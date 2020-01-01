Белый тигр

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:42

Причина: Изменен раздел.

Kate23 Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:41 by

Судьба правит всем!Иногда человеку кажется, что в его размеренной жизни уже ничего больше случиться не может. Все устаканилось, есть семья, работа, какие – то устоявшиеся личные интересы. Привычный круг друзей и подруг, официально допущенных к тебе. Ровные отношения в семье. Любящие жена и дочь.Вот и я так думал. Был уверен, что к сорока годам моя жизнь вполне состоялась и ничто не предвещает какие-либо перемены.Женился я довольно рано, в двадцать лет, на замечательно красивой девушке с необычным для наших мест именем Мишель. Стройная шатенка с пронзительно-голубыми глазами. Она была на один год младше меня, что составляло благоприятный возрастной баланс для создания семьи. Через год родилась дочь Марина. На этом и остановились, решив, что детей хватит. Я был военным, и наши скитания по гарнизонам не способствовали увеличению численности нашей семьи. За время службы пришлось немного повоевать и, как следствие этого, получил орден и осколок в спину. Орден запрятал подальше в шкаф, а с собой носил только осколок, который периодически напоминал о себе. Осколок был неоперабельный и сидел где-то в районе позвоночника, пережимая нерв, что вызывало сильные боли в спине. Врачи давали неутешительный прогноз – со временем могут отказать ноги. По болезни меня комиссовали из армии, и я устроился на работу в школу учителем ОБЖ. Но моя педагогическая деятельность продолжалась не долго. Через какое – то время стала неметь и сохнуть левая нога. Она потеряла чувствительность и перестала сгибаться. Передвигаться я мог, но с большим трудом и при помощи палки. Пришлось оставить работу и уйти на инвалидность. Я прекрасно видел, что мое состояние напрягает жену и дочь. Мишель стала раздражительной, срывалась из-за любого пустяка. Она стала задерживаться на работе, иногда приходила домой с запахом алкоголя. Перспектива жить с мужем-инвалидом ее явно не вдохновляла. Дочь тоже сократила до минимума общение со мной, что, в принципе, тоже было вполне объяснимо. За последний месяц моя жена несколько раз не приходила ночевать, объясняя это срочными и внезапными командировками по работе. Поначалу она еще как-то пыталась объяснить свои отлучки, а потом просто стала посылалть меня куда подальше.Я прекрасно понимал, жена нашла мне замену и ждет удобного случая свалить. Я не стал выяснять отношения, и так все было ясно. Оставалось только ждать развязки. И она наступила.Все произошло в один дождливый ноябрьский вечер. Вы обращали внимание, что события, меняющие вашу жизнь в худшую сторону, происходят в осенние дождливые вечера? Как будто умирающая природа пытается утащить вас за собой! В тот вечер я как всегда сидел дома, жены и дочки еще не было. В дверь позвонили, и на пороге возник пахнущий дорогим парфюмом, ухоженный тип средних лет. Типичный представитель племени мужиков, являющихся помесью банкомата и вибратора.– Здравствуй! Я зайду? – он с порога перешел на ты. Я посторонился, пропуская нежданного гостя.– Есть разговор, давай присядем на кухне, – он неплохо ориентировался в нашей квартире.– Давай без предисловий. Мы с Мишель любим друг друга и хотим быть вместе.– И давно вы любите? – почему-то я не сильно удивился.– Уже полгода. Она жалеет тебя и не решается от тебя уйти. Отпусти ее, не ломай ей жизнь. Кстати все это время твоя дочь в курсе событий и не осуждает мать, – гость достал сигарету. – Пойми, ты инвалид и не стоит ломать жизнь молодой женщине!– Вот возьми, – он закурил и протянул мне конверт, – считай это компенсацией за прожитые с Мишель годы, – здесь тебе надолго хватит.Я молча смотрел на него и думал о том, что если зарядить ему между глаз, то он сразу потеряет свой лоск и напористость, а потом еще и ногами добавить… Да, мечтать не вредно! И тогда я встал, опираясь на палку, давая понять, что разговор окончен.– Я думаю, ты примешь правильное решение, – похоже, он что-то почувствовал, поэтому положил конверт на стол и быстро вышел из квартиры.Вот так все и произошло. Даже как-то буднично. Я ожидал от себя всплеска каких–то эмоций, гнева. Отчаяния. Но, увы, я видимо был заранее готов к такому повороту событий. Осталось только дождаться жены и закрыть эту тему.