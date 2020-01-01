Вятские байки. Тужинская сторона. Часть - 7

Двоюродный внук троюродного дедушки

«А вся моя родня по-шаровски!»

На чумуринском поле

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:34

Вятка Мистическая Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:34 by

Попросила меня одна старушка поправить телевизионную антенну на крыше ее дома. А я в свою очередь позвал себе на помощь нового приятеля Сергея. Сергей моложе меня на десять лет, половчее. Он наш местный, но долгие годы жил в Питере, работал там, а теперь вернулся домой, чтобы (с его слов говорю) «ходить по родным улицам и дышать нашим михайловским воздухом».Вдвоем антенну мы быстро водрузили на место, привинтили ее покрепче, и вскоре уже сидели за столом у благодарной нам старушки, угощались. Делали это раздельно: Сергей понемножку выпивал, я по-хорошему закусывал.В ходе застольной беседы рассказал я своему приятелю несколько легенд: про нашего колдуна Михея-мельника, про клад деда Матвея - а он мне говорит:- А я дальний родственник деду Матвею. Ну, скажем так, двоюродный внук троюродного дедушки. Долго разбираться, но все же родня каким-то боком. В первом классе я даже зимой жил у него, в школьном интернате места не было, а до Ромашей, где мы тогда жили, каждый день ходить не хотелось.- И о мельнике Михее тоже в детстве от бабушки кое-что слышал.- У нас в Ромашах когда-то, в годы молодости моей бабушки, жил один богатый мужик, очень богатый, спиртовой завод даже хотел поставить. А вот с семьей ему не везло: одну жену похоронил, женился на другой, молодой, и с той беда случилась. Упала она с лестницы, так неудачно упала, что ни рукой, ни ногой не могла пошевелить. И голос пропал, только чуть шептала и всё смотрела на единственного своего сыночка Ванятку, которого любила безумно.- Возил этот мужик свою жену в город к докторам, а те только руками разводят – вроде бы всё в порядке, а полная неподвижность. Помочь ничем не могут.- Вот и обратился он к Михею за помощью. Нет, не так. Сам Михей однажды увидел в селе Федора, да, Федором его звали, а жену его - Любой, увидел, позвал к себе и дал какую-то мазь. «Вот, - говорит, - растирай ее всю, особенно ноги, а через пару недель я приеду и подумаю, что дальше делать».- Сам не сам растирал Федор больную, но лечили ее таким-то образом. А она все молча плакала и просила, чтобы Ванятка, тому уже годика четыре, был около нее.- Приехал Михей в Ромаши, осмотрел больную, ничего не сказал, ушел в деревню и все шептался о чем-то с нашими бабами. Кого-то искал среди них и вот выбрал нужную ему – Евдокию, она ему подошла.- И вот слушай, что дальше было. Лежит эта парализованная Люба в доме одна, и вдруг дверь резко открылась, вбегает Евдокия, волосы распущенные, в глазах ужас, и с порога кричит:- Люба! Люба! Ванятка твой упал с лошади! Беги быстрей!- И та… подымается! Не бежит, конечно, но идет, хватаясь за всё. Через силу, но переставляет ноги, через порог, на крылечко, во двор, а там Ванятка бежит ей навстречу. Обнимаются оба, плачут, целуются. Тут и Федор, и Михей подошли, и все Любу обнимают, поддерживают. Вся деревня сбежалась. Ну, не сразу Люба выздоровела, но пошло и пошло с этого дня дело на поправку. А потом как начала она рожать детишек Федору, одного за другим. Самой многодетной эта семья была в нашей деревне. Говорят, на праздниках Люба петь и плясать очень любила, голос чистый был у нее, звонкий, а сама такая статная, красивая.- Сергей, а почему ты не женился?- Любу такую не нашел, - с доброй улыбкой сказала хозяйка дома.- Сначала было не охота, потом некогда, а теперь уже и незачем.