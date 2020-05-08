Ведьмак. Глава 1. Каэр Морхен

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

Fahrengeit Просмотров: 142 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 08:02 by

ЛА-А-А-А-АМБЕ-Е-Е-ЕРТ, ЗАРА-А-А-А..! – с таким вот диким ором летел я вниз с верхушки башни, изо всех сил пытаясь изловчиться и успеть наложить квен до того, как мой и так изрядно потрепанный хребет поцелуется с камнями. Сверху на меня смотрела ехидная морда королевской виверны. Ну, гад, я ж тебя… Выжить бы только сначала.А предыстория сих злоключений такова.Как говаривал один мудрец, зима близко… ой, не то. Ну да, неважно, вы поняли, что я имею в виду. Итак, холода наступили на этот раз довольно-таки внезапно, и собралась наша ватага зимовать в Каэр Морхене, как это обычно и бывает. Эскель тут же повесил меч на стену и со словами «весной разбудите» уложился в свою зимнюю спячку… которая, впрочем, продлится до второго-третьего халявного бухла. Надеюсь, батька Весемир успел запастись до нашего прихода. Старый он, заказы не берет больше, сидит вечно в этой развалюхе да всякие книжонки читает. Ну да и пес с ним, нам же золота достанется больше.Пока Эскель дрых, решили мы с Ламбертом вскрыть пару бочонков эля да запить это дело самогоном. Блин, как чувствовал, что не надо этого говнюка набухивать, да вот так получилось. Итак, сидим мы прямиком в самом подвале, выпиваем культурно из кружек эль да болтаем о том, да сем.- Слушай, Волк, - подал голос мой родной собутыльник, - ты как в Белый Сад съездил-то?- Черт, не напоминай, - я одним глотком осушил кружку, - мне эти поганые коровы теперь по ночам сниться будут.- А что так?- Да решил я на халяву мяса добыть, ну, ты меня знаешь… ик… - вторая порция сладкого алкоголя исчезла в моем желудке. – Дождался ночи, избавился от лишнего груза в кишечнике, дабы проще дело пошло, и двинулся рогатых резать, пока никто не видит. Один хрен там волков полно, не придадут значений. Ага, как же… ик… - я едва не блеванул, но пока удавалось себя сдерживать.- Ну, Геральт, не томи, что дальше было-то? – Ламберт уже закусывал сушеной рыбой, в отличие от меня, не спеша с опорожнением наших зимних запасов.- Да местные селюки скинулись какому-то чародею, и тот, представь себе, черта заколдовал и поставил его охранять стадо. Я без понятия, что этот урод рваный наложил на поганую тварь, но я все свои мечи об нее затупил, а проклятому черту хоть бы хны. Я даже ранить его не смог, - третья кружка пошла, я уже ощущал неслабое головокружение.- И чем все закончилось?- Чем-чем? Валить пришлось оттуда. Таким опозоренным я себя еще никогда не чувствовал.Ламберт так и покатился со смеху, чуть не разбив половину бутылок.- Ой, не могу, - приговаривал он. – Знаменитый любовничек всея Темерии и Ривии и гроза чудовищ Геральт с коровами ободелался! Черта не смог одолеть. Да расскажи кому, не поверят.- Слушай, ты мне, конечно, как брат, но только попробуй кому ляпни, так я за этого барана на тебе отыграюсь, усек?- Ладно-ладно, не кипятись, - Ламберт примирительно поднял руку. – Оно ж всякое бывает. Выпьем за то, чтобы бронированные черти вымерли и без нашей помощи.Ну, за такой тост не грех и простить товарища, и мы продолжили.Вырубило меня, наверное, где-то через час. Сколько я был в отключке, сказать бы уж точно не смог, но когда проснулся, пожалел, что родился на свет – в голове будто кто-то молотом посшибал все извилины, голова трещала, старая кровать под пьяным скальным троллем. Ламберта уже не было на месте, но была выложена прямо передо мной надпись черепками – «я батю твоего вертел». Вот собака сутулая.Кое-как переставляя задние конечности, я выбрался из подвала. Стоял на улице мороз, светило солнце в вышине, и Ламберт, друг мой дорогой, с воплями бежал ко мне… Так, стоп, чего это он?- Геральт, я идиот!- Я знаю.- Да я не об этом, седой хрен. На башню глянь!