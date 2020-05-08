Ведьмак. Глава 1. Каэр Морхен

Ведьмак. Глава 1. Каэр МорхенЛА-А-А-А-АМБЕ-Е-Е-ЕРТ, ЗАРА-А-А-А..! – с таким вот диким ором летел я вниз с верхушки башни, изо всех сил пытаясь изловчиться и успеть наложить квен до того, как мой и так изрядно потрепанный хребет поцелуется с камнями. Сверху на меня смотрела ехидная морда королевской виверны. Ну, гад, я ж тебя… Выжить бы только сначала.
А предыстория сих злоключений такова.
Как говаривал один мудрец, зима близко… ой, не то. Ну да, неважно, вы поняли, что я имею в виду. Итак, холода наступили на этот раз довольно-таки внезапно, и собралась наша ватага зимовать в Каэр Морхене, как это обычно и бывает. Эскель тут же повесил меч на стену и со словами «весной разбудите» уложился в свою зимнюю спячку… которая, впрочем, продлится до второго-третьего халявного бухла. Надеюсь, батька Весемир успел запастись до нашего прихода. Старый он, заказы не берет больше, сидит вечно в этой развалюхе да всякие книжонки читает. Ну да и пес с ним, нам же золота достанется больше.
Пока Эскель дрых, решили мы с Ламбертом вскрыть пару бочонков эля да запить это дело самогоном. Блин, как чувствовал, что не надо этого говнюка набухивать, да вот так получилось. Итак, сидим мы прямиком в самом подвале, выпиваем культурно из кружек эль да болтаем о том, да сем.
- Слушай, Волк, - подал голос мой родной собутыльник, - ты как в Белый Сад съездил-то?
- Черт, не напоминай, - я одним глотком осушил кружку, - мне эти поганые коровы теперь по ночам сниться будут.
- А что так?
- Да решил я на халяву мяса добыть, ну, ты меня знаешь… ик… - вторая порция сладкого алкоголя исчезла в моем желудке. – Дождался ночи, избавился от лишнего груза в кишечнике, дабы проще дело пошло, и двинулся рогатых резать, пока никто не видит. Один хрен там волков полно, не придадут значений. Ага, как же… ик… - я едва не блеванул, но пока удавалось себя сдерживать.
- Ну, Геральт, не томи, что дальше было-то? – Ламберт уже закусывал сушеной рыбой, в отличие от меня, не спеша с опорожнением наших зимних запасов.
- Да местные селюки скинулись какому-то чародею, и тот, представь себе, черта заколдовал и поставил его охранять стадо. Я без понятия, что этот урод рваный наложил на поганую тварь, но я все свои мечи об нее затупил, а проклятому черту хоть бы хны. Я даже ранить его не смог, - третья кружка пошла, я уже ощущал неслабое головокружение.
- И чем все закончилось?
- Чем-чем? Валить пришлось оттуда. Таким опозоренным я себя еще никогда не чувствовал.
Ламберт так и покатился со смеху, чуть не разбив половину бутылок.
- Ой, не могу, - приговаривал он. – Знаменитый любовничек всея Темерии и Ривии и гроза чудовищ Геральт с коровами ободелался! Черта не смог одолеть. Да расскажи кому, не поверят.
- Слушай, ты мне, конечно, как брат, но только попробуй кому ляпни, так я за этого барана на тебе отыграюсь, усек?
- Ладно-ладно, не кипятись, - Ламберт примирительно поднял руку. – Оно ж всякое бывает. Выпьем за то, чтобы бронированные черти вымерли и без нашей помощи.
Ну, за такой тост не грех и простить товарища, и мы продолжили.
Вырубило меня, наверное, где-то через час. Сколько я был в отключке, сказать бы уж точно не смог, но когда проснулся, пожалел, что родился на свет – в голове будто кто-то молотом посшибал все извилины, голова трещала, старая кровать под пьяным скальным троллем. Ламберта уже не было на месте, но была выложена прямо передо мной надпись черепками – «я батю твоего вертел». Вот собака сутулая.
Кое-как переставляя задние конечности, я выбрался из подвала. Стоял на улице мороз, светило солнце в вышине, и Ламберт, друг мой дорогой, с воплями бежал ко мне… Так, стоп, чего это он?
- Геральт, я идиот!
- Я знаю.
- Да я не об этом, седой хрен. На башню глянь!