- А ты где там в Питере работал?- В основном дачи под Питером строил. Такое место красивое около одной деревеньки: сосновый бор, речка, луг заливной. Вот там и строили мы три дачи. У одной - хозяин начальник милиции, у другой – поп, а третья дача у двух братьев – бандитов. У всех хозяев всё было одинаковое: дачи, машины, одевались одинаково. Не отличить.- Через овраг деревня была. Мы туда ходили молоко, яйца покупать. А еще хлеб покупали. Идешь по той деревне – боже мой, запах настоящего деревенского хлеба! Караваи круглые. Почему-то сверху эти караваи были облеплены кленовыми листьями. Вкуснотища! Я часто ужинал одним хлебом с молоком. Хлеб вместе с листьями съедал.- Жила в этой деревне одна старушка. Ходила она плохо, с палочкой. Оказывается, старушка эта, тетка Груша (Агрипина, наверное?), она воевала, снайпером была, на войне поморозила ноги, и ей пальцы на обеих ногах отняли. Жила она одна, мужика своего давно похоронила. А тут какой-то старик приблудный к ней жить попросился, мол, помогать буду. И правда, вначале помогал: в огороде копался, яблони обрезал - а потом пить стал. И пить начал, и тетку Грушу стал поколачивать. Бабы в деревне шутили по-черному: «Люблю как душу, колочу как Грушу!» Она, бывало, неделями потом из дома не выходила.- И вот один раз приполз этот старик пьяный домой, сидит на крылечке, подняться не может, стучит в дверь: «Открой, ведьма, я тебя убивать буду!» Открыла старушка дверь и вышла на крылечко… с топором в руках! Посмотрела на этого пьяницу, послушала его матюги и угрозы, подняла топор и жахнула ему по голове! И сразу насмерть. Прибежал народ (наверное, видел кто-то всё это), стоят все у крыльца, а одна дура и спрашивает: «Как ты, Груша, зарубила его?» Спросить бы: «Как ты решилась на это?» А она:- Как ты зарубила его?- А вот так! - ответила старушка, подняла топор и как жахнет еще раз не обухом, а острием по черепу уже мертвого старика!В ужасе, собравшиеся, вместе с калиткой выскочили со двора.Потом была милиция, следователи. На суд старушку привез участковый. Сидит та на суде в платке, в какой-то хламиде. Судья ее спрашивает: «Вы такая-то? Встаньте!» Встала тетя Груша, сняла с себя эту хламиду, плащ какой-то – а на кофте у нее медалей! Орденов! Среди них три Ордена Славы всех степеней! Это же Герой Советского Союза!Побежал судья звонить в военкомат – есть такая в списках? Какие у нее награды? Там глянули, вот те на! Не знали! Она у них числилась только в списках инвалидов.Тут же примчались на суд из военкомата, еще куча всяких чиновников. Пошептались, ну и дали старушке чего-то там условно и тут же вроде как амнистировали ее. Домой ее на машине отвезли. Потом уже и пенсию ей дали хорошую, и дом перестроили. А ведь все с топора началось. Вот так-то!- Ужасы какие! В военкомате ничего не знали про Героя?! Хотя у нас всё может быть. Меня, правда, больше всего впечатлил аромат деревенского хлеба. Я тоже видел в детстве хлеб, испеченный с листьями на корке, но только листья свеклы и капусты. А для чего хозяйки обклеивали караваи листьями?- Не знаю. Для красоты? Вкуснее так? Пропекался хлеб лучше? Верхняя корочка чтобы не трескалась?Тут и старушка внесла свою лепту в наш разговор:- Чтобы хлеб дольше не черствел.- Вот оно что! Да, не каждый день топили большие печи, дров не напасешься. Караваи быстро черствели, если ничего не предпринимать.- Я в школу ходил через деревню Масленскую и думал, что масленские каждый день хлеб пекут, - сказал Сергей. – Тогда в Масленской жили одни марийцы. А почему этот народ еще черемисами называют? По-ихнему, я слыхал, черемисы – значит, богатыри. Идешь по деревне – такой аромат в воздухе! Вкуснотища! Марийцы в своей деревне совершенно по-другому жили. Я помню, как они еще на своем языке тогда между собой говорили или на очень своеобразном русском, как их женщины носили свои национальные платья.