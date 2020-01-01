Белый тигр

Белый тигрСудьба правит всем!
Иногда человеку кажется, что в его размеренной жизни уже ничего больше случиться не может. Все устаканилось, есть семья, работа, какие – то устоявшиеся личные интересы. Привычный круг друзей и подруг, официально допущенных к тебе. Ровные отношения в семье. Любящие жена и дочь.
Вот и я так думал. Был уверен, что к сорока годам моя жизнь вполне состоялась и ничто не предвещает какие-либо перемены.
Женился я довольно рано, в двадцать лет, на замечательно красивой девушке с необычным для наших мест именем Мишель. Стройная шатенка с пронзительно-голубыми глазами. Она была на один год младше меня, что составляло благоприятный возрастной баланс для создания семьи. Через год родилась дочь Марина. На этом и остановились, решив, что детей хватит. Я был военным, и наши скитания по гарнизонам не способствовали увеличению численности нашей семьи. За время службы пришлось немного повоевать и, как следствие этого, получил орден и осколок в спину. Орден запрятал подальше в шкаф, а с собой носил только осколок, который периодически напоминал о себе. Осколок был неоперабельный и сидел где-то в районе позвоночника, пережимая нерв, что вызывало сильные боли в спине. Врачи давали неутешительный прогноз – со временем могут отказать ноги. По болезни меня комиссовали из армии, и я устроился на работу в школу учителем ОБЖ. Но моя педагогическая деятельность продолжалась не долго. Через какое – то время стала неметь и сохнуть левая нога. Она потеряла чувствительность и перестала сгибаться. Передвигаться я мог, но с большим трудом и при помощи палки. Пришлось оставить работу и уйти на инвалидность. Я прекрасно видел, что мое состояние напрягает жену и дочь. Мишель стала раздражительной, срывалась из-за любого пустяка. Она стала задерживаться на работе, иногда приходила домой с запахом алкоголя. Перспектива жить с мужем-инвалидом ее явно не вдохновляла. Дочь тоже сократила до минимума общение со мной, что, в принципе, тоже было вполне объяснимо. За последний месяц моя жена несколько раз не приходила ночевать, объясняя это срочными и внезапными командировками по работе. Поначалу она еще как-то пыталась объяснить свои отлучки, а потом просто стала посылалть меня куда подальше.
Я прекрасно понимал, жена нашла мне замену и ждет удобного случая свалить. Я не стал выяснять отношения, и так все было ясно. Оставалось только ждать развязки. И она наступила.
Все произошло в один дождливый ноябрьский вечер. Вы обращали внимание, что события, меняющие вашу жизнь в худшую сторону, происходят в осенние дождливые вечера? Как будто умирающая природа пытается утащить вас за собой! В тот вечер я как всегда сидел дома, жены и дочки еще не было. В дверь позвонили, и на пороге возник пахнущий дорогим парфюмом, ухоженный тип средних лет. Типичный представитель племени мужиков, являющихся помесью банкомата и вибратора.
– Здравствуй! Я зайду? – он с порога перешел на ты. Я посторонился, пропуская нежданного гостя.
– Есть разговор, давай присядем на кухне, – он неплохо ориентировался в нашей квартире.
– Давай без предисловий. Мы с Мишель любим друг друга и хотим быть вместе.
– И давно вы любите? – почему-то я не сильно удивился.
– Уже полгода. Она жалеет тебя и не решается от тебя уйти. Отпусти ее, не ломай ей жизнь. Кстати все это время твоя дочь в курсе событий и не осуждает мать, – гость достал сигарету. – Пойми, ты инвалид и не стоит ломать жизнь молодой женщине!
– Вот возьми, – он закурил и протянул мне конверт, – считай это компенсацией за прожитые с Мишель годы, – здесь тебе надолго хватит.
