублей? Да должны покойникам остаются и десятки тысяч. Очевидно, у тех в отличии от Гриши чувства заперты на крепкий замок

Или крепко заперты на замок?
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#7 написал: Бозкурт
Сегодня, 12:05
+2
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 314
Я уже писАла как-то, как с меня бабушка моя свой платок требовала. Стояла у кровати и ворчала. Но это можно списать и на сон. Я извертелась как шар голубой на кровати. И подушку в ноги перекладывала, на другую сторону легла и поворачивалась просыпаясь.) Прекратилось когда сбросила этот платок на пол.
Будем считать, что это его совесть с пьяных глаз приходила.) А седой волос для ясности картины приплел дядь Гриша. Неплохая история. Понравилось, как он себя отругал, что надо было бы купить на эти деньги чего, да раздать. Честный мужик. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#8 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:07
+1
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Репутация: (203|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 760
Что ж, если уж покойной так сильно нужны были эти 300 рублей, то и с того света придет напомнит о себе, тут уж никуда не деться. Правильно сделал, сходил на кладбище, отдал. И совесть чиста. Плюс,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#9 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:58
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Публикаций: 1 390
Комментариев: 9 138
А я рад за дядю Гришу.) Пусть так, а не иначе отдал долг. Ведь отдал же! Меня только интересует один вопрос: - пить дядя Гриша бросил или не изменяя привычке выпить, продолжает занимать? ) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#10 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 13:44
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
Цитата: Qusto
Начало, может, и похоже на ИиЖ, а дальше...

Я автору не верю. Минус.


Автора окружает очевидное-невероятное. То дядя Гриша начнет душу изливать по соседски (Ну кто из нас,занимая у соседей,не поделится тем,что призрака видел), то младший брат двоюродной подруги откроет правду о том самом, неизведанно-загадочном.

Да и честно,надоели истории про то,как алкоголик увидел призрак. Ну есть время посидеть-пописать, напиши что-нибудь этакое. Короче, я не впечатлилась и тоже не верю. Минус ставить не буду, а то НГ же ж скоро, чего человека на каникулахрасстраивать.
Зарегистрирован: 19.06.2018
#11 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 14:47
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Публикаций: 7
Комментариев: 110
Хорошо, что все так закончилось и соседка пришла в гости один раз. А то тут ниже история, как родственники мертвые приходили с требованием накрыть поляну, из - за чего мужчина в психушку попал. Интересно, что ж соседка на том свете собиралась с 300 рублями делать?
Зарегистрирован: 16.11.2018
#12 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 16:52
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Публикаций: 35
Комментариев: 95
Цитата: Polupolyarnaya
Автора окружает очевидное-невероятное. То дядя Гриша начнет душу изливать по соседски (Ну кто из нас,занимая у соседей,не поделится тем,что призрака видел), то младший брат двоюродной подруги откроет правду о том самом, неизведанно-загадочном.

ну допустим, что многие истории я узнаю случайно и не являюсь непосредственным участником smile так например данная история была пересказана моей бабушкой, которая как раз таки общается с этим соседом-знают друг друга давно, да и приходилось его нанимать на халтуру, связанную с ремонтом. Я только передала рассказ, не особо вникая в подробности и не приукрашивая-как было сказано, так и написала. Не вижу ничего ужасного в том, что люди общаются и делятся подобными историями, не все же о серых буднях разговаривать, а истории которые я описываю, произошли не в один день и не в один год. Ибо мистикой интересуюсь давно и за 25 лет накопилось их достаточно т.к общаюсь с большим количеством людей. Верить или нет это уже дело каждого.
Зарегистрирован: 28.10.2018
 
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