Я послушался и не поверил своим глазам. Прямо на шпиле уселась огромная королевская виверна и то и дело трясла головой, вокруг которой отчетливо виднелся след наложенного аксия.- Ты что сделал, дятел? – я трезвел с бешеной скоростью.- Понимаешь, я ж, когда напьюсь, то редко за свои действия отвечаю, - Ламберт скорчил виноватую рожу.– Решил я прогуляться, чуть с обрыва не полетел, а тут гнездо, да в нем яйца такие огромные. И, понимаешь, захотелось мне яичницы. Проклятый алкоголь вышиб мысли из головы, и я совершенно не узнал гнездо виверны, а тут и она. Я хотел ее игни спугнуть, да спьяну знаки перепутал. Бухло свое дело знает, и эта тварь увязалась за мной. Я как мог петлял, но против летающей скотины, не попетляешь особо.- Ты что же, себе домашнее животное завел? – я задумчиво наблюдал, как чудовище вылизывает блестящую на солнце чешую.- Волк, не будь большим дебилом, чем ты есть. Аксий вот-вот спадет, Весемир нам обоим головы с задницами…- А я здесь при чем?- А когда это наш старик разбирался, кто прав, а кто виноват? Ты же знаешь его принцип, сначала по ребрам, потом – разбираться. Слушай, седой, ты получше меня по стенам лазишь, сбей ее, а? На земле потом вместе добьем.Я хотел было вспылить, но понял, что он прав. Помотав головой, из-за чего остатки алкоголя обрызгали-таки нашего укротителя драконидов, я со вздохом, цепляясь за балки, полез наверх, надеясь успеть до того, как эффект знака пройдет. Размечтался.Я был уже на верхушке и готовился использовать аард, как виверна повернулась в мою сторону. В ее теперь вполне осмысленных глазах читалась такая лютая ярость, что я охренел на секунду. И эта секунда дорогого стоила, так как не увидел я вовремя несущийся в мою сторону хвост, который через мгновение буквально сшиб меня с башни.В последний момент мне удалось наложить квен, и я отделался лишь обгаженными штанами. Ну, да не привыкать. Ламберт уже бежал ко мне, держа в руке арбалет. И где он его только надыбал? А, да неважно. Важно другое – поганая тварь ждать не стала и, взмыв вверх, с громким ревом кинулась на нас, аки кара с небес. Мы бросились в разные стороны, Ламберт успел выпустить болт, который лишь скользнул по чешуе, не нанеся виверне ни малейшего вреда. И опять не до конца отпустившее похмелье не позволило мне вовремя сориентироваться. Через несколько секунд я понял, что лечу вдаль, бережно придерживаемый когтями зверюшки, в то время как Ламберт в отчаянии орет мое имя. Ну дрянь такая, выберусь, урою на месте говнюка!***- А мы любились каждый день,Как кролик и бухой олень!И только как солнце зашло-о-о-о-о-о-о,Так, что-то дальше не пошло, вот зараза, - я сплюнул и в очередной раз посмотрел вниз. Хрен там, попытаюсь спуститься – и даже квен не поможет – скала была гладкой, прям как кожа моей Йен, да простит любовь всей моей жизни такое сравнение. Ну и что теперь делать? Ведь знала, дрянь такая, куда меня засунуть – прямо в гнездо. С одной стороны – выступ метров пять, с другой – обрыв высотой метров двести. И делай ты с этим, что хочешь. Ну, по крайней мере, алкоголь таки выветрился, а что насчет жрачки… Ну, я ж ведьмак, протяну недельку-две. Пес его знает, почему виверна не сожрала меня сразу, видимо, оставила детенышам. Только вот где они? Еще в яйцах? А эта скотина не боится, что я их сожру или сброшу вниз? Хмм, наверное, все же не стоит, обозлится, а меча у меня с собой нет – выронил, когда хватала.Холодно было, как у ледяного великана в заднице. Вот что ты за говно крылатое? Разуму, что ли научилось, раз поняло, что, попытавшись разжечь костер, я сожгу сам себя к хренам вместе с гнездом? Да, давно я в такой дрянной ситуации не был. С тех пор, как мы с Эскелем охотились на беса, и проклятая Плотва испугалась и понеслась прямо сквозь деревья, между двумя из которых я и застрял. Быть сожранным бесом – это еще ничего. Вот быть опущенным им же – это уже совсем другая история. Правда, тогда честь моей задницы спас братюня Эскель, когда бомбами отвлек рогатого, чем позволил мне выбраться из зоопадни, и мы уже вместе тварину прикончили. Эх, Эскель-Эскель, интересно, как бы ты меня сейчас выручил?