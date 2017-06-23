Знакомство после смерти

Знакомство после смертиНЕБОЛЬШАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ.
В этой обычной панельной трешке жила семья из пяти человек: мать, отец, две сестры (18 и 12 лет) и брат 16 лет (мой муж). В 2000 году в этой квартире произошла трагедия: отец убил мать и спрятал тело в шкафу. Как и за что - до сих пор никто не знает. Тело обнаружил мой будущий муж, который, придя из школы, полез в шкаф за кроссовками. Отца посадили в тюрьму на 15 лет, где он и скончался впоследствии. Жизнь детей, оставшихся никому не нужными (ближайшие родственники отказались от обузы), описывать не буду - тяжело это, да и не в этом дело...
САМА ИСТОРИЯ.
Когда я переехала, познакомилась с младшей сестрой моего мужа, которая однажды в разговоре за жизнь обмолвилась, что мать при жизни была верующим человеком, что даже после смерти никогда их не оставляла, что всегда была рядом. Я тогда не обратила внимания на эти слова.
Муж мой в те года ездил в командировки в Якутию. Получается, что в очередную его поездку я остаюсь впервые одна в этой квартире. "Ничего, - думаю я, - переживем как-нибудь!" Благо связь есть, да и мужнина сестра в соседнем доме живет.
И вот, на четвертую ночь моего одиночества просыпаюсь я среди ночи от странного ощущения чьего-то присутствия в комнате. Вот такое чувство, будто за тобой подглядывают. Взгляд ощущаешь, а никого не видно. И ведь пошевелиться было страшно. Единственное, что тогда в голову пришло, - это фраза "Господи, помоги!" Вот ее я мысленно и повторяла, зажмурив глаза до боли. Потом почувствовала, будто легкий ветерок подул над головой. И сразу стало так спокойно и сонно, что я перевернулась на бок и мигом уснула.
Утром звонит муж и рассказывает, что ему сегодня во сне мать покойная приснилась. Будто едут они в автобусе, а она ему и рассказывает: "Видела сегодня твою девочку. Хорошая, любит тебя. Я ее по голове погладила. Пусть она меня не боится, я ей зла не сделаю. Ну, сынок, мне выходить надо, а ты дальше езжай. Не твоя это остановка".
Я как услышала - просто в осадок выпала! Получается, это моя покойная свекровь приходила ночью со мной знакомиться. В ответ на рассказ мужа поведала свою ночную историю. Он сказал, что и раньше он с сестрами постоянно слышал легкие шаги по квартире ночью, скрип шкафчиков на кухне. Только никто не боялся, знали, что это мать, которая даже после смерти не бросает своих детей!
После этой истории с мужем в квартире мы прожили еще четыре года. И иногда по ночам я тоже слышала легкие шаги по коридору, ощущала ветерок возле нашей кровати. И каждый раз после этого муж улыбался во сне. А я спокойно засыпала, зная, что нас оберегает ставший мне родным и близким человек, которого я никогда не знала.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:22
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Сегодня, 11:22 by КрокозяблаПросмотров: 151Комментарии: 1
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