Я послушался и не поверил своим глазам. Прямо на шпиле уселась огромная королевская виверна и то и дело трясла головой, вокруг которой отчетливо виднелся след наложенного аксия.
- Ты что сделал, дятел? – я трезвел с бешеной скоростью.
- Понимаешь, я ж, когда напьюсь, то редко за свои действия отвечаю, - Ламберт скорчил виноватую рожу.
– Решил я прогуляться, чуть с обрыва не полетел, а тут гнездо, да в нем яйца такие огромные. И, понимаешь, захотелось мне яичницы. Проклятый алкоголь вышиб мысли из головы, и я совершенно не узнал гнездо виверны, а тут и она. Я хотел ее игни спугнуть, да спьяну знаки перепутал. Бухло свое дело знает, и эта тварь увязалась за мной. Я как мог петлял, но против летающей скотины, не попетляешь особо.
- Ты что же, себе домашнее животное завел? – я задумчиво наблюдал, как чудовище вылизывает блестящую на солнце чешую.
- Волк, не будь большим дебилом, чем ты есть. Аксий вот-вот спадет, Весемир нам обоим головы с задницами…
- А я здесь при чем?
- А когда это наш старик разбирался, кто прав, а кто виноват? Ты же знаешь его принцип, сначала по ребрам, потом – разбираться. Слушай, седой, ты получше меня по стенам лазишь, сбей ее, а? На земле потом вместе добьем.
Я хотел было вспылить, но понял, что он прав. Помотав головой, из-за чего остатки алкоголя обрызгали-таки нашего укротителя драконидов, я со вздохом, цепляясь за балки, полез наверх, надеясь успеть до того, как эффект знака пройдет. Размечтался.
Я был уже на верхушке и готовился использовать аард, как виверна повернулась в мою сторону. В ее теперь вполне осмысленных глазах читалась такая лютая ярость, что я охренел на секунду. И эта секунда дорогого стоила, так как не увидел я вовремя несущийся в мою сторону хвост, который через мгновение буквально сшиб меня с башни.
В последний момент мне удалось наложить квен, и я отделался лишь обгаженными штанами. Ну, да не привыкать. Ламберт уже бежал ко мне, держа в руке арбалет. И где он его только надыбал? А, да неважно. Важно другое – поганая тварь ждать не стала и, взмыв вверх, с громким ревом кинулась на нас, аки кара с небес. Мы бросились в разные стороны, Ламберт успел выпустить болт, который лишь скользнул по чешуе, не нанеся виверне ни малейшего вреда. И опять не до конца отпустившее похмелье не позволило мне вовремя сориентироваться. Через несколько секунд я понял, что лечу вдаль, бережно придерживаемый когтями зверюшки, в то время как Ламберт в отчаянии орет мое имя. Ну дрянь такая, выберусь, урою на месте говнюка!
***
- А мы любились каждый день,
Как кролик и бухой олень!
И только как солнце зашло-о-о-о-о-о-о,
Так, что-то дальше не пошло, вот зараза, - я сплюнул и в очередной раз посмотрел вниз. Хрен там, попытаюсь спуститься – и даже квен не поможет – скала была гладкой, прям как кожа моей Йен, да простит любовь всей моей жизни такое сравнение. Ну и что теперь делать? Ведь знала, дрянь такая, куда меня засунуть – прямо в гнездо. С одной стороны – выступ метров пять, с другой – обрыв высотой метров двести. И делай ты с этим, что хочешь. Ну, по крайней мере, алкоголь таки выветрился, а что насчет жрачки… Ну, я ж ведьмак, протяну недельку-две. Пес его знает, почему виверна не сожрала меня сразу, видимо, оставила детенышам. Только вот где они? Еще в яйцах? А эта скотина не боится, что я их сожру или сброшу вниз? Хмм, наверное, все же не стоит, обозлится, а меча у меня с собой нет – выронил, когда хватала.
Холодно было, как у ледяного великана в заднице. Вот что ты за говно крылатое? Разуму, что ли научилось, раз поняло, что, попытавшись разжечь костер, я сожгу сам себя к хренам вместе с гнездом? Да, давно я в такой дрянной ситуации не был. С тех пор, как мы с Эскелем охотились на беса, и проклятая Плотва испугалась и понеслась прямо сквозь деревья, между двумя из которых я и застрял. Быть сожранным бесом – это еще ничего. Вот быть опущенным им же – это уже совсем другая история. Правда, тогда честь моей задницы спас братюня Эскель, когда бомбами отвлек рогатого, чем позволил мне выбраться из зоопадни, и мы уже вместе тварину прикончили. Эх, Эскель-Эскель, интересно, как бы ты меня сейчас выручил?
