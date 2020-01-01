Старуха

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

Никита Альвинцев Просмотров: 92 Комментарии: 0 +4 Вчера, 23:37 by

В новую квартиру семья Пашки переехала ещё в октябре. После нескольких лет проведённых в коммуналке, мальчишка нарадоваться не мог своей новой просторной комнате, а родители, наконец, спокойно выдохнули, получив так нужное им порой уединение. Знакомство со школой и новым классом прошло точно так же, как и представлял себе пытливый детский ум - одноклассники с интересом смотрели на новичка, а узнав, что тот занимается хоккеем, сразу же приняли в свою дружную компанию. Старые друзья иногда приезжали к нему в гости с ночёвкой на выходные или же он ездил к ним, заодно забегая проведать оставшихся в том городе бабушку с дедом. Проще говоря - жизнь на новом месте Пашке нравилась. Если, конечно, не считать старуху.С неприятной соседкой их семья познакомилась в первую же ночь после переезда. Крики и смех, больше похожие на завывания гиен, разбудили их после полуночи и не давали уснуть почти до четырех утра. Уже следующим вечером отец поведал домочадцам, почему на квартиру была такая хорошая скидка. В деревеньке, рядом с которой и находилась их новостройка, проживала местная сумасшедшая. Днём старуха скрывалась в своей ветхой избе, а вечерами, в темноте, выходила посидеть на корявый пень возле дома и истерически гоготала, распугивая прохожих.- По словам соседа - на неё уже несколько лет управы найти не могут, - сокрушался отец.- Что милиция, что санитары, всё одно - заберут, а через пару дней обратно привозят. Завтра же закажу пластиковые окна.- А пока будем спасаться берушами. Надеюсь, в аптеке их ещё не раскупили.Но Пашку беспокоила совсем не возможность остаться без крепкого сна. Всё дело в том, что ледовый каток, на который он ходил заниматься в хоккейной секции, находился как раз за сектором частных домов, где и жила бабка. Забытую деревеньку в одну улицу с правой стороны окружал овраг, а с левой начинался самый настоящий лес, ходить в который мальчишке было строго-настрого запрещено. И каждый раз, возвращаясь в потёмках с тренировки, Пашке приходилось идти мимо дома старухи.Сидя на своём посту, в темноте она походила на кривой отросток, выросший из пня, с двумя впадинами на вершине вместо глаз. Мальчишки из школы рассказывали ему, что старуха раньше была ведьмой, но однажды колдовство обернулась против неё самой. И с тех пор проклятая бабка одним лишь взглядом пустых глазниц могла навести порчу на неудачливых прохожих. Каждый раз, проходя мимо, Пашка старался слиться с соседским забором, но даже если тишину не разрывали истеричные крики, он чувствовал, что старуха знает о его присутствии.Иногда получалось выпросить у родителей разрешение остаться с ночёвкой у кого-то из ребят в секции, но когда такие просьбы стали регулярными, мама устроила с ним серьёзный разговор.- Паша, признаюсь, мне и самой не нравится соседство с этой бабушкой. Но ведь она всего лишь безобидная старуха - из дома-то еле выходит, чтобы помимо криков как-то тебе навредить. Не собираешься ведь ты всю жизнь мимо неё вдоль забора красться? Конечно, если тебе страшно, то я могу встречать тебя после секции, и вместе идти домой.Представив какие шутки пойдут, если его - пятиклассника, будет забирать из секции мама, Пашка тут же замотал головой, пообещав в следующий раз так гаркнуть в ответ, что бабка от страха грохнется со своего пня.- Ну а вот это уже лишнее, - улыбнулась мама.- Такие люди ведь как дворняжки - чем больше шума, тем громче они лают в ответ. Поэтому старайся просто не обращать на неё внимания, глядишь, и ей надоест горло почём зря надрывать.Но, не смотря на это, без страха ходить мимо дома старухи ему не помогала даже зажатая в руках клюшка. И, конечно, такое поведение не могло укрыться от глаз сверстников.- Что, Пашка, прокляла тебя бабка? Ходишь теперь весь трясёшься, - подтрунивал его толстяк Федька после тренировки.- Сам-то хоть раз ходил мимо её дома? Спорим, что даже к забору слабо подойти? - тут же парировал парень.- Не слушай его, Паш. Федьку родители и вовсе на машине сюда привозят - поддержал парня их полузащитник Максим. Ему, как и Пашке, приходилось иногда ходить мимо дома старухи, из-за чего ребята быстро сдружились.- Ещё чего, какой-то дурочки слепой бояться. Я даже за забор летом к ней лазил и яблоки из сада таскал. А однажды даже в окно постучал!Пашка в ответ лишь фыркнул. Федька боялся гулять с ними по заброшенной стройке, не то что к бабке залезть.- В окно каждый дурак может, а ты возьми и в дверь ей постучи. Спорим на тысячу, что слабо?- Спорим! А ты тогда на пень её сядешь и не убежишь, пока она дверь не откроет.