Вятские байки. Тужинская сторона. Часть - 1

Мельник - колдун

Теремешенское озеро

Млит

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:28

Вятка Мистическая Просмотров: 72 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:28 by

Стал я интересоваться, а были ли колдуны или колдуньи в нашей местности. Оказывается, были! Рассказали мне, что в деревне Ижевской жила Поля Мишиха, вот она и занималась колдовством. Видели, как она темной ночью (как разглядели?) залезала на крышу своего дома, расставляла вокруг себя сорок банок ( кто-то ведь сосчитал!) и метлой делала характерные движения, будто что-то сметала в эти банки. Помогало! Эта тетенька в своем хозяйстве держала всего лишь одну тощую коровенку, а к праздникам продавала желающим сметану. Вот так-то!С некоторой иронией рассказал я эту легенду моему приятелю, а он вполне серьезно мне и говорит: «Моя родная тетя была ведьмой. Об этом все знали». И поведал он мне тоже свою историю.- Пришла моя тетя ко мне, постучала, как обычно, своей палкой в стенку, мол, выходи – поговорить надо, а я не вышел. На охоту собирался, некогда, да и с ведьмой перед охотой встречаться … нехорошо. Ушла она, а я тайком выскочил на улицу и к мотоциклу. Поверишь, полчаса заводил всегда безотказный мотоцикл – ни в какую! Что случилось? Но завел все-таки, поехал. И начались тут мои приключения. В дороге дождь застал – промок весь до последней нитки. Наконец, добрался. В заброшенном доме нежилой деревни затопил печку, развесил одежду сушиться. А сам во дворе еще дров собираю. И в это время мой новенький бушлат, подарок брата, в трех местах прогорел! Что за напасть?! Лег, расстроенный, подремать, успокоиться, лежу, и пристала ко мне какая-то муха. То на меня сядет, то в ухо жужжит, то в рот норовит залезть. Так меня достала! Только она села на стенку, схватил я ружье и как врезал в нее - и что-то как врезало мне по лбу! Прижал ладонь – кровь хлещет, едва унял ее. Потом все исползал, искал, чем это меня шандарахнуло – ничего похожего не нашел. Охота потом вообще не задалась, и вернулся я домой ни с чем. Тут тетя сразу и прикатила, спрашивает меня так ехидно: «Ну, как поохотился, племянничек?» Вот ведьма, а?Нет, это все не то, не настоящее. И тут мой кум Петрович говорит: «А сходи-ка ты в гости к бабушке Тане за речку. Ей уже лет, поди, 90, а прошлое, ой, как хорошо помнит!» Эту бабушку я знал. Она когда-то написала письмо генсеку Брежневу и велела (!) ему колхозникам тоже выплачивать пенсии. И случилось чудо - скоро после ее письма было объявлено: будут и сельским жителям пенсии давать.Бабушка Таня сидела на крыше своего домика и метлой чистила печную трубу изнутри. «Бог на помочь!», - пожелал я старушке и поддержал лестницу, когда она довольно ловко слезала вниз. Потом мы пили чай, душевно беседовали обо всем, в конце концов, зашла речь и о колдунах.- Был! Был у нас колдун, Михеем его звали. Ой, страхолюдный был! Бородища почти все лицо закрывала. А ручищи у него чуть ли не ниже колен были. Это от тяжеленных мешков, говорили у нас, руки вытянулись – Михей мельницу держал. Я тогда еще девчушкой была. Бывало, встретишь этого мельника, глянет он на тебя своими глазищами, так бежишь домой и трясешься от страха. А люди к нему ходили то за советом, то за помощью. Не буду врать – никому не отказывал.- Так он был знахарем?