Лесной чёрт

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:15

Бабушка Лукерья Просмотров: 813 Комментарии: 7 +17 Вчера, 16:15 by

Случай произошёл у нас на даче. Участок наш один из самых последних в кооперативе, нынешнем СНТ, и граничит с лесом. Одна канава только и разделяет территорию, доски вместо мостика переброшены. Под конец лета, как водится, в местном лесу обычно очень много грибов, а в тот раз совсем не грибной год выдался. Однако преданные сбору фанаты всё равно бегали по грибы в надежде набрать хотя бы "на жарёху".И вот однажды из леса к нам на участок практически выбежал перепуганный сосед - в одной руке пустая корзина, в другой - куртка, волосы на голове взлохмачены, еловые иголки и листья в них запутались. Отдышался немного, а потом стал рассказывать, мол, такое с ним приключилось, что и не поверит никто.Шёл он по лесу, грибов толком не находил и решил от скуки и со злости сшибать ногой встречающиеся поганки. Спустя какое-то время прям в азарт вошёл. Признался, правда, что дед ему с малолетства запрещал, говорил, мол, Лешего только разозлишь. Ну да кто в эти байки верит? Только через полчаса стал он плутать и понял, что неожиданно заблудился, как говорится, в трёх соснах. И выбраться на просеку не мог часа четыре. Забрёл на какую-то поляну, травы там почти по пояс да по глине ноги иной раз скользят. Совсем перестал понимать, где находится. Встал передохнуть, и тут из леса ему навстречу выходит какой-то мужик в камуфляже, в кепке, бородатый и какой-то нечёсаный. Палка в руках по типу посоха. Сосед почему-то сразу подумал, что лесник, наверное. Пожаловался мужику, что заблудился и не может на дорогу выйти. Тот головой покачал, указал нужное направление и дальше пошёл. А потом обернулся и крикнул:- В следующий раз с грибами моими аккуратней будешь, - и пропал за деревьями.Смотрит сосед наш: а на глине, там, где лесник этот прошёл, чёткие отпечатки раздвоенных копыт. И больше никаких следов нет, кроме его собственных. Ну вот он перепугался, побежал со всех ног в указанном направлении и довольно скоро выбрался и на просеку, и в знакомый лес, а потом уже и к нам на участок. Позже выяснилось, что во времени он тоже потерялся, ему казалось, что он не меньше пяти часов в лесу провёл, а по факту оказалось, что часа полтора от силы.Мы с той поры тоже настороженно к лесу относимся, особенно ночью жутковато - смотришь через канаву в лесную темноту, вспоминаешь про копыта и прям бррр, страшно...

Ключевые слова: Леший лесной хозяин странник авторская история

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