К тому времени вокруг мальчишек уже собралась толпа остальных ребят, наблюдавших за спором. Чертыхнувшись, Пашка мысленно выругал себя за глупость - теперь не отвертишься. Он-то надеялся, что толстяк как обычно струсит.- Ну что, когда к старухе пойдём? - как бы невзначай спросил Федька.- Или ты передумал уже? Тысячу можешь потом занести, мне не к спеху.- Ничего я не передумал! Прямо сейчас и пойдём. Тренировка как раз раньше закончилось, и бабка ещё дома сидит.Переодевшись, мальчишки под ободрительное улюлюканье остальных ребят направились к месту спора. Подойдя к другу, Максим тихо, чтобы не слышал Федька, шепнул ему:- Паш, ты что, серьёзно собрался туда полезть? А если она тебя проклянёт?- Это всего лишь слепая старуха, Макс. Она даже еле ходит, чтобы помимо криков как-то нам навредить. А если что - получит от нас клюшкой как следует! Верно я говорю, ребят?Остальные мальчишки поддержали его довольным смехом. Но чем ближе они подходили к дому, тем тише становились разговоры. Каждый из них мог припомнить несколько историй связанных с бабкой. Одни говорили - что глаз она лишилась из-за проклятия, которое получила за то, что убила и съела собственного мужа. Другие - что в подвале у неё стоит алтарь Сатане, и по ночам за ставнями можно увидеть красноватое свечение и раздающиеся из дома нечеловеческие звуки. Третьи - что под пнём у неё лежат кости мёртвых людей, потому-то бабка и смеётся, слыша их стоны из-под земли. Но все сходились в одном - лишний раз мимо дома старухи лучше не ходить. Даже в вечерней темноте её жилище было легко не столько увидеть, сколько почувствовать. Ветхая постройка отгородилась от мира дырявым забором, стоя почти у самой кромки леса. Пашке всегда казалось, что и сам дом вырос среди деревьев - такой же старый и дремучий. В тёмных глазницах окон отражалось лишь безразличие к незваным гостям.- Ты иди первый, - прошептал Пашка, поглядывая на окна дома из-за забора.- Чего это я первый? Сам вот и иди! - даже на самых сложных контрольных, лицо Федьки не отражало столько разных эмоций, как сейчас.- Ты ведь говорил, что уже лазил к ней, значит, быстрее справишься. Да и до пня ближе, чем до дома. Или уже передумал?Сглотнув, Федька посмотрел на изъеденную жучками дверь, в темноте похожую на длинный высокий рот, застывший в немом крике.- А с-с-спорим на две тысячи, что ты не сможешь к ней постучаться? А я на пень сяду.Пашка уже обернулся к нему, с советом использовать эти две тысячи не совсем по назначению, когда в его голове возник образ новых спортивных коньков, которые они с отцом видели в универмаге на выходных. Парень несколько минут не мог отлипнуть от витрины, хоть и знал, что с деньгами у них после переезда туговато.- Ну ладно, Паш, пойдём уже, мама у продуктового ждёт. Вижу я как ты на них смотришь. Обещаю, что через годик разберёмся с кредитом, тогда сможешь себе к ним ещё и клюшку выбрать - похлопал его по плечу отец.- А сейчас идём, Паш, мы и правда торопимся.- Паша... Паша... Пашка!Из воспоминаний его вырвал довольный голос Федьки:- Что, передумал уже? Так и знал что струсишь!Единственным, пожалуй, чего парень не переносил больше злорадной физиономии толстяка, было то, что этот тюфяк называет его трусом.- Задумался, на что потрачу твои две тысячи. Не отставай!Одним быстрым движением Пашка перепрыгнул через забор, оказавшись с другой стороны. Ноги тут же утонули в глубоких сугробах, которые старуха не чистила, наверное, с самого начала зимы. Только от пня и до двери была протоптана узкая дорожка, уже у дома уходящая за угол, к подвалу.Позади раздался увесистый плюх - это Федька отшиб себе мягкое место, пытаясь перелезть через забор.- Ага, яблоки он таскал, как же, - пробубнил под нос Пашка, открывая защёлку на калитке ворот.Остальные ребята как по команде отступили от них на шаг назад.- Проходите, присаживайтесь, чувствуйте себя как дома, - поклонился Пашка.Потирая ушибленное место, толстяк обречённо шагнул внутрь.- Макс, прижми чем-нибудь калитку, чтобы не закрылась, мы мигом.Следуя за Федькой, как за ледоколом, Пашка добрался сквозь сугробы до пня.- Я себе зад отшиб, мне сидеть больно, - толстяк уже был готов расплакаться, и не только от боли.- Тише ты. Сам же сказал, что просидеть нужно пока старуха не откроет дверь. Или признай что струсил!Страх в голове парня на секунду взял верх, но уже через мгновение пал под напором надутой гордости.- Иди давай и смотри, мимо двери не промахнись.Важно шмыгнув носом, Федька опустился на пень. Добежав за несколько секунд до двери, Пашка обернулся, чтобы убедиться, что толстяк не сбежал.- Ну что, готов?Парень ничего не ответил, тупо уставившись в одну точку с открытым ртом. У его ног начинала разрастаться жёлтая лужица.