Я молча смотрел на него и думал о том, что если зарядить ему между глаз, то он сразу потеряет свой лоск и напористость, а потом еще и ногами добавить… Да, мечтать не вредно! И тогда я встал, опираясь на палку, давая понять, что разговор окончен.
– Я думаю, ты примешь правильное решение, – похоже, он что-то почувствовал, поэтому положил конверт на стол и быстро вышел из квартиры.
Вот так все и произошло. Даже как-то буднично. Я ожидал от себя всплеска каких–то эмоций, гнева. Отчаяния. Но, увы, я видимо был заранее готов к такому повороту событий. Осталось только дождаться жены и закрыть эту тему.
Мишель и Марина приехали около девяти часов вечера. Когда-то очень давно жена после возвращения с работы целовала меня в щеку. Но в последнее время ограничивалась сухим кивком. Прошла любовь – завяли помидоры. Я сидел на кухне и хотел только одного, скорее бы все это закончилось. Мишель знала о визите своего любовника, поэтому начала без предисловий.
– Белкин, наша совместная жизнь последнее время стала не выносимой, – начала она. Но я не дал ей закончить.
– Не надо Мишель. Я все знаю про загубленную молодость и трудности жизни с мужем-инвалидом. Не будем скандалить и выяснять отношения, – я встал. Дочь стояла и молча смотрела на меня, не проронив и слова. Но в ее глазах я прочитал жалость, смешанную с брезгливостью. Все понятно, отец – инвалид, еще хуже, чем инвалид муж.
Я вышел в коридор, надел пальто, потом вернулся на кухню и молча подвинул конверт с деньгами в сторону Мишель. Она повернула голову и посмотрела на меня пустыми чужими глазами.
– Это твоя компенсация за годы, прожитые со мной, – я взял свой саквояж и молча вышел из квартиры. Меня никто не удерживал…
Стояла поздняя осень. Накрапывал дождь, усугубляя и без того унылое настроение. Я не испытывал отчаяния от случившегося, видимо давно был готов к такому развитию событий. Мыслей в голове особых не было, я просто молча брел вдоль мокрых домов. Надо было как-то жить дальше. Вопрос был пока один - где? Квартира принадлежала Мишель, и шансов отсудить себе там угол у меня не было. И, честно говоря, не было и желания. Я достал телефон и позвонил своему армейскому другу. К счастью он быстро мне ответил и согласился приютить меня на какое-то время.
У меня пискнул телефон. Я посмотрел на экран и увидел новое сообщение. Моя бывшая соседка по родительской квартире Полина Львовна просила меня срочно перезвонить. Я набрал ее номер и сразу же услышал знакомый голос.
– Димочка, здравствуй! Мы с Леонидом Моисеевичем завтра уезжаем к Ниночке в Хайфу. Мы все продали, кроме антикварного магазина. Я очень обязана твоей бабушке и решила магазин оставить тебе. Адрес ты знаешь, все необходимые документы лежат на письменном столе. Там работает Мирочка, моя дальняя родственница, она тебе все объяснит. Привет Мишельке и Мариночке. Целую, – она отключилась.
Честно говоря, я слегка опешил. Казалось, что моя судьба сегодня в первый раз села на велосипед и сразу стала делать зигзаги! Вопрос с дальнейшей жизнью был решен. Я был не в курсе, чем так Полина Львовна была обязано моей бабушке, но, видимо, оказанная услуга была столь значимой, что она без колебаний подарила антикварный магазин ее внуку, то есть мне. Я решил не торопить события и сегодня переночевать у друга, а завтра отправиться в теперь уже мой магазин.
Антикварный магазин я нашел быстро. Он находился в чудом сохранившемся старом двухэтажном доме, с двух сторон зажатом стилизованными под старину новостройками. Вывеска на фасаде была очень лаконична: «Антиквариат. Продажа, скупка, экспертиза». На входной двери висела аккуратная табличка «Открыто». Я толкнул двери и вошел во внутрь. Где-то в глубине магазина звякнул колокольчик. Из-за прилавка вышла молодая черноволосая женщина и, приветливо улыбнувшись, спросила: «Чем могу служить?»
