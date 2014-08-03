Нож

Red Scorpion Просмотров: 767 Комментарии: 11 +15 Вчера, 20:17 by

Есть у меня друг – Сергей. Дружу с его семьей. Детки у него хорошие, умненькие. Правда, последнее время исчез он из моего зрения. Все-таки дозвонился до него, вызвал на беседу доверительную. Рассказал мне, что дома ругается с супругой, детки постоянно болеют, все из рук вон плохо.Знаю, не верит он в приметы. Но проговорился Сергей, что под дверью нашел булавки, сцепленные друг к другу. Посоветовал ему веником их на бумагу и выкинуть (Оксана подсказала). Посмеялся надо мной друг, сказал, мол, суеверный ты какой. Зашел в гости к друзьям, потихоньку расспросил Юлю, что да как.Оказалось, что пропал нож у Юли, который Сергей в роддом покупал. А гостях у Юли знакомая была, которая с ней в роддоме лежала, да сын у нее постоянно болел.Поделился я с Юлей своими домыслами. Та позвонила знакомой, знакомая что-то запуталась в своих показаниях. Потом под каким-то предлогом пришла в гости к моим друзьям, а вечером Юля нашла нож, но он был весь черный. Я написал Оксане про это все, она мне подтвердила про порчу, наведенную на нож. Долго я ругался с Сергеем, но все-таки уговорил его вывести порчу.У Сергея и Юли сейчас все хорошо, но знакомая до сих пор с ними не разговаривает и избегает встречи с ними, чему я и рад…

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