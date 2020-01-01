Вятские байки. Тужинская сторона. Часть - 5

В Колеватово за груздями

Оживший покойник

Чур, меня!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:00

Вятка Мистическая Просмотров: 33 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:00 by

Уже время к осени, пора грибы собирать, а их все нет. Вот и предложил мне мой приятель, Василий Григорьевич:- А поехали в Колеватово. Там в лесных посадках все равно наберем грибов.Колеватово – лесная деревушка на речке Шербашке. Живет в ней только одна пожилая женщина-лесник, Валя Колеватовская, Тетерина Валентина Николаевна.Путь в Колеватово неблизкий, да и нелегкий, но добрались мы туда на тракторе. Зашли в лесные посадки и ахнули – на всех полосах груздей видимо – невидимо!- На весь колхоз хватит! – воскликнул Григорич.Собирать махровые грузди – одно удовольствие. Сначала мы брали грибы все подряд, потом – только маленькие. И все равно где-то за час грибов набрали вволю, достаточно.- Пойдем, Валю навестим, - предложил мне мой приятель.Около Валиного дома проходила узкоколейка. Из недалеко расположенной зоны по узкоколейке возили уголовников на работу в лес. А обратно на этом поезде лесник Валя ездила в соседнюю область за продуктами.Постучали в окошко, и я крикнул:- Николаевна! У вас товар, а у нас два купца! Выходи! Мы свататься приехали!Хозяйка открыла окошко и с улыбкой сказала нам:- Заходите, тут два жениха уже сидят.Зашли. У печки стояли два автомата. За столом сидели два прапорщика. У обоих на ногах вместо комнатных тапочек были самые настоящие лапти.- Опоздали вы, - улыбаясь, сказали нам прапорщики, - но присаживайтесь, у невесты будет выбор побольше.Мы подсели к столу, достали кое-что из рюкзаков, в том числе и бутылку водки. А как же? Свататься, так свататься. Выпили все, «невеста» тоже рюмочку пригубила.- У нас в деревне, где я жил,- начал в тему рассказывать один прапорщик, - поехал один мужик с тремя сыновьями в дальнюю деревню сватать одного из них. Сыновья высокие, веселые и похожие друг на друга. Сидят все за столом, беседуют с будущей родней, песни поют. Смотрела, смотрела невеста на похожих братьев, немножко растерялась, поэтому и спрашивает: «А который из вас жених?» Отец братьев, человек не без юмора, пошутил: «А который тебе понравился, за того и выходи». Один из братьев говорит: «Выходи за меня – я вино не пью!» Второй брат возразил: «Нет, за меня – я не пью и не курю!» Третий брат, настоящий жених, рассмеялся: «Только за меня! Я не пью, не курю и не ем!» Его невеста и выбрала.- Неужели, бывало такое, что сватали невесту, которую жених и не видел раньше?- Бывало, - ответила на мой вопрос Валентина Николаевна, - сосватают, свадьбу сыграют, и жили, детей растили. Вот и надо было во время сватовства лучше смотреть и жениху, и невесте. У нас как-то поехали за невестой для нашенского парня Кузьмы тоже в дальнюю деревню. Кузьма был парнем видным, работящим, но неразговорчивым, поэтому по совету сватуньи родители жениха дружкой взяли соседского парня Федота, балагура и весельчака. И правда, во время сватовства Федот так и сыпал шутки-прибаутки. Невеста, вместо того, чтобы взгрустнуть и всплакнуть, как требовали обычаи, часто улыбалась и даже смешки пускала. А потом невесту спросили, согласна ли она выйти замуж за Кузьму, а та ответила, нет, не согласна, а вот за Федота пошла бы. Сватовство переиграли, и Федот стал счастливым мужем этой девицы, и жена его, ой немало в жизни слез пролила, потому что Федот был веселым, но с ленцой, да и погуливал часто с деревенскими вдовушками. А рядом жила дружная, работящая семья Кузьмы, который сам нашел себе жену, умницу и красавицу. У нас в деревне долго после того матери своих дочерей поучали: «Не жених тот разговорчивый Федот, а иди за Кузьму в работящую семью!»