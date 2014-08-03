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Истории из жизни

Нож

Есть у меня друг – Сергей. Дружу с его семьей. Детки у него хорошие, умненькие. Правда, последнее время исчез он из моего зрения. Все-таки дозвонился до него, вызвал на беседу доверительную. Рассказал мне, что дома ругается с супругой, детки постоянно болеют, все из рук вон плохо.
Знаю, не верит он в приметы. Но проговорился Сергей, что под дверью нашел булавки, сцепленные друг к другу. Посоветовал ему веником их на бумагу и выкинуть (Оксана подсказала). Посмеялся надо мной друг, сказал, мол, суеверный ты какой. Зашел в гости к друзьям, потихоньку расспросил Юлю, что да как.
Оказалось, что пропал нож у Юли, который Сергей в роддом покупал. А гостях у Юли знакомая была, которая с ней в роддоме лежала, да сын у нее постоянно болел.
Поделился я с Юлей своими домыслами. Та позвонила знакомой, знакомая что-то запуталась в своих показаниях. Потом под каким-то предлогом пришла в гости к моим друзьям, а вечером Юля нашла нож, но он был весь черный. Я написал Оксане про это все, она мне подтвердила про порчу, наведенную на нож. Долго я ругался с Сергеем, но все-таки уговорил его вывести порчу.
У Сергея и Юли сейчас все хорошо, но знакомая до сих пор с ними не разговаривает и избегает встречи с ними, чему я и рад…
Вчера, 20:17 by Red ScorpionПросмотров: 767Комментарии: 11
+15

Ключевые слова: Нож порча авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 20:26
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (6605|-1)
Публикаций: 97
Комментариев: 5 425
Нафиг таких знакомых. Хорошо, что хорошо заканчивается.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#2 написал: Tigger power
Вчера, 20:41
+3
Группа: Посетители
Репутация: (224|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 825
Так она перекинула свои беды на них или просто из зависти порчу навела? И просветите меня что за нож в роддом Ваш друг покупал? Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#3 написал: murmeltier
Вчера, 20:50
+3
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 241
Вечер добрый) я ни в коем случае не критикую, но стиль изложения таков, что чувствуешь себя так, будто невольно подслушал разговор двух знакомых в очереди) очень уж так...просто написано what
Зарегистрирован: 9.01.2015
#4 написал: adder
Вчера, 20:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 7
Комментариев: 113
+
разные мотивы у людей бывают - может хотела счастье из семьи "выкачать", так сказать (не очень я секу во всяких ритуалах, простите), а может, просто из зависти напакостить.
Зарегистрирован: 19.10.2015
#5 написал: Эвиллс
Вчера, 21:29
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1832|2)
Публикаций: 120
Комментариев: 2 815
С такими знакомыми, как та - и врагов не надо! Хорошо, что не слишком поздно порчу сняли. Могло произойти непоправимое! Истории плюс. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#6 написал: Вареньевна
Вчера, 22:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (343|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 327
Таких друзей за яй.... шкирку и в музей. Плюс. Но стиль изложения
Цитата: murmeltier
невольно подслушал разговор двух знакомых в очереди)
Зарегистрирован: 4.02.2017
 
#7 написал: просто Вася
Вчера, 23:19
0
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2232|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 2 997
Таких друзей за х... и в музей!
Я бы потом этой знакомой вывеску подпортила, дрянь какая. Плюс, Андрюша и Оксане огромное спасибо за помощь всем нам и подсказки.

Ну вот, Вареньевна меня опередила, теперь у нас комментарии одинаковые. razborki
Зарегистрирован: 14.02.2014
      
#8 написал: Серебряная пуля
Вчера, 23:31
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1386|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 937
Возврат если сделали, то ребёнка знакомой жаль. От отчаяния люди не ведают, что творят. Знакомой в церковь бы сходить, или просто раскаяться, повиниться, чтобы не летала порча туда- сюда. +++
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#9 написал: Баба Клава
Сегодня, 01:05
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2007|-2)
Публикаций: 34
Комментариев: 1 509
Внучку Андрюше от бабули пламенный привет и плюс за рассказку. Какой гадости только не бывает на свете! Обидно когда её источник это друг.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#10 написал: Шахерезада
Сегодня, 01:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 164
Не понимаю логики тех, кто делает подклады, да еще когда на видном месте. Ну неужели не хватает извилин чтобы понять, что жертва обнаружив подклад скорее всего или побежит к мастеру, или проинформируется что с ним делать на любом форуме по магии, и тогда обраткой накроет так, что мало не покажется. Думают, что они одни такие умные, забывают, что на каждую хитрую задницу найдется своя клизма. Плюс!
Зарегистрирован: 24.05.2014
#11 написал: просто Вася
Сегодня, 01:55
0
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2232|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 2 997
Правильно, Танюша, говоришь. Только мне кажется, что происходит это в спешке, потому и бросают лишь бы сделать. Или же в ответственный момент может кто-то проходить и спугнуть негодяя.
Зарегистрирован: 14.02.2014
      
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