- Все умел! Пришел к нему Аркашка Полин, рука у того разболелась, даже вожжи не мог держать. Осмотрел Михей руку, говорит, идем к печке, печка топится, там светлее. А на шестке у печки стоял ведерный чугун чуть ли не с кипятком. Так Михей зажал как-то одной рукой Аркашку за голову, а другой своей ручищей схватил у бедолаги больную руку и сунул ее в кипяток. Сколько держал он так Аркашку, сам несчастный сказать не мог, потому что орал все время так, что всех собак в округе переполошил. Хотел вырваться, да куда там! Сознание едва не потерял от боли, а пришел в себя – сидит на скамейке и рука почти не болит. Мучитель сидит рядом и ухмыляется, говорит: «До завтрева рука поправится, но ежели ты свою Полю хоть раз этой не этой рукой стукнешь – отсохнет и отвалится. Иди с богом!» Ни разу в жизни больше Аркашка свою жену не колачивал, а до этого… А Поля-то, бывало, соберутся бабы у колодца, поднимет свой маленький кулачок, сожмет его и хвастается: «Вот где таперича у меня мой Аркаша!» Так и стали его звать Аркашка Полин.- Еще вот расскажу. Жил у нас в деревне молодой мужик Степан, ох, и хорош он был! Высокий, статный, все бабы и девки на него заглядывались, а он женат был и смотрел только на свою Таньку. Та тоже была ладной бабой: и спереди, и сзади – все у нее было на месте. Идут они на гулянии рядышком – залюбуешься! Свел же Господь их в одну пару! А вот детей у них не было, несколько лет вместе прожили, а деток нет. Вот и пошел Степан к Михею, пожаловался на свою бездетную долю, помоги, мол, добрый человек, шешнадцать годов уже живем (на самом деле четыре года, а шешнадцать Степан к месту и не к месту говорил). Тот зыркнул на Степана своими глазищами и говорит:- А не буди ты ее по утрам. Пушшай спит, сколь хочет.- Как это? А хозяйство? А корову доить?- Пушшай спит, покуда сама не проснется.Все исполнил мужик. Если Танька вовремя не проснулась, не будил, сам корову доил. И что ты думаешь, как пошли у них детки, один за другим! И все такие крепенькие, ладненькие, как ангелочки. У нас подшучивали, пока шешнадцать ребятенков не будет – не остановятся.- Ты чай-то пей, остынет.- Я думал, что колдун – это что-то страшное, темное. А этот вон какой добрый, всем помогал.- Ну, не скажи, не скажи. Вот еще расскажу. Тогда у нас почему-то никто яблони не сажал, баловством считали что ли. А у Михея росла яблоня около дома. Вот и пробрался ночью к этой яблоне один парнишка, Филька Петра рыжего, сорвал несколько, попробовал – кислятина, рано, не вызрели. Ему бы молчать, а он давай хвастать, никого не боюсь, у колдуна яблоню обчистил! Пришел Михей к Петру рыжему во двор, тот в это время кобылу запрягал. «Хорошая у тебя лошадь», - сказал Михей, а сам ее по холке ладонью треплет. Кобыла стоит, ногами переступает, дрожит вся, и испарина по бокам выступила. И все, и ушел, а через несколько дней лошадь сдохла.- Ну, Филька-то хоть извлек для себя что-то из этого урока?- Не успел, его на гулянии в Куликах кто-то из местных ножиком пырнул. Михей же его и пытался спасти, ничего не получилось.- А сам Михей долго прожил? Я слышал, когда колдун умирает, приходится в его доме крышу снимать и потолок разбирать, иначе душа не может расстаться с телом.- На мельнице умер. Отнес один мешок шестипудовый наверх, спустился вниз, сел на второй мешок, погрозил пальцем моей подружке Насте и говорит: «За Алешку губастого замуж не выходи!» Так на мешке и помер.- Грустно как-то.- Не, не, не все еще. После его смерти жена Михея, Пелагея, деньги принесла Петру рыжему, возьми, говорит, Михей велел за лошадь заплатить.- У него семья была?- А как же! Пелагея была из Устретена, а тамошние бабы такие были плодовитые, у каждой было по шешнадцать детишек, как говорил Степан. А Михей с Пелагеей только двух девок нажили. Про одну ничего не знаю, а другая долго в Яранске учительницей работала в женской гимназии.- А где похоронен Михей?- У нас на старом погосте. Сейчас могилы уже нет, да и погоста этого нет. Давно уже на этом месте кусты и деревья. Да, вот так, жили, жили люди, померли, и все быльем поросло.…Сходил я на старое кладбище. Сосны стоят. Могил, и правда, уже не осталось. Нет, один холмик все-таки нашел, похожий, по крайней мере, на чью-то могилу. Кто знает, может, Михей похоронен, Степан или Пелагея, может, озорник Филька нашел здесь свой последний приют. Постоял я немножко около этого холмика, прочитал молитву «Упокой, Господи, души усопших…» и молча поклонился всем, кто когда-то жил до нас.