- Меня, к слову сказать, Кузьмой зовут, - весело сказал второй прапорщик, - я пью, курю, ем и на гармони играю. Я вырос в деревне, вернее, в селе. Ну, тут никакой разницы. Тоже расскажу историю.Был у нас парень, лет на десять меня постарше. Ой, как за ним девки бегали! Бывало, идет по улице, высокий, статный, с усами, несет на плече магнитофон на батарейках. Помните такие? И на все село музыка! По обе стороны, как свита у короля, хлопцы идут, а позади девушки, обожатели этого красавца. Ни одна свадьба без него не обходилась – у всех наших женихов почему-то он был свидетелем, дружкой. А сам все не женился, хотя ему уже под тридцатник было. Да, забыл сказать, Игорем его звали.И вот приехала к нам в село молоденькая учительница, красивая, фигуристая. Ее за глаза тут же стали звать Света Баская, красавица, значит. И сразу эта Света влюбилась в нашего Игоря. Ну, решили все в селе, теперь этому жениху не устоять. Устоял! Целую зиму от нее прятался, она за ним – он от нее! И вот где-то по весне зашла эта учительница в наш клуб, много молодежи тут было, подошла она к Игорю, взяла его за руку и подвела к зеркалу. Такое большое зеркало у столика стояло. Подвела его к зеркалу (тут все затихли, интересно, что она скажет?), а она и говорит: «Посмотри, Игорек, как мы с тобой похожи! И статью схожи, и лицом. Ну, чем мы не пара? А какие дети были бы у нас! Молчишь? Ну, что ж! Оставайся! Живи, родненький!» Поцеловала она его при всех и ушла, а потом и вовсе уехала из села, до конца года не доработала.Игорь по весне все еще ходил по улицам с магнитофоном, но его королевская поступь как-то потускнела. Да и свита, и поклонницы его заметно поубавились.А тут сначала шепотком, потом и громко стали у нас говорить, что видели, как рано утром этот красавец выходил из дома одной очень пожилой дамы. Жила у нас такая… Как выразиться? То ли сама ворожила, то ли мать у нее (или тетка?) была колдуньей или даже чуть ли не ведьмой. Мужики долго около нее не держались, куда-то исчезали. У нее с Игорем лет тридцать разницы! Трудно поверить в такой абсурд! А как не поверишь, когда он уже открыто к ней перешел жить! И она не только командует им, но и, поговаривали, щелкнуть его могла. От ее дома он никуда, только за ней и ходит.И вот, где-то через год однажды взбунтовался этот Игорь, ушел. Мать его бегает, ищет, куда он делся. Все земляки головы ломают, шумят, искать надо. А ведьма эта злорадно ухмыляется: «Вернется, на коленях приползет! Попросится!».Пошли искать. Кто-то что-то видел, как он шел, вот и пошли, оказалось, в правильном направлении. Нашли его в мелколесье, в шалаше из прутьев. Совершенно голый, он, искусанный комарами и паутами, лежал, зарывшись в траву. Подняли, одели во что-то, привели в чувство – он все бубнит: «Домой, домой, домой надо». Повели его домой к матери, нет, говорит, домой надо. Привели к этой ведьме, он заплакал, упал перед ней на колени и руку норовит ей поцеловать. Во как! Плюнули мужики на все это и ушли.А потом у меня была армия, учеба, и я только лет через десять смог навестить свою родину. Сходил на кладбище, поклонился родне, иду в село, и тут навстречу мне они, эти голубки! Баба эта, колдунья, знаете, мне показалось, что она даже моложе стала! Идет прямая, уверенная, а за ней, не сразу и узнал - Игорь, нет, подобие Игоря. С какой-то неряшливой бороденкой, согнувшийся, идет и ногами шаркает. Он по виду лет на тридцать старше ее! Как-то мне так муторно стало, прошел мимо, даже не поздоровался с ними. Впрочем, они в мою сторону тоже даже и не поглядели.