- Эй, ты чего там? - Пашка уже собирался вернутся, когда из глубины дома до него донеслись приближающиеся шаги.Дверь рывком распахнулась, отбросив его в сугроб у забора, и вечернюю тишину огласил полный боли и безумия старушечий крик.- МоЁ МеСтО! МоЁ!Сквозь снег залепивший глаза, Пашка разглядел как старуха подбежала к пню и схватив за грудки немаленького Федьку, подняла того в воздух и стала трясти.- УхОдИ ОтсЮдА! УбИрАйсЯ!Толстяк болтался в её руках, как тряпичная кукла, с пустыми глазами-стёклышками.Кто-то схватил Пашку за шиворот и потащил к калитке. Из-за съехавшей на глаза шапки он мог видеть только жёлтые носки ботинок, которые носил в любую погоду Максим.- Вставай давай, Пашка! Я тебя один не дотащу!Кое-как встав на ноги, парень доковылял до калитки и обернулся. Всё ещё держа толстяка в руках, старуха теперь смотрела прямо на него. Тёмные провалы глазниц следили за каждым движением парня.- Пашка, чего застыл?! Валим отсюда! - Максим уже стоял у конца улицы, размахивая клюшкой над головой.- А Федька? Мы же не бросим его там?!- Ты её видел? Что мы ей сделаем? Надо родителей звать!Уже подбегая к концу деревни, Пашка в последний раз обернулся. Сгорбившись на своём пне, старуха держала на коленях Федьку, который, казалось, уменьшился в несколько раз. Что-то вспыхнуло красным, и ночь огласил нечеловеческий крик двух голосов. А затем всё стихло. Пашка и сам не помнил, как оказался в своей кровати, с головой спрятавшись под одеяло.Родителям он так ничего и не сказал, хотя они и сами всё узнали на следующее утро, когда в их дверь постучался милиционер.Все ребята из секции, как и Пашка, твердили одно - Федьку забрала с собой в ад старуха. Но ни её, ни их одноклассника, ни даже следов на снегу у дома не оказалось. Каждый уголок бабкиной развалюхи прочесали люди с собаками-ищейками, найдя целую гору хлама, но ничего из того, что могло бы навести на след парня. Несколько раз к Пашке и Максиму приходили милиционеры, задавали одни и те же вопросы и уходили ещё более недовольные, чем раньше. Но ни это, ни расклеенные по всему городу объявления с физиономией толстяка не помогали вернуть того обратно. И хуже всего было то, что Пашка чувствовал свою вину за его пропажу. Не убеги он, когда появилась старуха, Федька сейчас мог бы быть в порядке.С тех пор на тренировки он ходил только под присмотром мамы, но ни у кого даже мысли не возникало смеяться над ним. После происшествия, с Пашкой и вовсе перестали общаться - слухи о проклятии бабки разлетелись по всей школе уже на следующий день. Только Максим продолжал поддерживать друга. Как и он - Максим тоже чувствовал свою вину за то, что тогда убежал. Пашка не помнили, кто первым из них предложил эту безумную идею, но сидеть просто так парни больше не могли. Они должны были спасти Федьку.Последнюю неделю мальчишки провели в библиотеке, спуская все карманные деньги на поиск информации о бабке в интернете. Найдя зацепку в одном из номеров местных газет, Максим уже второй день не вылезал из библиотечного архива, страницу за страницей просматривая старые выпуски, пока Пашка изучал форумы о мистике.В поисковой строке то и дело мелькали запросы "красная вспышка", "исчезновение" и "портал в ад". То, что старуха забрала с собой Федьку туда, мальчишки не сомневались - это подтверждал не один десяток историй о ней. Но был ли шанс вытащить толстяка оттуда?Закрыв очередную бесполезную вкладку, Пашка прилёг на стол, подложив руки под голову - уже несколько дней его мучил один и тот же кошмар. Во сне он снова и снова попадал в пустую тёмную комнату. Тишину нарушал только звук его шагов, но Пашка чувствовал, что кто-то наблюдает за ним из темноты. От страха он срывался на бег, но комната казалась бесконечной, а ощущение что кто-то рядом, с каждой секундой становилось лишь сильнее. И когда он почти выбивался из сил, ноги натыкались на ступеньку каменной лестницы, на вершине которой сквозь щели струилось красноватое свечение. Забежав наверх, Пашка распахивал створки дверей и...БАХ!Вздрогнув, парень подскочил на месте и, наконец, проснулся. Рядом с ним на столе лежала стопка листов с распечатками.- Доброе утро, соня! Вот всё, что смог найти. А у тебя как дела? - придвинув поближе стул, Максим уселся рядом с Пашкой и стал раскладывать листы по столу.- Только всякие обряды по вызову пиковой дамы и всё в таком роде. А денег на дополнительное время уже не осталось, - потирая глаза, парень уставился на отсканированные страницы с заголовками местных новостей."Правдивое время" - газета с этим названием каждое воскресенье оказывалась в их почтовом ящике. По пути в гараж, отец обязательно брал с собой свежий номер - бумага отлично впитывала масляные пятна. На большее, по его словам, она и не годилась.