В далеком 1978 году приехал я «на житие» в село Михайловское. Познакомился с соседом Михаилом Григорьевичем, и мы, два страстных охотника, в сентябре в поисках уток исходили, исползали берега всех рек и речушек в округе. Однажды вечером возвращались мы домой по берегу Немдежа, и я увидел в сторонке что-то, похожее на водоем, окруженный небольшим леском.- Это Теремешинское озеро, - объяснил мой приятель, - не охочусь я там, нечистая сила в этом озере живет. Страшное оно какое-то. Володя Лобанов, пожарником работает, здоровый такой мужик, чуть не умер от страха, побывав на нем.Охота продолжалась. Пошла северная утка, и я теперь один (сосед работал на комбайне до самой ночи) ходил в верховье нашего пруда на вечернюю тягу. Обычно, разогнув болотные сапоги, пробирался на облюбованный островок и ждал уток, а больше уже любовался яркими красками вятского заката.И вот как-то вижу: на мой островок пробирается, явно торопясь, незнакомый охотник. Выбрался он на сухое место и увидел, что, увы, оно занято. Такая печаль была написана на его лице — темнеет, скоро утка пойдет, а тут иди, ищи новый остров! Я, не зная почему, вдруг спросил его: «А ты не Володя Лобанов?» Он, удивленный, кивнул головой, а я предложил ему: «Время еще есть. Расскажи мне твою историю на Теремешинском озере, и я уйду, не буду тебе мешать».— Ну, вот слушай, - сразу решительно начал он.- Приехал я к озеру на мотоцикле. Стою, жду уток. Темнеть стало. И вижу, как посередине озера что-то всплывает, поднимается из воды что-то белое, расплывчатое. Пригляделся: человек, женщина! Стоит как бы по пояс в воде и, медленно поворачиваясь, обводит взглядом берега озера! Развернулась в мою сторону, постояла и медленно ушла в воду! И все, никого нет! Вздохнул я облегченно, ну, думаю, привидится же такое. И тут в метрах пяти от меня всплывает она! Вся разом поднялась из воды! Брызги во все стороны - точно, баба! Голая! Волосы длиннющие! А глаза... глазищи черные, желтым светом переливаются! На меня глянула, усмехнулась и как-то вся как бы потянулась ко мне! Заорал я, не помню, что, ударил из ружья куда-то с двух стволов сразу, рванул через кусты к дороге, а там и домой без единой передышки! Потом уже ребята мне мотоцикл пригнали.Я поблагодарил рассказчика. Мы распрощались, согласно нашему уговору, довольные друг другом. На следующий день, ближе к вечеру, я весело шагал по берегу Немдежа в сторону Теремешинского озера. Все во мне пело и ликовало. Сегодня днем мне еще кое-что рассказали про это озеро, про деревню Теремешки, стоявшую не так давно недалеко от озера. Узнал, что это вторая деревня, а первая когда-то в давние-предавние времена ушла под воду, и до сих пор со дна озера всплывают деревянные ложки, чашки. Что деревенские ребята в недалеком прошлом пошли кататься по льду озера, но увидели человеческие следы, которые шли от одной полыньи к другой. Будто кто- то босой выбрался из воды, пробежался по льду и нырнул в воду в другом месте. И что взрослые связали однажды несколько вожжей, привязали к ним пудовую гирю, спустили все это в воду посередине озера, но дна не достали.Вот и озеро. Оказалось, берег его со стороны Немдежа представляет собой топкое болото. Не зная подступов к чистой воде, я было рванул напрямик — спокойный до того берег сразу ожил - во все стороны побежали волны мха, осоки и воды. Ноги с каждым шагом утопали в трясине все глубже. Выросший на Псковщине, я знал, какую угрозу таят в себе такие болота. Поэтому пришлось мне вернуться и поискать болеетвердый подход к озеру. Пробравшись к воде через камыши, я увидел, что шел параллельно натоптанной, видимо, охотниками тропинке. Правда, она была заполнена водой, но зато на ней плавали доски, очевидно, для надежности. Для себя я отметил: охотники здесь все-таки бывают, но сейчас никого нет — доски сверху были сухими. Я прошел немножко по берегу, выбрал место с хорошим обзором и огляделся.