- На старых картах так обозначено – черемисы. Уже потом сюда на Вятку другие народы переселялись. Я однажды в какой-то книге прочитал, как в наши края в 19 веке был сослан политический, и он написал своей жене, что живет в совершенно диком краю, что вокруг только леса и черемисы. А жена и просит его в следующем письме: «Пришли мне одного черемиса на воротник».- Между прочим, Иван Грозный только тогда Казань взял, когда к его войску присоединились отряды лучников - марийцев. Очень даже отважный народ. В Масленской, ты, наверное, не застал, жил мужик, у него с войны орденов было – во всем нашем селе столько не наберется.- А это не он говорил, мол, «если бы не мы, вы, русские, никогда бы германцев не победили»?- Значит, ты, Сергей, ромашинский?- Да. Два километра от Масленской. У них, у марийцев, был интересный обычай. Вот построил, к примеру, один хозяин дом, всё туда перенесли, и теперь самим пора перебираться. И тут вот такой ритуал надо было выполнить. Заходила хозяйка в дом, проходила в переднюю и садилась под иконы, ждала. А хозяин должен вежливо постучаться в дверь и только после этого зайти в дом. «Кто там пришел?» - спросит хозяйка. «Радость пришла, счастье пришло в новый дом», - ответит хозяин. Ну, что-то в этом роде.- Вот построил новый дом один мужик, Лукояном его звали. Как положено, первой в дом зашла его жена Марья с иконой, поставила ее на место, села, ждет, а ее Лукоян не идет, во дворе замешкался. Решила она обойти новый дом, полюбоваться. Прямо у дверей была западня в подполье – Марья открыла ее, в подполье заглянула. И тут стук в дверь! Баба скорей в переднюю и под иконы! Лукоян вошел в дом, сделал шаг и с грохотом улетел в подполье! А Марья ласково так спрашивает:- Кто там кодит?- Черт лысый там кодит! – ответил Лукоян, выбираясь из подполья. – Ёкарный бабай там кодит! Пошто, старая, подполье раззявила?!… Ну, всё, пора нам и честь знать. Попрощались мы с гостеприимной хозяйкой. Сергей на правах подвыпившего человека даже обнял и чмокнул ее в щечку. Вот что значит, культурный человек! А как же, в Питере жил!В этом году Пасха была поздней, в самом конце апреля. На улице солнечно, безветренно, и решили мы с Сергеем отметить этот праздник из праздников поближе к природе.Отправились на устье, туда, где наша речка Маслинка впадает в «великую русскую реку» Немдеж. Костер разожгли: и для уюта, и ушицу решили сварить из заранее наловленной рыбы. Разложили на чистое полотенце ватрушки, крашенные луковой шелухой яйца, вареных раков, пару чекушек.От прогретой весенним солнцем земли поднималось тепло. Пахло сожженной сухой травой.- А почему, Сергей, наша Маслинка впадает в Немдеж, а ниже по течению, на Немдеже, деревня Масленская?- Кто его знает? Там еще дальше была когда-то деревня, то ли Немдеж, то ли Немдежана. Может, чтобы не путать. Знаю, что на Маслинке, вверху, почти у самого истока, была когда-то деревня Верхне-Масленская. И даже есть легенда, что в старину по всей реке это была одна марийская деревня, которая тянулась на многие километры.- Ну, это уж нет! Столько народу на наших скудных вятских землях не прокормить.Уха сварилась. Моя любимая уха из ершей. И праздник этот я люблю – в душе покой и благодать.Над нами порхают бабочки, одна даже покружилась, а потом села на крашеное яйцо. По тропинке мимо нас весело пробежал ежик.