Мишель и Марина приехали около девяти часов вечера. Когда-то очень давно жена после возвращения с работы целовала меня в щеку. Но в последнее время ограничивалась сухим кивком. Прошла любовь – завяли помидоры. Я сидел на кухне и хотел только одного, скорее бы все это закончилось. Мишель знала о визите своего любовника, поэтому начала без предисловий.– Белкин, наша совместная жизнь последнее время стала не выносимой, – начала она. Но я не дал ей закончить.– Не надо Мишель. Я все знаю про загубленную молодость и трудности жизни с мужем-инвалидом. Не будем скандалить и выяснять отношения, – я встал. Дочь стояла и молча смотрела на меня, не проронив и слова. Но в ее глазах я прочитал жалость, смешанную с брезгливостью. Все понятно, отец – инвалид, еще хуже, чем инвалид муж.Я вышел в коридор, надел пальто, потом вернулся на кухню и молча подвинул конверт с деньгами в сторону Мишель. Она повернула голову и посмотрела на меня пустыми чужими глазами.– Это твоя компенсация за годы, прожитые со мной, – я взял свой саквояж и молча вышел из квартиры. Меня никто не удерживал…Стояла поздняя осень. Накрапывал дождь, усугубляя и без того унылое настроение. Я не испытывал отчаяния от случившегося, видимо давно был готов к такому развитию событий. Мыслей в голове особых не было, я просто молча брел вдоль мокрых домов. Надо было как-то жить дальше. Вопрос был пока один - где? Квартира принадлежала Мишель, и шансов отсудить себе там угол у меня не было. И, честно говоря, не было и желания. Я достал телефон и позвонил своему армейскому другу. К счастью он быстро мне ответил и согласился приютить меня на какое-то время.У меня пискнул телефон. Я посмотрел на экран и увидел новое сообщение. Моя бывшая соседка по родительской квартире Полина Львовна просила меня срочно перезвонить. Я набрал ее номер и сразу же услышал знакомый голос.– Димочка, здравствуй! Мы с Леонидом Моисеевичем завтра уезжаем к Ниночке в Хайфу. Мы все продали, кроме антикварного магазина. Я очень обязана твоей бабушке и решила магазин оставить тебе. Адрес ты знаешь, все необходимые документы лежат на письменном столе. Там работает Мирочка, моя дальняя родственница, она тебе все объяснит. Привет Мишельке и Мариночке. Целую, – она отключилась.Честно говоря, я слегка опешил. Казалось, что моя судьба сегодня в первый раз села на велосипед и сразу стала делать зигзаги! Вопрос с дальнейшей жизнью был решен. Я был не в курсе, чем так Полина Львовна была обязано моей бабушке, но, видимо, оказанная услуга была столь значимой, что она без колебаний подарила антикварный магазин ее внуку, то есть мне. Я решил не торопить события и сегодня переночевать у друга, а завтра отправиться в теперь уже мой магазин.Антикварный магазин я нашел быстро. Он находился в чудом сохранившемся старом двухэтажном доме, с двух сторон зажатом стилизованными под старину новостройками. Вывеска на фасаде была очень лаконична: «Антиквариат. Продажа, скупка, экспертиза». На входной двери висела аккуратная табличка «Открыто». Я толкнул двери и вошел во внутрь. Где-то в глубине магазина звякнул колокольчик. Из-за прилавка вышла молодая черноволосая женщина и, приветливо улыбнувшись, спросила: «Чем могу служить?»– Здравствуйте, я Дмитрий Белкин!– Очень приятно, я Мира. Тетя Полина говорила мне о вас. Давайте пройдем в кабинет, и я покажу вам все документы на магазин, – она сделала приглашающий жест.Мы вошли в небольшой коридор, в конце которого была лестница ведущая на второй этаж. Но Мира открыла боковую дверь, и я увидел небольшое помещение, которое, по-видимому, и было кабинетом. Вдоль стен стояли несколько витрин с фарфором. На свободной стене живописно висел ковер, на котором располагалась коллекция старинного оружия. На одной из витрин я увидел старинный шлем с полумаской и бармицей. Последнее время я много читал, в том числе и про старинное оружие, поэтому запомнил некоторые термины. В центре комнаты стоял массивный резной стол с креслом. На столешнице лежала черная кожаная папка. Мира раскрыла ее;– Вот дарственная на магазин. Все налоги уплачены, вам только нужно подписать документ — вот здесь и здесь, – тонким пальцем она указала где. – И магазин ваш.Через полчаса приехал нотариус, и процедура передачи была завершена.Я прислонил палку к столу и медленно опустился в кресло.