Озеро мне понравилось. Оно почти идеально круглой формы. Берега заросли осокой, камышом, ольхой, стоящей по колено в воде. Около моего местечка я обнаружил полузатопленную деревянную лодку, в которой плавал неведомо как попавший в нее карасик. Я его изловил и очень удивился: не белый, не красный, а какой-то желтый, а по форме не круглый, а продолговатый. Отпустив бедолагу на волю, я стал ждать. Сначала было очень тихо, ни звука. Потом оказалось, что это не так. Вокруг просто кипела невидимая и непонятная мне жизнь: что-то булькало, чавкало, всхлипывало. Мое состояние понемножку тоже менялось, во мне нарастало чувство тревоги, приближающейся опасности. Уток не было. Уже и темнеть начало. И тут я услышал шаги. Кто-то шел по той тропинке в мою сторону. Шел очень странно, как бы подкрадываясь, прислушиваясь и вглядываясь. Шагнет и остановится. Постоит и опять шагнет. Подумал, наверное, сосед Григорьевич все-таки выследил меня, и хочет попугать, но мысль эту тут же отбросил - я отчетливо осознавал чувство нарастающей для меня угрозы, Стараясь не издать ни единого звука, я перезарядил ружье и тоже медленно пошел навстречу. Обогнув стену камышей и приготовившись к стрельбе, резко шагнул вперед и развернулся в сторону тропинки, ожидая увидеть перед собой нечто огромное, страшное. Тропинка была пуста. Достал фонарик, осветил тропинку, камыши, заросли — никого! Подошел поближе, посветил еще раз на тропинку: вода была взбаламучена! Доски были мокрыми — на них только что кто-то наступал! Но никого уже нет. Совсем стемнело. На прощание я осветил фонариком озеро и отчетливо увидел, как что-то белое мелькнуло у дальнего берега. Одинокая березка. Я на эту «страшную женщину» еще засветло обратил внимание. Пора домой.Уже летом я приехал на озеро на мотоцикле, пробрался по знакомой тропинке на берег, разделся и поплыл на середину. По озеру плавали островки какой-то травы, но они не мешали мне плыть. На середине озера я нырнул. Вначале вода была желтой, потом темно-коричневой. Не без труда, но дно я достал. А много лет спустя, мы с одним приятелем вдвоем приехали на озеро, привезли с собой лодку, поставили сети (браконьеры! Позор!) и поймали несколько желтых карасей. Этих рыбок я отпустил в прудик, выкопанный за моей пасекой. Но лето случилось жарким, засушливым, и вся рыба в пруду погибла.Пожалуй, пора Теремешинское озеро вновь навестить. А вдруг повезет, и в этот раз я увижу такое!..Лето 2017 года.И вот, собрался я, спустя много лет, вновь посетить Теремешинское озеро - вдруг оно сейчас откроет мне все свои тайны.Дорогу к самому озеру я нашел легко. Когда-то кто-то с помощью бревен и досок вымостил тропинку через топкое болото; все это покрылось мхом и подгнило изрядно, но еще можно по настилу, с превеликой осторожностью, подойти к самой воде. У берега и примостки были кем-то сооружены (дай, господи, здоровья доброму человеку), правда, они ушли под воду из-за высокого уровня воды.Желание поближе познакомиться с озерной нечистью наложило отпечаток на мое восприятие всего окружающего. Ящерица пробежала по кочке – как она оказалась на этом болоте? Дятел перелетел с сучка на сучок – отчего он такой черный? Охотничьи гильзы на берегу валяются – не от нечисти ли бедолага отстреливался?Само озеро мне показалось доброжелательным, приветливым. Вода чистая, светлая, на дне хорошо видны зеленые водоросли, это у берега, где мелководье. Берега густо заросли папоротником, ольхой, ивняком, березки кое-где стоят. По берегу ни влево, ни вправо не пройти: вода, топь.