… Пришло время нам с Васей отправляться домой. В виде компенсации Николаевна «отвергнутым женихам» подарила по сплетенным ею новеньким лаптям. Никогда раньше я новые лапти даже в руках не держал, а тут вдохнул этот запах свежего лыка и сразу понял, что держу в руках что-то родное, близкое. Это генетическая память мне подсказала – и деды, и прадеды мои в лаптях ходили.А еще на дорожку нам налили по кружке медовухи. Мой приятель одним махом ее выдул, а я, зная коварство этого божественного напитка, только пригубил – мне за рулем ехать и хотелось на свежую голову обдумать услышанное.Так и поехали. Григорьевич в телеге улегся на солому грибы охранять, а я стал думать о женихах и невестах. Вспомнилось, как я сказал своей жене, что выбрал ее одну из очень многих. А она рассмеялась и возразила мне: «Нет, родненький! Когда ты еще не смотрел в мою сторону, я уже знала, что ты будешь моим мужем! Вот так-то!»А теперь я подумал, что, оказывается, мы и не выбираем. Там в Небесной Книге всё расписано: живут мальчик и девочка, вырастают, и в определенное время они должны встретиться друг с другом и дальше жить заодно. Изменять это предначертание судьбы нельзя! Об этом и сказала та учительница Игорю у зеркала. Но чары ведьмы затмили парню разум, и жизнь мальчика и девочки, Игоря и Светланы, оказалась испорченной, исковерканной.…Люблю фольклор: легенды, небылицы, песни народные, русалок там всяких, а ведьм не люблю, и не уговаривайте!Прибежал ко мне мой кум Петрович и сразу с порога:- Собирайся, поехали! В Арбаже волки телок порезали, посидим ночь, покараулим!Авантюра! Ну, разве придут волки опять туда, где вчера безобразничали. Но заинтриговало меня слово Арбаж. Это не райцентр, это небольшая деревушка, в километрах 15 от нашего села. Много раз эта деревня упоминалась в былях и небылицах, рассказанных мне стариками.Еще перед войной безбожники постановили закрыть, сломать и разобрать наш Михайловский храм, двухэтажный, красивейший во всем вятском крае, но никто из наших мужиков не соглашался начать это кощунство. И только арбажский упырь, какой-то Тюлькин, залез на колокольню, сбросил оттуда колокола, а потом и кресты с куполов, положив начало глумлению над церковью. Говорят, когда началась война, этому Тюлькину во время сбора хорошо мужики намяли бока.А еще помню по рассказам, как один арбажский мужик любил покуражиться во время ярмарки в нашем селе на Михайлов день. Ох, и богатые ярмарки бывали в старину в селе! Конская упряжь, бочонки, ткани, свистульки, колеватовские гармони, мед, соленья, варенья – чего только тут не было! А вдоль дороги стояли глиняные горшки: маленькие, большие, простые, расписные, с крышечками, с носиками… Вот, бывало, этот арбажанин поднапьется, разгонит свою лошадь и пустит ее скакать по этим горшкам. Шум, крики, осколки горшков во все стороны, а пьяный дебошир делал вид, что лошадь понесла, а он не удержал ее. Его ругали, поили, уговаривали, били нещадно; он клялся, плакал, обещал, крест целовал – а на следующий год история повторялась.Оделись мы с Петровичем потеплее, август все-таки, взяли с собой перекусить, кое-чего для сугреву и по бездорожью на мотоциклах отправились в Арбаж.Деревня как деревня, пруд небольшой, на окраине телятник, летний лагерь.