- Отец у меня ромашинский,- сказал мой приятель, когда мы с ним выпили по рюмочке, поздравив друг друга. – А мама моя родом из Шарово. Была такая деревенька недалеко отсюда тоже на Немдеже. Ее некоторые почему-то называли Шарницы. Так вот, в этой деревне, мама рассказывала, был один интересный дяденька, Николаем его звали. Он, как выпьет, любил всех обличать, выводить на чистую воду. Идет вдоль деревни, останавливается у каждого дома и громко так, на всю улицу режет правду-матку про всех, кто живет в этом доме: вор, скряга, лодырь, неряха…. Отругает, к следующему дому идет. А когда пройдет всю деревню, растягивает свою гармонь и начинает концерт со слов: «А вся моя родня по-шаровски!» Тут уж к нему люди смело выходят, всем он рад и даже не знает, какие хорошие слова им сказать. Играл на гармони он отменно!- Значит, все-таки деревня Шарово.- Конечно. У этого Николая еще шутка такая была, говорил он своей жене: «Вот нисколько, Марья, пить не хочу! Вот скажи мне – выпей, не буду! Вот как ни уговаривай, а сказал - не буду, значит, не буду! Ну, скажи, выпей!» В конце концов Марья сдавалась и говорила: «Выпей рюмочку, Николай». Тот радостно улыбался: «Ну, если уж ты так просишь. Другому отказал бы, а тебе, Марьюшка, не могу!»- Давай и мы примем еще раз за светлый праздник!- Вот и ты умеешь уговаривать. Будем здоровы!- Христос воскресе!- Воистину воскресе!- Аминь!- Я часто ходил в эту деревню Шарово к бабушке и хорошо помню, кто где жил. А что такое «аминь»?- Да будет так!- На краю деревни жил еще один интересный мужик, Михаил. Здоровый такой и весь заросший волосами: голова, рубашка расстегнута – на груди целые заросли волосьев торчат, руки тоже волосатые. Прямо страхолюдина, неандерталец! А жена у него маленькая, сухонькая и даже горбатенькая тетенька. И, поверишь, боялся ее он до смерти. Только соберется с мужиками где-то бутылочку распить, тут как тут его Аксинья! И сразу, все бросив, трусцой-трусцой Михаил домой, а женушка, бывало, догонит его и вичей по спине подбадривает.Какой-нибудь мужик скажет ему: «А ты, Михаил, пожалуйся на свою Аксинью участковому, пусть меры принимает». Поднесет Михаил под нос шутника свой огромный волосатый кулачище, и шутки тут же заканчивались. А жене он с улыбкой говорил: «Ты ругать-то ругай, а рукам воли не давай!»А потом Аксинья померла. Похоронил ее Михаил, походил по деревне с недельку, нарядился в свою самую красивую красную рубаху и повесился на березе около дома. Вот так бывает! Не смог без неё!- А не было ли в той деревне каких- либо колдунов, знахарей?- Во как тебя тянет ко всякой нечисти! Сам-то не пробовал порчу наводить? Была! Была одна то ли блаженная, то ли колдунья, то ли полудурочка. Я ее не застал, она в 30 годы жила. В девках эта Поля была поначалу как все, а потом, рассказывали, чудить начала.Началось с того, что внушила она себе, или кто-то ей подсказал, чтобы удачно замуж выйти, непременно надо ей московское платье иметь, не городское, заметь, а именно московское! И вот весной одна без единой копейки, взяв в руки увесистую дубину в качестве дорожного посоха, отправилась Поля в дальний путь. И пешком шла, и на попутной телеге и на чугунке (так поезд она называла) ехала. Добралась до Москвы! И на швейную фабрику устроилась, какие-то тюки там таскала. Потом нашили ей швеи из каких-то остаточков платьев, платков, туфли ей купили, бусы подарили, и следующим летом эта Поля уже дома была.- Вышла замуж?- И корову купила, и дом родителям отремонтировала, и замуж в Ижевскую за какого-то там Михаила вышла.- Погодь, погодь! Так это же Поля Мишиха! Я о ней много слышал! Да, это настоящая колдунья была! Видели, как лунной ночью сидела она на крыше своего дома и метлой сметала удачу в расставленные банки.- Точно! А я как-то и не подумал об этом. Ну, конечно же, Поля Мишиха! Один мужик, рассказывали, увидел ее на крыше во время колдовства, снял свои штаны, давай ими размахивать над собой и кричит: « А чего ей, того и мне!»