Сделав несколько фотоснимков, я приступил к главному – поимке необыкновенных карасей. Первым делом накачал резиновую лодку, проплыл вдоль берега и поставил (позор!) браконьерские снасти: сеть и две морды. Потом вернулся к примосткам и забросил удочки. Рыба в озере есть, я был в этом уверен: на водной глади время от времени появлялись характерные круги кормящейся рыбы, чайки что-то из воды выхватывали. И вот поклевка – и в моих руках, ура! Настоящий теремешинский золотой карась! Не белый, не красный, а золотой! Отпустив это чудо в садок, я стал ждать следующей поклевки, но, увы, за три часа я поймал еще всего лишь двух карасиков.Пора домой. На прощание я решил сети проверить, по озеру проплыть (вдруг ЕЁ увижу?).Проплыв метров десять, я быстро повернул обратно: оказывается, лодка моя уже изрядно сдулась, и как бы мне не пойти ко дну. Быстрей, быстрей! Лодка ткнулась задравшимся носом в берег, от резкого удара я падаю через задний борт в воду, вверх ногами, успев подумать: «Вот они, происки нечистой силы!» Вынырнул, вылез на берег, вытащил лодку, сложил из пяти пальцев известную комбинацию и показал на середину озера: на-каси, выкуси, тварь поганая! И тут с ужасом вспомнил, что в нагрудном кармане лежит новенький цифровой фотоаппарат, «нажитый непосильным трудом». Расстроенный, насквозь мокрый, я оставил здесь же на берегу все свое рыбацкое хозяйство и поехал домой в село. Вернулся на озеро я следующим утром. Солнце только что поднялось из-за горизонта. Озеро мне показалось еще более приветливым. Однако караси по-прежнему почти не клевали, только двух и вытащил. Тогда я накачал по-хорошему лодку и поплыл проверять вчерашние снасти. Вот тут меня ждала полная удача – в моем садке оказалось сразу десятка три нужных мне рыбок. Всех карасей я привез домой и выпустил в свой пруд, как и хотел когда-то.А что с той страшной особой, так напугавшей в стародавние времена нашего земляка? Не видел, врать не буду. А вот когда поднимал сеть, увидел огромную дыру в сети, которой не было вчера. Такую дыру караси проделать никак не могли. И еще. Плыл на лодке уже к берегу, услышал сильный всплеск, оглянулся: никого, только по воде расплывался огромный круг. Может, бобры в озере поселились? Приеду сюда еще и не один раз: не все загадки разгаданы. Да и озеро мне очень понравилось. Можно посидеть, рыбу половить, будет же когда-то она клевать. Таких золотых карасей можно и в Михайловский пруд отпустить. Вытащит кто-либо золотую рыбку, полюбуется и желание загадает, прежде чем зажарить и съесть ее.МЛИТ (Млит – злой дух в марийской мифологии).В каждой деревне, в каждом селе есть некое местечко, о котором люди рассказывают друг другу полушепотом, испуганно оглядываясь по сторонам. Рассказы обычно бывают несвязными, отрывочными: «… ночью… белая рука… так и обожгло взглядом…».Есть такое место и у нас в селе. Это второй овраг, Наташин овраг, по которому протекает всеми уже забытая речка Сабанка. В высокой траве, среди кочек и зарослей кустарника ее и не видно. Жуткое и загадочное место не весь овраг, а часть его, от бывшей конюшни до пруда (раньше, когда пруда не было, до реки Маслинки).Некоторые истории.«Припозднилась я на ферме, бегу домой уже по темну. Глядь, в овраге, на высокой кочке сидит какая-то старуха. Уже темно было, а я ее хорошо вижу: в светлом платье, босая, простоволосая, сидит, опершись обеими руками на длинную палку. Вот только узнать не могу, чья это старуха. Заблудилась что ли? «Ты чего тут расселась?», - окликнула я ее. Она как-то разом повернулась вся ко мне, пальцем погрозила, показала на первый от оврага дом, а мне знак подала, как бы беги отсюда поскорее. Я и рванула еще быстрее домой. Утром узнала, что в том доме ночью умерла тетка Зина».