Сторож Семен сразу же начал рассказывать нам, как он отважно вступил в схватку с волками во вчерашнюю ночь. Петрович выбрал себе место для засидки, а мне велел идти в сторожку, чтобы потом в середине ночи сменить его. В сторожке Семен продолжил свою героическую вчерашнюю эпопею, и чем больше подробностей он вспоминал (ведрами в волков кидался!), тем отчетливее я понимал, что передо мной обыкновенный прохиндей, плут. И вчерашнюю ночь он сладко спал, и возможно, даже дома, а о случившемся узнал только утром.Я, конечно, Семену поддакивал во всем и больше того, водочкой его угостил, чтобы он был еще словоохотливее. О многом он мне рассказал и, вот оно! Поведал он мне историю, ради которой я полночи слушал этого балабола.- Жил у нас в деревне где-то в 20-30-е годы мужик, Толя Тюля, фамилия его Тюлькин (опять эта фамилия!). Озорник! Весельчак! Как любил он над всеми в деревне подшутить! То кому-нибудь оглобли медвежьим салом натрет – лошадь храпит, шарахается от саней. То дверь в избу соседу в зимнюю стужу водой обольет, приморозит. А однажды на собрании сельхозартели увидел, что мужичок один закемарил, так он поймал жирную муху, сунул живую в рот засоне и рот ему захлопнул! Но вот пришел и его черед – помер Тюля. Повезли его в село на отпевание. Зимой это было, на санях повезли в гробу. Выпили, конечно, мужики за упокой тюлькиной души, сели в первые сани и поехали, а гроб во вторые сани поставили. По дороге сани туда-сюда кидало, и крышка гроба слетела, а за ней и сам Толя Тюля в снег нырнул! На вторых санях возчиком был глуховатый старичок, да и придурковатый к тому же. Приехали в село, мать честная, а покойника нет, потеряли!В это время по этой же дороге из соседней деревни мужики то ли за сеном куда-то ехали, то ли лен везли на льнозавод, не помню уже. Глядят, крышка от гроба валяется на обочине, а за ней и покойник лежит. Во как! Надо обозначить как-то это место, поедут же искать его. Воткнули в сугроб запасную оглоблю, прислонили стоймя к ней Тюлю, чтобы снегом ненароком не замело, и поехали по своим делам. Да, еще на оглоблю рукавицу старую надели, как издалека видимую примету.Тут во всю прыть и арбажские протрезвевшие мужики скачут. Видят: что за черт? стоит Толя Тюля на бровке и рукой машет, то ли приветствует своих, то ли кулаком им грозит.… Пошел я Петровича проверить, как он там с волками справляется. Вижу: спит мой кум в яслях «убиенной» вчера волками телки и сладко так посапывает. Поправил я заботливо плащ на нем и сам пошел в сторожку отдыхать. Но Семен еще не спал.- А вот еще вспомнил. Пришел домой наш мужик Колян, сосед мой, ну, этого ты не знал (как будто я Тюлю хорошо знал!). А пьяный был изрядно. Сунулся он у дверей на пол и заснул. Жена его, Пелагея, подвинула мужика поближе к печке, под лавку, другую же лавку положила с открытого боку, чтобы он не выкатился – тут цыпленки по кухне шныряли, раздавит их еще. Ночью Колька и взревел во все горло! Прибежала Пелагея, свет включила – что случилось? А тот смотрит на нее страшными глазами и ничего путного сказать не может. Он, вишь, очнулся, ощупал все – со всех сторон доски, о боже! гроб! живьем похоронили! Долго Коля вина ни капли в рот не брал, потом ничего, опять понемногу втянулся.- Хотя дед Евсей всем рассказывал, что бывало в старину, случалось, и на самом деле живьем хоронили. У него тетку родную, говорил, живую закопали. Умерла тетка, лежит, обрядили, а словно живая, нисколько не меняется. Слушали ее, зеркало ко рту подносили. Поп приехал, помахал кадилом, хороните, говорит, не оживет. А потом и начала она всем во сне являться, плачет, голосит – живьем зарыли, ироды!В это время снаружи ведра забренчали. Не Петрович ли вступил с волками в неравную схватку?!- Бабы пришли телок поить, - пояснил Семен, - утро уже.