– Мира, какие ваши дальнейшие планы? Вы останетесь работать здесь или уйдете? – я посмотрел на женщину.– Я хотела бы остаться, если вы не возражаете, – она улыбнулась.– Ну что вы, наоборот, я буду очень вам признателен, тем более я в антиквариате ничего не понимаю.– На втором этаже находится квартира. Правда она маленькая, всего одна комната и кухня, – Мира подала мне палку. – Она относится к магазину и поэтому тоже принадлежит вам.Мы поднялись по деревянной лестнице на второй этаж. За дверью находилась довольно просторная комната и примыкающая к ней кухонька, оборудованная всеми кухонными приспособлениями. Имелись так же ванная и туалет. Ну что же, это и было мое убежище на долгие годы, в нем я и буду проводить отмерянное мне судьбой время, когда окончательно потеряю способность передвигаться.– Располагайтесь, а я сварю вам кофе, – Мира прошла на кухню.– Мира, а где вы живете? – я наблюдал как ловко она орудует у плиты.– Раньше жила здесь, а потом стала снимать комнату. Это недалеко от магазина. Мы открываемся в десять, поэтому мне очень удобно, – она налила кофе в маленькую фарфоровую чашечку и поставила передо мной.Так началась моя «карьера» антиквара!Я старался постигнуть все секреты новой профессии. Вместе с Мирой я выезжал к клиентам на оценку и экспертизу. По выходным мы пропадали на местной барахолке. Она учила меня и показывала на практике, как можно найти ценную вещь в куче старого хлама. Я стал смотреть на окружающий мир другими глазами, стараясь найти в нем что-то ценное. Реально, я увлекся миром антиквариата, и, сам того не сознавая, Мирой! Мне нравилось в ней все. И ее еврейская рассудительность, спокойствие, неброская красота и мягкий характер. Особенно прекрасна была душа чистого и светлого человека. Но я боялся подать виду или как-то намекнуть ей об этом. Будущее мое было мрачным, ничего хорошего там меня не ждало. Зачем молодой женщине паралитик? Поэтому я гнал от себя внезапно нахлынувшие чувства.Я стал много читать специальной литературы, и мое обучение принесло свои плоды. Я понемногу стал разбираться в советском фарфоре, в Каслинском литье. По клеймам я уже безошибочно определял на каком заводе изготовлена та или иная вещь. За сколько ее купить и за какую цену я мог ее потом продать. У меня появились постоянные клиенты. И наступил день, когда я заказал себе визитные карточки. На карточке значилось только мое имя, профессия и номер моего нового телефона: «Дмитрий, антиквар».Мой новый бизнес налаживался. Все было вроде хорошо, все, кроме здоровья. Прогноз врачей начинал сбываться. Левая нога полностью была парализована, так что дело шло к инвалидной коляске. Я со страхом ждал, когда болезнь перекинется на правую ногу.За все это время Мишель и Марина мне ни разу не позвонили. Правда, месяц спустя после моего ухода, мне позвонил адвокат Мишель и предложил подписать документы о разводе. Он приехал ко мне в магазин, и я подписал все, что хотела Мишель. Больше о своей бывшей семье я ничего не слышал. Они окончательно порвали со мной все отношения, как говорится, списали со всех счетов. Я не держал на них зла, вот только предательство родной дочери оставило в моем сердце незаживающую кровоточащую рану.Как-то холодным майским вечером, после не очень удачного дня, я уселся возле камина, чтобы погреться. Мира уже ушла домой, я закрыл магазин и устроился в кабинете. Читать или смотреть ничего не хотелось. Я налил себе вискаря и решил немного расслабиться. Вдруг кто-то постучал в дверь магазина. Доковыляв до двери, я увидел пожилую женщину со свертком в руках.– Женщина, мы закрыты, приходите завтра! – я собрался закрыть дверь.– Молодой человек, я вас не задержу. Я завтра утром уезжаю. И мне срочно понадобились деньги. Посмотрите эту вещь, я думаю, что вы ее купите, – женщина смотрела мне прямо в глаза и я непроизвольно сделал шаг в сторону, пропуская ее в магазин.- Это дорожная шкатулка, начала 19 века. Я даже не знаю, как она оказалась в моей семье, – рассказывала она, разворачивая свёрток. – Мне она ни к чему, поэтому я решила предложить ее вам.– Вы хотите, чтобы я ее оценил или продаете?– И то, и другое, – она аккуратно поставила на стол деревянную лакированную шкатулку, инкрустированную слоновой костью. – Ну, что вы скажете?– Очень красивая вещь и стоит денег, – не знаю, почему я назвал сумму в полтора раза превышающую реальную стоимость этой шкатулки.Женщина улыбнулась.– Ну что же, я согласна.