Солнце поднялось выше, осветив местность. Эх, красивая же у нас долина тут – травку ветер высокую колышет, пчелки над цветами жужжат, волки добычу вон ищут, сирены вдалеке вопят. Правда, зимой все это великолепия скрывает-таки снег, но что ж поделать, за красоту платить надо. Хорошо, что снега еще не было, и мои глаза могли насладиться еще частью всего этого. И славная громадина Каэр-Морхена виднеется вдали, сквозь дымку, скрывающую изъяны вроде разваленных постов и дыр в стене. Хорошее место, тихое, красивое. Хех, а недалеко меня драконид занес. Правда, облегчения это вообще не принесло.Долго я сидел, медитировал, вспоминая чудные груди моей дорогой чародейки, да послышался вдруг шум. Знакомый такой шум. Я голову поднял… и сказать, что охренел – это ничего не сказать. Три всадника прямо с неба спускались ко мне на объятых льдом лошадях. В масках были всадники черных да в доспехах костяных. Что? Дикая Охота? Какого лешего они тут забыли?- Я долго ждал этого, Белый Волк, - заговорил первый из них, предводитель, видимо. – Ты в западне, и нет подмоги. Дорого ты заплатишь за смерть короля нашего, Великого Эредина.Так, это что еще за цирк с конями? Когда это Эредин помереть успел? Я этого петуха красного не видел даже никогда, слышал лишь мельком. Да даже если он сдох, при чем тут я вообще?- Так, слушай сюда, скелет обглоданный, - я придал своему голосу максимально возможной злости. – Вертел я твоего Эредина и тебя с твоими подсосами на своем могучем шатать буду.На самом деле, я понимал, что конец мне тут и пришел. Без меча, в ограниченном пространстве, шансов у меня нет – ни перекатиться, ни пируэт сделать – нихрена не получится. Хотя бы блевануть на них, так нет же – похмелье ведь закончилось.Предводитель спорить не стал. Его меч выписал круг, но мне удалось отскочить, избежав обезглавливания на первой же секунде боя. Тут же подключились двое подсосов. Они не спешили, стали с разных сторон, прекрасно осознавая свое преимущество. Но они не видели того, что видел я – а именно, мою старую знакомую виверну, которая неслась к гнезду с явно недобрыми намерениями. Когда эта неправильная птица была уже рядом, и эти такие же неправильные эльфы ее услышали, я с криком «эгегей, бойтесь, ушастики, психи атакуют» нырнул вперед и, сшибив предводителя с ног, тут же сложил пальцы в аксий. Виверна затормозила передо мной, охотники, охренев от ситуации, замешкались, чем я и воспользовался. Взобравшись на спину виверне, я тут же скомандовал: «К замку!», и та так резко рванула с места, что я еле успел ухватиться руками за один из шипов на ее шее.Славный был полет. Ветер свистел в ушах и заднице, скорость была такой, что казалось, вокруг все замирает. Параллельные эльфы мчались следом, и я развернул своего верного крылатого коня и скомандовал: «Жги нахрен!»Зрелище горящих эльфских штанов забыть будет очень сложно. Видимо, виверна все воспринимает слишком буквально. С дикими визгами и горящими понятно чем незадачливые охотники быстро слиняли ввысь, одарив меня напоследок запахом паленой шерсти.- Брить надо, идиоты! А еще культурными прикидывались, - и я вновь направил «скакуна» к замку.Кстати говоря, эффект аксия-то закончился еще в момент огнеметания. Это что ж означает?.. Проверяя, я скомандовал виверне лететь к главному входу, где уже поджидал в ступоре стоявший Ламберт, и она послушалась! Обалдеть, да у нас теперь ручная виверна имеется. Не, убивать не буду, и другим не дам, пора бы и сломать пару шаблонов. Да и не до этого – надо будет разобраться, какого черта вообще произошло. Только эльфской осады нам не хватало еще.

Ключевые слова: Ведьмак виверна гнездо авторская история

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