Знакомство после смерти

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:22

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Крокозябла Просмотров: 151 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 11:22 by

В этой обычной панельной трешке жила семья из пяти человек: мать, отец, две сестры (18 и 12 лет) и брат 16 лет (мой муж). В 2000 году в этой квартире произошла трагедия: отец убил мать и спрятал тело в шкафу. Как и за что - до сих пор никто не знает. Тело обнаружил мой будущий муж, который, придя из школы, полез в шкаф за кроссовками. Отца посадили в тюрьму на 15 лет, где он и скончался впоследствии. Жизнь детей, оставшихся никому не нужными (ближайшие родственники отказались от обузы), описывать не буду - тяжело это, да и не в этом дело...Когда я переехала, познакомилась с младшей сестрой моего мужа, которая однажды в разговоре за жизнь обмолвилась, что мать при жизни была верующим человеком, что даже после смерти никогда их не оставляла, что всегда была рядом. Я тогда не обратила внимания на эти слова.Муж мой в те года ездил в командировки в Якутию. Получается, что в очередную его поездку я остаюсь впервые одна в этой квартире. "Ничего, - думаю я, - переживем как-нибудь!" Благо связь есть, да и мужнина сестра в соседнем доме живет.И вот, на четвертую ночь моего одиночества просыпаюсь я среди ночи от странного ощущения чьего-то присутствия в комнате. Вот такое чувство, будто за тобой подглядывают. Взгляд ощущаешь, а никого не видно. И ведь пошевелиться было страшно. Единственное, что тогда в голову пришло, - это фраза "Господи, помоги!" Вот ее я мысленно и повторяла, зажмурив глаза до боли. Потом почувствовала, будто легкий ветерок подул над головой. И сразу стало так спокойно и сонно, что я перевернулась на бок и мигом уснула.Утром звонит муж и рассказывает, что ему сегодня во сне мать покойная приснилась. Будто едут они в автобусе, а она ему и рассказывает: "Видела сегодня твою девочку. Хорошая, любит тебя. Я ее по голове погладила. Пусть она меня не боится, я ей зла не сделаю. Ну, сынок, мне выходить надо, а ты дальше езжай. Не твоя это остановка".Я как услышала - просто в осадок выпала! Получается, это моя покойная свекровь приходила ночью со мной знакомиться. В ответ на рассказ мужа поведала свою ночную историю. Он сказал, что и раньше он с сестрами постоянно слышал легкие шаги по квартире ночью, скрип шкафчиков на кухне. Только никто не боялся, знали, что это мать, которая даже после смерти не бросает своих детей!После этой истории с мужем в квартире мы прожили еще четыре года. И иногда по ночам я тоже слышала легкие шаги по коридору, ощущала ветерок возле нашей кровати. И каждый раз после этого муж улыбался во сне. А я спокойно засыпала, зная, что нас оберегает ставший мне родным и близким человек, которого я никогда не знала.

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