- Почитай пока статьи, а я попробую сам поискать. Может, замечу то, что ты не увидел, - забрав у него клавиатуру с мышкой, Максим привычно застучал по клавишам. Из всех пашкиных друзей только он умел пользоваться компьютером как настоящий взрослый.Да и с поиском информации у Максима было куда лучше. Из найденных им статей выходило, что Федька не первый кто пропал. Было ещё как минимум четыре подтвержденных случая. Шесть и девять лет назад пропадали взрослые. Оба были бездомными, которые, судя по следам, решили заночевать во временно пустующем доме. Один так и исчез без вести, а второго нашли через две недели мёртвым в лесу, недалеко от деревеньки. Тогда всё списали на ядовитые испарения, красноватое свечение от которых местные жители замечали ночью над лесом.Другой случай датироваться чуть ли не двадцатилетней давностью. Ещё когда в соседних с бабкой домах были жильцы, у соседей пропал ребёнок. Фотография отсутствовала, но исходя из описания, последний раз его видели у бабкиного дома.- И что, старуху за это даже не посадили? - Пашка ударил кулаком по столу, - да рядом с её домом уже столько людей пропало!- Молодые люди, а ну-ка цыц! Иначе выйдете отсюда ещё до конца оплаченного времени, - из-за стола регистрации выглянула библиотекарь, погрозив им пальцем.- Кстати, у вас осталось всего пятнадцать минут.- Извините, мы будем потише, - пихнув друга локтем, Максим кивнул на статьи.- В том-то и дело что нет. Некого было сажать - там же говорится, что дом тогда пустовал. Бабку ведь часто увозили в психушку. Значит, и доказать, что это она виновата, никто не мог.Максим указал на следующий лист.- А этот случай произошёл буквально пару лет назад. Двое мальчишек снова пропали на две недели, но на этот раз оба выжили. Когда их нашли, то те не верили, что прошло столько времени. По их словам они всего лишь несколько часов играли в прятки во дворе бабкиного дома.- Хочешь сказать, что рядом с домом старухи есть ещё один Бермудский треугольник? - в голове у Пашки уже шумело от огромного количества информации и почти недели, проведённой за компьютером.- Нет. Но что-то, похоже, там может быть. Думаю, я нашёл зацепку. Посмотри на все фотографии и скажи - что общего ты на них видишь?Пашка придвинул странички поближе к себе. На всех них дом старухи снимали практически с одного и того же ракурса. Самое старое фото запечатлело момент, когда постройка ещё не пережила нашествие жучков-короедов.- Да вроде ничего. Пень только этот трухлявый везде торчит. Странно, что за столько лет он ещё не сгнил.- Вот именно. Тебя ведь милиционеры тоже водили к дому старухи? Ты ничего странного рядом с этим пнём не чувствовал?- Да нет, вроде. Я тогда сильно уставший был, хотел на него сесть постоянно, а милиционер ругался, мол, отпечатки сотрутся.- Тогда считай, что тебе повезло. Потому что этот пень, скорее всего, портал в другой мир. Смотри.Максим открыл на экране изображение настенной фрески. Несколько людей стояли возле полукруглой арки, внутри которой уже наполовину исчез смуглый человечек. Над всеми ними нависал огромный размытый силуэт.- Это какая-то статья по древней истории, вот только она на венгерском. Переводчик мало чем помог, но кое-что я всё же разобрал. Эта арка вроде как врата для перехода в другое измерение. Они как-то связаны с фазами луны - проход открывается в новолуние и остаётся таким до следующей полной луны. До этого момента, все кто в него попал, оказываются как бы между мирами, а затем окончательно переходят в другое измерение.- И что, оттуда никак не выбраться? - Пашка старался не смотреть на фреску. Тёмная фигура вызывала у него необъяснимое чувство страха.- Не знаю. Тут ничего об этом не говорится. Дальше речь идёт про какого-то стража или тюремщика, непонятно. Скорее всего, речь об этом силуэте. А что до возвращения - есть у меня одна идея, - Максим постучал по газетной статье о мальчишках.- Эти двое играли там в прятки, а потом вернулись невредимыми спустя две недели. А все остальные либо пропали, либо умерли. Как по твоему, почему?- Потому что были вдвоём?- И это тоже. Но я вот о чём - они ведь играли там в прятки. Думаю, тот кто водил - садился на этот пень и считал, пока второй прятался. И так по очереди. Возможно, для выхода достаточно ещё раз пройти через портал, а в нашем случае - сесть на него. Я сверил даты пропажи и их возвращения с лунным календарём - всё сходится.- Но это же глупость, Макс! Какой-то трухлявый пенёк - это переход в другой мир?Максим не ответил, перебирая пальцами по клавиатуре и смотря то на экран, то на друга.- Извини, что раньше не рассказал, Паш. Я боялся, что ты мне не поверишь - хотел сначала найти доказательства. Когда меня водили к дому старухи, то я услышал Федькин плачь рядом с пнём. И не я один. Все тут же переполошились и побежали за лопатами, но так ничего под пнём и не нашли.