… Что такое легенда? Это правда и вымысел тесно сплелись в одну историю. В каких-то легендах больше правды, в каких-то – вымысла. Думаю, что в рассказах Семена правды вообще не было, но все это я дома записал, уж больно затейливые истории получились, хотя узнаваемые – что-то подобное где-то я уже слышал.Записал, сижу за столом и смеюсь, потому что вспомнил и свой один случай на эту тему, но правдивый, ни капли вымысла.- Сначала напомню, что моя фамилия Щеглов. В школе я учился в далеком от Вятки городе Великие Луки. В 1966 году пошел в 6 класс. Не помню почему, но 1 сентября я опаздывал на торжественную линейку. Вся школа построилась в школьном дворе, и тут кто-то сообщил (это все правда!), что в нашем городе вчера умер Герой Советского Союза, ветеран войны, генерал Щеглов. Помните игру «Испорченный телефон»? Так вот, вскоре вся школа «знала», что помер Щеглов из 6 «Б» класса. Кто-то посочувствовал, кто-то, наверное, позлорадствовал – так ему и надо! И вот только директор школы открыл рот, чтобы объявить, что торжественная линейка… И тут вся школа вскипела, забурлила, потому что в железные ворота школьного двора вбежал «внезапно воскресший покойник», ученик 6 «Б» Вовка Щеглов. Я бежал на линейку и еще не знал, что вот она! наступила единственная, неповторимая и незабываемая - Минута Моей Славы!Поехал я в нежилую соседнюю деревню Головино пол ломать. Так говорят у нас, а на самом деле с разрешения старого хозяина, «бери что хошь», хотел я снять несколько старинных толстых половиц и привезти к себе домой на тротуары.Работа сразу не заладилась. Сначала ломик потерял. Вот поставил его сюда, и не стало, как будто растворился. Попробовал топором половицу вывернуть – топор сломал, не топорище, а сам топор! Заглянул в подполье, нет ли там подходящего инструмента, и чуть не улетел вниз через открытую западню – словно меня кто-то изо всей силы пнул по одному месту!Сел я, расстроенный, на подоконник и думаю, что же это за напасть такая свалилась сегодня на меня. И тут меня осенило! Это же домовой, подлинный хозяин дома, мне работать мешает! Взял я в руки валявшийся в углу глиняный горшок, вышел на середину избы и говорю:- Батюшко домовой! Этот дом уже старый, заброшенный, разваливается, люди сюда не вернутся, тебе тяжело и скучно одному. Полезай в этот горшок, а я закончу работу и отвезу тебя к себе. У меня дом новый, большой и теплый – будешь в нем хозяином.Поставил горшок в угол, а это что? Стоит в этом же углу мой ломик, как ни в чем не бывало. Вот тебе на! Издалека его видно! А тут гляжу: на печи, и тоже на видном месте, топор хозяйский лежит. Взял я его в руки – вот это мастер топорище делал! Топор в руках как влитой сидит! И топор-то старинный, какой-то знак в виде листика на нем выкован! Чудеса, да и только!За два часа я с работой управился. Потом отнес осторожно горшок в кабину трактора и поехал домой.Так и поселился домовой у меня.Где-то через неделю прихожу с работы, тихий ужас! Вода из крана бежит, и уже понемножку начала на пол выливаться.- Э, нет, - говорю, - товарищ домовой! Ты не озорничай, а, наоборот, за порядком следи. А я буду уважать и привечать тебя.Рассказал я однажды про своего поселенца одному приятелю. А тот и не удивился нисколько.- У нас тоже есть домовой, Афоня! Сначала он жил на печи, а мы ее разобрали. Уж больно велика была! Сложили маленькую печь – негде Афоне стало прятаться, и перебрался он в подполье. Честное слово! Мы его даже несколько раз видели, мельком, правда. Вот что интересно, жил на печи – дружил с кошкой, перебрался в подполье, все, конец дружбе. Сунулась Муська теперь к нему в гости и сразу выскочила, взъерошенная вся, испуганная. Приходится задабривать его – залезешь в подполье, поздороваешься, угощение какое предложишь. А как же, надо как-то помириться.