– Здравствуйте, я Дмитрий Белкин!
– Очень приятно, я Мира. Тетя Полина говорила мне о вас. Давайте пройдем в кабинет, и я покажу вам все документы на магазин, – она сделала приглашающий жест.
Мы вошли в небольшой коридор, в конце которого была лестница ведущая на второй этаж. Но Мира открыла боковую дверь, и я увидел небольшое помещение, которое, по-видимому, и было кабинетом. Вдоль стен стояли несколько витрин с фарфором. На свободной стене живописно висел ковер, на котором располагалась коллекция старинного оружия. На одной из витрин я увидел старинный шлем с полумаской и бармицей. Последнее время я много читал, в том числе и про старинное оружие, поэтому запомнил некоторые термины. В центре комнаты стоял массивный резной стол с креслом. На столешнице лежала черная кожаная папка. Мира раскрыла ее;
– Вот дарственная на магазин. Все налоги уплачены, вам только нужно подписать документ — вот здесь и здесь, – тонким пальцем она указала где. – И магазин ваш.
Через полчаса приехал нотариус, и процедура передачи была завершена.
Я прислонил палку к столу и медленно опустился в кресло.
– Мира, какие ваши дальнейшие планы? Вы останетесь работать здесь или уйдете? – я посмотрел на женщину.
– Я хотела бы остаться, если вы не возражаете, – она улыбнулась.
– Ну что вы, наоборот, я буду очень вам признателен, тем более я в антиквариате ничего не понимаю.
– На втором этаже находится квартира. Правда она маленькая, всего одна комната и кухня, – Мира подала мне палку. – Она относится к магазину и поэтому тоже принадлежит вам.
Мы поднялись по деревянной лестнице на второй этаж. За дверью находилась довольно просторная комната и примыкающая к ней кухонька, оборудованная всеми кухонными приспособлениями. Имелись так же ванная и туалет. Ну что же, это и было мое убежище на долгие годы, в нем я и буду проводить отмерянное мне судьбой время, когда окончательно потеряю способность передвигаться.
– Располагайтесь, а я сварю вам кофе, – Мира прошла на кухню.
– Мира, а где вы живете? – я наблюдал как ловко она орудует у плиты.
– Раньше жила здесь, а потом стала снимать комнату. Это недалеко от магазина. Мы открываемся в десять, поэтому мне очень удобно, – она налила кофе в маленькую фарфоровую чашечку и поставила передо мной.
Так началась моя «карьера» антиквара!
Я старался постигнуть все секреты новой профессии. Вместе с Мирой я выезжал к клиентам на оценку и экспертизу. По выходным мы пропадали на местной барахолке. Она учила меня и показывала на практике, как можно найти ценную вещь в куче старого хлама. Я стал смотреть на окружающий мир другими глазами, стараясь найти в нем что-то ценное. Реально, я увлекся миром антиквариата, и, сам того не сознавая, Мирой! Мне нравилось в ней все. И ее еврейская рассудительность, спокойствие, неброская красота и мягкий характер. Особенно прекрасна была душа чистого и светлого человека. Но я боялся подать виду или как-то намекнуть ей об этом. Будущее мое было мрачным, ничего хорошего там меня не ждало. Зачем молодой женщине паралитик? Поэтому я гнал от себя внезапно нахлынувшие чувства.
Я стал много читать специальной литературы, и мое обучение принесло свои плоды. Я понемногу стал разбираться в советском фарфоре, в Каслинском литье. По клеймам я уже безошибочно определял на каком заводе изготовлена та или иная вещь. За сколько ее купить и за какую цену я мог ее потом продать. У меня появились постоянные клиенты. И наступил день, когда я заказал себе визитные карточки. На карточке значилось только мое имя, профессия и номер моего нового телефона: «Дмитрий, антиквар».