- Да, точно! Я ещё удивился тогда, зачем они там всё перекопали. Думал, хотели так старуху разозлить, чтобы она перестала прятаться. Так ты поэтому был так уверен, что Федька именно там?Кивнув, Максим указал на изображение врат.- А теперь представь, что портал может выглядеть как угодно и вспомни на чём сидели Федька со старухой, прежде чем исчезнуть.Внутрь Пашки словно насыпали кубиков льда. Не испугайся тогда толстяк и не поменяй условия спора - на его месте оказался бы он.- Из всех случаев вернулись только те мальчишки. Остальных же через полмесяца находили мертвыми. А Федька пропал ровно две недели назад, в новолуние. Помнишь, какая тогда темень была? - продолжил Максим.- Значит... - холод добрался до горла Пашки, превратив последние слова в писк.- Значит, сегодня мы с тобой войдём в этот портал и вернём Федьку.Почти минуту они просидели в тишине.- Ну, как тебе план? - по виду Максима и нельзя было сказать, что тот собрался снова пойти к дому старухи. А тем более - провернуть нечто подобное.- Молодые люди, время! - из-за стола регистрации снова показалась кудрявая шевелюра библиотекаря.- Спасибо, мы уже закончили, - выключив компьютер, Максим похлопал Пашку по плечу.- Ладно, подумай пока. А сейчас давай пойдём ко мне домой. Там всё и обсудим.Путь до квартиры Максима показался Пашке лестницей на эшафот. Чувство вины обжигало ему горло, не позволяя бросить Федьку в беде, в то время как страх всё глубже пускал свои корни у него в сердце. Пашка никому не рассказывал, но когда они шли с мамой мимо бабкиного дома, он каждый раз стискивал её руку, боясь снова услышать смех старухи.Только после второй кружки чая, уже сидя в гостях у Максима, парень, наконец, решился ответить:- Знаешь, Макс, план ужасный. Даже если вся эта чушь про другие измерения - правда, как ты предлагаешь подобраться к дому? Там же по всей деревне теперь милиция дежурит. После того что было - нас к ней за километр не подпустят.- Конечно не подпустят. Но мы пойдём другим путём, - достав из-под кровати спортивную сумку и расстегнув замок, Максим показал Пашке две пары снегоступов.- Они у нас на балконе ещё со времён старых жильцов пылились. Мама выкинуть хотела, но я их на антресоль перепрятал, ещё когда маленький был. Собирался с ними на северный полюс идти, когда вырасту. А тут полез за чем-то и наткнулся на них. Кому придёт в голову, что мы пойдём к дому бабки через лесные сугробы, правда?Протянув руку, Пашка достал из сумки снегоступы. В его обычной и абсолютно нормальной жизни они казались парню чем-то далёким и мистическим - как пейзаж, мелькающие за окном поезда. Стоит надеть их, и окажешься совсем в другом мире. Но сможешь ли потом жить как прежде?- Ну что ты решил, Паш? Пойдём сегодня бродить по другим измерениям? Должен ведь Федька отдать тебе свой проигрыш.Пашка ещё раз взглянул на снегоступы. Затем положил их обратно в сумку, застегнул её и вернул Максиму.- С меня фонари и ломик. Встречаемся у опушки леса за час до полуночи.Сидя в своей комнате, Пашка прижимался ухом к стене, не переставая при этом каждую секунду подглядывать на часы. До назначенного времени оставалось пятнадцать минут, а родители всё никак не ложились. Но вот за стенкой, наконец, послышался мерный отцовский и тихий с присвистом мамин храп. Схватив подготовленную сумку, Пашка выбрался в коридор и, сунув куртку с ботинками подмышку, медленно стал поворачивать замок на двери. Щелчок затвора спугнул мерное похрапывание в спальне, но спустя долгую минуту оно вернулось обратно. Выдохнув, мальчишка проскользнул в подъезд и, уже там надев куртку с ботинками, ринулся вниз по лестнице. Закрывать за собой дверь не было ни смысла, ни времени.В назначенное место Пашка добрался первым. Короткая стрелка на часах уже перевалила за одиннадцать, а Максим всё никак не появлялся. Пнув от злости попавший под ноги камень, парень тихо выругался.- Вот ведь спасатель недоделанный. Испугался и сидит сейчас себе дома в тёплой постели, а я повёлся, как дурак. Федьку мы пойдём спасать в другое измерение, как же. Ну, попадись ты мне завтра в школе!Не без облегчения мальчишка повернулся обратно к дому, когда на его плечо легла чья-то рука.Вскрикнув, Пашка запутался в ногах и упал в снег.- Эй, ты чего? За старуху меня принял? - протянув руку, Максим помог другу подняться.- Извини, родители до ночи фильм смотрели, пришлось чуть ли не из окна выпрыгивать.Всё ещё приходя в себя от страха, парень посмотрел на друга. Одет тот был в камуфляжные штаны, прорезиненную охотничью куртку не по размеру и лыжную маску. Ну прямо настоящий охотник за приведениями.Расстегнув сумку, Максим протянул Пашке снегоступы. Те были явно взрослого размера, и болтались даже на широких зимних ботинках. Сделав пару шагов, парень едва не упал в снег.