Женщина давно уже ушла, а я все смотрел на шкатулку и, словно зачарованный, открывал и закрывал крышку, любуясь красотой отделки. Потом вытащил из шкатулки все ящички и стал аккуратно простукивать стенки, тщательно проверяя пазы, в которые они крепились.”Похоже, что она с секретом, – думал я, – да вот только, что это за секрет и как его выщемить?”За этим занятием я не заметил, как наступило утро. Результата пока не было.Днем я продолжил шурудить шкатулку с еще большим усердием. Я тщательно изучал сантиметр за сантиметром. По многу раз выдвигал и задвигал ящички. Несколько раз выстукивал дно, крышку и стенки… Но все было напрасно, секрет не раскрывался.В том, что он был, я не сомневался. В то время такие вещи, как эта шкатулка, не выпускались мастерами без потайных отделений.Такими шкатулками пользовались, как необходимой дорожной вещью, при частых переездах в дилижансах или каретах. Она просто должна была иметь такой укромный, незаметный для чужого глаза уголок, где хранили важные документы, деньги, драгоценности.Прошел еще день, а шкатулка так и не раскрыла своего секрета.Я начал злиться… Был даже момент, когда мне захотелось ударить шкатулкой об пол.Но я попытался успокоиться и начать все сначала. Стал снова выстукивать шкатулку, открывать одну половину ящичков и нажимать на стенки, дно и крышку. Но все было напрасно, тайник не обнаруживался.Ночь без сна сделала свое дело. Усталость свалила меня. Незаметно подкрался сон. Он настиг меня за столом, на котором стояла шкатулка.Мне приснилось, что я нашел секрет шкатулки и открыл потайное отделение. Но когда проснулся, ничего вспомнить не смог. «Леший с ней! Ломать ее жалко, выставлю соответствующую цену, кто разбирается в таких вещах, тот купит!»Но все же решил попробовать в последний раз. Попытался представить себе, каким движением владелец открывал потайное отделение. Подвинул шкатулку к себе и двумя руками нажал на крышку. Раздался треск, и с тихим шорохом откинулась правая планка. Это было так неожиданно, что я даже отшатнулся. «Елки–палки, как все просто!!!» В открывшемся тайнике лежал завернутый в белый лоскут маленький сверток.Я аккуратно развернул ткань. В лоскуте материи лежали несколько потемневших от времени серебряных монет и перстень. Я аккуратно положил его на ладонь, пытаясь навскидку определить вес. Он был очень старый и, похоже, из серебра. Дело в том, что перстень был явно мужской. А в старые времена серебро считалось «мужским» металлом, в отличие от золота, металла «женского». Мужчины, рискнувшие носить золотые украшения, рисковали быть «не понятыми» современниками. Позже, правда, все изменилось, и украшения из золота стали носить и мужчины. Но и в наше время понимающие мужики никогда не оденут на себя золотые цацки!Взяв лупу, я стал внимательно рассматривать перстень. Звериная морда с разинутой пастью выглядела очень эффектно. В глаза хищника были искусно вставлены черные аметисты, очень редкая разновидность этого полудрагоценного камня. Тончайшая резьба, сотни мельчайших штрихов – казалось, отражена каждая морщинка, каждая складка, – все это делало морду зверя почти живой…«Полосы, оскал, клыки…» – я внимательно разглядывал перстень, – «и глаза… Какие-то уж слишком осмысленные!» Отодвинул перстень подальше. – «Безусловно, это облик тигра».Оскаленная морда зверя была тонкой ювелирной работы. Но как оказался этот шедевр в шкатулке, кто его сделал и кому он принадлежал?!Потемневшее серебро было почти лишено обычных потертостей и царапин, которые образуются при использовании подобного рода украшений. Имелся только один небольшой изъян, зазубрина, которая, как мне показалось, могла остаться от удара мечом или топором.Я не мог оторвать взгляд от необычного перстня и в глубине души у меня вдруг стал зарождаться страх. Я не мог понять в чем дело. И вдруг дошло: глаза! Глаза разъяренного тигра. Они были как живые, и в них горели зрачки, из которых струился черный свет! Причем они смотрели не куда-то в сторону, а именно на меня, заглядывая прямо в душу. Эти глаза прожигали насквозь, вдруг стало тяжело дышать, сердце колотилось под горлом, страх вынырнул из своих потаенных глубин и липкими лапами охватил и сковал все мое тело… Я тряхнул головой, пытаясь взять себя в руки. Это наваждение, морок! Мне просто кажется, что искусно выполненное чудовище изучающе рассматривает меня, будто знакомясь. А на самом деле в крохотные, тщательно прорезанные глаза просто вставлены неимоверно яркие черные аметисты… Но почему же тогда я не в силах отвернуться и оторваться от этого завораживающего взгляда?