Мой новый бизнес налаживался. Все было вроде хорошо, все, кроме здоровья. Прогноз врачей начинал сбываться. Левая нога полностью была парализована, так что дело шло к инвалидной коляске. Я со страхом ждал, когда болезнь перекинется на правую ногу.
За все это время Мишель и Марина мне ни разу не позвонили. Правда, месяц спустя после моего ухода, мне позвонил адвокат Мишель и предложил подписать документы о разводе. Он приехал ко мне в магазин, и я подписал все, что хотела Мишель. Больше о своей бывшей семье я ничего не слышал. Они окончательно порвали со мной все отношения, как говорится, списали со всех счетов. Я не держал на них зла, вот только предательство родной дочери оставило в моем сердце незаживающую кровоточащую рану.
Как-то холодным майским вечером, после не очень удачного дня, я уселся возле камина, чтобы погреться. Мира уже ушла домой, я закрыл магазин и устроился в кабинете. Читать или смотреть ничего не хотелось. Я налил себе вискаря и решил немного расслабиться. Вдруг кто-то постучал в дверь магазина. Доковыляв до двери, я увидел пожилую женщину со свертком в руках.
– Женщина, мы закрыты, приходите завтра! – я собрался закрыть дверь.
– Молодой человек, я вас не задержу. Я завтра утром уезжаю. И мне срочно понадобились деньги. Посмотрите эту вещь, я думаю, что вы ее купите, – женщина смотрела мне прямо в глаза и я непроизвольно сделал шаг в сторону, пропуская ее в магазин.
- Это дорожная шкатулка, начала 19 века. Я даже не знаю, как она оказалась в моей семье, – рассказывала она, разворачивая свёрток. – Мне она ни к чему, поэтому я решила предложить ее вам.
– Вы хотите, чтобы я ее оценил или продаете?
– И то, и другое, – она аккуратно поставила на стол деревянную лакированную шкатулку, инкрустированную слоновой костью. – Ну, что вы скажете?
– Очень красивая вещь и стоит денег, – не знаю, почему я назвал сумму в полтора раза превышающую реальную стоимость этой шкатулки.
Женщина улыбнулась.
– Ну что же, я согласна.
Женщина давно уже ушла, а я все смотрел на шкатулку и, словно зачарованный, открывал и закрывал крышку, любуясь красотой отделки. Потом вытащил из шкатулки все ящички и стал аккуратно простукивать стенки, тщательно проверяя пазы, в которые они крепились.
”Похоже, что она с секретом, – думал я, – да вот только, что это за секрет и как его выщемить?”
За этим занятием я не заметил, как наступило утро. Результата пока не было.
Днем я продолжил шурудить шкатулку с еще большим усердием. Я тщательно изучал сантиметр за сантиметром. По многу раз выдвигал и задвигал ящички. Несколько раз выстукивал дно, крышку и стенки… Но все было напрасно, секрет не раскрывался.
В том, что он был, я не сомневался. В то время такие вещи, как эта шкатулка, не выпускались мастерами без потайных отделений.
Такими шкатулками пользовались, как необходимой дорожной вещью, при частых переездах в дилижансах или каретах. Она просто должна была иметь такой укромный, незаметный для чужого глаза уголок, где хранили важные документы, деньги, драгоценности.
Прошел еще день, а шкатулка так и не раскрыла своего секрета.
Я начал злиться… Был даже момент, когда мне захотелось ударить шкатулкой об пол.
Но я попытался успокоиться и начать все сначала. Стал снова выстукивать шкатулку, открывать одну половину ящичков и нажимать на стенки, дно и крышку. Но все было напрасно, тайник не обнаруживался.
Ночь без сна сделала свое дело. Усталость свалила меня. Незаметно подкрался сон. Он настиг меня за столом, на котором стояла шкатулка.