Солнце поднялось выше, осветив местность. Эх, красивая же у нас долина тут – травку ветер высокую колышет, пчелки над цветами жужжат, волки добычу вон ищут, сирены вдалеке вопят. Правда, зимой все это великолепия скрывает-таки снег, но что ж поделать, за красоту платить надо. Хорошо, что снега еще не было, и мои глаза могли насладиться еще частью всего этого. И славная громадина Каэр-Морхена виднеется вдали, сквозь дымку, скрывающую изъяны вроде разваленных постов и дыр в стене. Хорошее место, тихое, красивое. Хех, а недалеко меня драконид занес. Правда, облегчения это вообще не принесло.
Долго я сидел, медитировал, вспоминая чудные груди моей дорогой чародейки, да послышался вдруг шум. Знакомый такой шум. Я голову поднял… и сказать, что охренел – это ничего не сказать. Три всадника прямо с неба спускались ко мне на объятых льдом лошадях. В масках были всадники черных да в доспехах костяных. Что? Дикая Охота? Какого лешего они тут забыли?
- Я долго ждал этого, Белый Волк, - заговорил первый из них, предводитель, видимо. – Ты в западне, и нет подмоги. Дорого ты заплатишь за смерть короля нашего, Великого Эредина.
Так, это что еще за цирк с конями? Когда это Эредин помереть успел? Я этого петуха красного не видел даже никогда, слышал лишь мельком. Да даже если он сдох, при чем тут я вообще?
- Так, слушай сюда, скелет обглоданный, - я придал своему голосу максимально возможной злости. – Вертел я твоего Эредина и тебя с твоими подсосами на своем могучем шатать буду.
На самом деле, я понимал, что конец мне тут и пришел. Без меча, в ограниченном пространстве, шансов у меня нет – ни перекатиться, ни пируэт сделать – нихрена не получится. Хотя бы блевануть на них, так нет же – похмелье ведь закончилось.
Предводитель спорить не стал. Его меч выписал круг, но мне удалось отскочить, избежав обезглавливания на первой же секунде боя. Тут же подключились двое подсосов. Они не спешили, стали с разных сторон, прекрасно осознавая свое преимущество. Но они не видели того, что видел я – а именно, мою старую знакомую виверну, которая неслась к гнезду с явно недобрыми намерениями. Когда эта неправильная птица была уже рядом, и эти такие же неправильные эльфы ее услышали, я с криком «эгегей, бойтесь, ушастики, психи атакуют» нырнул вперед и, сшибив предводителя с ног, тут же сложил пальцы в аксий. Виверна затормозила передо мной, охотники, охренев от ситуации, замешкались, чем я и воспользовался. Взобравшись на спину виверне, я тут же скомандовал: «К замку!», и та так резко рванула с места, что я еле успел ухватиться руками за один из шипов на ее шее.
Славный был полет. Ветер свистел в ушах и заднице, скорость была такой, что казалось, вокруг все замирает. Параллельные эльфы мчались следом, и я развернул своего верного крылатого коня и скомандовал: «Жги нахрен!»
Зрелище горящих эльфских штанов забыть будет очень сложно. Видимо, виверна все воспринимает слишком буквально. С дикими визгами и горящими понятно чем незадачливые охотники быстро слиняли ввысь, одарив меня напоследок запахом паленой шерсти.
- Брить надо, идиоты! А еще культурными прикидывались, - и я вновь направил «скакуна» к замку.
Кстати говоря, эффект аксия-то закончился еще в момент огнеметания. Это что ж означает?.. Проверяя, я скомандовал виверне лететь к главному входу, где уже поджидал в ступоре стоявший Ламберт, и она послушалась! Обалдеть, да у нас теперь ручная виверна имеется. Не, убивать не буду, и другим не дам, пора бы и сломать пару шаблонов. Да и не до этого – надо будет разобраться, какого черта вообще произошло. Только эльфской осады нам не хватало еще.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:02
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:02 by FahrengeitПросмотров: 142Комментарии: 3
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