И вдруг, я непроизвольно одел перстень на безымянный палец правой руки. Сразу стало жарко. Жар по руке поднимался к плечу и растекался по всему телу. Еще сильнее застучало сердце. Я стал проваливаться в бездонный колодец. И через мгновенье все исчезло. Я крепко спал…Проснулся я от боли. Очень болела левая нога. Боль то ныла, то пульсировала, вгрызаясь в бедро. Левая нога, которая вот уже как целых полгода была парализована! Я уперся руками в столешницу и попытался встать. Ногами я почувствовал холод, который струился по полу. Держась за спинку кресла и столешницу, я попытался дотянуться до своей палки. Неловко задел ее, и она упала, ударив меня по левой ступне. Я непроизвольно отдернул ногу. Палка причинила мне боль! Нога оживала! Я даже смог чуть – чуть пошевелить пальцами. И тут мой взгляд уперся в правую руку. С безымянного пальца на меня смотрели угольно-черные глаза оскалившегося белого тигра. Вот только оскал показался мне уже не слишком страшным, наоборот, тигр улыбался!..Прошло полтора года. Мой бизнес был налажен. Я пользовался устойчивым авторитетом среди коллег – антикваров и клиентов. Мне удалось расширить дело, открыв еще два магазина в нашем городе и большой антикварный салон в Москве. Я уже ходил не хромая, но по привычке еще носил с собой трость, что придавало мне дополнительный шарм. Врачи наперебой твердили мне, что произошло чудо, что такого просто не может быть. Я, слушая их, только улыбался, посматривая на перстень с тигром. Мой осколок больше не зажимал нерв и, после не сложной операции, был удален.И, наконец, я женился на Мире! И она успела подарить мне замечательную дочь! Мы жили уже в загородном доме, но я с ностальгией вспоминал маленькую квартирку над антикварным магазином, в которой все начиналось!Судьба предоставила мне возможность встретиться с Мишель. Однажды мне позвонили, и женский голос попросил меня оценить кое-какие драгоценности. Я не ювелир, и хотел сразу же отказаться. Но голос показался мне знакомым. А когда женщина назвала адрес, я узнал Мишель. Странно, она вроде должна уже быть на Багамах!Мы договорились о встрече, и в назначенный час я уже звонил в знакомую дверь. Мишель почти не изменилась, только искрившиеся глаза словно потухли. Она куталась в платок, придерживая его возле горла.– Дмитрий? – она посторонилась, пропуская меня, – проходите, пожалуйста.Она хотела пригласить меня в комнату, но я попросился на кухню, с которой меня многое связывало. Я присел за кухонный столик как два с половиной года назад.– Мишель! – она посмотрела на меня, – Я что, так сильно изменился?– Белкин?! – от удивления она даже встала. Я ее понимал. По ее расчетам я давно уже должен был влачить жалкую жизнь в каком-нибудь приюте.– Но как? Ты что выздоровел?– Как видишь, – я улыбнулся, – не скажу, что я рад тебя видеть, не люблю возвращаться туда, где мне сделали больно.Мишель словно прорвало. Она рассказала, что прожила с новым мужем около года. А потом он ее бросил и с Мариной уехал жить за границу (ай да доченька, вся в мать!). Все просто ужасно. Это такая трагедия, когда тебя предают родные дети (действительно, откуда мне это знать?!). Она сейчас одна. Марина далеко и не общается с ней. И то, что я сегодня у нее, это, наверно, судьба. Ну а дальше вечная женская тема. Прости, я тварь. Всегда любила только тебя. Останься со мной. Я слушал ее причитания и молчал. Мне нечего было ей сказатьЗнаете, я не упивался ее горем и не злорадствовал. Мне даже было ее где-то жаль. Но визит пора было заканчивать. И в это время у меня зазвонил телефон. Звонила моя жена и спрашивала, куда за мной приехать. Я назвал адрес и стал прощаться.– Это твоя жена? – тихо спросила Мишель, и глаза ее стали наливаться слезами.– Да!– И давно вы женаты?– Да уже без малого два года, – я встал и взял трость. – Прощай Мишель, постарайся быть счастливой!Ну вот и все, пожалуй. У меня все хорошо. Любимая жена, дочь, работа. Мое будущее кажется мне безоблачным. Но я твердо знаю. Все может измениться в любой миг. Судьба правит всем!(Поэтому перстень с белым тигром никогда не снимаю).Автор: Yuriy Linna.

Ключевые слова: Перстень жена дочь болезнь

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