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Истории из жизни

Лесной чёрт

Случай произошёл у нас на даче. Участок наш один из самых последних в кооперативе, нынешнем СНТ, и граничит с лесом. Одна канава только и разделяет территорию, доски вместо мостика переброшены. Под конец лета, как водится, в местном лесу обычно очень много грибов, а в тот раз совсем не грибной год выдался. Однако преданные сбору фанаты всё равно бегали по грибы в надежде набрать хотя бы "на жарёху".

И вот однажды из леса к нам на участок практически выбежал перепуганный сосед - в одной руке пустая корзина, в другой - куртка, волосы на голове взлохмачены, еловые иголки и листья в них запутались. Отдышался немного, а потом стал рассказывать, мол, такое с ним приключилось, что и не поверит никто.

Шёл он по лесу, грибов толком не находил и решил от скуки и со злости сшибать ногой встречающиеся поганки. Спустя какое-то время прям в азарт вошёл. Признался, правда, что дед ему с малолетства запрещал, говорил, мол, Лешего только разозлишь. Ну да кто в эти байки верит? Только через полчаса стал он плутать и понял, что неожиданно заблудился, как говорится, в трёх соснах. И выбраться на просеку не мог часа четыре. Забрёл на какую-то поляну, травы там почти по пояс да по глине ноги иной раз скользят. Совсем перестал понимать, где находится. Встал передохнуть, и тут из леса ему навстречу выходит какой-то мужик в камуфляже, в кепке, бородатый и какой-то нечёсаный. Палка в руках по типу посоха. Сосед почему-то сразу подумал, что лесник, наверное. Пожаловался мужику, что заблудился и не может на дорогу выйти. Тот головой покачал, указал нужное направление и дальше пошёл. А потом обернулся и крикнул:
- В следующий раз с грибами моими аккуратней будешь, - и пропал за деревьями.

Смотрит сосед наш: а на глине, там, где лесник этот прошёл, чёткие отпечатки раздвоенных копыт. И больше никаких следов нет, кроме его собственных. Ну вот он перепугался, побежал со всех ног в указанном направлении и довольно скоро выбрался и на просеку, и в знакомый лес, а потом уже и к нам на участок. Позже выяснилось, что во времени он тоже потерялся, ему казалось, что он не меньше пяти часов в лесу провёл, а по факту оказалось, что часа полтора от силы.

Мы с той поры тоже настороженно к лесу относимся, особенно ночью жутковато - смотришь через канаву в лесную темноту, вспоминаешь про копыта и прям бррр, страшно...

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:15
Вчера, 16:15 by Бабушка ЛукерьяПросмотров: 813Комментарии: 7
+17

Ключевые слова: Леший лесной хозяин странник авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:37
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1658|-1)
Публикаций: 83
Комментариев: 5 255
Леший точно без копыт. А что же этот так, за поганки? А чёрным лесорубам ничего. Кишка тонка?
А , скорее всего те уже душу дьяволу продали. Вот их и не трогают мелочи наподобие бесов лесных
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Ksenya078
Вчера, 18:10
+2
Группа: Посетители
Репутация: (210|0)
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Комментариев: 2 202
Забавная история! Во у мужика псих пробрал, что без грибочков остался))). Плюс,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#3 написал: Бабушка Лукерья
Вчера, 19:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 15
Цитата: зелёное яблочко
Леший точно без копыт.

Ну вот и я сомневаюсь, что леший, наверное какая-то иная лесная нечисть
Цитата: зелёное яблочко

А что же этот так, за поганки? А чёрным лесорубам ничего. Кишка тонка?
А , скорее всего те уже душу дьяволу продали. Вот их и не трогают мелочи наподобие бесов лесных

Да, похоже, маловато силёнок с этакой нечистью бороться:(

Цитата: Ksenya078
Забавная история! Во у мужика псих пробрал, что без грибочков остался))). Плюс,+.

У нас в округе старшее поколение всегда младших учило, что нельзя в лесу мусорить, сшибать поганки и ломать ветки - нехорошо в чужом доме мусорить! А то, мол, лесная нечисть обидеться может. Ну и хлебушка там на пне оставить или табаку...
Зарегистрирован: 24.06.2013
#4 написал: Мария Сайгина
Вчера, 19:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 548


[quote=Бабушка Лукерья][quote=зелёное яблочко]

[quote=Ksenya078]Забавная история! Во у мужика псих пробрал, что без грибочков остался))). Плюс,+.[/quote]
У нас в округе старшее поколение всегда младших учило, что нельзя в лесу мусорить, сшибать поганки и ломать ветки - нехорошо в чужом доме мусорить! А то, мол, лесная нечисть обидеться может. Ну и хлебушка там на пне оставить или табаку...[/quote]

Всегда говорю, старших слушать надо. Но как-то жутковато от копыт.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#5 написал: верю-не верю
Вчера, 20:15
+1
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 151
Легко отделался, быстро отпустил его Леший, всего 1, 5 часа. Мог бы и до темноты водить по лесу, еще и напугать посильнее мог.

Я тоже слышала, что надо в лесу оставлять хлебушек, печенюшки, короче, какое-то угощение птичкам-зверушкам. Лешие это приветствуют. Кто постоянно в лес ходит по грибы, по ягоды, так и делают. Ведь мы же гости в лесу, а кто ходит в гости с пустыми руками
Зарегистрирован: 17.05.2019
#6 написал: Шерри
Вчера, 21:11
+1
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Репутация: (22|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 395
Тоже удивилась про копыта.
Везде лешего по разному описывают.
Вот образец с копытами: Леший может быть одет в звериную шкуру, иногда предстает со звериными атрибутами: рогами, копытами.
За историю +
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#7 написал: Tigger power
Вчера, 23:43
0
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Репутация: (2244|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 702
Считается, что леший может любым зверем перекинуться. Может он ходил себе в облике лося, допустим, а тут мужик заплутавший навстречу, вот он не полностью и обернулся в лохматого в камуфляже с копытами, чтобы мужика совсем не пугать)) Не только же у чертей копытца есть, ну, у лося они тоже раздвоенные. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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