- Рыбачить она любила, зимой. Тогда как рыбу ловили? Еще летом на реке делали мужики запруды, вбивали колья по ширине реки, оставляя узкий проход для рыбы. А зимой в этот проход под лед ставили морды, такие плетеные корзины. Так вот Поля никакие ловушки не устраивала, просто опускала под лед в любом месте свою снасть, а на следующий день доставала полную корзину толстых, пузатых налимов. Мужики только руками разводили.- С ней ссориться, конфликтовать никто не решался. Два брата пошли в лес грибы собирать. Поля их увидела и говорит: «Мне грибов принесите». Старший промолчал, а младший буркнул: «Сама сходи!» И что ты думаешь? Старший в лесу грибы собирал, а младший ходит, о грибы запинается, но так ни одного и не нашел.- Ну, а если кто заблудится в лесу, то тут Поля Мишиха очень нужна была. Живого ли, мертвого, но найдет. В Безденежье учительница пропала, это уже после войны было. Пропала зимой, а позвали Полю только весной. Где-то за деревней, около оврага, нашла Мишиха сумку с тетрадями и останки учительницы. Волки растерзали.- Ну, что-то мы о грустном. Такой праздник светлый, Пасха ведь.- На Пасху в детстве я всегда уходил в Шарово, там ее особенно весело отмечали. Этот волосатый Михаил около своего дома обязательно ремонтировал или заново устанавливал для детворы качели. Сам же их и опробовал. А потом садилась его Аксинья! И Михаил ее так раскачивал, что качели едва круг не описывали. А Аксинья хохочет, словно молоденькая девчушка. Ее страхолюдный муж стоит у качелей и улыбается.- Рано утром мы, детишки, ходили по родне и получали в подарок пасхальные яйца. Придешь, вежливо поздороваешься и скажешь: «Христос воскресе!» И пожалуйста яичко! Я, малой еще был, пришел к своей тете, стою у дверей, а она мне: «Что нужно, Сережа, сказать?» А я ей говорю: «Дай яйцо!»- В первый день Пасхи все старались побывать именно в Шарово, так принято было. Когда еще церковь была в селе, после службы все и стекались в эту деревню. На берегу Немдежа, весна ранняя, весь день, слышно, в колокола звонят, и на улице в деревне необыкновенно чисто. В Шарово, знаешь, даже на лошадях не принято было ездить по улице, к домам при надобности по задворкам подъезжали.Шаровские старались как можно больше гостей в свой дом зазвать. Чем угощали? Все сохранившиеся припасы доставали. Кадушки из подпольев доставали: с квашеной капустой, мочеными яблоками, солониной, медом, грибами. Из колодцев поднимали бочонки с огурцами. Всякие булки, пироги! И конечно, самогоночки было вволю.- Угостившись, все выходили на улицу и с песнями, с гармошками шли вдоль улицы. Нарядные, веселые! Никогда в Шарово драк не было! В других деревнях гуляния без кровопролития не обходились, а как же, русская широкая душа выхода требует. Не помню, где видел, как идет во время гуляния длинная толпа народа, и тут из нее выскакивает какой-то мужик, отрывает от забора здоровенный кол и, бешено вращая глазами, орет: «Да я вас всех!» Тут же к нему подбегают мужики: кто-то его успокаивает, уговаривает, кто-то ему по морде хлещет, кто-то кому-то отвечает. Женщины разнимают дерущихся, и через пять минут все, успокоившись, подобрав гармошки, идут дальше по улице. А в Шарово не дрались, не было этого и всё!Вот нигде больше не видел такое развлечение в Пасху – катание яиц. В самом просторном доме у Милютиных собирались мужики, пол засыпали мякиной, ставили под углом доску с желобком и по очереди по желобку катали пасхальные яйца. Если чье-то яйцо, катясь по полу, ударится о другое яйцо, всё, счастливчик забирает трофей себе. Куриные яйца по полу катятся непредсказуемо, но и тут среди участников были свои мастера, виртуозы. Интересно было смотреть на солидных мужиков, увлеченных такой незатейливой игрой.