Мне приснилось, что я нашел секрет шкатулки и открыл потайное отделение. Но когда проснулся, ничего вспомнить не смог. «Леший с ней! Ломать ее жалко, выставлю соответствующую цену, кто разбирается в таких вещах, тот купит!»
Но все же решил попробовать в последний раз. Попытался представить себе, каким движением владелец открывал потайное отделение. Подвинул шкатулку к себе и двумя руками нажал на крышку. Раздался треск, и с тихим шорохом откинулась правая планка. Это было так неожиданно, что я даже отшатнулся. «Елки–палки, как все просто!!!» В открывшемся тайнике лежал завернутый в белый лоскут маленький сверток.
Я аккуратно развернул ткань. В лоскуте материи лежали несколько потемневших от времени серебряных монет и перстень. Я аккуратно положил его на ладонь, пытаясь навскидку определить вес. Он был очень старый и, похоже, из серебра. Дело в том, что перстень был явно мужской. А в старые времена серебро считалось «мужским» металлом, в отличие от золота, металла «женского». Мужчины, рискнувшие носить золотые украшения, рисковали быть «не понятыми» современниками. Позже, правда, все изменилось, и украшения из золота стали носить и мужчины. Но и в наше время понимающие мужики никогда не оденут на себя золотые цацки!
Взяв лупу, я стал внимательно рассматривать перстень. Звериная морда с разинутой пастью выглядела очень эффектно. В глаза хищника были искусно вставлены черные аметисты, очень редкая разновидность этого полудрагоценного камня. Тончайшая резьба, сотни мельчайших штрихов – казалось, отражена каждая морщинка, каждая складка, – все это делало морду зверя почти живой…
«Полосы, оскал, клыки…» – я внимательно разглядывал перстень, – «и глаза… Какие-то уж слишком осмысленные!» Отодвинул перстень подальше. – «Безусловно, это облик тигра».
Оскаленная морда зверя была тонкой ювелирной работы. Но как оказался этот шедевр в шкатулке, кто его сделал и кому он принадлежал?!
Потемневшее серебро было почти лишено обычных потертостей и царапин, которые образуются при использовании подобного рода украшений. Имелся только один небольшой изъян, зазубрина, которая, как мне показалось, могла остаться от удара мечом или топором.
Я не мог оторвать взгляд от необычного перстня и в глубине души у меня вдруг стал зарождаться страх. Я не мог понять в чем дело. И вдруг дошло: глаза! Глаза разъяренного тигра. Они были как живые, и в них горели зрачки, из которых струился черный свет! Причем они смотрели не куда-то в сторону, а именно на меня, заглядывая прямо в душу. Эти глаза прожигали насквозь, вдруг стало тяжело дышать, сердце колотилось под горлом, страх вынырнул из своих потаенных глубин и липкими лапами охватил и сковал все мое тело… Я тряхнул головой, пытаясь взять себя в руки. Это наваждение, морок! Мне просто кажется, что искусно выполненное чудовище изучающе рассматривает меня, будто знакомясь. А на самом деле в крохотные, тщательно прорезанные глаза просто вставлены неимоверно яркие черные аметисты… Но почему же тогда я не в силах отвернуться и оторваться от этого завораживающего взгляда?
И вдруг, я непроизвольно одел перстень на безымянный палец правой руки. Сразу стало жарко. Жар по руке поднимался к плечу и растекался по всему телу. Еще сильнее застучало сердце. Я стал проваливаться в бездонный колодец. И через мгновенье все исчезло. Я крепко спал…
Проснулся я от боли. Очень болела левая нога. Боль то ныла, то пульсировала, вгрызаясь в бедро. Левая нога, которая вот уже как целых полгода была парализована! Я уперся руками в столешницу и попытался встать. Ногами я почувствовал холод, который струился по полу. Держась за спинку кресла и столешницу, я попытался дотянуться до своей палки. Неловко задел ее, и она упала, ударив меня по левой ступне. Я непроизвольно отдернул ногу. Палка причинила мне боль! Нога оживала! Я даже смог чуть – чуть пошевелить пальцами. И тут мой взгляд уперся в правую руку. С безымянного пальца на меня смотрели угольно-черные глаза оскалившегося белого тигра. Вот только оскал показался мне уже не слишком страшным, наоборот, тигр улыбался!..