«Наш мужик, Петрован, загостился у своего кума допоздна. Это не праздник был, а так, нагнал кум самогону и говорит, приходи, погуляем. Вот и возвращается Петрован домой мимо оврага. Хотел побыстрее этот чертов овраг пройти, да ноги не очень-то слушаются. Вдруг слышит: в кустах ребенок заплакал! Откуда тут ребенок? Нет, чертовщина какая-то! Хотел Петрован мимо пройти, а ребенок еще жалобнее заплакал. Пойти глянуть? А кто-то будто шепчет: «Не ходи! Там смерть лютая!» Но пошел мужик взглянуть, кто там. За кустом стояло какое-то двухметровое существо, заросшее сверху донизу густыми черными волосами. Млит! Он злобно посмотрел на Петрована и протянул к нему свою волосатую ручищу. Вот тут наш земляк, не зная почему, и сунул в эту руку получетверть самогону, подаренную на дорожку кумом, повернулся и быстро зашагал в сторону домов. Дикий хохот услышал он вслед, но никто его не догонял, не схватил. Все, кто в нашем селе помнил Петрована, говорили, что в сорок лет он был уже полностью седым».Млит может показаться человеку в любом образе, даже в виде животного предстать.«Пошли школьники из интерната домой в Ижевскую, вечером, но еще и не темно было. Видят: в овраге козел ходит, черный, длиннобородый, с острыми рогами. Вот и стали озорники дразнить животное, козлиной называть, комьями глины в него бросать. У козла (потом ребята рассказывали) глаза огнем полыхнули, и рванулся он за ними – все врассыпную. Тут мимо взрослый проходил, дядя Семен. Он как-то ловко козла, пробегавшего мимо, схватил за рога и все, больше ничего не помнит. Очнулся мужик в лесу, и понять не может, где и почему он тут находится. Перекрестился, поцеловал крест нательный, пошел по интуиции и вышел к Ободануру. Потом выяснилось, что его уже три дня повсюду ищут».Говорят, млит не похож на лешего. Он злобный, встречи с ним не сулят человеку ничего хорошего, а леший в хорошем настроении даже помочь может. Но, вспоминая Петрована, понимаешь, и со злым духом поладить можно.«Молодушка шла домой мимо этого оврага. В деревне ничего, а в овраге, оказалось, такой густой туман был, что ничего не видно. Шагнула в туман, как в молоко. Пару шагов сделала, и не знает, куда идти. Пошла наугад, только руку вперед протянула, чтобы не наткнуться на что-нибудь. Вдруг кто-то взял ее за руку и легонько потянул за собой. Пригляделась: батюшки! Он! Огромный! Страшный! Но справилась женщина со страхом и говорит: «Вот спасибо, что ты меня проводишь, а то я ничего не вижу». А душа замирает, сердечко трепыхается! Минуты три так шли, но вот провожатый руку отпустил и слегка подтолкнул свою спутницу вперед. Та шагнула и вышла из тумана. Стоит она на дороге, а перед ней дома. Повернулась женщина в сторону тумана и уже без всякого страха крикнула: «Спасибо тебе!» Когда она рассказала эту историю односельчанам, те вынесли общее решение – красивая ты баба, вот и понравилась нечистой силе».В этом овраге люди даже пробовали селиться. Я смутно помню тетки Наташи дом, который каждую весну стоял в воде едва ли не по самые окна. Потом его убрали, на этом месте поставили другой, который и сейчас стоит, но никто в нем не живет. Не приживаются люди в этом овраге, словно кто-то не дает на это свое добро.Люди и сейчас ходят мимо этого оврага с опаской. Спрашиваю, почему? Опять же объясняют как-то несвязно: шла, страху натерпелась… что-то белое… чувствую, смотрит на меня из темноты……Стою я вечером на дороге у этого оврага. Овраг как овраг, вернее низина, заболоченное место. Вот со стороны пруда и белесая дымка потянулась по оврагу. Где-то недалеко выпь болотная голос подает, как в бочку ухает. Однако, знаете, есть во мне какое-то чувство нарастающей тревоги, как будто подкрадывается ко мне опасность, угроза. Нет, пора уходить, а то и мне начнет что-нибудь млиться.Автор - Рассказы Владимира Щеглова.

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