А ребятишки собирались около колхозного амбара. Там стояла полуразобранная машина без колес – вот мы и забирались в кузов, садились вдоль бортов на сделанные из половиц скамеечки и организовывали свои игры. Больше всего запомнилась игра про Татьяну. Всем раздавали скрученные для секретности в трубочки записочки, на которых были написаны роли каждого игрока: Татьяна, сыщик, вор, судья и т. д. Начинала главная героиня: «Я Татьяна, была пьяна, меня воры обокрали, сундук с золотом украли. Сыщик, ищи вора!» И тут «сыщик» должен был как-то угадать, кто из присутствующих покусился на личное имущество потерпевшей. Запомнилось, как «защитник» на суде, выгораживая «вора», спрашивал Татьяну: «А откуда у тебя столько золота?!» И еще добавил: «Пить меньше надо!»- А крашеными яйцами бились?- А как же! О, тут была целая наука! Как яйцо для прочности варить, как его подставлять под удар, как бить. И наука, и хитрость, и жульничество – всё было. Под удар деревянные выкрашенные яйца подсовывали, бывало, крепкие гусиные яйца в руках зажимали. Много было чего!- Ну, подставляй тогда, а я стукну!Сергей долго выбирал нужное яйцо, взял его двумя ладонями, подставив под удар только самый кончик, один носик. Я стукнул, и мое яйцо треснуло. Мой товарищ прямо возликовал:- Вот так-то, неуч! Эх, ты, недотепа!А погода была чудеснейшая! Ни комаров, ни мух!Вокруг нас целые заросли золотых шаров купальницы.Раннее утро, впереди целый день празднования!С Немдежа поднялась стайка уток и полетела в ту сторону, где когда-то была деревня Шарово.Совсем недавно самой интересной профессией на селе была профессия шофера: дальние рейсы, поездки по бездорожью, поломки, шоферское братство… Сколько приключений, сколько потом рассказов! Я завидовал.Давно это было. Ездил один наш шофер в Киров. Машина старенькая, ГАЗ-51. А у этих машин была одна особенность - когда у нее что-то внутри, бывало, там разладится, она при запуске стреляла. Нажмешь стартер, а машина как хлопнет! Вот едет наш земляк уже из Кирова, и догоняет он целый обоз. Цыгане кочуют: кто-то в кибитках едет, многие рядом идут, песни поют, хохочут.И решил наш озорник подшутить над кочующим племенем. Поравнявшись с табором, он на ходу заглушил машину, бензину подкачал да и включил передачу. Нет, не выстрел раздался, ударила целая дальнобойная батарея! Шофер в зеркало увидел, как его оторванный глушитель пронесся над дорогой в неизвестность. А цыгане, боже мой, кто куда! На дорогу попадали, в кювет рванули, юбки цветастые, рубахи атласные мелькают. Лошади храпят, какая-то кибитка с дороги свалилась!Но, о счастье, машина завелась, и шутник, сам напуганный не меньше цыган, рванул домой побыстрее, боясь сурового цыганского возмездия. Так и ехал домой без глушителя, да еще время от времени мотор уже по своей инициативе выстреливал, напоминая шоферу о случившемся.Надо сказать, что грузовая машина в руках сельского шофера была лучше собственной. На ней только днем на работу, а вечером можно дров себе привезти, сено, можно в гости в соседнюю деревню к куму съездить. Красота! Бензина вволю, запчасти в колхозной мастерской. Никакой ответственности. И пьяные, бывало, за руль садились. Но существовало негласное правило – нашкодил, сам всё исправляй, чтобы избежать карательных санкций со стороны начальства.