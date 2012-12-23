Отшельник

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:54

Причина: Авторская стилистика сохранена

Ternostren Просмотров: 50 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 01:54 by

Из рассказа моего близкого друга. С его разрешения расскажу историю вам.Где-то в Томской области (деревня то ли Змеинка, то ли Заинка, - к сожалению, забыл). В общем, глухая деревня, рядом - тайга. Было ему тогда лет 8. И приехали они с матерью в гости к кому-то из родственников. Пошли они грибы собирать. Он, мать и тетка их. В лес приходят, а тетка им говорит: «Bы грибы только в этой стороне, если что, собирайте. По ту сторону отшельник живет, и он не очень-то доволен бывает, когда по его лесу кто-то ходит. Люди этого отшельника даже колдуном считают».Ну, ладно - нельзя так нельзя - пошли по этой стороне. Тетка - в одну сторону, он с матерью - в другую. Идут долго уже. Грибов нет. Лазили, лазили, - ничего не нашли. Мать ему говорит: «Tут жди, а я на ту сторону сбегаю, может, там что есть». Убежала она, он стоит, ждет. Минут через двадцать мать его вся бледная возвращается и говорит: «Тихо, и пошли быстрее отсюда». Ну, они быстрым шагом, стараясь не шуметь, уходят. Пришли на место встречи с теткой. А она уже их ждет. Полная корзина грибов. Ну, мать ей и рассказывает. Далее с ее слов.«Перехожу я, значит, на ту сторону леса, иду, смотрю: грибы появляться начали - полянка грибная большая под ногами. Я села, собираю, вижу, мимо меня дед какой-то идет, косматый весь, бородатый, меня не замечает. Ну, думаю: отшельник тот и есть. Идет, а впереди какое-то сооружение, не то шалаш, не то сарайчик покосившийся, ну, этот дед туда заходит, я сижу дальше грибы режу. Тут я слышу треск какой-то из этого шалаша, голову поднимаю, а оттуда выходит… медведь. Самый настоящий медведь, да, причем, огромный такой. Испугалась тогда страшно, но кричать нельзя. Это потом уже мысль настигла: а где дед-то? и как они там вдвоем поместились? и неужели он такого огромного медведя приручил? В общем, отползаю я по-тихому, он меня так и не заметил - в другую сторону направился, а дед так из шалаша и не вышел. Уползла обратно на ту сторону и быстрее - на место встречи, никакие грибы уже не нужны».Ну, тут тетка и говорит: «Я же предупреждала, про этого отшельника всякие слухи ходят, и что он колдун, и что оборотень, людей не трогает в деревне и ладно, живет сам по себе».Вернулись они в деревню. Уехали домой. Тетка потом писала, что видели они отшельника этого живого и здорового. Потом и родственники оттуда съехали. Сейчас вроде бы как деревня заброшенной считается, а отшельник, может, и до сих пор там живет.

Ключевые слова: Лес отшельник оборотень медведь грибы авторская история

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