Прошло полтора года. Мой бизнес был налажен. Я пользовался устойчивым авторитетом среди коллег – антикваров и клиентов. Мне удалось расширить дело, открыв еще два магазина в нашем городе и большой антикварный салон в Москве. Я уже ходил не хромая, но по привычке еще носил с собой трость, что придавало мне дополнительный шарм. Врачи наперебой твердили мне, что произошло чудо, что такого просто не может быть. Я, слушая их, только улыбался, посматривая на перстень с тигром. Мой осколок больше не зажимал нерв и, после не сложной операции, был удален.
И, наконец, я женился на Мире! И она успела подарить мне замечательную дочь! Мы жили уже в загородном доме, но я с ностальгией вспоминал маленькую квартирку над антикварным магазином, в которой все начиналось!
Судьба предоставила мне возможность встретиться с Мишель. Однажды мне позвонили, и женский голос попросил меня оценить кое-какие драгоценности. Я не ювелир, и хотел сразу же отказаться. Но голос показался мне знакомым. А когда женщина назвала адрес, я узнал Мишель. Странно, она вроде должна уже быть на Багамах!
Мы договорились о встрече, и в назначенный час я уже звонил в знакомую дверь. Мишель почти не изменилась, только искрившиеся глаза словно потухли. Она куталась в платок, придерживая его возле горла.
– Дмитрий? – она посторонилась, пропуская меня, – проходите, пожалуйста.
Она хотела пригласить меня в комнату, но я попросился на кухню, с которой меня многое связывало. Я присел за кухонный столик как два с половиной года назад.
– Мишель! – она посмотрела на меня, – Я что, так сильно изменился?
– Белкин?! – от удивления она даже встала. Я ее понимал. По ее расчетам я давно уже должен был влачить жалкую жизнь в каком-нибудь приюте.
– Но как? Ты что выздоровел?
– Как видишь, – я улыбнулся, – не скажу, что я рад тебя видеть, не люблю возвращаться туда, где мне сделали больно.
Мишель словно прорвало. Она рассказала, что прожила с новым мужем около года. А потом он ее бросил и с Мариной уехал жить за границу (ай да доченька, вся в мать!). Все просто ужасно. Это такая трагедия, когда тебя предают родные дети (действительно, откуда мне это знать?!). Она сейчас одна. Марина далеко и не общается с ней. И то, что я сегодня у нее, это, наверно, судьба. Ну а дальше вечная женская тема. Прости, я тварь. Всегда любила только тебя. Останься со мной. Я слушал ее причитания и молчал. Мне нечего было ей сказать
Знаете, я не упивался ее горем и не злорадствовал. Мне даже было ее где-то жаль. Но визит пора было заканчивать. И в это время у меня зазвонил телефон. Звонила моя жена и спрашивала, куда за мной приехать. Я назвал адрес и стал прощаться.
– Это твоя жена? – тихо спросила Мишель, и глаза ее стали наливаться слезами.
– Да!
– И давно вы женаты?
– Да уже без малого два года, – я встал и взял трость. – Прощай Мишель, постарайся быть счастливой!
Ну вот и все, пожалуй. У меня все хорошо. Любимая жена, дочь, работа. Мое будущее кажется мне безоблачным. Но я твердо знаю. Все может измениться в любой миг. Судьба правит всем!
(Поэтому перстень с белым тигром никогда не снимаю).
Автор: Yuriy Linna.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:42
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Сегодня, 00:41 by Kate23Просмотров: 18Комментарии: 0
Ключевые слова: Перстень жена дочь болезнь