- Я ещё и палки лыжные прихватил. Пригодятся в случае самообороны, - Максим развернул чехол на спине и протянул одну пару Пашке. С ними держать равновесие стало куда легче.- Ну что, готов?Опустив взгляд, Пашка посмотрел на свои снегоступы. Сделай он шаг вперёд, пересеки эту невидимую границу, и обратной дороги уже не будет. Даже если их план не сработает, его ещё долгие месяцы будут мучить кошмары о старухе.- Паш, ты чего? - задрав маску, Максим посмотрел на друга. На его лице парень впервые увидел то же, что и каждый раз замечал в отражении зеркала с тех пор, как переехал сюда. Максим боялся. Боялся даже больше чем он. Сделай Пашка шаг назад, и вся его дневная уверенность окончательно пропадёт, уступив место страху перед тем, с чем они собирались столкнуться. О чём боялись друг друга спросить: А что, если их постигнет судьба Федьки?Не собираешься ведь ты всю жизнь мимо неё вдоль забора красться? Конечно, если тебе страшно, то я могу водить тебя за ручку, - заскрёбся противный голос у него в голове.- Паш, ну так мы идём?Парень обернулся на далёкие огни дома, представив как сейчас было бы приятно оказаться в своей кровати.- Пошли! Вызволим Федьку, а потом всем расскажем о старухе, чтобы её навсегда в психушку упекли!Кивнув друг другу, мальчишки углубились в лес. Снегоступы заметно помогали, но даже с ними путь до дома старухи занял едва ли не десять минут. Привалившись к дереву, Пашка дождался Максима и выглянул из-за укрытия. Сугробы доходили почти до половины забора, так что перелезть через него было лёгкой задачей, но мимо домов то и дело мелькал чей-то фонарик.- Ну, чего застыл? Идём дальше, - отдышавшись, Максим подошёл к другу.- Тихо ты. Там кто-то с фонарём ходит. Надо подождать пока не уйдёт.- Времени нет, уже почти половина двенадцатого.Луч света прошёлся по стволам деревьев, заставив мальчишек с головой залечь на снег.- Эй, кто там? - Пашка узнал голос милиционера, который приходил к нему домой. Если их поймают, одним наказанием не отделаешься.- Выходите, кому говорю, я вас видел! - мужчина открыл калитку дома старухи и вошёл во двор.Боковым зрением Пашка заметил, как Максим смотрит куда-то вверх, зажав в руке снежок. На всякий случай парень приготовился бежать. По этим сугробам их в снегоступах даже взрослый не догонит.- Эй, хватит прятаться, выходите давайте!Свет становился всё ярче по мере приближения голоса. Теперь Пашке казалось, что милиционер стоит прямо за деревом.- А ну…Снежок улетел куда-то в крону ели. Каркнув, перепуганная ворона спикировала с ветки и, едва не сбив шапку с милиционера, перелетела на крышу дома, оглашая округу своим скрипучим голосом.- Чтоб тебя, дурная птица! - погрозив ей кулаком, мужчина последний раз прошёлся фонарём по деревьям и вернулся обратно на дорогу. Вскоре луч света исчез за краем деревни.- Пашка, ты как?- В норме. А здорово ты с этим снежком придумал!- Потом спасибо скажешь. Времени почти не осталось.На всякий случай мальчишки добрались до забора ползком. Перекинув сумку, Пашка перевалился на другую сторону и едва не подвернул ногу, упав вместо снега на промёрзшую землю. Должно быть, все сугробы вычистили милиционеры, когда искали Федьку. И одна деталь на пустом дворе особенно бросалась в глаза.- Макс, похоже твой план провалился.- Ты о чём? - свесив ноги с забора, парень осторожно спрыгнул на землю.- Пень. Его тут нет.На месте где раньше находилось излюбленное место старухи, теперь была лишь дыра, присыпанная свежим снегом. Подойдя ближе, мальчишки заглянули в яму.- А врали ведь, нет под ним никаких костей, только корни торчат, - обойдя дыру, Пашка посмотрел на друга.- Портала нет. Дальше-то что, Макс?Парень молчал, лишь с силой ковыряя палкой край ямы.- Что они его, на допрос, что ли, увели?! Где нам теперь Федьку искать?С крыши дома раздался скрипучий голос вороны. Теперь, когда старуха исчезла, она снова стала единственной, кто наводил ужас на людей в округе.- Да ладно, Макс. Может, тебе показалось тогда, что ты слышал Федьку. Да и времени уже почти не осталось. Идём домой.- Никуда мы не идём! Может в яму попробовать слезть?Скинув снегоступы, Максим спрыгнул на дно дыры. Пашка тем временем ещё раз осмотрел двор. Дом, забор, старая яблоня у самого угла и ветхий сарай рядом с ней.- Макс, может они пень в сарай перенесли? Давай проверим.- Нет. Не нужно. Спустись в яму.- Чего? Зачем?Максим уже вылез обратно и теперь не отводил взгляда от дома.- Спустись, нужно кое-что проверить.Сняв со спины сумку, Пашка упёрся руками в края ямы и спустился вниз. Когда ноги коснулись дна, полоска земли доходила ему чуть ли не до груди.- А дальше что?- Посмотри на крыльцо. Я же не схожу с ума?Подняв взгляд, Пашка снова почувствовал неприятный холодок в животе. На крыльце, обхватив голову руками, сидел Федька. Выглядел он так, словно и не пропадал никуда на две недели. Даже шапка на голове была по-прежнему сдвинута набок.