Вот и поехал один наш хлопчик, Санек его звали, ближе к вечеру по своим делам. Был он в изрядном подпитии, поэтому и опрокинулся в кювет. Побежал в село (живой! Повезло – удачно нырнул), нашел тракториста - машину подняли, тайком затащили в гараж и стали чинить. До утра еще далеко. Что-то заменили, что-то перебрали, осталось измятую кабину восстановить. А восстанавливали ее так: изнутри помятую часть выдавливали домкратом, а снаружи били тяжелой киянкой по этому месту, чтобы ровненько все было.Тут в гараж прибежал и отец виновника аварии, узнавший о случившемся. Искренне желая помочь сыну, он сразу решительно залез в кабину и тоже стал выдавливать неровности. Ногами упирался в пол, а головой стал поднимать крышу кабины. Сын, видя, что крыша неровно начала бугриться, изо всей силы врезал тяжелой киянкой по самому выпуклому месту. Очнулся старик к утру, как раз к этому времени всю работу и закончили.Вот что я заметил? Чем нереальнее история, кем-то мне рассказанная, тем меньше свидетелей у событий, легших в основу повествования. Зачастую только сам рассказчик и принимал участие в том, о чем он поведал. А вот история, где всё не так.Август. Начало 70- х. Собралась сельская молодежь у клуба, а директор был не в духе и клуб открыть отказался.- А поехали все в Васькино, - предложил один парнишка, Виталик. - Может, там танцы есть. Я вас мигом туда всех домчу.Залезли все в кузов его машины, брезентовый тент свернули к заднему борту и поехали. Молодежи было много: первые держались за передний борт, а следующие – друг за друга. Весело было: кто-то кого-то щипнет за мягкое место, кто-то руку как бы случайно не туда запустит. А когда машина ныряла в глубокую яму на дороге, то тут уже с визгом и хохотом хватались все, не разбираясь за что, и без всяких обид.Приехали в Васькино, и там клуб закрыт.- А поехали в Пиштенур, - сказал шофер. – Я знаю прямую дорогу через чумуринское поле.И опять по еле угадываемой дороге уже по темну помчались в поисках новых развлечений. Какие-то лесочки, овраги, отдельные кусты, туман несколько раз пересекал дорогу.- Где едем?- Что это за поле?Вскоре машина остановилась, и шофер тоже высунулся из кабины:- Что-то я уже и не знаю, где мы. И машина чего-то еле ползет!- Только вперед!- Нет, нет! Давайте сориентируемся, где мы.Виталик выпрыгнул из кабины, и все услышали, как под его ногами отчетливо чавкнула сырая земля.- Люди! Болото!- Какое болото?! Откуда болото здесь?!Еще пара парней спустилась вниз. Сомнения отпали – машина находилась в невесть откуда взявшемся болоте. Ну, не трясина, но все же!- Где мы?!- Что делать-то будем?- Танцевать будем! Мы же на танцы ехали!- Жаль, Виталик, что ты гармонь с собой не взял!- Как не взял?! Вот она в кабине (два слова о Виталии-гармонисте. Я застал его. Сколько у него было в игре переливов между аккордами. Виртуоз! Маэстро!).Танцевали, конечно, тут же в кузове машины, по очереди. Танцевали три-четыре пары, остальные парни и девушки сидели на бортах. На медленный танец, «медляк», выходило больше пар. Про болото уже все забыли. Кто-то уже нежно голову склонял на грудь своему дружку, кто-то шептал на ушко что-то многообещающее своей милашке. Настоящая деревенская гулянка (увы, меня там не было! Я тогда еще в институте зубрил старославянский – идеша, идехом…).К утру и танцевать, и плясать устали. Расстелили брезентовый тент по всему кузову и улеглись отдыхать, кто где и с кем выбрал.Проснулись, когда уже совсем рассвело. Кто-то с осторожностью спустился вниз проверить обстановку. Никакого болота не было! И больше того, машина стояла на едва заметной, но все же дороге. Удивительно: машина стояла так, будто вчера ехали не из Васькино, а, наоборот, в Васькино!Попереглядывались, поохали, поахали и покатили в обратный путь.Потом я еще много раз сталкивался с загадками чумуринского поля.Автор - Рассказы Владимира Щеглова.

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