А теперь о главном. Пошел я к деду Матвею в гости. Человек он старый, около восьмидесяти ему, много знает, может, и мне что расскажет. Но деду нездоровилось, и говорить со мной он не захотел, а вот супруга его (дед ее называл – «старуха моя»), Прасковья Егоровна, очень мне обрадовалась: за стол усадила, домашними пирогами и смородиновым чаем угостила.Рассказал я ей, нет, им – дед Матвей лежал на кровати и тоже, иронично ухмыляясь, слушал, как я привез и поселил у себя домового. Выслушав меня, бабушка Прасковья преобразилась: глаза потемнели, щеки подрумянились – она помолодела!- Да уж, - сказала бабушка, - мало сейчас ИХ осталось, а раньше домовые, овинники, дворовые, банники, полевицы, ой как много всего было!- Когда я вышла замуж, да, вон за него (а ты раз болеешь, лежи молча, не встревай), привезли меня в ихний дом, большущий, пятистенник. Семья большая, но у кажного свой закуток был. А у других-то, ой как было – по шешнацыть человек на полатях спали. Не пойму, как и детей-то стряпали! А у нас с Матвеем своя комнатенка. К чему это я? А ты слушай. Матвей мой на охоту все бегал (дед поднял глаза к потолку, наверное, вспоминал свою охотничью молодость), дома часто не ночевал. И вот сплю я как-то одна и чуйствую: кто-то меня как бы ручищей гладит. Обмерла я вся, похолодела (дед Матвей вонзил свой взгляд в бабушку), думаю, не свекор ли безобразничает! Слыхала я о таких случАях. Нет, думаю, отец у Матвея Иван Петрович серьёзный, солидный. И как схватила я руку озорника! Ан, нет, на секундочку только ее и почуяла – всё, нет никого!- Утром за столом решилась, рассказываю всё про ночные страхи. А пусть все знают! Говорю, сама реву, слезы в три ручья, стыдно ведь, а все хохочут! Так это же, говорят мне, домовой приходил с тобой знакомиться. Ничего он тебе не сделает (дед Матвей с сарказмом ухмыльнулся), пошшупает и отстанет. Волосатая рука? Дюже богато жить будете. Крепкая? Значица, муж у тебя надежный, хозяйственный. Ну, тут (Матвею) малость промахнулись.- Настал мой черед знакомиться с овинником.- Погодь! – дед Матвей нарушил обет молчания. – А это, домовой-то приходил-то ишшо?- Может, и пришел бы, да ты явился не вовремя!Вот это да! Ай, да, бабулька!- Коров мы вместях с золовками доили. Вошли, поздоровались, помогай, мол, нам, а мы тебя, дедушко овинник, молоком угостим. И в баню я не одна, а с девками. Но как-то припозднилась, одна пришла. Тут как тут этот лешак. Только я склонилась над тазиком, голову намылила, хватаить меня, значица, гладит. Вот упырь! Как лягнула я назад ногой, правда, и не поняла, попала - не попала. А он как плеснет на меня водой из моего тазика! Выскочила я в предбанник, чего делать-то? Домой идти намыленной (Дед Матвей тоже даже как бы руками развел, а, правда, что делать - то?)? Вернулась в баню, подвернула в фонаре фитиль поярче и говорю: «Вот смотри, я вся тут, глядеть - гляди, а рукам воли не давай. Я ведь баба мужняя». И всё, так и мылась. Смотрел, не смотрел, не знаю, но не озорничал.Дед Матвей был явно разочарован концовкой истории.- Остались полевицы, - напомнил я Прасковье Егоровне, желая новых историй.- Нет, там шибко срамно. Вон потом Матвей тебе расскажет, чем в старину старались ублажить полевых духов и землю – кормилицу, чтобы, значица, урожай был в это лето.Дед Матвей прокашлял горло, но так ничего и не сказал, только как-то с намеком прищурился.- А вот про лешего расскажу, - продолжила Прасковья Егоровна.- Я спросить хочу, так из любопытства, почему батюшкО домовой, а не батюшкА?