- Это же он, да? Я ведь не спятил?- Нет, Паш. Я тоже его вижу. Ну, толстяк, ты нам теперь по гроб жизни обязан. Эй, Федька! Федька!Парень подпрыгнул на месте и стал озираться по сторонам, пока не заметил их.- Нет... Нет! Зачем вы пришли?! Уходите скорее! - вскочив, толстяк скрылся в доме, захлопнув за собой дверь.- Куда он? Эй, Федька, балбес ты этакий! Мы тебя спасать пришли.- Макс, что-то мне это не нравится. Давай залезем обратно в яму и уйдём отсюда побыстрее.- А он как же? Мы ведь за ним сюда и шли.- Не хочет он, чтобы его спасали. А если пойдём за ним, то возможно и нас уже никто не спасёт.- Но ведь время ещё… - конец фразы оборвал истошный вопль из дома.Не сговариваясь, мальчишки через несколько секунд оказалось у двери.- Чёрт, заперто! Пашка, давай лом!Сунув руку за спину, парень нащупал лишь пустоту. Сумка с инструментом так и осталась лежать у ямы.- Он там. Я сейчас!- Поздно будет! Давай вместе, на счёт три!- Раз! Два!..Трухлявая дверь хрустнула замком от негодования, впуская двух незваных гостей внутрь. Глаза и нос Пашки тут же защипало от целого тумана пыли.- Федька! Федька, где ты?! Чёрт, всю маску в пыли испачкал!- Макс! Я не вижу ничего! - заходясь в приступе кашля, Пашка нащупал плечо друга.Откуда-то из глубины дома до них донёсся сдавленный крик.- Держись за меня, я проведу! Федька, мы идём!Ухватившись за капюшон куртки Максима, Пашка слепо побрёл за ним вглубь дома. Где-то впереди открывались двери, сухо скрипели половицы под ногами, выдавая каждый их шаг, но крики оставались всё так же далеко.- Куда он подевался? Мы уже весь дом обошли!Получив возможность передохнуть, Пашка наконец смог протереть глаза. Они оказались в комнате, доверху заставленной шкафами вдоль стен, насколько позволял видеть свет из грязного окна. Пашка был даже рад, что содержимое банок на полках оставалось в тени.Снова раздался крик, на этот раз чуть ближе. Но Пашке показалось, что кричал совсем не Федька.- Да куда он делся? - Максим топнул ногой, отчего пол под ним ощутимо прогнулся.- Да и дом ещё весь разваливается! Как бабка тут жила? При любом шаге можно под пол провалиться!Под пол. Мысль в голове Максима подскочила с места и принялась носиться из угла в угол, сбивая всё на своём пути. Спор, бабка, пень, сугробы, дорожка, уходящая за угол дома.- Подвал! Макс, в доме бабки есть подвал! Ты видел люк в других комнатах?- Нет. Не помню. Вроде нет. Тут темно, как в могиле, да и пыль ещё.- Давай быстро на выход! Там за углом…Пашку прервал протяжный скрип входной двери. Где-то на улице закричала ворона и, шумно взмахнув крыльями, улетела в лес. Хозяйка вернулась домой.Захлопнув дверь и навалившись на неё, мальчишки слушали, как за стеной раздаются мерные шаги. Где-то совсем близко скрипнула половица, и дверь вздрогнула, как от удара тараном. Едва не отлетев к соседней стене, Пашка снова навалился на дверь. Ему в бок что-то ткнулось - это Максим просунул в ручку черенок от метлы.- Держись только, я сейчас! - крикнув, парень исчез в углу комнаты.Бах! Бах! Бах! Пашке казалось, что от ударов трясётся весь дом. Затрещало дерево, и ему в щёку впился десяток крохотных заноз. Тощая рука протиснулись сквозь пролом и стала шарить в поисках ручки.- Пашка, в сторону! - парень увидел, как на него падает один из шкафов. Едва успев отпрыгнуть, он тут же зашёлся в кашле от целого облака пыли. Придавленная рука старухи дёрнулась и с воплем скрылась в дыре. Последовал ещё один удар, а затем, наконец, всё стихло. Когда Пашка прокашлялся, тишину дома вновь нарушало лишь карканье вороны где-то на улице.Придя в себя, Максим обернулся к другу:- Паш, это же…В следующую секунду мальчишкам показалось, что над домом пролетела эскадра самолётов. Пашка заткнул уши и закричал, но звук всё равно просачивался сквозь пальцы, разрывая голову изнутри. Казалось, что в мозгу у него бьётся в агонии стая насекомых, пытаясь прогрызть путь наружу. Что всё закончилось, он понял лишь в тот момент, когда Максим схватил его за плечи и стал трясти. Его рот произносил какие-то слова, но Пашка их не слышал. Поднеся руку к голове, парень несколько раз щёлкнул пальцами, затем приложил её к уху. На ладони осталась большое пятно крови.Максим снова начал что-то кричать, тыкая пальцем в часы на запястье - 23:51.Пашка подошёл к шкафу и попытался отодвинуть его, но малейшее усилие отзывалось ужасной болью в голове.Спиной парень почувствовал вибрацию, и в ноздри ему ударил запах гнилых овощей. Схватив с полки очередную банку, Максим запустил её в окно. Стекло даже не треснуло, а вот мерзкий запах усилился. Мир у Пашки завертелся перед глазами, а в ушах, не смотря на глухоту, стоял ужасный шум. Он согнулся пополам и его вырвало. Когда, наконец, желудок перестали сводить судороги, парень открыл глаза и тут же закричал, не слыша своего голоса. В досках пола торчало ржавое металлическое кольцо.