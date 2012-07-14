Должник

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:04

Юлия Рысь Просмотров: 1 816 Комментарии: 12 +21 Вчера, 21:04 by

История произошла с нашими соседями. Есть у нас сосед - дядя Гриша, мужик мирный, работящий, живет один. Только одна проблема у него, как зарплату получит, так пропьет все до копейки за 3 дня, потом ходит и занимает. Все знают его особенность, знают, что честно отдаст, т.к после такого мини-запоя остаток месяца халтурит в усиленном режиме. Пока работа да халтура пить, видимо, некогда, а потом, как долги отдаст, зарплату получит. И все по кругу - заново.Однажды занял он как всегда у старушки-соседки. Ворчала долго, но деньгами выручила. Сумма небольшая - рублей 300, но долг есть долг. В конце месяца дядя Гриша планировал этот долг вернуть, но не успел, умерла старушка. Похороны, то-се, как-то он про эти 300р и забыл, тем более другим людям тоже должен был.Потом сам дядя Гриша рассказал вот что: сниться стала соседка и каждый раз деньги требует вернуть. Снам особого значения не придавал, ссылаясь на муки совести, мол, сам себя изводит, что долг не вернул. А кому возвращать? Бабка умерла, сын быстренько квартиру ее продал и все. Ни самой бабки, ни родственников. А соседка се снится и снится. Получил зарплату - напился. Сижу за столом, на кулак голову опустил, задумался. Голову поднимаю, а передо мной соседка стоит. Чуть со стула не рухнул - протрезвел враз, а видение не пропадает. Ну, думаю, все-белочка пришла. И тут соседка-то и говорит: "Налей, Гриша, мне рюмочку". Налил трясущимися руками, поставил перед ней. А она опять за долг отчитывать начала. Тут-то нервы и сдали, выскочил на улицу и давай снегом умываться, чтобы окончательно в сознание придти. Вернулся в квартиру - обе рюмки пусты, на одной из них седой волос, прям как у соседки были. Начал рыскать по карманам, еле наскреб 300р... и бегом на кладбище. Положил на могилу, извинился и попросил не приходить больше.Подействовало. Соседка больше не являлась. Уж потом старый дурак додумался, что 300р надо было не деньгами возвращать, а купить на них что-нибудь съестного и на кладбище оставить.

Ключевые слова: Соседка долг сон авторская история

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