- Так ведь он хоть и мущщина, но не мущщина, - очень мудро ответила мне бабушка (Дед Матвей с иронией посмотрел на меня - чего тут непонятного?).- Леший тот мущщина. Да еще какой! Не одна девка в подоле из лесу домой дите приносила. Девок этих дома даже шибко и не ругали – разве с лешим совладаешь. А я страсть как любила и ягоды, и грибы собирать. Только меня еще маманя моя научила, как беды избежать. Перво-наперво, когда идешь в лес, надо обязательно что-нибудь наизнанку надеть, либо платок, либо кофточку. В лес заходить надо задом наперед, это чтобы потом выйти из леса, не плутая. А еще в лесу на пенек угощение лешему надо положить: ягодок горсточку либо, к примеру, кусочек хлебной краюшки.- Я уже с пузом была, когда золовки ко мне пристали, стали звать с собой – пойдем по грибы. Пошли. Ромашинская поскотина, так это место называлось, куда мы пришли. Там скот раньше пасли, речка Шаренга рядом. Грибов мы успели набрать, когда в низине, в кустах около речки что-то зашумело, затрещало. И глядь, страхотища! вылезает из кустов что-то огромное, заросшее с ног до головы! Девки – дылды как рванули домой с визгом:- Ой, леший! Ой, караул!- А я куда с пузом побегу? За себя я даже не испугалась, а живот обхватила руками, лишь бы ребеночка защитить. Стою неподвижно, а эта нечисть все ближе! Гляжу: лицо – то у него человечье. Смотрит весело на меня, а тут и захохотал. Так это же сосед наш Селиван! Вот вражина! Он лыко в речке замачивал, время пришло – собрал всё, накинул на себя эти снопы, вот и перепужал нас. Идем мы с ним домой, Селиван еще и корзину мою несет, тут и свекор с оглоблей в руках бежит нам навстречу. Ой, потом как смеялись! А девок своих Иван Петрович потом как следует поучил, не оглоблей, конечно.- Селивана вспомнила, так расскажи ему про Селиванова козла, - сказал с улыбкой дед Матвей.- Ой, было! Родился козленок у Селивана, ну, у его козы. Какой-то дохленький, слабенький, лежит ни живой, ни мертвый. Чего Селиван удумал – налил самогону в бутылочку и влил в рот умирающему. А пущай, говорит, помирает навеселе! А тот не помер – глаза открыл и встать норовит. Так и пошло, стал этот дурень козленку вина подливать. И что ты думаешь? Такой козлище вырос! Высоченный, борода, нет цельная бородища, роги длинные, острые! Но анкоголик! Увидит бутылку в руках Селивана, все, тут и стоит рядом, бородой трясет, ждет, когда и ему нальют. Не всё еще – этот чудила и курить козла выучил! Прям по-настоящему! Свернет цигарку, запалит, сунет в рот козлу, а тот стоит довольный, пышкает цигаркой. И еще – был тот козел черным как головешка, а глаза желтые с зеленым отливом.Дед Матвей тут даже хохотнул.- Смотри-ка, ты, Матвей Иваныч, кажись, на поправку пошел!- Вот идет однажды вечером по улице уполномоченный из города, приезжал колхозников уму-разуму учить, и тут из-за плетня (любил козлина подняться на дыбы и смотреть так на улицу) поднимается страшная черная козлиная морда, да с цигаркой в зубах! Ой, крику было! Зато потом этот городской к нам больше не приезжал, другого присылали.- А козел?- Хорошо жил. К нему со всей округи козлушек приводили. С чекушками шли. На двоих с Селиваном распивали, а потом вместях и куревом баловались.- Ты ему ишшо…- Нет уж! Хватит на сегодня! На улице вон и темнеть начало.Шел я домой по улице, прокручивая в голове услышанное, чтобы не забыть. А глаза мои непроизвольно ощупывали ближайшие заборы, не высунется ли откуда-нибудь козлиная морда с дымящейся цигаркой в зубах.- Чур, меня! Чур!Автор - Рассказы Владимира Щеглова.

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