Увидев на что тот указывает, Максим отбросил в сторону очередную банку, вонь от которой едва не вызвала у Пашки новый приступ рвоты. Сырой запах из подвала заставил их непроизвольно поморщиться. Заглянув вниз, Пашка не увидел ничего кроме темноты, запоздало вспомнив, что фонарь остался вместе с ломиком во дворе. Справа заискрил и вспыхнул неровный огонёк зажигалки, выхватив из темноты перепуганное лицо Максима - покуривал он, что уж тут. Опустив руку в дыру, парень разжал ладонь. Перед тем как огонёк погас, Пашка успел заметить небольшой кусочек земли на дне. Значит, слухи о бездне под домом старухи тоже оказалось неправдой. Кивнув другу, парень спрыгнул вниз, едва не задохнувшись от удара - высота погреба была, наверное, не менее двух метров. Спустя несколько долгих секунд он, наконец, нащупал зажигалку. Сверху что-то тяжело ударилось в дверь - Пашка едва успел разглядеть искаженное ужасом лицо Максима, прежде чем тот захлопнул крышку, оставив его в темноте. Сидя на сырой земле, Пашка чувствовал, как тяжёлые шаги приблизились к люку, и, после нескольких секунд борьбы, на него упало что-то похожее на мешок с картошкой. Вскоре шаги наверху стали удаляться, таща за собой тело Максима.Пашка не помнил, сколько времени прошло, пока он кричал, не слыша собственного голоса, и молотил кулаками по земле. Может, несколько часов, а может, минута. Всё что он знал наверняка - люк наверху, к счастью или ужасу, больше не собирался открываться. Чиркнув зажигалкой, Пашка вытянул её вперёд, следуя за светом. Снаружи домик старухи выглядел не больше вагончика для рабочих, но подвал внизу, казалось, уходил далеко за границы забора. От страха Пашка сорвался на бег и едва успел затормозить, заметив отблеск на влажной стене. Проведя рукой с зажигалкой вдоль неё, парень снова почувствовал холодок внутри. Вся стена была испещрена рисунками, похожими на те, что он видел на фреске. Вот огромная тёмная фигура лежит с закрытыми глазами, а человечки один за другим входят в портал. А вот ужасные создания разрывают их на части с другой стороны прохода. На следующем рисунке уже тёмная фигура гонится за оставшимися у входа в портал. Что-то в этом изображении показалось Пашке неправильным. Мысль, которая шла вразрез со всем остальным. Зажигалка в руке опасно нагрелась, и парень потушил её, сунув в карман. Темнота тут же набросилась на него, сковывая дыхание и наполняя тело страхом. Кошмарный сон стал, наконец, явью. Мальчишке казалось, что он чувствует вибрацию позади себя - тяжёлые шаги, приглушаемые мягкой землёй. Держась рукой за стену, Пашка побежал вдоль неё туда, где, как ему казалось, был выход. Когда в темноте нога запнулась о торчащий кирпич, от падения его спасли только рефлексы. А вот зажигалке повезло куда меньше. Сунув руку в карман, Пашка нащупал только осколки пластика и сырую перчатку. Со злости стукнув кулаком по стене, парень едва не взвыл от боли, когда рука прошла дальше, ударившись об угол. Угол?Держась за него, Пашка нащупал внизу кирпич, который оказался ступенькой узкой лестницы. Всё ещё не веря в своё спасение, парень побежал наверх. Влетев плечом в закрытый люк, Пашка даже не обратил внимания на красноватое свечение сквозь щели. Шаги сзади стали почти ощутимым, мальчишка чувствовал, как под ними дрожали ступени лестницы. Сдирая плечи, он снова и снова врезался в доски люка, пока замок на нём, наконец, не сдался. Выбежав наружу, после затхлого подвала он едва не задохнулся от холодного зимнего воздуха. Отсюда Пашка уже мог разглядеть забытую у ямы сумку, рядом с которой подпрыгивал, размахивая руками Федька. Рядом с ним, держа на руках Максима, стояла старуха. Парню показалось, что в обращённом к нему лицу бабки отражается неподдельная грусть. Не понимая, что происходит, Пашка шагнул к ним, а затем мир вокруг него стал стремительно удаляться, утопая в кроваво-красной вспышке.Когда свечение исчезло, Пашка открыл глаза и, не слыша собственного голоса, закричал. Теперь он понял смысл последнего рисунка. И почему так громко смеялась старуха. Охраняя портал, она, наверное, каждый раз видела то, на что сейчас смотрел Пашка, и из-за чего и вырвала себе глаза. Почти безумная, последними остатками разума старуха пыталась отогнать дураков вроде него от этого сводящего с ума места. А значит - вся их с Максимом теория была ошибкой, и Федьку не нужно было спасать. Спасаться стоило им самим. Но всё это больше не имело никакого значения. Ведь тот, кто однажды переступил границу безумия, уже никогда не вернётся обратно.

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