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Страшилки

Мать

Квартиру выбирала недолго, понравилось южное расположение окон и просторный дворик с внутриквартальной школой и садиком, в который сразу же определила своих деток.

Первое время на новой квартире всё было спокойно и безмятежно. Но спустя некоторое время, заходя в комнату своих дочерей, я стала замечать странную обстановку в комнате, а именно стул, стоящий посередине комнаты, и стакан с водой на столе.

Ложась спать, я не замечала, чтобы дети выходили ночью из комнаты или передвигали в ней мебель. Попробовав расспросить младшую дочурку, почему каждое утро, входя в их комнату, я вижу стоящий стул посередине комнаты и стакан с водой на столе, но младшая ничего толком так мне и не рассказала, только побледнела в лице.

Спустя два дня, зайдя очередным утром в комнату дочерей, лицезрела всю ту же сцену. Когда я их отвела в детский сад и вернулась домой, решила сама проверить комнату, но ничего так и не нашла.

Приведя вечером после работы детей домой и перед тем, как уложить дочерей спать, решила расспросить старшую дочь более подробно об этих инцидентах. Вот тут-то у меня и встали волосы дыбом после того, что рассказала мне старшая дочь, которой на тот момент было всего шесть лет.

По рассказам дочери: практически каждую ночь в комнате появлялся полупрозрачный силуэт женщины, которую они называли “мать”. Эта женщина ставила на стол полный стакан воды и двигала стул к центру комнаты.

Отойдя от шока и выпив бокал вина, легла спать. На следующий день решила поподробней узнать у соседей, кто до этого жил в этой квартире.

Сосед снизу рассказал, что раньше в этой квартире проживала семья. Была она благополучной: муж с женой работали, дети только пошли в школу, как вдруг это всё оборвалось в один миг. Отец двоих детей, возвращаясь поздним осенним вечером с работы, попал под машину, удар оказался смертельным. Жена не смогла пережить потерю мужа и в дарилась в запой. Спустя два – три месяца мать и её двух детей нашли мертвыми в этой самой комнате, где спали мои дочери. Мать повесилась на люстре, предварительно дав детям выпить стакан воды, в котором развела яд.

После этого рассказа соседа тут же съехала с этой квартиры вместе со своими дочерьми. К счастью, больше ничего такого со мной и моими детьми не происходило и не происходит.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:33
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:33 by Лёша ПестряковПросмотров: 72Комментарии: 1
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Ключевые слова: Мать рассказ квартира стакан вода яд смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 11:37
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